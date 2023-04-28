Говорим о братьях Стругацких и их книгах в 77-м выпуске «Фантастического подкаста»

О Стругацких трудно говорить не банально — и невозможно не говорить вообще. К 90-летию Бориса Стругацкого под тенью великих авторов собрались Даниил Ряснянский, Роман Файницкий, Василий Владимирский и Николай Караев, чтобы выяснить — как истории Стругацких повлияли на несколько поколений читателей и на всю нашу культуру.

Раскрываем идеи книг, опровергаем популярные мифы, скорбим о судьбе прогрессоров, ожидаем пришествия люденов — и стараемся не путать Сикорски с Горбовским. От поздних и до ранних, от важного до популярного, от сердца к разуму — и, конечно же, обратно к сердцу.

Побудьте и вы с нами в этом выпуске — проникнутом уважением, интересом и безграничной любовью к великим писателям.

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