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    Подкасты
    #братья Стругацкие

    Говорим о братьях Стругацких и их книгах в 77-м выпуске «Фантастического подкаста»

    28 апреля 2023
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    28.04.2023
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    #братья Стругацкие
    Памяти Бориса Стругацкого 2

    О Стругацких трудно говорить не банально — и невозможно не говорить вообще. К 90-летию Бориса Стругацкого под тенью великих авторов собрались Даниил Ряснянский, Роман Файницкий, Василий Владимирский и Николай Караев, чтобы выяснить — как истории Стругацких повлияли на несколько поколений читателей и на всю нашу культуру.

    Раскрываем идеи книг, опровергаем популярные мифы, скорбим о судьбе прогрессоров, ожидаем пришествия люденов — и стараемся не путать Сикорски с Горбовским. От поздних и до ранних, от важного до популярного, от сердца к разуму — и, конечно же, обратно к сердцу.

    Побудьте и вы с нами в этом выпуске — проникнутом уважением, интересом и безграничной любовью к великим писателям.

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

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    Фантастический подкаст
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