«Ты не можешь убить бога» — вышла фанатская короткометражка по Resident Evil

На фанатском YouTube-канале Resident Evil вышла короткометражка под названием Resurrection с актерами, которые озвучили героев в первой части игры 1996 года.
В ролики снялись Чарли Краславски (Крис Редфилд), Грег Смит (Барри Бертон) и Эрик Пириус (Альберт Вескер).
По сюжету Барри привозит Криса в пустыню, где тот встречается с Альбертом Вескером и грозится его убить в очередной раз.
Авторы отметили, что это всего лишь тизер. Если им удастся собрать деньги, они снимут полноценную короткометражку.
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