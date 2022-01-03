Какое аниме выйдет в 2022 году?

Продолжаем рассказывать про самую ожидаемую в 2022 году фантастику — теперь пришел черёд аниме. Скоро мы увидим как новинки вроде фильма Макото Синкая и экранизации «Человека-бензопилы», так и продолжения уже знакомых «Атаки титанов» и «Блича», а также многое другое.
Полнометражные
Сузумэ, закрывающая двери
Suzume no Tojimari
Когда и где? Осенью 2022 года в японских кинотеатрах.
Что? Романтическая фантастика.
О чём? 17-летняя Сузумэ живёт в тихом городке на острове Кюсю. Однажды в город прибывает молодой путешественник, ищущий некую дверь. Героиня отправляется с ним на поиски, и вместе они находят одинокую старую дверь, за которой скрывается катастрофа — какая именно, пока непонятно. А вскоре после этого загадочные двери начинают появляться по всей Японии. И чтобы предотвратить ужасное бедствие, нужно закрыть их все.
Чего ждём? Подробностей о новом фильме Макото Синкая пока немного. Но, исходя из особенностей предыдущих картин режиссёра, можно точно рассчитывать на трогательную любовную историю, приправленную по-хорошему наивным волшебством, завораживающими пейзажами и невероятно красивыми картинами облаков. Вместе с Синкаем над аниме трудятся его коллеги по предыдущим фильмам: дизайнер персонажей Танака Масаёси, аниматор Цутия Кэнъити и бэкграунд-художник Тандзи Такуми.
Есть слух, что фильм может быть продолжением этого:
«Дитя погоды» Синкая: аниме о чудесах, облаках… и социальных проблемах
Романтическая история о первой любви и дожде удивительным образом не скатывается в самоповтор. Вечный эскапист Макото Синкай впервые обратил внимание на общественные проблемы.
Чёрный клевер
Black Clover
Когда и где? В 2022 году в японских кинотеатрах.
Что? Сёнэн.
О чём? О парне по имени Аста, всю жизнь мечтавшем стать королём магов, но вот незадача — способностей к волшебству у него ноль. Однако благодаря своей силе воли он получает редкий пятилистный гримуар, в котором, согласно легенде, живёт могущественный демон. Герой вместе с братом и талантливым чародеем Юно отправляется в столицу, чтобы исполнить свою мечту. Правда, в детстве Аста и Юно были друзьями, а ныне — соперники.
Чего ждём? В финале сериала Аста и заточённый в его гримуар демон по имени Либе заключают контракт о разделении силы на равных. А вместе с этим герой поклялся спасти командира Чёрных быков Ями Сукэхиро. Так что можно рассчитывать на грандиозную битву против Зенона из Тёмной Триады Пикового Королевства. И заодно мы узнаем, что произойдёт с Юно, ведь он — давно потерянный принц прежней династии Пикового Королевства.
Сериалы
Блич: Тысячелетняя Кровавая война
Bleach: Sennen Kessen-hen
Когда? Осенью 2022 года.
Что? Сёнэн, фэнтези.
О чём? О способном видеть призраков парне Итиго Куросаки, который однажды сталкивается с синигами (божеством смерти) по имени Рукия Кутики. Та в битве с пустым (так называют злых духов) передаёт герою часть силы, чтобы спасти его. В результате девушка теряет вообще почти всю энергию, так что выполнять её обязанности проводника душ приходится самому Итиго.
Чего ждём? Долгожданную экранизацию финала манги Тайто Кубо. В основу нового аниме ляжет последняя арка, охватывающая тома с 55-го по 74-й. В мире массово исчезают пустые, а Обществу душ загадочная группировка людей в масках угрожает полным уничтожением спустя всего пять дней. Томохиса Тагути, известный по «Акудама Драйв», заменит Нориюки Абэ на посту режиссёра. Масаси Кудо вернётся в качестве дизайнера персонажей, а Сиро Сагису вновь займётся саундтреком.
Атака титанов: 4-й сезон, часть 2
Shingeki no Kyojin
Когда и где? 10 января на Crunchyroll.
Что? Постапокалипсис с элементами психологической драмы.
О чём? С давних времен жители острова Парадиз ведут борьбу с титанами — огромными кровожадными существами, которые некогда были людьми. Человечество отгородилось от них высокими стенами, но спустя сотню лет одному из титанов всё же удается проломить защиту.
Первая часть 4-го сезона закончилась на том, что после кровавой бойни в столице Марлии её войска контратаковали и осадили остров Парадиз, успевший пережить государственный переворот. Без участия вражеских титанов дело, конечно, не обошлось. Как с этим справится Эрен Йегер и каковы истинные намерения главного героя, которого не узнают даже самые близкие друзья, мы увидим в новых сериях.
Чего ждём? Грандиозный финал (теперь действительно окончательный) одного из самых влиятельных аниме-сериалов прошлого десятилетия. Если вам не хватило эпических схваток между титанами в первой части, во второй этого будет сполна. А ещё будет много душераздирающей драмы, смертей (вот сюрприз!), знакомых персонажей и — небольшой спойлер — самого настоящего геноцида.
Если вы переживаете, что концовка будет слишком наивной или не соответствующей последним событиям, то не стоит — в первоисточнике с этим полный порядок. Ну а MAPPA прекрасно умеет адаптировать мангу, несмотря на все жалобы на якобы ухудшившуюся графику.
На чём там остановились?
«Атака титанов» на финишной прямой. Чем завершается один из главных аниме-сериалов последних лет
Первая часть заключительного сезона ёще дальше уходит от формулы, где дети эпично сражаются против монстров. Это уже скорее сложное высказывание о войне и идеологиях.
Восхождение героя щита, 2-й сезон
Tate no Yuusha no Nariagari
Когда и где? Весной 2022 года.
Что? Исэкай.
О чём? О студенте-попаданце Наофуми, которого перенесли в иной мир. В отличие от сотен других исэкаев, «Герой щита» сразу подкупает оригинальной завязкой — героя, рассчитывающего начать жизнь с нуля, сразу подставляют, обвиняют в изнасиловании и объявляют персоной нон-грата. К счастью, на выручку разочарованному в людях Наофуми приходят обворожительная спутница-тануки Рафталия и божественная птица Фило.
Чего ждём? Изначально второй сезон хотели выпустить в конце 2021 года, но по неизвестным причинам отложили. В финале первого сезона Наофуми удалось восстановить своё доброе имя, но беды на этом не закончились. Оказывается, ему нужно противостоять не только бесчисленным ордам монстров, но и героям из другого измерения, которые преследуют такую же цель — защищать мир, куда их призвали.
О сериале
Почему «Восхождение Героя Щита» — самое популярное аниме начала 2019
Экранизация ранобэ, которая поначалу казалась шаблонной историей попаданца, обернулась остроумным издевательством над клише жанра.
Человек-бензопила
Chainsaw Man
Когда? В 2022 году.
Что? Кровавый сёнэн.
О чём? Дэндзи — простой парень, желающий вести мирную жизнь и проводить время с девушкой, которая ему нравится. Ну, почти простой. На самом деле ему приходится работать на якудза и сражаться с демонами, чтобы рассчитаться с долгами. Однако после смерти герой слился с одним из демонов, получил способность превращать свои конечности в бензопилы и присоединился к Бюро общественной безопасности.
Чего ждём? Высококлассного сёнэна на уровне «Магической битвы», созданного по мотивам отличной манги. И, судя по первому тизеру, именно это нас и ждёт. К тому же творческая команда у аниме-сериала собралась весьма недурная. За производство отвечает студия MAPPA, а в кресле режиссёра Рю Накаяма, работавший над «Убей или умри» и «Мадокой», и Ёсихара Тацуя, приложивший руку к сериалу «Стальной алхимик: Братство» и «Ванпачмену». Дизайном персонажей занимается Киётака Осияма, известный по аниме «Человек-дьявол: Плакса», — более идеального кандидата на эту должность сложно представить!
Недавно, кстати, «Азбука» выпустила первый том манги «Человек-бензопила», но покупать его мы не рекомендуем из-за искажённого перевода, который может сильно отразиться на ваших впечатлениях от произведения. Лучше дождитесь экранизации или почитайте на английском!
Первоисточник был в топе:
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Чудо-женщина в мире после апокалипсиса, стареющий Человек-паук, адаптация изначального сценария «Чужого», демон с руками-бензопилами — и это ещё не всё!
Созданный в Бездне, 2-й сезон
Made in Abyss: Retsujitsu no Ougonkyou
Когда? В 2022 году.
Что? Фэнтезийное приключение с элементами хоррора.
О чём? На Земле есть загадочный провал, уходящий глубоко в недра планеты — его называют Бездной. Там обитают всевозможные монстры и хранятся реликвии древних времён. 12-летняя девочка Рико, всегда мечтавшая стать легендарным исследователем Бездны, встречает потерявшего память робота-мальчика. Вместе они отправляются в глубины Бездны — навстречу опасностям и на поиски давно исчезнувшей мамы Рико.
Чего ждём? Действие второго сезона, похоже, развернётся в кристаллизованном городе на шестом уровне Бездны, куда пытаются добраться главные герои сериала. Среди исследователей город считается точкой невозврата: люди там либо теряют человеческий облик, либо попросту умирают. Над продолжением сериала работает прежняя команда: Масаюки Кодзима вернулся в качестве режиссёра, а Кадзутика Кисэ вновь отвечает за дизайн персонажей.
А недавно была полнометражка:
Аниме «Созданный в Бездне: Рассвет глубокой души». Жуть и милота
Рассказываем про фильм, продолжающий один из главных аниме-сериалов последних лет.
Cпираль
Uzumaki
Когда? Осенью 2022 года.
Что? Психоделические ужасы.
О чём? Школьница Кириэ и её парень Сюити сбегают из городка Курозу, жители которого страдают от последствий страшного проклятья — их тела постепенно превращаются в спирали, как и вообще всё вокруг. Через несколько лет герои возвращаются к родителям и обнаруживают, что их родной дом изменился до неузнаваемости — всюду трупы жителей и жуткие спирали.
Чего ждём? Что мини-сериал наконец выйдет, потому что его переносили уже несколько раз — в последний раз из-за трудностей производства на фоне пандемии коронавируса. Изначально он должен был выйти в 2020 году, потом — в 2021-м, а теперь — осенью 2022-го.
Это экранизация одного из самых известных произведений Дзюндзи Ито, мастера ужасов от мира манги. Причём аниме буквально будет выглядеть как ожившая чёрно-белая манга! Постановкой занимается Хироси Нагахама, наиболее известный по «Цветам зла» и «Мастеру Муси», а музыку напишет композитор «Реинкарнации» Колин Стетсон.
Cyberpunk: Edgerunners
Когда? В 2022 году на Netflix.
Что? Киберпанк.
О чём? О парне с улиц, который пытается выжить в городе будущего, одержимом технологиями и модификациями тела. Ставки настолько высоки, что ради выживания герою приходится стать наёмником вне закона.
Чего ждём? Крайне амбициозный проект. За аниме отвечает легендарная студия Trigger, которая налажала всего один раз — с очень спорным «Любимым во Франксе». Режиссёрские кресла заняли Хироюки Имаиси и Масахико Оцука, возможно, знакомые вам по «Промару» и «Гуррен-Лаганну». В числе дизайнеров персонажей Ё Ёсинари и Юто Канэко, вместе работавшие над «Академией ведьмочек». А музыку вообще напишет композитор Silent Hill Акира Ямаока. При таком авторском составе нет ни единого шанса, что получится второсортный проходняк!
Моб Психо 100, 3-й сезон
Mob Psycho 100 III
Когда? В 2022 году.
Что? Мистически-комедийный сёнэн.
О чём? Сигэо Кагэяма, также известный как Моб, — стеснительный восьмиклассник и по совместительству самый могущественный телепат на Земле, который вынужден постоянно сдерживать свои силы, чтобы не случилось непоправимого. Всё, чего герой хочет, — добиться внимания любимой девушки, но вместо этого ему приходится бок о бок с наставником-шарлатаном, у которого вообще нет никаких способностей, сражаться с потусторонними тварями.
Чего ждём? Продолжение аниме по мотивам одноимённой манги от автора «Ванпачмена». Скорее всего, в его основу лягут последние главы, так что для сериала это наверняка будет последний сезон. В команде создателей, кстати, произошли изменения. Теперь постановкой занимается Такахиро Хасуи, снявший шестой эпизод второго сезона, а Юдзуру Татикава, который прежде выступал главным режиссёром, будет ему помогать. Но вряд ли это глобально отразится на качестве сериала.
Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045, 2-й сезон
Ghost in the Shell: SAC_2045
Когда и где? В 2022 году на Netflix.
Что? Киберпанк.
О чём? Прямое продолжение культового сериала «Призрак в доспехах: Синдром одиночки». Действие разворачивается в 2045 году. Мир погружается в Устойчивую войну и сталкивается с появлением некого постчеловека, превосходящего по силе и интеллекту даже киборгов. Мотоко Кусанаги вновь объединяется с бывшими членами 9-го отдела полиции, чтобы противостоять этой угрозе.
Чего ждём? Первый сезон многие фанаты «Призрака в доспехах» приняли, мягко говоря, не очень — в первую очередь из-за того, что новое аниме полностью снято с использованием 3D-графики. Поначалу к этому действительно трудно привыкнуть, но за спорным визуалом скрывается весьма интригующая история, которая в 2019 году оборвалась на клиффхэнгере. Сиквелом занимаются люди, прекрасно знакомые с франшизой, — режиссёры Кэндзи Камияма и Синдзи Арамаки. Не менее важно, что дизайн персонажей всё так же разрабатывает российский художник Илья Кувшинов.
Также в 2022 году мы ждём:
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- «Красавица и дракон»: новая работа Мамору Хосоды (в оригинале уже вышла в 2021, российская премьера — 14 апреля 2022-го).
- Второй сезон сериала «Тихоокеанский рубеж: Тёмная зона»;
- «Ориент»;
- Второй сезон «DOTA: Кровь дракона»;
- Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix;
- «Девушки на линии фронта»;
- «Стрелок с чёрной скалы: Падение»;
- Tom Clancy’s Splinter Cell;
- Четвёртый сезон «Рандеву с жизнью»;
- Четвёртый сезон «Оверлорда»;
- Второй сезон «Военной хроники маленькой девочки»;
- Шестой сезон «Моей геройской академии»;
- Возможно, второй сезон «Магической битвы».
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