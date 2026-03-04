КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Мужество и вера Зака Снайдера: как режиссёр вкладывает в фильмы себя
Какие фильмы смотреть в марте 2026 года? Фантастика и ужасы в России и мире
Фильмы по книгам Ричарда Матесона. Куда приводят невероятно уменьшающиеся легенды
Самые странные мультфильмы про Бэтмена: Брюс Ли, фурри и Лавкрафт

Что думали о «Звёздных войнах» в Советском Союзе
«Майк и Ник и Ник и Элис»: трейлер комедии про машину времени

Кот-император
4 марта 09:53
4
1 минута на чтение
Стриминг Hulu опубликовал трейлер новой фантастической комедии «Майк и Ник и Ник и Элис», где главные роли сыграли Винс Вон и Джеймс Марсден. По сюжету некий Ник нанимает бандитов, чтобы похитить... Ника, самого себя. Ников, как выясняется, двое, потому что один из них прилетел на машине времени из будущего.
Премьера фильма состоится на фестивале 14 марта, а через две недели он должен появиться на стриминге.
Мир Фантастики
YouTube
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Фильмы, похожие на «День сурка»

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
