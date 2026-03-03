Разработку The Wolf Among Us 2 могли снова перезапустить, но анонс уже в 2026 году





Последние несколько месяцев проект готовится при поддержке студии из Аргентины, название которой не раскрывается из соображений анонимности. Анонс должен состоятсья до конца 2026-го, а релиз намечен на 2027 год.





Крмое этого, до релиза сиквела может появиться ремастер или расширенная версия первой The Wolf Among Us, чтобы заново укрепить бренд перед полноценным возвращением.



У The Wolf Among Us 2 дела идут странным образом — журналисты PressOver заявили, что разработку игры перезапустили уже как минимум второй раз.