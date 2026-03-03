КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новинки

Мужество и вера Зака Снайдера: как режиссёр вкладывает в фильмы себя
Какие фильмы смотреть в марте 2026 года? Фантастика и ужасы в России и мире
Фильмы по книгам Ричарда Матесона. Куда приводят невероятно уменьшающиеся легенды
Самые странные мультфильмы про Бэтмена: Брюс Ли, фурри и Лавкрафт

Классика

Безумные идеи, вырезанные из фильмов про Чужого
Как рождалась «Месть ситхов»: прежний финал «Звёздных войн»
Разработку The Wolf Among Us 2 могли снова перезапустить, но анонс уже в 2026 году

Андрей Квасков
3 марта 13:48
33
1 минута на чтение
У The Wolf Among Us 2 дела идут странным образом — журналисты PressOver заявили, что разработку игры перезапустили уже как минимум второй раз.

Последние несколько месяцев проект готовится при поддержке студии из Аргентины, название которой не раскрывается из соображений анонимности. Анонс должен состоятсья до конца 2026-го, а релиз намечен на 2027 год.

Крмое этого, до релиза сиквела может появиться ремастер или расширенная версия первой The Wolf Among Us, чтобы заново укрепить бренд перед полноценным возвращением.

