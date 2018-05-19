Судя по комиксам Marvel, всё самое важное происходит в Нью-Йорке. Но иногда сценаристы вспоминают о существовании остального мира, и действие переносится в экзотические места. Причём некоторые из них не отыщеншь на карте. Оно и понятно: сюжет требует массовых разрушений, а использовать для этого реальные государства опасно — вдруг извинений в прямом эфире потребуют?

Обычно такие страны существуют только на страницах одного выпуска, а затем навсегда исчезают. Но порой сценаристам удаётся создать поистине необычные государства, которые остаются на карте надолго. Приглашаем вас в путешествие по самым интересным выдуманным странам вселенной Marvel.

Восточная Европа по версии Marvel похожа на пёстрое одеяло. Её усеивают десятки небольших государств, многие из которых не найдёшь в учебниках. О стабильности в регионе можно только мечтать. Герои то и дело открывают для себя новые, ранее неизвестные страны, и даже давно знакомые государства, кажется, кочуют по карте, подобно цыганскому табору.

К примеру, ещё несколько десятилетий назад считалось, что Латверия граничит с Сербией, Черногорией, Румынией и Симкарией (о ней позже). Но современные атласы помещают королевство между Венгрией, Трансильванией (почему-то подписанной отдельно) и Сербией.

Латверия

Путеводитель по несуществующим странам Marvel: Ваканда, Латверия, далее везде 16

В Латверии есть традиция очень странно называть корабли

Из стран Европы наибольший интерес представляет Латверия. Благодаря развитой экономике и внушительной армии маленькое государство с населением всего в полмиллиона считается одной из сильнейших держав мира.

Экономическим подъёмом Латверия обязана своему пожизненному президенту — Виктору фон Думу. Доктор Дум пришёл к власти, устроив революцию и собственноручно придушив законного короля Владимира Фортунова.

Путеводитель по несуществующим странам Marvel: Ваканда, Латверия, далее везде 6

По сути, фон Дум — диктатор, узурпировавший престол. Но жители Латверии предпочтут его любому законному правителю

Династия Фортуновых правила Латверией шесть столетий. Владимир Фортунов унаследовал трон ещё до Второй мировой войны и сумел избежать нацистской оккупации, но поражение Третьего рейха ничему не научило молодого короля. Подражая Гитлеру, Владимир жестоко притеснял свой народ. Особенно доставалось цыганам, которых безжалостно преследовали. В результате погибли оба родителя Виктора фон Дума, а сам будущий диктатор чудом остался жив и затаил ненависть к Фортунову.

Однако, отомстив и захватив трон, Дум не принялся злодействовать, а провёл реформы и превратил захудалую страну третьего мира в мирового лидера в сфере технологий. В основе латверийской экономики лежат электроника и роботехника. Большинство технологий создано лично фон Думом, а бюджет пополняется в том числе за счёт продажи патентов в другие страны. Но лучшие технологии Дум оставляет себе. Благодаря этому латверийская армия при небольшой численности — одна из сильнейших в мире, ведь её костяк составляют разработанные президентом роботы.

Большая часть Земли знает Доктора Дума как злейшего врага Фантастической четвёрки, отъявленного суперзлодея, мечтающего о мировом господстве. Казалось, под властью такого правителя страна должна погрязнуть в завоевательных войнах. Но правление Дума стало одним из самых мирных в истории Латверии. Совсем избежать конфликтов стране не удалось, но она никогда не выступала агрессором. Однажды Дума попыталась свергнуть Фантастическая четвёрка, а в другой раз против Латверии развязал секретную войну Ник Фьюри.

Путеводитель по несуществующим странам Marvel: Ваканда, Латверия, далее везде 3

Фон Дума не раз свергали, но всякий раз он возвращал себе трон — к удовольствию сограждан

Преступность при Думе упала почти до нуля, а уровень жизни вырос по сравнению с временами монархии. Да, Дум не терпит инакомыслия, держит народ в узде и ограничивает связи с внешним миром, но жители поддерживают своего вождя. В Латверии строго запрещены преследования на этнической почве, а половину населения составляют цыгане, перебравшиеся сюда уже при нынешней власти.

Впрочем, любителям туризма придётся попотеть, чтобы посмотреть на этот рай. Страна не любит путешественников, и единственный способ посетить Латверию — купить путёвку у Госкомитета по туризму. В Северную Корею попасть и то проще.

Путеводитель по несуществующим странам Marvel: Ваканда, Латверия, далее везде 17

Симкария

Другим балканским государствам повезло меньше: тут власть частенько попадала в руки недостойных. Взять хоть союзницу Латверии, Симкарию. Между странами издавна установились тесные связи, а военный союз смог уберечь их как от нацистской оккупации в годы Второй мировой, так и от советского влияния во времена холодной войны. Но, в отличие от Латверии, обладающей богатыми ресурсами, в Симкарии нет ничего ценного. Население прозябает в нищете, а основной донор бюджета — армия наёмников «Серебряная Сабля Интернешнл». Нищета и безработица привели к росту преступности: через Симкарию пролегает наркотрафик между Западом и Восточной Европой.

Недавно Симкария совершила экономический скачок, став крупнейшим поставщиком оружия в Европе. Но цена прорыва была высока. Пришедшая к власти графиня Каркова поработила население, превратив страну в фабрику по производству оружия для гоблинской армии Нормана Осборна.

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Графиня Каркова, правительница Симкарии

Заковия

Недалеко от Латверии и Симкарии располагается Заковия. В отличие от соседей, ей не удалось избежать советского влияния, а после развала СССР страна погрязла в междоусобицах и коррупции. Пришедшие к власти военные установили репрессивный режим, а войны и международные санкции только ухудшили положение заковийцев. Население страдает от голода, нищеты и болезней, во многих регионах в дефиците даже питьевая вода. Несмотря на попытки ООН повлиять на ситуацию, гуманитарные миссии только разозлили местных.

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Язык Заковии напоминает сербский

В комиксах Заковия засветилась уже после появления на киноэкране. Именно там произошло решающее сражение Мстителей с Альтроном, в ходе которого столица страны была разгромлена. Это побоище подорвало доверие к супергероям. Поэтому документ, регламентирующий их деятельность, назвали Заковианским договором.

Другие европейские страны

На юго-востоке Европы располагается республика Транзия. Эта захудалая страна интересна лишь горой Вандагор: в VI веке волшебница Моргана ле Фэй заточила в недрах горы первобытного демона Хтона. А ещё именно на Вандагоре выдающийся генетик Великий Эволюционер создал расу «Новых Людей», полулюдей-полузверей. Новые Люди долгое время защищали гору и окружающую местность, но затем покинули Землю в поисках более подходящей планеты.

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Жители Транзии не ладят друг с другом

Народная республика Чёрная представляет интерес для лингвистов: где это видано, чтобы название страны состояло из одного прилагательного? Как и в Заковии, после падения коммунизма власть тут перешла в руки военных. Возглавивший страну генерал Арманд Петров объявил национализацию и устроил массовые репрессии, не гнушаясь убивать даже женщин и детей.

Ещё одна страна, название которой смущает лингвистов, — Слорения. Казалось бы, она должна находиться рядом со Слоковией, Словенией, Словакией и Заковией. На деле Слорения располагается на севере и граничит с Латвией и Литвой. После развала Союза страна погрязла в межэтнических конфликтах, а затем Альтрон уничтожил всё её население. Слорения на годы превратилась в выжженную пустыню. Постепенно жители стали возвращаться, но с ними вернулись старые обиды, и конфликты вспыхнули с новой силой.

Ваканда

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В Ваканде поклоняются богу-пантере. Но верят в стране и в других богов — особенно развиты культы льва и белой гориллы

В самом сердце Африки, где-то рядом с Угандой, Кенией, Южным Суданом и Эфиопией, располагается Ваканда. Здесь высокие технологии, современные города и небоскрёбы соседствуют с древними религиями и ветхими руинами. Общество Ваканды основано на традициях и племенной структуре. Глава государства носит титул Чёрная Пантера. Эта должность передаётся по наследству, но по закону любой житель страны может вызвать вождя на поединок и свергнуть его.

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На карте Африки Ваканда официально находится чёрт знает где

Долгие годы Ваканда находилась в изоляции от всего мира. Жители страны смотрели на своих примитивных соседей свысока, но и завоевать их не пытались. Вакандцам просто не было дела до остального мира. Благодаря изоляции и сильной армии Ваканде удалось сохранить независимость даже во время колониального раздела Африки. Только при власти Т’чаллы, нынешнего правителя, страна начала вливаться в международное сообщество.

Путеводитель по несуществующим странам Marvel: Ваканда, Латверия, далее везде 5

Ваканда так вестернизировалась, что даже обзавелась собственным знаком а-ля «Голливуд»

Своим богатством Ваканда обязана залежам вибраниума, редкого и ценного металла внеземного происхождения. Вибраниум в разы крепче стали и втрое легче, поглощает любую вибрацию и механическое воздействие, способен накапливать поглощаемую энергию и с каждым ударом становится только крепче. На рынке грамм вибраниума оценивается в 10 000 долларов. А в недрах Ваканды содержится, по самым скромным оценкам, около 10 000 тонн металла. Секреты добычи вибраниума так и остаются тайной. В самом деле, как добывать металл, который от любого воздействия становится только крепче?

С середины XX века Ваканда стала поставлять вибраниум на рынок, а заработанные средства вкладывать в обучение молодёжи за границей. В стране начался рост высокотехнологичных отраслей, причём большинство технологий основано на вибраниуме и появилось в Ваканде без иностранной помощи. А ещё в Ваканде не пользуются нефтью и газом, полагаясь на солнечную, гидрои геотермальную энергию.

Путеводитель по несуществующим странам Marvel: Ваканда, Латверия, далее везде

Ранее считалось, что у Ваканды нет выхода к морю. Но перед началом войны с атлантами у страны очень вовремя появилась береговая линия

По соседству с Вакандой расположены ещё две неизвестные страны — Азания и Ниганда. Но посещать их опасно. В Азании свирепствует апартеид, а Ниганда разорена бесконечными войнами.

Мадрипур

Расположенное в Малаккском проливе островное государство Мадрипур наглядно иллюстрирует, что такое «город контрастов». Мадрипур делится на утопающий в роскоши Верхний город, где живут самые богатые люди в мире, и погрязший в преступности и нищете Нижний.

Мадрипур — одна из деловых столиц Тихоокеанского региона, но больше всего он интересен мафии. Столетиями остров служил пристанищем пиратов, и эта традиция не забыта. У острова нет договоров об экстрадиции с другими государствами, а власти за подобающую сумму закрывают глаза на тёмные делишки. Словом, криминальный рай. Впрочем, недавно выяснились подробности, способные отпугнуть от Мадрипура даже мафию. Оказалось, что остров стоит на спине гигантского дракона, и этого дракона недавно пробудили…

Путеводитель по несуществующим странам Marvel: Ваканда, Латверия, далее везде 7

Долгое время Мадрипур находился под властью суперзлодейки Гадюки

Тем, кому в Мадрипуре не хватило острых ощущений, стоит посетить Багалию — если конечно, удастся её найти. Местонахождение острова держится в секрете, а столица расположена под землёй и находится под круглосуточным видеонаблюдением. Остров, подобно Мадрипуру, считается раем для мафии, а самое злачное местечко — бар «Дыра», где всегда рады любому суперзлодею.

Дженоша

Путеводитель по несуществующим странам Marvel: Ваканда, Латверия, далее везде 18

На противоположном от Мадрипура краю Индийского океана расположен островок Дженоша. Большую часть истории он был необитаем — впервые на него наткнулись европейские мореплаватели в XVI веке. Из-за расположения Дженоша стал идеальным перевалочным пунктом на пути в Индию и Китай и обратно. Остров часто переходил из рук в руки и в итоге достался Британской империи.

В XX веке Дженоша превратилась в одну из самых процветающих стран, но её богатство основывалось на рабском труде мутантов. Граждан острова, у которых обнаруживали мутантский ген, лишали всех прав и делали собственностью государства. Долго это продолжаться не могло, и после пары визитов Людей Икс на острове случился переворот. Власть перешла в руки Магнито, который принялся создавать рай для мутантов. Человеческой части населения пришлось несладко, но до кровопролития дело не дошло.

Путеводитель по несуществующим странам Marvel: Ваканда, Латверия, далее везде 4

Дженоша теперь известна как место геноцида

Однако независимое государство мутантов тоже было не всем по нраву. Кассандра Нова, злая сестра-близнец Чарльза Ксавье, обрушила на жителей острова модернизированных роботов-Стражей. Шестнадцать миллионов мутантов погибли в считаные секунды, и страна превратилась в братскую могилу. Люди Икс, Магнито и многие другие пытались восстановить Дженошу, но безуспешно. В итоге Магнито пришлось уничтожить остров.

Кто проживает на дне океана?

Путеводитель по несуществующим странам Marvel: Ваканда, Латверия, далее везде 1

Атлантида Marvel. В сущности, такая же, как любая другая

В глубинах Атлантического океана покоится древняя Атлантида. Материк затонул в древние времена в результате одной из многочисленных войн. Большинство жителей погибло, а немногие выжившие приспособились к жизни под водой и построили на развалинах цивилизации новый дом. Тысячелетиями атланты избегали контактов с поверхностью.

Ситуация изменилась с приходом к власти Нэмора Подводника: нынешняя политика отношений с надводными жителями зависит от его настроения. Когда он в духе, атланты дружат со всеми и спешат на помощь попавшим в беду супергероям. Когда нет, атланты воюют с Вакандой или с кем-нибудь ещё.

Рядом с Атлантидой располагался высокотехнологичный город Аттилан, родина расы Нелюдей. Но с тех пор город регулярно переезжал — он побывал в южноамериканских джунглях, в Гималаях и даже на Луне. В настоящий момент Аттилан и вовсе уничтожен, а уцелевшая часть города приютилась в Нью-Йоркской гавани.

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Аттилан в сериале «Сверхлюди»

* * *

Вымышленные страны Marvel в основном встречаются на страницах комиксов и лишь изредка упоминаются в киновселенной. Но в этом году на экраны вышел фильм «Чёрная Пантера», который впервые познакомил многих с Вакандой. Как знать — может, нас ждут экскурсии и в другие экзотические уголки этого мира?

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Алексей Ионов
Алексей Ионов
Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.


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