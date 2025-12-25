«Зверополис 3»: режиссёры подтвердили планы

Режиссёры Джаред Буш и Байрон Ховард рассказали в онлайн-интервью в китайской соцсети Weibo о своих планах на мультфильм «Зверополис 3». По словам Ховарда, перерыв в 9 лет между первой и второй частью был слишком большим, и третью не придётся ждать так долго.
Байрон Ховард
Определённо меньше 9 лет. Сейчас мы в фазе «исследования идей», что обычно занимает первые 2-3 года 5-летнего цикла производства.
Джаред Буш намекнул на возможную тему триквела:
Джаред Буш
— Подтверждаете, что «Зверополис 3» будет о птицах?
— Хорошая догадка! Во второй части мы исследовали рептилий, а поскольку в конце появляется перо птицы, я бы сказал, это точно что-то значит.
Байрон Ховард подтвердил, что в промежутке между фильмами могут выйти другие проекты по вселенной.
Байрон Ховард
По правде говоря, мы охотно готовы раскрыть то, что не уместилось в фильм, в короткометражках, ведь мир Зверополиса так велик. В фильме просто не хватает времени, а чтобы создать интересную короткую истори. нужна только хорошая идея.
