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    Аниме | Сериалы
    #аниме #анонс #дайджест #ожидания 2022

    Какое аниме выйдет в 2022 году?

    3 января 2022
    03.01.2022
    1626
    9 минут на чтение
    #аниме #анонс #дайджест #ожидания 2022
    Самое ожидаемое аниме: что смотреть в 2022 году? 8

    Продолжаем рассказывать про самую ожидаемую в 2022 году фантастику — теперь пришел черёд аниме. Скоро мы увидим как новинки вроде фильма Макото Синкая и экранизации «Человека-бензопилы», так и продолжения уже знакомых «Атаки титанов» и «Блича», а также многое другое.

    Полнометражные

    Сузумэ, закрывающая двери

    Suzume no Tojimari

    Самое ожидаемое аниме: что смотреть в 2022 году?

    Когда и где? Осенью 2022 года в японских кинотеатрах.

    Что? Романтическая фантастика.

    О чём? 17-летняя Сузумэ живёт в тихом городке на острове Кюсю. Однажды в город прибывает молодой путешественник, ищущий некую дверь. Героиня отправляется с ним на поиски, и вместе они находят одинокую старую дверь, за которой скрывается катастрофа — какая именно, пока непонятно. А вскоре после этого загадочные двери начинают появляться по всей Японии. И чтобы предотвратить ужасное бедствие, нужно закрыть их все.

    Чего ждём? Подробностей о новом фильме Макото Синкая пока немного. Но, исходя из особенностей предыдущих картин режиссёра, можно точно рассчитывать на трогательную любовную историю, приправленную по-хорошему наивным волшебством, завораживающими пейзажами и невероятно красивыми картинами облаков. Вместе с Синкаем над аниме трудятся его коллеги по предыдущим фильмам: дизайнер персонажей Танака Масаёси, аниматор Цутия Кэнъити и бэкграунд-художник Тандзи Такуми.

    Есть слух, что фильм может быть продолжением этого:

    «Дитя погоды» Синкая: аниме о чудесах, облаках… и социальных проблемах 9

    «Дитя погоды» Синкая: аниме о чудесах, облаках… и социальных проблемах

     Марина Беляева |  30.10.2019

    Романтическая история о первой любви и дожде удивительным образом не скатывается в самоповтор. Вечный эскапист Макото Синкай впервые обратил внимание на общественные проблемы.

    Чёрный клевер

    Black Clover

    Самое ожидаемое аниме: что смотреть в 2022 году? 1

    Когда и где? В 2022 году в японских кинотеатрах.

    Что? Сёнэн.

    О чём? О парне по имени Аста, всю жизнь мечтавшем стать королём магов, но вот незадача — способностей к волшебству у него ноль. Однако благодаря своей силе воли он получает редкий пятилистный гримуар, в котором, согласно легенде, живёт могущественный демон. Герой вместе с братом и талантливым чародеем Юно отправляется в столицу, чтобы исполнить свою мечту. Правда, в детстве Аста и Юно были друзьями, а ныне — соперники.

    Чего ждём? В финале сериала Аста и заточённый в его гримуар демон по имени Либе заключают контракт о разделении силы на равных. А вместе с этим герой поклялся спасти командира Чёрных быков Ями Сукэхиро. Так что можно рассчитывать на грандиозную битву против Зенона из Тёмной Триады Пикового Королевства. И заодно мы узнаем, что произойдёт с Юно, ведь он — давно потерянный принц прежней династии Пикового Королевства.

    Сериалы

    Блич: Тысячелетняя Кровавая война

    Bleach: Sennen Kessen-hen

    Самое ожидаемое аниме: что смотреть в 2022 году? 4

    Когда? Осенью 2022 года.

    Что? Сёнэн, фэнтези.

    О чём? О способном видеть призраков парне Итиго Куросаки, который однажды сталкивается с синигами (божеством смерти) по имени Рукия Кутики. Та в битве с пустым (так называют злых духов) передаёт герою часть силы, чтобы спасти его. В результате девушка теряет вообще почти всю энергию, так что выполнять её обязанности проводника душ приходится самому Итиго. 

    Трейлер

    Чего ждём? Долгожданную экранизацию финала манги Тайто Кубо. В основу нового аниме ляжет последняя арка, охватывающая тома с 55-го по 74-й. В мире массово исчезают пустые, а Обществу душ загадочная группировка людей в масках угрожает полным уничтожением спустя всего пять дней. Томохиса Тагути, известный по «Акудама Драйв», заменит Нориюки Абэ на посту режиссёра. Масаси Кудо вернётся в качестве дизайнера персонажей, а Сиро Сагису вновь займётся саундтреком.

    Атака титанов: 4-й сезон, часть 2 

    Shingeki no Kyojin

    Самое ожидаемое аниме: что смотреть в 2022 году? 6

    Когда и где? 10 января на Crunchyroll.

    Что? Постапокалипсис с элементами психологической драмы.

    О чём? С давних времен жители острова Парадиз ведут борьбу с титанами — огромными кровожадными существами, которые некогда были людьми. Человечество отгородилось от них высокими стенами, но спустя сотню лет одному из титанов всё же удается проломить защиту. 

    Первая часть 4-го сезона закончилась на том, что после кровавой бойни в столице Марлии её войска контратаковали и осадили остров Парадиз, успевший пережить государственный переворот. Без участия вражеских титанов дело, конечно, не обошлось. Как с этим справится Эрен Йегер и каковы истинные намерения главного героя, которого не узнают даже самые близкие друзья, мы увидим в новых сериях.

    Чего ждём? Грандиозный финал (теперь действительно окончательный) одного из самых влиятельных аниме-сериалов прошлого десятилетия. Если вам не хватило эпических схваток между титанами в первой части, во второй этого будет сполна. А ещё будет много душераздирающей драмы, смертей (вот сюрприз!), знакомых персонажей и — небольшой спойлер — самого настоящего геноцида. 

    Если вы переживаете, что концовка будет слишком наивной или не соответствующей последним событиям, то не стоит — в первоисточнике с этим полный порядок. Ну а MAPPA прекрасно умеет адаптировать мангу, несмотря на все жалобы на якобы ухудшившуюся графику.

    На чём там остановились?

    «Атака титанов» на финишной прямой. Чем завершается один из главных аниме-сериалов последних лет 2

    «Атака титанов» на финишной прямой. Чем завершается один из главных аниме-сериалов последних лет

     Олег Поторокин |  15.04.2021

    Первая часть заключительного сезона ёще дальше уходит от формулы, где дети эпично сражаются против монстров. Это уже скорее сложное высказывание о войне и идеологиях.

    Восхождение героя щита, 2-й сезон

    Tate no Yuusha no Nariagari 

    Самое ожидаемое аниме: что смотреть в 2022 году? 7

    Когда и где? Весной 2022 года.

    Что? Исэкай.

    О чём? О студенте-попаданце Наофуми, которого перенесли в иной мир. В отличие от сотен других исэкаев, «Герой щита» сразу подкупает оригинальной завязкой — героя, рассчитывающего начать жизнь с нуля, сразу подставляют, обвиняют в изнасиловании и объявляют персоной нон-грата. К счастью, на выручку разочарованному в людях Наофуми приходят обворожительная спутница-тануки Рафталия и божественная птица Фило. 

    Трейлер

    Чего ждём? Изначально второй сезон хотели выпустить в конце 2021 года, но по неизвестным причинам отложили. В финале первого сезона Наофуми удалось восстановить своё доброе имя, но беды на этом не закончились. Оказывается, ему нужно противостоять не только бесчисленным ордам монстров, но и героям из другого измерения, которые преследуют такую же цель — защищать мир, куда их призвали. 

    О сериале

    Почему «Восхождение Героя Щита» — самое популярное аниме начала 2019 10

    Почему «Восхождение Героя Щита» — самое популярное аниме начала 2019

     Борис Невский |  09.03.2019

    Экранизация ранобэ, которая поначалу казалась шаблонной историей попаданца, обернулась остроумным издевательством над клише жанра.

    Человек-бензопила

    Chainsaw Man

    Самое ожидаемое аниме: что смотреть в 2022 году? 9

    Когда? В 2022 году.

    Что? Кровавый сёнэн.

    О чём? Дэндзи — простой парень, желающий вести мирную жизнь и проводить время с девушкой, которая ему нравится. Ну, почти простой. На самом деле ему приходится работать на якудза и сражаться с демонами, чтобы рассчитаться с долгами. Однако после смерти герой слился с одним из демонов, получил способность превращать свои конечности в бензопилы и присоединился к Бюро общественной безопасности.

    Трейлер

    Чего ждём? Высококлассного сёнэна на уровне «Магической битвы», созданного по мотивам отличной манги. И, судя по первому тизеру, именно это нас и ждёт. К тому же творческая команда у аниме-сериала собралась весьма недурная. За производство отвечает студия MAPPA, а в кресле режиссёра Рю Накаяма, работавший над «Убей или умри» и «Мадокой», и Ёсихара Тацуя, приложивший руку к сериалу «Стальной алхимик: Братство» и «Ванпачмену». Дизайном персонажей занимается Киётака Осияма, известный по аниме «Человек-дьявол: Плакса», — более идеального кандидата на эту должность сложно представить! 

    Недавно, кстати, «Азбука» выпустила первый том манги «Человек-бензопила», но покупать его мы не рекомендуем из-за искажённого перевода, который может сильно отразиться на ваших впечатлениях от произведения. Лучше дождитесь экранизации или почитайте на английском! 

    Первоисточник был в топе:

    Лучшие комиксы 2020 года, вышедшие за рубежом

    Лучшие комиксы 2020 года, вышедшие за рубежом

     Денис Варков |  03.01.2021

    Чудо-женщина в мире после апокалипсиса, стареющий Человек-паук, адаптация изначального сценария «Чужого», демон с руками-бензопилами — и это ещё не всё!

    Созданный в Бездне, 2-й сезон

    Made in Abyss: Retsujitsu no Ougonkyou

    Самое ожидаемое аниме: что смотреть в 2022 году? 10

    Когда? В 2022 году.

    Что? Фэнтезийное приключение с элементами хоррора.

    О чём? На Земле есть загадочный провал, уходящий глубоко в недра планеты — его называют Бездной. Там обитают всевозможные монстры и хранятся реликвии древних времён. 12-летняя девочка Рико, всегда мечтавшая стать легендарным исследователем Бездны, встречает потерявшего память робота-мальчика. Вместе они отправляются в глубины Бездны — навстречу опасностям и на поиски давно исчезнувшей мамы Рико. 

    Трейлер

    Чего ждём? Действие второго сезона, похоже, развернётся в кристаллизованном городе на шестом уровне Бездны, куда пытаются добраться главные герои сериала. Среди исследователей город считается точкой невозврата: люди там либо теряют человеческий облик, либо попросту умирают. Над продолжением сериала работает прежняя команда: Масаюки Кодзима вернулся в качестве режиссёра, а Кадзутика Кисэ вновь отвечает за дизайн персонажей. 

    А недавно была полнометражка:

    Аниме «Созданный в Бездне: Рассвет глубокой души». Жестокость и милота 12

    Аниме «Созданный в Бездне: Рассвет глубокой души». Жуть и милота

     Олег Поторокин |  22.10.2020

    Рассказываем про фильм, продолжающий один из главных аниме-сериалов последних лет.

    Cпираль

    Uzumaki

    Самое ожидаемое аниме: что смотреть в 2022 году? 13

    Когда? Осенью 2022 года.

    Что? Психоделические ужасы.

    О чём? Школьница Кириэ и её парень Сюити сбегают из городка Курозу, жители которого страдают от последствий страшного проклятья — их тела постепенно превращаются в спирали, как и вообще всё вокруг. Через несколько лет герои возвращаются к родителям и обнаруживают, что их родной дом изменился до неузнаваемости — всюду трупы жителей и жуткие спирали.

    Тизер

    Чего ждём? Что мини-сериал наконец выйдет, потому что его переносили уже несколько раз — в последний раз из-за трудностей производства на фоне пандемии коронавируса. Изначально он должен был выйти в 2020 году, потом — в 2021-м, а теперь — осенью 2022-го. 

    Это экранизация одного из самых известных произведений Дзюндзи Ито, мастера ужасов от мира манги. Причём аниме буквально будет выглядеть как ожившая чёрно-белая манга! Постановкой занимается Хироси Нагахама, наиболее известный по «Цветам зла» и «Мастеру Муси», а музыку напишет композитор «Реинкарнации» Колин Стетсон. 

    Cyberpunk: Edgerunners

    Самое ожидаемое аниме: что смотреть в 2022 году? 11

    Когда? В 2022 году на Netflix.

    Что? Киберпанк.

    О чём? О парне с улиц, который пытается выжить в городе будущего, одержимом технологиями и модификациями тела. Ставки настолько высоки, что ради выживания герою приходится стать наёмником вне закона. 

    Ролик-анонс

    Чего ждём? Крайне амбициозный проект. За аниме отвечает легендарная студия Trigger, которая налажала всего один раз — с очень спорным «Любимым во Франксе». Режиссёрские кресла заняли Хироюки Имаиси и Масахико Оцука, возможно, знакомые вам по «Промару» и «Гуррен-Лаганну». В числе дизайнеров персонажей Ё Ёсинари и Юто Канэко, вместе работавшие над «Академией ведьмочек». А музыку вообще напишет композитор Silent Hill Акира Ямаока. При таком авторском составе нет ни единого шанса, что получится второсортный проходняк! 

    Моб Психо 100, 3-й сезон

    Mob Psycho 100 III

    Самое ожидаемое аниме: что смотреть в 2022 году? 12

    Когда? В 2022 году.

    Что? Мистически-комедийный сёнэн.

    О чём? Сигэо Кагэяма, также известный как Моб, — стеснительный восьмиклассник и по совместительству самый могущественный телепат на Земле, который вынужден постоянно сдерживать свои силы, чтобы не случилось непоправимого. Всё, чего герой хочет, — добиться внимания любимой девушки, но вместо этого ему приходится бок о бок с наставником-шарлатаном, у которого вообще нет никаких способностей, сражаться с потусторонними тварями.

    Трейлер

    Чего ждём? Продолжение аниме по мотивам одноимённой манги от автора «Ванпачмена». Скорее всего, в его основу лягут последние главы, так что для сериала это наверняка будет последний сезон. В команде создателей, кстати, произошли изменения. Теперь постановкой занимается Такахиро Хасуи, снявший шестой эпизод второго сезона, а Юдзуру Татикава, который прежде выступал главным режиссёром, будет ему помогать. Но вряд ли это глобально отразится на качестве сериала. 

    Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045, 2-й сезон

    Ghost in the Shell: SAC_2045

    Самое ожидаемое аниме: что смотреть в 2022 году? 14

    Когда и где? В 2022 году на Netflix.

    Что? Киберпанк.

    О чём? Прямое продолжение культового сериала «Призрак в доспехах: Синдром одиночки». Действие разворачивается в 2045 году. Мир погружается в Устойчивую войну и сталкивается с появлением некого постчеловека, превосходящего по силе и интеллекту даже киборгов. Мотоко Кусанаги вновь объединяется с бывшими членами 9-го отдела полиции, чтобы противостоять этой угрозе. 

    Чего ждём? Первый сезон многие фанаты «Призрака в доспехах» приняли, мягко говоря, не очень — в первую очередь из-за того, что новое аниме полностью снято с использованием 3D-графики. Поначалу к этому действительно трудно привыкнуть, но за спорным визуалом скрывается весьма интригующая история, которая в 2019 году оборвалась на клиффхэнгере. Сиквелом занимаются люди, прекрасно знакомые с франшизой, — режиссёры Кэндзи Камияма и Синдзи Арамаки. Не менее важно, что дизайн персонажей всё так же разрабатывает российский художник Илья Кувшинов. 

    Также в 2022 году мы ждём:

    Самое ожидаемое аниме: что смотреть в 2022 году? 15
      1. «Красавица и дракон»: новая работа Мамору Хосоды (в оригинале уже вышла в 2021, российская премьера — 14 апреля 2022-го).
      2. Второй сезон сериала «Тихоокеанский рубеж: Тёмная зона»;
      3. «Ориент»;
      4. Второй сезон «DOTA: Кровь дракона»;
      5. Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix;
      6. «Девушки на линии фронта»;
      7. «Стрелок с чёрной скалы: Падение»;
      8. Tom Clancy’s Splinter Cell;
      9. Четвёртый сезон «Рандеву с жизнью»;
      10. Четвёртый сезон «Оверлорда»;
      11. Второй сезон «Военной хроники маленькой девочки»;
      12. Шестой сезон «Моей геройской академии»;
      13. Возможно, второй сезон «Магической битвы».
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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