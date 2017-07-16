Долгое время над гиками шутили — все помнят гуляющий по сериалам и фильмам образ ботаника с взъерошенными волосами, озабоченного только компьютерами, комиксами и «Звёздным путём». Но потом выросло новое поколение гиков, они захватили мир и начали сами смеяться над собой. В это подборке — нефантастические сериалы о гик-культуре, способные доставить истинное удовольствие тем, кто узнает в их героях себя.

Теория большого взрыва

«Теория», по сути, создала эту категорию. С этого сериала началось продвижение нердо-гиковской культуры в массы. Для тех, кто «в теме», здесь есть главные герои — четверо друзей-гиков. А для тех, кто далек от комиксов и ролевок (да и от науки тоже), — их соседка Пенни, красавица-простушка. Взаимоотношения и сближение этих двух сторон порождают массу комичных ситуаций, но выполняют и просветительскую миссию. И снобам, считающим, что увлечения героев — инфантилизм и глупость, и неуверенным в себе заучкам, падающим в обморок при взгляде на противоположный пол, будет чему поучиться.

Первые несколько сезонов сериал радовал тоннами гиковского юмора и звездными камео. Со временем камео приелись (но хуже не стали — чего стоит Джеймс Эрл Джонс, голос Дарта Вейдера, предложивший герою сериала разыграть Кэрри Фишер), а сериал стал ближе к классическому ромкому. Что не умаляет его заслуг перед гик-сообществом и пока что не сбавляет его популярность: недавно канал продлил «Теорию» еще на два сезона.

Сообщество

«Сообщество» долго притворяется заурядным ситкомом, но к середине первого сезона превращается в настоящий праздник для гика. Объединяющий героев сюжет — учёба в провинциальном университете — отходит на десятый план. Появляются концептуальные серии и целые сюжетные арки. Продюсер Дэн Хармон мастерски обыграл сюжет «Острова проклятых», «Крестного отца», «Доктора Кто», постебался над дешевой фантастикой 1980-х. Апофеозом постмодерна стали серии про пейнтбол, превратившие кампус в апокалиптическую пустошь. Главный чудак сериала, помешанный на поп-культуре араб Эбед, всегда готов помочь друзьям и (в отличие от Шелдона) не раздражает, а только умиляет.

Конмэн

Самопародия от звезды культового НФ-сериала «Светлячок» Алана Тьюдика, где он играет звезду культового НФ-сериала «Спектрум» Рэя Нирли, для которого эта роль так и осталась главной в карьере. Теперь Рэй превратился в конмэна — «свадебного генерала», который ездит по околофантастическим конвентам, участвует в автограф-сессиях, выпивает с фанатами и делает с ними селфи. Получившийся у Тьюдика веб-сериал, где Алан был продюсером, сценаристом, сорежиссёром и исполнителем главной роли, — временами забавная, а чаще горькая исповедь актёра, мечтавшего о славе и успехе, но так и не добравшегося до вершин. А ещё в сериале много ироничных сцен, где обыграны нравы завсегдатаев конвентов.

Гильдия

«Рыцари добра» — небольшая гильдия в популярной MMORPG. Её участники вместе били боссов, добывали шмот, крафтили предметы и, когда надо, хилили друг друга (извините за наш геймерский). Но однажды они решили встретиться в реальном мире, и это стало началом новых удивительных событий. Популярная актриса и продюсер Фелиция Дэй, засветившиеся в сериалах на YouTube и ТВ, со своей командой сняла правильный ситком, в котором изнутри показала нелёгкую геймерскую жизнь. Кроме бесконечных отсылок к MMORPG, шоу радует хорошим юмором, узнаваемыми типажами, неожиданными камео и размышлениями на тему дружбы. Ну и чудесной Фелицией Дэй, конечно, которая сама играет в своём сериале.

The Gamers: фильмы и шоу о D&D

Здесь мы немного смухлюем и объединим в один пункт несколько полнометражных фильмов и веб-сериалов на тему настольных ролевых игр типа Dungeons & Dragons. Их создатели — сами заядлые игроки — по-доброму высмеяли игровой процесс, типичные шутки и жанровые клише НРИ. Трилогия The Gamers рассказывает историю игроков и их выдуманных персонажей. Первые две ленты повящены сугубо настольным ролёвкам, а третья — выполненная в том же ироничном стиле — проходится по коллекционным карточным играм.

Кроме фильмов, эта же команда создала и ряд веб-сериалов. В Natural One обыгрываются штампы киберпанка: корпорации, хакеры, импланты и уличные самураи. В Humans & Households за столом оказываются воины и маги, которые играют за людей в современном мире и пытаются разобраться с проблемами типа сигнализации и полиции.

Школа видеоигр (VGHS)

Веб-сериал из трех сезонов, рассказывающий про мир, где киберспорт настолько важен, что ему учат в отдельных школах. Сериал, снятый на деньги, собранные краудфандингом, выглядит довольно-таки стильно. Несколько банальная история о новичке, который пробивается в высшую лигу FPS-игроков и побеждает циничного чемпиона, попутно влюбляя в себя главную красавицу школы, оттеняется неплохим юмором, хорошо поставленными внутриигровыми боями и приятными героями. Сериал, конечно, вышел неровный (из гипертрофированной комедии абсурда его временами швыряет в драму), но его стоит отметить хотя бы за необычную тему и как пример неплохого шоу, снятого на народные деньги.

А какие сериалы добавили бы к этому топу вы?

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