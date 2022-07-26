    3
    Новости

    В России снова покажут «Реальных упырей» Вайтити и Клемента

    26 июля 2022
    26.07.2022
    34
    0 минут на чтение

    «Иноекино» и «Вольга» совместно перевыпустят в прокат классику вампирской комедии — «Реальных упырей» Тайки Вайтити и Джемейна Клемента.

    Уже готов новый постер!

    В России снова покажут «Реальных упырей» Вайтити и Клемента 1

    «Реальные упыри» вышли в 2014-м. Фильм не собрал в прокате, зато Вайтити и Клемент завоевали известность, начали работать над сериалами и фильмами. Недавно вышел «Тор: Любовь и гром» того же Вайтити. Сами «Реальные упыри» породили два спин-оффа: «Паранормальный Веллингтон» и сериал «Чем мы заняты в тени».

    Сеансы пройдут как на английском языке с русскими субтитрами, так и в русском дубляже. Список городов представят позже.

    Читайте также

    Сериал «Чем мы заняты в тени»: Реальные упыри вернулись! 6

    Сериал «Чем мы заняты в тени»: Реальные упыри вернулись!

     Дарья Беленкова |  04.06.2019

    Ещё несколько часов уморительной деконструкции штампов о вампирах. Чего стоит только энергетический вампир, сосущий настроение!

    Для «Реальных упырей» команда Тайки Вайтити украли реквизит с площадки «Хоббита»

    Для «Реальных упырей» команда Тайки Вайтити украли реквизит с площадки «Хоббита»

     Кот-император |  24.06.2022

    Питеру Джексону режиссёр об это ещё не говорил.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Базз Лайтер» — это не полёт, это падение… с размахом 6
    0
    389
    «Базз Лайтер» — это не полёт, это падение… с размахом

    В одном роботизированном коте души оказалось больше, чем во всём остальном мультфильме.

    «Мисс Марвел»: девочка-мусульманка и фанатка супергероев в поисках себя 8
    0
    44056
    Сериал «Мисс Марвел»: девочка-мусульманка и фанатка супергероев в поисках себя

    Не стоит ждать от этого проекта новых откровений о вселенной Marvel или эпических сражений за судьбу планеты. Зато тут есть яркий визуальный стиль, харизматичные персонажи и сказка о примирении с родными.

    Мультфильм «Морской монстр»: смотреть всем, кто соскучился по пиратской романтике
    0
    144472
    Мультфильм «Морской монстр»: смотреть всем, кто соскучился по пиратской романтике

    Старая добрая история будто прямиком из вашего детства, не привязанная ни к какой франшизе.

    «Чёрный телефон»: чем экранизация рассказа Джо Хилла напоминает работы его отца 4
    0
    204601
    «Чёрный телефон»: чем экранизация рассказа Джо Хилла напоминает работы его отца

    Джо Хилл написал лишь скелет, а вот Скотт Дерриксон и его команда нарастили вокруг скелета целый шкаф.

    Наталия Осояну «Первая печать». Мир летающих островов и шагающих гор
    0
    246437
    Наталия Осояну «Первая печать». Мир летающих островов и шагающих гор

    Технофэнтези про героя с синдромом спасителя.

    Спецвыпуски «Киберпанк» и «Старые добрые игры» снова в продаже
    0
    417112
    Спецвыпуски «Киберпанк» и «Старые добрые игры» снова в продаже

    Мы их чуть-чуть обновили.

    «Пацаны», 3 сезон: Пацаны быстро взрослеют 1
    0
    293329
    «Пацаны», 3 сезон: Пацаны быстро взрослеют

    Единственное, за что хочется пожурить третий сезон, — это финал, который возвращает статус-кво.

    Фанаты будут довольны: критики тепло приняли четвертый сезон «Очень странных дел»
    0
    651174
    Обсуждаем «Очень странные дела» в 48-м выпуске подкаста

    Поговорить о сериале собрались Евгений Пекло, Артём Дубровский, Кирилл Размыслович и Андрей Быков.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить