Судя по комиксам Marvel, всё самое важное происходит в Нью-Йорке. Но иногда сценаристы вспоминают о существовании остального мира, и действие переносится в экзотические места. Причём некоторые из них не отыщеншь на карте. Оно и понятно: сюжет требует массовых разрушений, а использовать для этого реальные государства опасно — вдруг извинений в прямом эфире потребуют? Обычно такие страны существуют только на страницах одного выпуска, а затем навсегда исчезают. Но порой сценаристам удаётся создать поистине необычные государства, которые остаются на карте надолго. Приглашаем вас в путешествие по самым интересным выдуманным странам вселенной Marvel.

Восточная Европа по версии Marvel похожа на пёстрое одеяло. Её усеивают десятки небольших государств, многие из которых не найдёшь в учебниках. О стабильности в регионе можно только мечтать. Герои то и дело открывают для себя новые, ранее неизвестные страны, и даже давно знакомые государства, кажется, кочуют по карте, подобно цыганскому табору.

К примеру, ещё несколько десятилетий назад считалось, что Латверия граничит с Сербией, Черногорией, Румынией и Симкарией (о ней позже). Но современные атласы помещают королевство между Венгрией, Трансильванией (почему-то подписанной отдельно) и Сербией.

Латверия

Из стран Европы наибольший интерес представляет Латверия. Благодаря развитой экономике и внушительной армии маленькое государство с населением всего в полмиллиона считается одной из сильнейших держав мира.

Экономическим подъёмом Латверия обязана своему пожизненному президенту — Виктору фон Думу. Доктор Дум пришёл к власти, устроив революцию и собственноручно придушив законного короля Владимира Фортунова.

Династия Фортуновых правила Латверией шесть столетий. Владимир Фортунов унаследовал трон ещё до Второй мировой войны и сумел избежать нацистской оккупации, но поражение Третьего рейха ничему не научило молодого короля. Подражая Гитлеру, Владимир жестоко притеснял свой народ. Особенно доставалось цыганам, которых безжалостно преследовали. В результате погибли оба родителя Виктора фон Дума, а сам будущий диктатор чудом остался жив и затаил ненависть к Фортунову.

Однако, отомстив и захватив трон, Дум не принялся злодействовать, а провёл реформы и превратил захудалую страну третьего мира в мирового лидера в сфере технологий. В основе латверийской экономики лежат электроника и роботехника. Большинство технологий создано лично фон Думом, а бюджет пополняется в том числе за счёт продажи патентов в другие страны. Но лучшие технологии Дум оставляет себе. Благодаря этому латверийская армия при небольшой численности — одна из сильнейших в мире, ведь её костяк составляют разработанные президентом роботы.

Большая часть Земли знает Доктора Дума как злейшего врага Фантастической четвёрки, отъявленного суперзлодея, мечтающего о мировом господстве. Казалось, под властью такого правителя страна должна погрязнуть в завоевательных войнах. Но правление Дума стало одним из самых мирных в истории Латверии. Совсем избежать конфликтов стране не удалось, но она никогда не выступала агрессором. Однажды Дума попыталась свергнуть Фантастическая четвёрка, а в другой раз против Латверии развязал секретную войну Ник Фьюри.

Преступность при Думе упала почти до нуля, а уровень жизни вырос по сравнению с временами монархии. Да, Дум не терпит инакомыслия, держит народ в узде и ограничивает связи с внешним миром, но жители поддерживают своего вождя. В Латверии строго запрещены преследования на этнической почве, а половину населения составляют цыгане, перебравшиеся сюда уже при нынешней власти.

Впрочем, любителям туризма придётся попотеть, чтобы посмотреть на этот рай. Страна не любит путешественников, и единственный способ посетить Латверию — купить путёвку у Госкомитета по туризму. В Северную Корею попасть и то проще.

Симкария

Другим балканским государствам повезло меньше: тут власть частенько попадала в руки недостойных. Взять хоть союзницу Латверии, Симкарию. Между странами издавна установились тесные связи, а военный союз смог уберечь их как от нацистской оккупации в годы Второй мировой, так и от советского влияния во времена холодной войны. Но, в отличие от Латверии, обладающей богатыми ресурсами, в Симкарии нет ничего ценного. Население прозябает в нищете, а основной донор бюджета — армия наёмников «Серебряная Сабля Интернешнл». Нищета и безработица привели к росту преступности: через Симкарию пролегает наркотрафик между Западом и Восточной Европой.

Недавно Симкария совершила экономический скачок, став крупнейшим поставщиком оружия в Европе. Но цена прорыва была высока. Пришедшая к власти графиня Каркова поработила население, превратив страну в фабрику по производству оружия для гоблинской армии Нормана Осборна.

Заковия

Недалеко от Латверии и Симкарии располагается Заковия. В отличие от соседей, ей не удалось избежать советского влияния, а после развала СССР страна погрязла в междоусобицах и коррупции. Пришедшие к власти военные установили репрессивный режим, а войны и международные санкции только ухудшили положение заковийцев. Население страдает от голода, нищеты и болезней, во многих регионах в дефиците даже питьевая вода. Несмотря на попытки ООН повлиять на ситуацию, гуманитарные миссии только разозлили местных.

В комиксах Заковия засветилась уже после появления на киноэкране. Именно там произошло решающее сражение Мстителей с Альтроном, в ходе которого столица страны была разгромлена. Это побоище подорвало доверие к супергероям. Поэтому документ, регламентирующий их деятельность, назвали Заковианским договором.

Другие европейские страны

На юго-востоке Европы располагается республика Транзия. Эта захудалая страна интересна лишь горой Вандагор: в VI веке волшебница Моргана ле Фэй заточила в недрах горы первобытного демона Хтона. А ещё именно на Вандагоре выдающийся генетик Великий Эволюционер создал расу «Новых Людей», полулюдей-полузверей. Новые Люди долгое время защищали гору и окружающую местность, но затем покинули Землю в поисках более подходящей планеты.

Народная республика Чёрная представляет интерес для лингвистов: где это видано, чтобы название страны состояло из одного прилагательного? Как и в Заковии, после падения коммунизма власть тут перешла в руки военных. Возглавивший страну генерал Арманд Петров объявил национализацию и устроил массовые репрессии, не гнушаясь убивать даже женщин и детей.

Ещё одна страна, название которой смущает лингвистов, — Слорения. Казалось бы, она должна находиться рядом со Слоковией, Словенией, Словакией и Заковией. На деле Слорения располагается на севере и граничит с Латвией и Литвой. После развала Союза страна погрязла в межэтнических конфликтах, а затем Альтрон уничтожил всё её население. Слорения на годы превратилась в выжженную пустыню. Постепенно жители стали возвращаться, но с ними вернулись старые обиды, и конфликты вспыхнули с новой силой.

Ваканда

В самом сердце Африки, где-то рядом с Угандой, Кенией, Южным Суданом и Эфиопией, располагается Ваканда. Здесь высокие технологии, современные города и небоскрёбы соседствуют с древними религиями и ветхими руинами. Общество Ваканды основано на традициях и племенной структуре. Глава государства носит титул Чёрная Пантера. Эта должность передаётся по наследству, но по закону любой житель страны может вызвать вождя на поединок и свергнуть его.

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Долгие годы Ваканда находилась в изоляции от всего мира. Жители страны смотрели на своих примитивных соседей свысока, но и завоевать их не пытались. Вакандцам просто не было дела до остального мира. Благодаря изоляции и сильной армии Ваканде удалось сохранить независимость даже во время колониального раздела Африки. Только при власти Т’чаллы, нынешнего правителя, страна начала вливаться в международное сообщество.

Своим богатством Ваканда обязана залежам вибраниума, редкого и ценного металла внеземного происхождения. Вибраниум в разы крепче стали и втрое легче, поглощает любую вибрацию и механическое воздействие, способен накапливать поглощаемую энергию и с каждым ударом становится только крепче. На рынке грамм вибраниума оценивается в 10 000 долларов. А в недрах Ваканды содержится, по самым скромным оценкам, около 10 000 тонн металла. Секреты добычи вибраниума так и остаются тайной. В самом деле, как добывать металл, который от любого воздействия становится только крепче?

С середины XX века Ваканда стала поставлять вибраниум на рынок, а заработанные средства вкладывать в обучение молодёжи за границей. В стране начался рост высокотехнологичных отраслей, причём большинство технологий основано на вибраниуме и появилось в Ваканде без иностранной помощи. А ещё в Ваканде не пользуются нефтью и газом, полагаясь на солнечную, гидрои геотермальную энергию.

По соседству с Вакандой расположены ещё две неизвестные страны — Азания и Ниганда. Но посещать их опасно. В Азании свирепствует апартеид, а Ниганда разорена бесконечными войнами.

Мадрипур

Расположенное в Малаккском проливе островное государство Мадрипур наглядно иллюстрирует, что такое «город контрастов». Мадрипур делится на утопающий в роскоши Верхний город, где живут самые богатые люди в мире, и погрязший в преступности и нищете Нижний.

Мадрипур — одна из деловых столиц Тихоокеанского региона, но больше всего он интересен мафии. Столетиями остров служил пристанищем пиратов, и эта традиция не забыта. У острова нет договоров об экстрадиции с другими государствами, а власти за подобающую сумму закрывают глаза на тёмные делишки. Словом, криминальный рай. Впрочем, недавно выяснились подробности, способные отпугнуть от Мадрипура даже мафию. Оказалось, что остров стоит на спине гигантского дракона, и этого дракона недавно пробудили…

Тем, кому в Мадрипуре не хватило острых ощущений, стоит посетить Багалию — если конечно, удастся её найти. Местонахождение острова держится в секрете, а столица расположена под землёй и находится под круглосуточным видеонаблюдением. Остров, подобно Мадрипуру, считается раем для мафии, а самое злачное местечко — бар «Дыра», где всегда рады любому суперзлодею.

Дженоша

На противоположном от Мадрипура краю Индийского океана расположен островок Дженоша. Большую часть истории он был необитаем — впервые на него наткнулись европейские мореплаватели в XVI веке. Из-за расположения Дженоша стал идеальным перевалочным пунктом на пути в Индию и Китай и обратно. Остров часто переходил из рук в руки и в итоге достался Британской империи.

В XX веке Дженоша превратилась в одну из самых процветающих стран, но её богатство основывалось на рабском труде мутантов. Граждан острова, у которых обнаруживали мутантский ген, лишали всех прав и делали собственностью государства. Долго это продолжаться не могло, и после пары визитов Людей Икс на острове случился переворот. Власть перешла в руки Магнито, который принялся создавать рай для мутантов. Человеческой части населения пришлось несладко, но до кровопролития дело не дошло.

Однако независимое государство мутантов тоже было не всем по нраву. Кассандра Нова, злая сестра-близнец Чарльза Ксавье, обрушила на жителей острова модернизированных роботов-Стражей. Шестнадцать миллионов мутантов погибли в считаные секунды, и страна превратилась в братскую могилу. Люди Икс, Магнито и многие другие пытались восстановить Дженошу, но безуспешно. В итоге Магнито пришлось уничтожить остров.

Кто проживает на дне океана?

В глубинах Атлантического океана покоится древняя Атлантида. Материк затонул в древние времена в результате одной из многочисленных войн. Большинство жителей погибло, а немногие выжившие приспособились к жизни под водой и построили на развалинах цивилизации новый дом. Тысячелетиями атланты избегали контактов с поверхностью.

Ситуация изменилась с приходом к власти Нэмора Подводника: нынешняя политика отношений с надводными жителями зависит от его настроения. Когда он в духе, атланты дружат со всеми и спешат на помощь попавшим в беду супергероям. Когда нет, атланты воюют с Вакандой или с кем-нибудь ещё.

Рядом с Атлантидой располагался высокотехнологичный город Аттилан, родина расы Нелюдей. Но с тех пор город регулярно переезжал — он побывал в южноамериканских джунглях, в Гималаях и даже на Луне. В настоящий момент Аттилан и вовсе уничтожен, а уцелевшая часть города приютилась в Нью-Йоркской гавани.

* * *

Вымышленные страны Marvel в основном встречаются на страницах комиксов и лишь изредка упоминаются в киновселенной. Но в этом году на экраны вышел фильм «Чёрная Пантера», который впервые познакомил многих с Вакандой. Как знать — может, нас ждут экскурсии и в другие экзотические уголки этого мира?