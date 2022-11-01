«Ты не можешь убить бога» — вышла фанатская короткометражка по Resident Evil

На фанатском YouTube-канале Resident Evil вышла короткометражка под названием Resurrection с актерами, которые озвучили героев в первой части игры 1996 года.

В ролики снялись Чарли Краславски (Крис Редфилд), Грег Смит (Барри Бертон) и Эрик Пириус (Альберт Вескер).

По сюжету Барри привозит Криса в пустыню, где тот встречается с Альбертом Вескером и грозится его убить в очередной раз.

Авторы отметили, что это всего лишь тизер. Если им удастся собрать деньги, они снимут полноценную короткометражку.