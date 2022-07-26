В России снова покажут «Реальных упырей» Вайтити и Клемента

«Иноекино» и «Вольга» совместно перевыпустят в прокат классику вампирской комедии — «Реальных упырей» Тайки Вайтити и Джемейна Клемента.
Уже готов новый постер!
«Реальные упыри» вышли в 2014-м. Фильм не собрал в прокате, зато Вайтити и Клемент завоевали известность, начали работать над сериалами и фильмами. Недавно вышел «Тор: Любовь и гром» того же Вайтити. Сами «Реальные упыри» породили два спин-оффа: «Паранормальный Веллингтон» и сериал «Чем мы заняты в тени».
Сеансы пройдут как на английском языке с русскими субтитрами, так и в русском дубляже. Список городов представят позже.
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