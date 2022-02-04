Какие новые сериалы смотреть в феврале 2022?

Зиме остался один месяц. Дотлевают елочные мумии, расправляются складки от годовой нормы выпадения майонеза в организм, укрыты мраком шкафов гирлянды и игрушки. Ждут своего часа канистры с бензином и соляркой — Масленица сама себя не сожжёт. Впрочем, далеко не все окунались в ежегоднее праздничное безумие — кому-то не позволил рабочий график, а кому-то, как часто бывает в наше время, здоровье. Но не стоит отчаиваться — чтобы насладиться хорошим сериалом, официальные выходные вовсе не обязательны, праздник можно устроить себе самому. Февраль может предложить нам комедию о похождениях зомби-преступника, аниме-экранизацию видеоигр серии Shenmue, шоу Чашека-Капхеда, а также истории про очередной маленький городок с чертовщинкой, про манипуляции с памятью и про попаданчество в беззаботную юность.

Шенму

Shenmue the Animation

Когда и где: с 5 февраля на Adult Swim

Что: экранизация серии одноимённых видеоигр

О чем: История о мести, впитавшая дух старых азиатских фильмов про кунг-фу. Мастера боевых искусств, отца молодого парня Рё, убивает некий Лан Ди и его приспешники. Злодей забирает артефакт — Зеркало Дракона, а Рё встает на путь мести, который оказывается весьма извилистым.

Чего ждём? Игры серии Shenmue — это практически симулятор жизни (хотя и с линейным сюжетом), а не банальный битемап. В них рассказывается целая история, и, похоже, её без особых изменений перенесут в формат аниме.

Среди создателей сериала — автор оригинального Shenmue Ю Судзуки, на озвучке оригинальный голос Рё — Масая Мацукадзэ, а режиссёром выступил Тикара Сакураи. Он же делал второй сезон «Ванпанчмена», так что ждём аккуратного переноса оригинала с небольшими дополнениями и хорошего подарка для любителей аниме вроде «Кулака Северной Звезды» или «Бойца Баки». А заодно, может быть, события серии получат финал — ведь концовка игрового сюжета так и осталась открытой.

Шоу Чашека!

The Cuphead Show!

Когда и где: С 18 февраля на Netflix (в России — там же)

Что: мультсериал по мотивам видеоигры Cuphead

О чём? Два брата, антропоморфные посудины Чашек и Кружек, проигрывают души самому Сатане и вынуждены собирать контракты на души других должников.

Чего ждём? Праздника в лагере фанатов двухмерной анимации. Игра-первоисточник и сама выглядит как классический мультфильм годов эдак 1930–1940-х. Мультсериал, судя по всему, сохранит атмосферу оригинала, но сюжет изменится. Например, завязка происходит не в казино, а на адском карнавале, где и происходит злосчастная встреча с Сатаной и его приспешником Кинг Дайсом.

Мультсериал действительно выглядит прекрасно — к созданию приложили руку Чад и Джаред Мольденхауэры, авторы игры, так что за «Шоу Чашека!» можно не беспокоиться.

Выходное пособие

Severance

Когда и где: С 18 февраля на Apple TV+

Что: Фантастический триллер о возведении корпоративных ценностей в абсолют

О чём? Фирма Lumon Industries решила повысить работоспособность сотрудников оригинальным способом — воспоминания о работе отделяются от происходящего за пределами офиса. Хелли и Адам тоже проходят эту процедуру, но стоило ли позволять подобное вмешательство в свою голову?

Чего ждём? Мрачной истории о бездушных корпорациях, готовых на всё, лишь бы ты был винтиком в их машине, — а ретрофутуристический стиль (выпуклые экраны, архаичные клавиатуры) и холодные тона только работают на атмосферу. Бен Стиллер в своё время жестко прошёлся по телевидению в «Кабельщике» и по Голливуду в «Солдатах неудачи», а теперь пришло время мегакорпораций.

Стиллер давно зарекомендовал себя как отличный режиссёр, а имена Кристофера Уокена, Патрисии Аркетт, Джона Туртурро в касте делают проект крайне многообещающим.

Из

From

Когда и где: С 20 февраля на Epix

Что: научно-фантастические ужасы

О чём? В США заезжать в провинциальные городки противопоказано! Вот и героям нового сериала не повезло — они попали в аварию и вынужденно остановились в тихом местечке. Слишком уж тихом. Местные жители ведут себя странновато, а в лесах таится нечто, выходящее на кровавую охоту по ночам.

Чего ждём? «Ужасов нашего городка» в стиле романов Стивена Кинга и сериала «Твин Пикс». Создатель шоу — Джон Гриффин («Сумеречная Зона»), режиссёром первых эпизодов выступил Джек Бендер, известный, например, работой над «Кланом Сопрано», а в главных ролях — Гарольд Перрино (серия фильмов «Матрица», «Тюрьма Оз»), Эйон Бейли («Братья по оружию») и Каталина Сандино Морено («Сумерки», «Инкарнация»).

И снова здравствуйте!

Когда и где? Со 2 февраля 2022 года на ivi

О чём? Борис — типичный уголовник, обстряпывающий грязные делишки: вытрясти деньги, сломать пару костей, а то и пристрелить неугодного. Такая вредная работа со сверхурочными надоедает герою, он решает уйти в малый бизнес и открыть кондитерскую. Начальство этим недовольно и расторгает трудовой договор в одностороннем порядке путём выстрела в голову. Хорошая новость — Борис почему-то ожил, перепугав работавшего в морге студента Артёма. Плохая — мёртвому деньги вроде как ни к чему, поэтому Бориса ограбили. Теперь он жаждет справедливости, в восстановлении которой вынужден помогать и Артём.

Чего ждём? По трейлеру пока трудно сказать, каким вышел сериал. С одной стороны, там есть черноватый юморок и легкость, с другой — вместо криминальной комедии с налётом мистики можно получить совершенно стерильное зрелище с плоскими шутками. Так или иначе, радует актёрский состав — Андрей Мерзликин, Алексей Серебряков, Михаил Полицеймако, Виктор Логинов, да и Денис Власенко, успевший засветиться в нескольких ярких проектах. Оценить похождения неупокоенного бандита можно уже сейчас: первая серия появилась в начале месяца.

Снова 15

Back to 15

Когда и где: 25 февраля, Netflix (в России — там же)

Что: подростковый сериал

О чём? Аните 30, и она не слишком довольна своей взрослой жизнью. Что ж, если недовольна — можно дать второй шанс! С помощью неведомого компьютерного колдовства Анита возвращается в свои 15 лет, но с уже накопленным жизненным опытом. Изменит ли она жизнь в лучшую сторону? А есть ли в этом смысл вообще?

Чего ждём? Комедийной мыльной оперы, рассчитанной скорее на девочек-подростков, яркой и позитивной, как и главная героиня в исполнении Маисы Силвы / Камилы Кейрос.