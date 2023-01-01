Читаем городское фэнтези «Пятая Бездна» Саши Степановой

У нас на сайте — отрывок из романа Саши Степановой «Пятая бездна». Это подростковое городское фэнтези, которые рассказывает о злоключениях Леры Бариновой на летних каникулах, когда её пытаются похитить. Книга, изданная «Попкорн Букс», выходит из печати. Почти в самом начале книги главная героиня сталкивается с загадочным парнем в шляпе и, к своему удивлению, с настоящим колдовством.

Летние каникулы Леры Бариновой начинаются с того, что ее пытаются похитить. А еще она впервые сталкивается с настоящим колдовством. Чтобы защитить Леру, в город приезжает ее крестный с сыном Эриком. Лера и Эрик испытывают друг к другу неприязнь, однако Лера вынуждена оставаться в его доме до тех пор, пока не станет ясно, кто за ней охотится. К тому же выясняется, что между ними существует редкая магическая связь: они ее не выбирали, но будут вынуждены с ней жить.

За ужином папа рассуждал о предстоящей поездке, делился новостями, спорил о них с Егором, но ни разу не упомянул о даче. Мясная запеканка подходила к концу, близился чай. Лера нервничала и под столом пинала Егора. В ответ тот начинал громче стучать вилкой и вворачивать слова вроде «дискурс» и «коннотация», видимо, дожидался подходящего момента. Он наступил, когда от зауми Егора устал даже папа.

— Мам, пап, а оставьте Лерку со мной! Как представлю, что придется месяц жить на доставке готовой еды, — сдохнуть можно!

Лера хмыкнула и уставилась в тарелку.

— Бабушка расстроится, — засомневалась мама.

— Мы будем приезжать каждые выходные — вместе! — влезла Лера. — И делать все, что бабулечка попросит. Беседку покрасим, честно!

Егор за маминой спиной выразительно изобразил протест. Лера притворилась, что не заметила.

— Картошку посадим!

— Картошку, — давясь от смеха, повторила мама и посмотрела на папу через стол. — Ну если картошку…

— Это уже без меня, — быстро сказал Егор и сунул Лере в руки сложенный вдвое собачий поводок.

Прогулка с Арчи. Вместо того чтобы посмотреть сериал, отмокнуть в ванне и снова смотреть сериал до двух, а лучше трех ночи…

Чепрачный фокстерьер приплясывал возле входной двери. Лера со вздохом начала обуваться. По сравнению с ногами, торчащими из шорт, кроссовки выглядели огромными, но ей это даже нравилось. В лифте она собрала волосы в коротенький хвост и выскочила на улицу вслед за рвущимся с поводка псом.

Ладно, прогуляться перед сном в темноте и прохладе — не такая плохая идея. Лера слегка отпустила поводок и побрела по тротуару вдоль парковки на собачий пустырь. Там Арчи сможет бегать сколько захочет, а сама она, если повезет, увидит Макса из тридцать второго дома — он гулял с корги по имени Гута.

Но ни Гуты, ни ее хозяина на пустыре не оказалось. Лера спустила Арчи с поводка и устроилась на свободной лавочке. Немного понаблюдала за тем, как он обнюхивает кусты, поскроллила ленту…

Кажется, отвлеклась совсем ненадолго, но, когда подняла голову, собаки нигде не было.

— Арчи! — крикнула она и присвистнула. — Арчи, ко мне!

Лера заметалась по пустырю. Как назло, никто его не видел. Кровь прилила к щекам, голова закружилась. Егор никогда ее не простит. Нужно было погулять с собакой, а не терять ее, вот черт! Лера в очередной раз огляделась. На противоположной стороне под фонарем стояла женщина.

— Собака, — запыхавшись, выдохнула Лера. — Фокстерьер. Не видели?

Незнакомка выглядела здесь, в спальном районе, словно птица колибри, залетевшая в вагон метро. Медно-рыжие волосы уложены волнами, как у звезды ретрофильмов, руки сцеплены на груди, изумрудное платье украшено кружевами. Лере вдруг показалось, что она не в своем дворе, а в параллельной его копии.

— Да, только что. В ту сторону побежал. — Она указала на заброшку между пустырем и соседним домом. Этот долгострой бассейна в два с половиной этажа был здесь всегда. Иногда заброшка дымилась, и жильцы соседнего дома вызывали пожарных, время от времени в оконных проемах можно было различить отблески костра, а сейчас она чернела на фоне неба, как гнилой зуб, и лезть туда совсем не хотелось.

— Спасибо,—прошептала Лера и побрела по траве. Арчи вполне мог сбежать на стройку, чтобы изваляться в репьях. Она прошла через рухнувшую секцию забора и чуть не подвернула ногу о торчавшую из земли арматуру. Территорию освещал один фонарь и еще немного — окна соседней многоэтажки.

— Арчи! — снова позвала она. Внутри, там, где темнел провал чаши бассейна, зашелестело. Лера подтянулась, забралась в проем огромного окна, спрыгнула, хрустнув подошвами по битому стеклу, и включила фонарик на телефоне. — Арчи, чтоб тебя…

Когда она обходила яму, светя фонариком вниз, в тишине снова треснуло. Лера вздрогнула и обернулась. В амбразуре окна, спрятав руки в карманы, стоял двухметровый мужчина в черном.

Лера словно ухнула в бездонную дыру. Не ощущая опоры, она отступала до тех пор, пока не вжалась спиной в стену. Слева, в самом углу, была дверь на лестницу, но он догнал бы ее в два шага. Обритая наголо голова. Лицо из полутеней, словно нарисованное тушью. Две глубокие глазные впадины, тяжелый подбородок, крупный прямой нос. Внезапно он сделал нечто, от чего ноги сделались ватными. Нелепый, страшный, безумный жест.

Человек в окне округло развел руки, растопырил пальцы и медленно пошевелил ими, словно нащупывая что-то невидимое между собой и Лерой. Откинул голову и беззвучно зашептал в теплый вечерний воздух.

Все закончилось так же внезапно, как началось.

— Пойдем! — И протянутая навстречу рука. Длинная, изломанная, ладонью вперед.

«Ни за что», — мысленно всхлипнула Лера, однако тело перестало ей подчиняться. Невидимая сила потащила ее к окну, совсем как во сне, когда убегаешь от монстра, но вместо того, чтобы отдаляться, приближаешься, сколько сил ни прикладывай. От страха Лера мгновенно вымокла, волосы облепили шею и лоб; мужчина смотрел сверху вниз, он ждал, точно зная, что вот-вот дождется.

— За работой он бог, правда? — шепнули из-за спины.

Рыжеволосая, что отправила ее сюда, прошла мимо упирающейся Леры и ненадолго задержалась возле мужчины в черном, коснувшись его плеча.

— Подожду в машине.

Стук каблуков эхом разнесся по залу и стих — эти двое были заодно.

— Пойдем…

Оставался с десяток шагов. Нетерпеливые ниточки потянули сильнее — плечи, руки и ноги начало покалывать. И больше всего на свете захотелось бежать к нему, наплевав на страх, только бы перестать чувствовать этот зуд.

— Спешишь?

Перед самым Лериным лицом возникла забавная шляпа-котелок на вихрастой голове. Затем появилось все остальное: раскосые серые глаза под яркими бровями, тонкие скулы. Рваные джинсы с красными кедами Лера увидела после — когда этот новый персонаж с силой толкнул ее на бетонный пол.

Подействовало! Кожу по-прежнему щипало, однако ноги бежать не пытались. Лера изо всех сил вцепилась в собственные лодыжки, чтобы не встать на прежний курс. Парень присел рядом и зашептал:

— Повторяй за мной, только быстро! Кила-килица, красная девица, не я тебя сюда садила, тебе горе прикатила, откати от тебя горе то, и это, и любое.

— …Ила, ила, ила, — едва успевала Лера.

Он сложил большой и указательный палец правой руки в кольцо и щелчком отбросил от себя что-то невидимое. Лера честно постаралась сделать так же. Пальцы не слушались, но с третьей попытки у нее получилось.

Чуда не произошло. Самым страстным желанием по-прежнему оставался резвый бег к человеку в черном, который снова бормотал в полоток, будто молился.

— Странно,должно было помочь.Ничего, сейчас станет легче. Терпи.

Парень в шляпе снова вскочил на ноги, встал между Лерой и тем, кто ее тянул.

Дальше было как в кино, когда актеры только делают вид, что сражаются, а у самих за спиной зеленый экран и в руках в лучшем случае палка или вообще ничего.

Он в точности повторил зловещий жест с раскачиванием рук, но наспех. Нащупал в воздухе нечто невидимое, сцепил большие пальцы рук в замок и развернул кисти рук ладонями к себе. Резкий взмах — и что-то лопнуло, незримое, но настоящее. Струна, которая тащила Леру вперед по воле бритоголового, свистнула и хлестко вытянула ее по щеке.

Лера взвизгнула, схватилась за лицо, на глазах вскипели слезы. Парень, который, казалось, вовсе позабыл о том, что она по-прежнему рядом, обернулся на звук. Отрезал:

— Беги!

Дважды повторять не потребовалось — Лера вскочила и рванула к выходу. Спотыкалась, падала, но не чувствовала боли — просто бежала дальше. Даже когда выбралась из здания, не сбавила скорость и летела к дому через пустырь наискосок. У дверей подъезда, вывалив розовый язык, сидел потеряшка Арчи. Лера вцепилась в жесткую собачью шерсть, ощупала пса, чтобы убедиться, что он цел, и разревелась.

* * *

— Ты, наверное, думаешь, что я сошла с ума. Или все выдумала. Так, да?

— Нет, — тяжело выдохнул папа и потер глаза. — Я тебе верю.

Сейчас, когда она сидела в своей постели, Лере самойбыло сложно поверить в увиденное. Все эти люди и их шаманские пассы… Похоже на розыгрыш, если бы не припухший след на щеке в том месте, куда хлестнула невидимая нить, и не впечатавшееся в память ощущение притяжения. Ничем не объяснимое желание бежать навстречу, когда нужно совсем наоборот.

— Я и сама себе не верю, — призналась она, поплотнее укутываясь в одеяло. — Может, все-таки поедете?

— Исключено. Мы тебя не бросим, — мягко сказал папа и приобнял ее за плечи, чего не делал уже давно. — Сначала надо понять, что с тобой произошло.

— Я страшно испугалась. Что, если он вернется?

— Лера, послушай. Завтра приедет твой крестный. Ты его, наверное, не помнишь, — пояснил он в ответ на ее удивленный взгляд. — Вы давно не виделись — они с сыном много лет живут в Праге. Понимаешь, он единственный, кто сможет все объяснить. Он обещал…

— Кому?

— Твоей маме.

— Маме?—Мама тоже никогда не упоминала ни о каком крестном.

Папа помолчал, но потом все же договорил:

— Маме Вете. — Эту маму она почти не помнила, поэтому просто пожала плечами и уткнулась в колени. — Завтра он будет в Москве, жилье уже нашел, так что поедем в гости. — Куда угодно, только бы хоть что-то понять, — сказала Лера. Внутренняя дрожь постепенно ее отпускала, на смену пришло любопытство. — Слушай… Я видела этого человека так же ясно, как тебя сейчас. Он что-то делал, понимаешь? Как будто… Только не смейся, ладно? — Лера наклонилась и посмотрела на него со значением. — Колдовал. И теперь я думаю: раз он смог заставить меня идти к нему, вдруг сможет выманить из дома? Или ночью пройдет сквозь стену и…

— Не пройдет. Это я тебе обещаю.

Они еще немного поболтали о хорошем — про море в августе и отель, в который уже были куплены путевки.

В сотый раз посмотрели фотографии пальм и бассейна. Папа вышел и прикрыл за собой дверь так, чтобы узкая полоска света просачивалась в комнату.

За стеной едва слышно бормотал телевизор. Тикали на полке часы, кто-то шаркал тапочками прямо над головой. Соседи сверху тоже держали собаку — французского бульдога. Его коготки звонко цокали по паркету, позволяя точно проследить перемещение пса по квартире.

Эти звуки были родными, как собственное отражение в зеркале. Как имя-фамилия. Даже тени на стене Лера изучила до черточки. Когда вдоль дома проезжал автомобиль, свет фар оживлял их и заставлял раздваиваться, ползти от стены к стене, а потом прятаться за шкаф.

Но сегодня все это, такое знакомое и понятное, будто изменилось. Особенно угол между стеной и шкафом, где как раз хватило бы места, чтобы притаиться и выждать, пока Лера не закроет глаза…

Она трясущимися руками включила ночник и схватила со стола блокнот. Трех лет занятий в художественной студии должно быть достаточно. Простым карандашом Лера накидала овал лица, тонкие губы, два провала вместо глаз и склонилась над рисунком, вглядываясь: да, сходство очевидно. Если к утру она исчезнет, полиция хотя бы поймет, кого искать.

Вспомнился тот, второй… Повезло, что он оказался рядом. Внутри приятно щекотнуло, когда Лера представила себе его лицо. Память подкинула еще одну деталь: девчачье украшение на шее — разглядела, пока он, скло- нившись к ней, бормотал свою «килу-килицу». Вроде цветка — лепестки вокруг серебряного ромба на коротком кожаном шнурке.

Лера погасила свет и вытянулась на кровати, подложив руки под голову. Смотрела в потолок и отчетливо видела, как выходит из школы, а на скамейке — он. С цветами. Нет, пусть без цветов. Поднимает голову от телефона, замечает ее и улыбается, а Настя и… Кто еще? Ладно — весь класс, они как раз идут на стадион, — пытаются угадать, кто это и кого ждет… «Я вас догоню!» — подумала Лера и уснула, едва взяв его за руку.