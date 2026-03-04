«Майк и Ник и Ник и Элис»: трейлер комедии про машину времени

Стриминг Hulu опубликовал трейлер новой фантастической комедии «Майк и Ник и Ник и Элис», где главные роли сыграли Винс Вон и Джеймс Марсден. По сюжету некий Ник нанимает бандитов, чтобы похитить... Ника, самого себя. Ников, как выясняется, двое, потому что один из них прилетел на машине времени из будущего.