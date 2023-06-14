«Укрытие» от Apple продлили на второй сезон

Apple TV+ еще до окончания «Укрытия» (или Silo в оригинале) объявил, что сериал получит второй сезон.
Вот что по этому поводу сказал программный директор сервиса Мэтт Чернисс:
Нам было очень приятно видеть, как захватывающая, атмосферная и красиво созданная научно-фантастическая эпопея «Укрытие» быстро стала драматическим сериалом номер один для Apple.
Шоу, напомним, рассказывает про остатки человечества, которые живут в бункере и не должны выходить на поверхность.
Последний эпизод первого сезона выйдет 30 июня.
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Денис Старостин | 15.05.2023 | 14619
Первые серии не разочаровывают, но теперь очень хочется, чтобы на вопросы дали ответы в первом сезоне.
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