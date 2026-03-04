«Майк и Ник и Ник и Элис»: трейлер комедии про машину времени

Стриминг Hulu опубликовал трейлер новой фантастической комедии «Майк и Ник и Ник и Элис», где главные роли сыграли Винс Вон и Джеймс Марсден. По сюжету некий Ник нанимает бандитов, чтобы похитить... Ника, самого себя. Ников, как выясняется, двое, потому что один из них прилетел на машине времени из будущего.
Премьера фильма состоится на фестивале 14 марта, а через две недели он должен появиться на стриминге.
Мир Фантастики
