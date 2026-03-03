Разработку The Wolf Among Us 2 могли снова перезапустить, но анонс уже в 2026 году

У The Wolf Among Us 2 дела идут странным образом — журналисты PressOver заявили, что разработку игры перезапустили уже как минимум второй раз.
Последние несколько месяцев проект готовится при поддержке студии из Аргентины, название которой не раскрывается из соображений анонимности. Анонс должен состоятсья до конца 2026-го, а релиз намечен на 2027 год.
Крмое этого, до релиза сиквела может появиться ремастер или расширенная версия первой The Wolf Among Us, чтобы заново укрепить бренд перед полноценным возвращением.