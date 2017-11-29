20 легендарных викингов в сагах и в реальности

В расхожем представлении викинг — светловолосый громила, лихой боец. Такой образ имеет под собой реальную основу, но далеко не все викинги ему соответствовали. Какими же на самом деле были эти потрясающие люди? Проследим всю эволюцию викингов на примере двадцати легендарных воителей.

Легендарные викинги раннего периода

Историки ведут начало «эпохи викингов» с 8 июня 793 года, когда отряд морских разбойников (предположительно норвежцев) высадился на британском острове Линдисфарн, ограбив монастырь святого Кутберта. Это первое нападение викингов, чётко зафиксированное в письменных источниках.

Эпоху викингов можно разделить на три условных периода. Ранний период (793–891 годы) — самый романтичный, когда рисковые жители Дании, Норвегии и Швеции сколачивали «вольные дружины» для набегов на более зажиточные земли. Некоторым удавалось совершить географические открытия — так, норвежские викинги основали несколько поселений в Исландии. На ранний период приходится первый масштабный поход викингов в Западную Европу — попытка «великой языческой армии» завоевать Англию. Завершается период временным затуханием внешней экспансии норманнов («северных людей» — так скандинавов именовали европейцы), когда викинги потерпели несколько военных поражений: самое крупное случилось в 891 году при Лёвене, где их разбили восточные франки.

Рагнар «Кожаные Штаны» Лодброк

Легенда: Сын шведского конунга Сигурда Кольцо и брат датского конунга Гудфреда. Прозвище связано с тем, что Рагнар носил кожаные штаны, сшитые его женой Лагертой, считая их счастливыми. Смолоду Рагнар участвовал во многих походах, завоевав авторитет великого «морского конунга». В 845 году собрал огромную дружину для налёта на Западную Францию. 28 марта захватил Париж, и король франков Карл Лысый, чтобы уберечь столицу от уничтожения, выплатил выкуп в семь тысяч серебряных ливров. В 865 году Рагнар отправился грабить уже Англию. Но флотилию разметал шторм, и корабль конунга сел на мель. Рагнар попал в плен и был доставлен ко двору короля Нортумбрии Эллы, который приказал бросить главаря норманнов в яму с ядовитыми змеями.

Умирая, Рагнар воскликнул: «Как захрюкали бы мои родные поросята, знай они, каково сейчас мне, старому борову!», намекая на месть своих сыновей. И те не подвели — собрали огромное войско, известное как «великая языческая армия», и в 867 году напали на Британию. Они пленили и жестоко казнили короля Эллу, разграбили Нортумбрию, Мерсию и Восточную Англию. Экспансию «великой армии» отчасти мечом, отчасти дипломатией смог остановить только король Уэссекса Альфред Великий.

История: Существование Рагнара не до конца подтверждено, о нём мы знаем в основном из скандинавских саг. Что до письменных хроник западных европейцев, которые рассказывают о событиях, связанных с возможными деяниями Рагнара, то они либо не называют его имени, либо вообще созданы в гораздо более поздние времена.

Эпитафия: Классический викинг-авантюрист. Человек знатного происхождения, всего добился сам — благодаря воинским навыкам и личной отваге. Добыв в походах огромное богатство, Рагнар сколотил собственное королевство, взяв под контроль часть датских и шведских земель. Однако остался разбойником в душе. Иначе сложно объяснить его последнюю авантюру, когда он, будучи уже в преклонном возрасте, отправился «пошалить» в Нортумбрию.

Бьёрн Железнобокий

Легенда: Сын Рагнара Лодброка, король Швеции, основатель династии Мунсё (по названию холма, где он похоронен). Прозвище связано с трофейным металлическим доспехом, который Бьёрн надевал в бою. Прославился походами в южные земли: в 860 году разорил средиземноморское побережье Марокко, грабил Прованс, Испанию и Италию. А вот в столкновении с сарацинской эскадрой потерпел неудачу — используя неизвестный викингам «греческий огонь», мавры сожгли сорок кораблей. В 867 году Бьёрн был одним из командиров «великой армии», но в Англии пробыл недолго.

История: Основной источник — саги. Однако в нескольких хрониках франков упоминается вождь викингов по имени Берно.

Эпитафия: Очень здравомыслящий викинг. Носил металлические доспехи — и плевать, что у викингов так не принято. Столкнувшись с «греческим огнём» мавров, не стал гробить флот и отступил. «Журавлю в небе» (завоевание Англии) предпочёл «синицу в руках» — владычество над Швецией.

Ивар Бескостный

Легенда: Сын Рагнара Лодброка. Едва ли не единственный вождь, известный как берсерк. Насчёт прозвища есть две версии: первая связана с недугом (возможно, импотенцией или заболеванием костей), вторая — с боевым мастерством Ивара, ловкого и гибкого, как змея. Был одним из командиров «великой армии», отличался полководческими талантами и жестокостью. Пытал, а затем убил короля Эллу. В 870 году приказал убить короля Восточной Англии Эдмунда. Умер в 873 году, будучи правителем ирландского города Дублина.

История: Кроме саг и англосаксонских хроник, упоминается в «Анналах Ирландии», где указана дата его смерти — причём от «страшной болезни».

Эпитафия: Викинг-маньяк, нечеловечески жестокий варвар. Западные хронисты изображают его как любителя знаменитой казни «кровавый орёл» — хотя существование её современные историки опровергают.

Сигурд Змееглазый

Легенда: Сын Рагнара Лодброка. Прозвище возникло из-за того, что Сигурд родился с меткой в глазу (кольцом вокруг зрачка), вызывавшей ассоциации с Уроборосом, мифологическим змеем, заглатывающим собственный хвост. Любимчик Рагнара, после смерти отца получил в наследство изрядную часть его земель. Был одним из вождей «великой армии». Женился на Блайе, дочери короля Эллы, убийцы Рагнара Лодброка. Сложно сказать, насколько добровольным был брак, ведь Блайя после гибели отца оказалась в плену. Впрочем, Сигурд был с ней много лет, нажив четырёх законных детей. После возвращения из Британии поссорился с конунгом Эрнульфом и погиб в сражении в 890 году.

История: Известен только по сагам.

Эпитафия: «Мягкий» вариант викинга. Лихой боец, но прославился как рачительный землевладелец и хороший семьянин.

Хальфдан Рагнарссон

Легенда: Сын Рагнара Лодброка (возможно, от наложницы). В 870 году стал единоличным командующим «великой армии» и пытался завоевать Уэссекс, но неудачно. В 874-м захватил западно-английское королевство Мерсию. После этого «великая армия» распалась, и Хальфдан с половиной войск отправился в Шотландию, а затем в Ирландию, где объявил себя королём Дублина. Постоянно организовывал новые походы. Во время одного из них в Ирландии вспыхнул мятеж оставшихся там викингов. В 877 году Хальфдан вступил в бой с мятежниками при Странгфорд-Лох, потерпел поражение и погиб.

История: Кроме саг, упоминается в англосаксонских и ирландских хрониках.

Эпитафия: Честолюбивый викинг, обуреваемый жаждой великих свершений. Возможно, его ожесточённое стремление возвыситься обусловлено как раз «незаконным» происхождением (даже имя его означает «полудатчанин» — намёк на то, что мать Хальфдана была чужеземкой, не из Скандинавии).

«Викинги»: коллекция заблуждений Канадско-ирландский сериал «Викинги», который снимается для канала History, многие считают эталоном историчности. Увы, это не так. Авторы приписали полулегендарному Рагнару Лодброку деяния других викингов, смешав в кучу события примерно двух веков. Исказили представления современной исторической науки о нравах и обычаях викингов. И хотя показанные в сериале оружие, одежда и архитектура более-менее соответствуют эпохе, там тоже полно анахронизмов. В общем, по «историчности» сериал уступает даже романам Александра Дюма. Так что самыми аутентичными фильмами о викингах до сих пор остаются советско-норвежская лента Станислава Ростоцкого «И на камнях растут деревья…» и цикл картин исландского режиссёра Храбна Гюднлёйгссона («Полёт ворона», «Тень ворона», «Белый викинг»). Кроме того, про Рагнара и особенно про поход его сыновей, можно почитать у Марии Семёновой («Два короля») и Гарри Гаррисона («Молот и крест»). Семейству Рагнрарсонов посвящено и много песен, особенно металлических — например, альбом группы Doomsword «Let Battle Commence»:

Гутрум Старый

Легенда: Датский викинг, участник похода «великой армии», во время которого стяжал немалую славу, так что при расколе войска в 875 году возглавил его половину. Успешно воевал с Уэссексом, однако после поражения при Этандуне предпочёл заключить мир и принял крещение под именем Этельстан. В 880 году стал королём Восточной Англии. Правил до самой смерти в 890 году, сумев передать престол своему сыну Эорику.

История: Кроме саг, неоднократно упоминается в англосаксонских хрониках, сохранились также отчеканенные при нём монеты. Прозвище «Старый» ему дали современные историки, чтобы отличать от другого короля Восточной Англии Гутрума, правившего в начале X века.

Эпитафия: Викинг незнатного происхождения, который сумел возвыситься благодаря уму и воинским талантам. В итоге стал королём и передал власть по наследству.

Убба Рагнарссон

Легенда: Сын Рагнара Лодброка. Один из вождей «великой армии», участник убийства короля Восточной Англии Эдмунда. Был хорошим бойцом, но другими талантами не отличался. При расколе «великой армии» остался под началом Гутрума. В 878 году отправился в Сомерсет. После высадки был разгромлен в битве при Кинвинте, где и погиб.

История: Упоминается в сагах, а также в англосаксонских хрониках.

Эпитафия: Отважный и жестокий боец «без царя в голове», способный только драться.

Гутфрид Фризский

Легенда: Датский ярл, участник похода «великой армии». Добыв в Англии немало добра, собрал дружину, с помощью которой в 880 году захватил Фризию (провинцию на границе с Данией). В 882 году разорил Маастрихт, Льеж, Кёльн, Трир, Мец и Ахен. Император Карл III Толстый заключил с Гутфридом мир, пожаловал ему титул герцога Фризского, после чего матёрый грабитель дал вассальную клятву и крестился. Впрочем, Гутфрид закрывал глаза на набеги других викингов. Терпение императора лопнуло, и в 885 году он обвинил Гутфрида в измене, после чего тот был убит группой фризских дворян.

История: Часто упоминается в хрониках — так что личность историческая.

Эпитафия: Викинг-кондотьер. Разбогател грабежами, собрал дружину, захватил земли, стал служить императору… А потом предал — или был обвинён в предательстве. И его убили — точно так же закончил знаменитый наёмник Альбрехт Валленштейн.

Хастейн

Легенда: Вероятно, датчанин. По одной версии — сын мелкого фермера, по другой — родич Рагнара Лодброка. Опытный воин, был наставником Бьёрна Железнобокого, вместе с которым грабил Францию, Испанию, Италию и Марокко. Потом, уже в одиночку, вернулся во Францию, где стал наёмником герцога Бретонского. В 866 году разбил франков при Бриссарте. В 890-м переместился во Фландрию. Через два года возглавил армию викингов, которая вновь пыталась завоевать Англию. Разграбил множество английских земель, но, решив более не испытывать удачу, вернулся во Францию, где и умер несколько лет спустя.

История: О Хастейне осталось множество записей во франкских и англосаксонских хрониках, так что его реальность доказана. Правда, есть вероятность, что было два человека с таким именем. Если воевавший с Альфредом Великим Хастейн был наставником Бьёрна Железнобокого, то во время английского похода ему должно было быть уже за семьдесят (по тем временам — глубокая старость). Впрочем, такое возможно.

Эпитафия: Один из величайших «морских конунгов» — долго и безнаказанно разбойничал, набил карманы и умер в своей постели.

Рёрик Ютландский

Легенда: Племянник (по другой версии — брат) конунга Ютландии Харальда Клака. Смолоду был наёмником на службе у короля франков Лотаря, который воевал против своего отца и братьев. После того, как усобицы между франками утихли, Лотарь решил избавиться от Рёрика и бросил его в темницу. Но тот бежал и в 850 году захватил Дорестад и Утрехт. Лотарь был вынужден заключить мир — с условием, что грозный датчанин будет оборонять северные земли франков от других викингов. Около 857–862 годов Рёрик покорил славян-вендов, а также захватил часть Лотарингии. Умер между 879 и 882 годом.

История: Рёрик Ютландский неоднократно упоминается во франкских анналах. Начиная с XIX века ряд историков отождествляет его с Рюриком, известным по «Повести временных лет» варягом, который основал древнерусскую княжескую династию. Ведь Рёрик — единственный знаменитый викинг со схожим именем, живший в тот же период. Кроме того, в 863— 870 годах имя Рёрика исчезло из франкских хроник — в то же время, согласно русским летописям, появился Рюрик Новгородский. Среди современных российских историков у версии есть как сторонники, так и противники.

Эпитафия: Самый удачливый викинг, служивший Каролингам. Начав как наёмник, сколотил собственное государство. В общем, жизнь удалась — даже если не принимать в расчёт гипотезу о том, что он был основателем династии Рюриковичей.

Легендарные викинги среднего периода

Средний период эпохи викингов (891– 980 годы) связан с образованием в Скандинавии централизованных государств. В то время норманны воевали друг с другом — более удачливые становились королями, побеждённые искали счастья в других землях. Концом периода считается 980 год, когда преодолевшие внутренние смуты норманны возобновили экспансию, но уже в более «государственном» формате.

Харальд Прекрасноволосый

Легенда: Сын Хальвдана Чёрного, конунга провинции Вестфольд. Его юность прошла в бесконечных сражениях с местными ярлами, апофеозом которых стала битва при Хафсфьорде (872 год). После победы Харальд объявил себя королём объединённой Норвегии, впоследствии подчинил Оркнейские и Шетландские острова, воевал со шведами. Умер в 933 году (по другим данным — в 940-м). Прозвище появилось из-за шикарной шевелюры, которой Харальд гордился.

История: Хотя о жизни Харальда повествуют только саги, учёные признают его реальной фигурой.

Эпитафия: Первый скандинавский конунг, которого можно сравнить с королями Западной Европы. Так, он организовал полноценную налоговую систему, из-за чего, кстати, недовольные этим норвежцы массово бежали в Исландию.

Роллон Пешеход

Легенда: Сын норвежского ярла Рёгнвальда, настоящее имя Рольф (или Хрольф) — Роллоном его назвали франки. Был прозван Пешеходом, потому что ни одна лошадь не могла вынести его массивную тушу. Отец Рольфа потерял свои земли во время объединения Норвегии под началом Харальда Прекрасноволосого, однако стал ярлом Оркнейских и Шетландских островов. Рольф был младшим сыном, потому решил попытать счастья как викинг и собрал дружину, с которой много лет грабил Западную Францию. В 911 году король Карл III Простоватый передал Роллону Руан, Бретань, Кан, Эр и отдал в жёны свою дочь Гизелу. Взамен Роллон крестился под именем Роберта, признав короля Франции своим сеньором. Так появилось Нормандское герцогство, ставшее наследственным. Умер Роллон около 932 года, похоронен в Руанском соборе.

История: Реальный персонаж, о котором имеется множество упоминаний в письменных источниках.

Эпитафия: Идеал викинга. Благодаря лихости и уму основал правящую династию, члены которой много веков играли значительную роль в западноевропейской политике.

Эрик Кровавая Секира

Легенда: Король Норвегии, любимый сын и наследник Харальда Прекрасноволосого. Прославился как воинскими подвигами, так и злодеяниями. Убил трёх своих братьев, но проиграл войну с четвёртым, после чего бежал из Норвегии в Британию, где стал королём Нортумбрии. В 954 году попытался завоевать Ирландию, однако потерпел поражение и погиб в бою (по другой версии, был убит заговорщиками в Йорке).

История: Упоминается и в сагах, и в хрониках, где его называют «братоубийца». Есть также отчеканенные в Нортумбрии монеты с именем Эрика. Однако некоторые сведения о нём противоречат друг другу.

Эпитафия: «Тёмный властелин» викингов, жестокий тиран, способный на любое злодеяние.

Эрик Рыжий

Легенда: Норвежский викинг, отличался буйным нравом, несколько раз совершал убийства других норманнов. Был изгнан сначала из Норвегии, затем из Исландии. В 980 году отплыл на запад, где открыл землю, которую назвал Гренландией. Вернувшись в Исландию, навербовал переселенцев и вместе с ними вновь отплыл в Гренландию. Там основал поселение Братталид (вблизи современной деревушки Нарсарсуак), где и умер в 1003 году.

История: Кроме саг, история Эрика Рыжего подтверждена археологическими находками.

Эпитафия: Викинги — это не обязательно разбойники, среди них было немало отважных первопроходцев. Эрик Рыжий — как раз такой исследователь, хоть и поневоле.

Эгиль Скаллагримссон

Легенда: Великий исландский скальд, сын норвежского переселенца. Считался берсерком, неоднократно дрался на хольмгангах (дуэлях викингов). Убил несколько норманнов, в частности, брата Гуннхильды, жены Эрика Кровавой Секиры, который объявил Эгиля вне закона. Пиратствовал в балтийских землях, затем переместился в Англию. Отличился в битве при Брунанбурге (937 год), где сражался за английского короля Эттельстана. Прожив долгую жизнь, умер около 990 года в родной Исландии.

История: Основные источники — саги, в том числе его собственные.

Эпитафия: Считается величайшим поэтом эпохи викингов. Первым из скальдов использовал конечную рифму. Сохранились три саги Эгиля, несколько поэтических фрагментов и около полусотни вис (небольших стихотворений).

Легендарные викинги позднего периода

Поздний период эпохи викингов (980– 1066 годы) именуют «эрой конунгов-викингов», так как военные экспедиции норманнов превратились в масштабные завоевания. Эпоха викингов завершилась, когда принявшие христианство норманны перестали существенно отличаться от других обитателей Западной Европы. Даже сам «викинг» (поход с целью добычи) перестал быть для скандинавов традиционным способом добиться успеха.

Лейф Счастливый

Легенда: Исландский мореплаватель, сын Эрика Рыжего. Около 1000 года Лейф услышал рассказ купца Бьярни Херьюльфссена, который видел на западе от Гренландии неизвестную землю. Купив у Бьярни корабль, Лейф отплыл на поиски. Он открыл и исследовал три региона: Хеллуланд (вероятно, Баффинова Земля), Маркланд (предположительно Лабрадор) и Винланд (побережье Ньюфаундленда). В Винланде Лейф основал несколько поселений.

История: Саги и археологические находки.

Эпитафия: Европеец, который открыл Америку за пять веков до Христофора Колумба.

Олаф Трюггвассон

Легенда: Норвежский викинг, родич короля Харальда Серая Шкура. Около десяти лет был дружинником русского князя Владимира Святославовича. Есть версия, что именно Олаф подтолкнул к крещению Владимира, с которым был дружен. Когда в Норвегии вспыхнуло восстание против ярла Хакона Могучего, Олаф примкнул к бунтовщикам. В 995 году стал королём Норвегии, объявив о независимости от Дании. Проводил насильственную политику христианизации. В 1000 году недовольные королём ярлы, объединившись с датчанами и шведами, разгромили флот Олафа в битве у острова Свольдер. Не желая сдаваться, король прыгнул в море и утонул.

История: Кроме саг, Олаф упоминается в английских и немецких хрониках. Считается реальной личностью, но многие сведения о нём противоречивы.

Эпитафия: Авантюрист, почитаемый в Норвегии как проводник христианства и борец за национальную независимость.

Свен Вилобородый

Легенда: Прозвище получил из-за экзотической формы бороды и усов. Сын датского короля Харальда Синезубого, который насаждал христианство. Свен же был язычником и сторонником прежних обычаев, потому сверг отца. После гибели Олафа Трюгвассона стал королём Норвегии. 13 ноября 1002 года в Англии по приказу короля Этельреда II была предпринята попытка перебить всех датчан. Во время резни погибла сестра Свена. В отместку тот организовал несколько набегов на Англию, а в 1013 году предпринял масштабное вторжение, во время которого захватил Лондон и стал королём. Однако вскоре, 2 февраля 1014 года, умер в страшных мучениях — возможно, был отравлен.

История: Саги и многочисленные англосаксонские хроники.

Эпитафия: Воплотил в жизнь давнюю мечту викингов, став английским королём.

Кнуд Великий

Легенда: Младший сын Свена Вилобородого. Сопровождал отца во время завоевания Англии. После смерти Свена армия провозгласила королём Кнуда (англосаксы называли его Канутом), однако он был вынужден отплыть в Данию, когда английская знать поддержала вернувшегося Этельреда. Собрав новую армию, Кнуд в 1016-м вновь завоевал Англию, разделив её на графства. Он также создал тинглид — дружину из самых знатных семей, основу рыцарства. В 1017 году подчинил часть Шотландии. В следующем году, после смерти старшего брата, унаследовал датскую корону. В 1026-м, разбив норвежско-шведский флот при Хельгео, стал королём Норвегии и части Швеции. Способствовал распространению христианства, наделял церковь земельными владениями. Умер 12 ноября 1035 года в Дорсете, похоронен в Винчестерском соборе.

История: Саги, хроники, археологические находки — реальность бесспорна.

Эпитафия: Самый великий король викингов в истории, объединивший практически всю Скандинавию. В зените могущества его держава не уступала Священной Римской империи. Правда, после смерти Кнуда она быстро развалилась.

Харальд Суровый

Легенда: Сын конунга Восточной Норвегии Сигурда, младший брат короля Норвегии Олафа II Святого. После гибели брата, когда Норвегией завладел Кнуд Великий, пятнадцатилетний Харальд стал изгнанником. В 1031 году поступил на службу к киевскому князю Ярославу Мудрому. В 1034-м отправился в Византию, где его отряд стал основой Варяжской гвардии. Отличившись при подавлении восстания болгар, в 1041-м возглавил гвардейцев и через год помог свергнуть императора Михаила V. Попав в опалу, бежал в Киев, где жила его будущая жена, дочь Ярослава Мудрого Елизавета. В 1045 году вынудил племянника, короля Норвегии Магнуса Доброго, сделать его своим соправителем. После смерти Магнуса стал королём Норвегии. Одержал серию побед над датчанами и шведами. Заботился о развитии торговли и ремёсел, основал Осло, окончательно утвердил в Норвегии христианство. Попытавшись захватить Англию, 25 сентября 1066 года погиб в битве при Стамфорд-Бридже.

История: Саги, хроники, предметы материальной культуры — вне всякого сомнения, историческая личность.

Эпитафия: «Последний викинг», чья жизнь напоминает авантюрный роман. Был очень дельным королём, но страсть к приключениям оказалась сильнее всего.

* * *

Стрела, поразившая горло Харальда Сурового, положила конец и эпохе викингов. Почему? Всё просто — Харальд был последним скандинавским правителем, который использовал дедовские методы. А Вильгельм Завоеватель, ставший английским королём спустя месяц после гибели Харальда, был норманном уже только по имени — и его поход никакой не «викинг», а обычная феодальная войнушка. Отныне скандинавы ничем не отличались от других жителей Европы. Их лихие набеги остались в сказаниях скальдов и на ломких страницах монастырских хроник. И, конечно, в человеческой памяти…