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#подкаст#итоги 2024#лучшее аниме#аниме

Заканчиваем обсуждать лучшее аниме 2024 года во второй части 162 выпуска «Фантастического подкаста»

Кот-император
13 февраля 16:00
17
1 минута на чтение
Да, Фантастический подкаст продолжает анимешные итоги — 2024! Нашумевшие хиты уже обсудили, на очереди — скрытые алмазы и просто хорошие тайтлы, которые нам понравились.
Во второй части:
- Нашли красивейшую магию в неожиданном месте.
- Кто круче притворяется «Повелителем»?
- Неживые авантюристы и неправильные лекари.
- Психоделический трип на поезде.
- Внезапное воссоединение главного дуэта нулевых.
- Хардкорная деконструкция «Могучих рейнджеров».
- Girls Band Cry – незамеченный бриллиант года?
- Как проиграть в ромкоме, используя целлулоидную бумагу.
- Неординарный апокалипсис от автора «Пунпуна».
- Look Back как иной облик Тацуки Фудзимото.
- Будущее с робожёнами уже близко.
- И многое другое!

Первая часть

Начинаем обсуждать лучшее аниме 2024 года в первой части 162 выпуска «Фантастического подкаста»

Кот-император

12.02.2025

153

Ну что, пацаны, аниме?

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#итоги 2024#лучшее аниме#аниме
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