В России снова покажут «Реальных упырей» Вайтити и Клемента

«Иноекино» и «Вольга» совместно перевыпустят в прокат классику вампирской комедии — «Реальных упырей» Тайки Вайтити и Джемейна Клемента.

Уже готов новый постер!

«Реальные упыри» вышли в 2014-м. Фильм не собрал в прокате, зато Вайтити и Клемент завоевали известность, начали работать над сериалами и фильмами. Недавно вышел «Тор: Любовь и гром» того же Вайтити. Сами «Реальные упыри» породили два спин-оффа: «Паранормальный Веллингтон» и сериал «Чем мы заняты в тени».

Сеансы пройдут как на английском языке с русскими субтитрами, так и в русском дубляже. Список городов представят позже.