«Укрытие» от Apple продлили на второй сезон

Apple TV+ еще до окончания «Укрытия» (или Silo в оригинале) объявил, что сериал получит второй сезон.

Вот что по этому поводу сказал программный директор сервиса Мэтт Чернисс:

Нам было очень приятно видеть, как захватывающая, атмосферная и красиво созданная научно-фантастическая эпопея «Укрытие» быстро стала драматическим сериалом номер один для Apple.

Шоу, напомним, рассказывает про остатки человечества, которые живут в бункере и не должны выходить на поверхность.

Последний эпизод первого сезона выйдет 30 июня.