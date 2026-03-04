КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Мужество и вера Зака Снайдера: как режиссёр вкладывает в фильмы себя
Какие фильмы смотреть в марте 2026 года? Фантастика и ужасы в России и мире
Фильмы по книгам Ричарда Матесона. Куда приводят невероятно уменьшающиеся легенды
Самые странные мультфильмы про Бэтмена: Брюс Ли, фурри и Лавкрафт

Классика

Как кино создало Франкенштейна
Как «Звёздные войны» изменили культуру и стали великими
Новости

Кто сыграет Волан-де-Морта в сериале «Гарри Поттер»

Дмитрий Кинский
4 марта 13:26
413
1 минута на чтение
Авторитетный инсайдер Дэниел Рихтман рассказал, что главным претендентом на роль Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру» стал Пол Беттани.
Актер наиболее известен по роли Вижна в киновселенной Marvel. Также он сыграл в «Играх разума», «Истории рыцаря» и других проектах.
Сами авторы грядущего сериала не намерены раскрывать кандидата на роль Темного лорда вплоть до премьеры.
Ранее фанаты предполагали, что Волан-де-Морта может сыграть Киллиан Мерфи, но актер неоднократно опровергал эти слухи.
«Гарри Поттер» от HBO выйдет в 2027 году.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 268 (март 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Сет Макфарлейн пытается найти время для съемок 4 сезона «Орвилла»

Новости

«Майк и Ник и Ник и Элис»: трейлер комедии про машину времени
Премьера уже скоро.

Новости

Объявлены планы на будущее Dungeons & Dragons: возвращение Ravenloft и что будет дальше
«Сезон ужасов», с которого всё только начинается.

Новости

Хэйли Этвелл и звезда «Пацанов» сыграют в сериале по «Острову сокровищ»
Пока без даты выхода.

Новости

СМИ: Warner Bros. работает над фильмом-приквелом «Игры престолов»

Новости

Теперь официально: «Мумия 3» больше не канон

Новости

Не самая точная адаптация, но захватывающий сериал — что думают критики о «Молодом Шерлоке» Гая Ричи

Новости

Разработку The Wolf Among Us 2 могли снова перезапустить, но анонс уже в 2026 году
Релиз ожидается в 2027 году.

Новости

Будет ли Билли Пайпер новым Доктором Кто? По слухам, никто не хочет браться за эту роль
Поиски нового Доктора пока безуспешны.

Новости

Пародии на «Орудия» и «Грешников» в трейлере «Очень страшного кино 6»
Премьера 12 июня.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты