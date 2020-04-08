Студия Universal объявила о переносах двух картин.

Во-первых, переехал экшен-триллер «Никто», который поставил Илья Найшуллер («Хардкор») по сценарию Дерека Колстада. В нём снялись Боб Оденкёрк, Конни Нильсен и Гарри Ллойд. Фильм должен был выйти 14 августа 2020-го, но теперь мы его увидим только 26 февраля 2021-го.

«Никто» рассказывает об обычном мужчине (Оденкёрк), который волею случая спасает женщину от нападения бандитов. Одного из хулиганов герой отправляет в больницу. Позже выясняется, что им был брат могущественного наркобарона, который теперь желает отомстить обидчику.

26 февраля 2021-го должен был выйти некий триллер М. Найт Шьямалана, однако его убрали из расписания. Фильм был на препродакшене и его не могут начать снимать из-за пандемии коронавируса.