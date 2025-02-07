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#Что почитать#Говард Лавкрафт#подборка

Что почитать? 8 книг о сновидениях

Галина Бельтюкова
7 февраля 12:00
560
9 минут на чтение
В прошлом году 40-летний юбилей отпраздновал первый «Кошмар на улице Вязов» — культовый хоррор про маньяка, который убивает жертв в их снах. Влияние сновидений на реальность — не новая идея, но образ Фредди Крюгера пугает неотвратимостью и отсутствием контроля. Ведь никто не может долго обойтись без сна — а чем дольше ты не спишь, пытаясь отсрочить кошмар, тем более уставшим и уязвимым становишься. Впрочем, тема сновидений и их воздействия на людей очень обширна — и фантасты используют её в разных целях. Если вас тоже завораживает тайна мира снов, обратите внимание на нашу подборку книг: в них ночные грёзы действительно меняют реальность и занимают важное место в сюжете.

Говард Лавкрафт

«Сомнамбулический поиск неведомого Кадата»

Многие произведения Лавкрафта сюрреалистичны и напоминают безумный сон, в который герои, а вместе с ними и читатели, проваливаются всё глубже и глубже. Но действие повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата» буквально происходит во сне. Сновидец Рэндольф Картер ослеплён идеей найти прекрасный город в Стране снов, хотя все отговаривают его от этого. В своих поисках он попадает во всё более странные земли и встречается со всё более страшными существами: гулями, призраками и тварями с обратной стороны Луны. Он даже сталкивается с Ньярлатхотепом, но цель остаётся всё такой же недостижимой. 

Это ключевая повесть «Сновидческого цикла» Лавкрафта — произведений, больше похожих на фэнтези, чем другие его творения. В них описывается Страна снов: параллельный мир с волшебным созданиями и загадочными городами, где не действуют законы реальности. В этом цикле писатель частично вдохновлялся собственными сновидениями, а частично древнеегипетской, древнегреческой и другими мифологиями. Хотя некоторые критики ругают повесть за бессистемность и слабый сюжет, она ярко демонстрирует недюжинную фантазию Лавкрафта, его внимание к деталям и глубокую проработку мира, в котором новые герои и существа пересекаются с теми, кто появлялся в других работах Затворника из Провиденса. А сумбурность, резкие переходы между локациями и рояли в кустах легко объяснить извращённой логикой сна — странно было бы ожидать от Страны снов реалистичности и последовательности. 

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Роджер Желязны

«Творец снов»

Роджер Желязны — крайне разноплановый писатель, он одинаково хорошо пишет и научную фантастику, и фэнтези. «Творец снов», несмотря на романтическое название, — научно-фантастический роман. В мире будущего есть врачи-нейросоучастники, которые могут лечить людей, внедряясь в сны и изменяя их. Это сложный и опасный процесс не только для пациентов, но и для самих докторов: всегда есть риск заблудиться в чужом подсознании и забыть о себе. Чарльз Рендер — блестящий врач, который из жалости, жажды славы и любви к трудным случаям соглашается помочь слепой Эйлин Шалотт, интересующейся наукой сновидений. Но Эйлин очарована Чарльзом и миром, полным красок, и не желает возвращаться к прежней жизни. 

Как всегда у Желязны, в небольшом по объёму романе скрывается много смыслов, отсылок и философских размышлений. У всех героев трагичные истории, из-за которых они не могут воспринимать реальность беспристрастно. А совместные путешествия по снам ещё больше искажают и извращают восприятие, стирая границы и вызывая недостойные желания. Вторая половина книги сумбурна и запутанна, а финал неоднозначен — поэтому некоторые поклонники фантаста считают «Творца снов» не самым удачным его романом. Другие же отмечают красоту и зыбкость идеи, тонкие описания и интеллектуальность. Что из этого ближе к истине — решать вам.

Урсула Ле Гуин

«Резец небесный»

«Резец небесный» чем-то похож на «Творца снов» — и он был написан в тот же период. Это тоже рассказ о талантливом враче, который умеет влиять на сны, и о пациенте, который просит его решить очень сложную проблему. Вот только проблема героя по имени Джордж Орр заключается в том, что его сны меняют реальность и корректируют прошлое, чтобы оно соотносилось с новой версией действительности. Орра совсем не вдохновляет роль демиурга — и он пытается избавиться от своих способностей. Но врач видит в них огромный потенциал: с помощью контролируемых сновидений можно побороть голод, завершить войны и создать утопию на Земле. А что до сопутствующих жертв — так они будут исключительно виртуальными. Ведь в новой реальности, переписанной по желанию творца, этих людей просто никогда не существовало. 

Этот роман нетипичен для Ле Гуин — он выглядит оммажем Филипу К. Дику и Роджеру Желязны. Однако в нём поднимаются сложные этические вопросы, а антагонист действует из бескорыстных побуждений, пытаясь принести счастье всему миру. Каково это — держать в руках судьбу человечества? Возможность менять действительность — страшный дар или благословение? Имеет ли право человек, обладающий такими возможностями, не пользоваться ими, или для него это единственный вариант никому не навредить? Хотя результаты экспериментов со сновидениями однозначны, читатель должен сам ответить на эти вопросы — Ле Гуин специально подталкивает к размышлениям, приводя доводы за деятельный подход и против него. 

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Нил Гейман

«Песочный человек»

«Песочный человек» одним из первых приходит на ум, когда речь идёт о романах про сновидения и людей, которые перемещаются между снами. Его главный герой — Морфей, один из Вечных. Он больше 70 лет пробыл в плену у культистов, а после освобождения был вынужден искать артефакты, при помощи которых он управляет снами, и восстанавливать порядок в своём царстве. Один из сборников цикла называется «Страна снов» — он состоит из четырёх историй, не связанных с основной сюжетно, зато лучше раскрывающих характер Морфея и особенности его мира. Но тема сновидений пронизывает все выпуски графического романа, а повелитель грёз постоянно перемещается между сном и явью, сражаясь с врагами на своём поле. 

Гейман передаёт особую логику сновидений, которая кажется безупречной, пока ты спишь, но разваливается на куски при рациональном осмыслении. В них повседневная реальность перемежается с магией и мистикой, а люди часто оказываются пешками в руках высших сил или причиной изменения баланса. Этот мир жесток и кровав — в качестве героев часто выступают маньяки, бандиты и психопаты, а пороки современного общества демонстрируются без прикрас. Но есть в графическом романе Нила Геймана и психологизм, и истории про борьбу, преодоление и стремление к мечте. Несмотря на то что Морфей, как и другие Вечные, бессмертен и не до конца понимает людей, по ходу сюжета он меняется — в том числе и потому, что погружается в чужие сны, которые правдиво показывают желания, страхи и переживания тех, кто их видит.

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Роберт Джордан

«Колесо времени»

В этом 14-томном эпическом фэнтези рассказывается о борьбе Добра со Злом — она идёт постоянно, заканчивается Последней битвой, а потом начинается снова. Первый роман знакомит читателя с четырьмя молодыми героями из деревеньки на окраине мира, которые сыграют решающую роль в предстоящем столкновении. 

Во вселенной цикла существует Мир Снов — своеобразное отражение действительности, которое прячется в промежутках между плетениями Узора судьбы. Внешне он похож на реальность — там тоже есть города, здания и предметы. Но не стоит обманываться: в Мире Снов действуют свои законы, еда не имеет вкуса, а вещи могут внезапно исчезать и появляться в другом месте. 

А ещё там никто не обитает, даже животные. Но попасть в в это измерение возможно — случайно, на несколько секунд во время сна, или намеренно, если у человека или иного существа есть способность к хождению по снам или особые артефакты. Но это опасно: как и в «Кошмаре на улице Вязов», смерть в таком сновидении означает смерть в реальности, а раны, полученные там, проявляются на теле. Однако Мир Снов затягивает, ведь в нём возможно всё, что пожелает маг, — до тех пор, пока он в состоянии концентрироваться. Поэтому многие пользуются этим странным местом, чтобы перемещаться на дальние расстояния в физической или нематериальной форме.

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Дэн Симмонс

«Гиперион»

«Гиперион» — один из самых известных и высоко оценённых фантастических романов Симмонса. В нём рассказывается о паломничестве семерых пилигримов к Гробницам Времени на отдалённой планете Гиперион. Согласно древнему пророчеству, когда человечество окажется на грани уничтожения, избранные паломники должны будут разгадать секрет Гробниц и встретиться с монстром, который там скрывается. 

Со снами связано минимум две истории из шести, рассказанных пилигримами на пути к Гробницам. Особенно выделяется среди них рассказ еврейского учёного Сола: в сновидениях к нему приходил Бог и требовал принести в жертву собственную дочь, угрожая карой в случае неповиновения. В этом случае сны используются для манипуляции и навязывания чужой воли. Во втором томе цикла, «Падение Гипериона», роль ночных грёз в сюжете ещё важнее. ИскИн Северн, от имени которого ведётся повествование, в снах может видеть то, что происходит с паломниками, хотя причины этого неясны. Здесь сновидения — своего рода окна на другую планету и возможность получить ценную информацию.

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Джоан Роулинг

«Гарри Поттер и Орден Феникса»

Цикл про Гарри Поттера — не самый очевидный пример книг про сновидения и их последствия. Свой первый вещий сон Гарри увидел ещё в «Кубке огня», однако именно в пятом романе страшные сны начинают приходить к нему постоянно. Вначале все воспринимают их как обычные кошмары на фоне трагической гибели Седрика Диггори и возвращения Волдеморта, но постепенно становится понятно, что так проявляется глубокая ментальная связь мальчика с Тёмным Лордом. Попытки разорвать её изучением окклюменции ни к чему не приводят, но Гарри этому даже рад, ведь он надеется использовать новые знания для победы над врагом. Такая самонадеянность не доводит до добра — по трагичности финал «Ордена Феникса» превосходит все предыдущие книги цикла. 

У Роулинг вещие сны — показатель тесных уз, связывающих главного героя и антагониста. Они объясняются тем, что Волдеморт оставил в Гарри кусочек своей души. Но в то же время сновидения — способ обмана и манипуляций. Через сны и якобы зловещие предзнаменования Тёмный Лорд играет с сомнениями и страхами Гарри, заставляя того поступать так, как нужно злодею. А Гарри, уверовавший в свои силы и привыкший решать проблемы без участия взрослых, легко попадается на удочку. И получает важный урок: иногда нельзя доверять даже себе. Но вот цена за это знание оказывается слишком высока. 

Исмаил Кадарэ

«Дворец сновидений»

Самый известный роман албанского классика описывает жёсткий диктаторский режим, который стремится контролировать не только поступки и высказывания людей, но и их бессознательное. Табир-Сарай, или Дворец Сновидений, — это огромное министерство, служащие которого заняты сбором, толкованием и интерпретацией снов каждого жителя огромной империи. Считается, что сны лучше всего показывают, что чувствуют и чем дышат подданные султана. С их помощью можно предугадать и предотвратить кровавые трагедии или взрывы народного недовольства. Есть и особый вид снов — абсурдные и сюрреалистичные на первый взгляд, но самые ценные, потому что в них может быть скрыто пророчество. Каждую неделю высшие советники правителя представляют ему один такой сон, и на основе его толкования корректируется государственная политика и определяется будущее страны. 
Сюжет романа прост — Марк-Алем, молодой человек из влиятельного рода, поступает на службу в Табир-Сарай и постепенно узнаёт, как там всё устроено. Но на деле эта книга — размышление о власти, семейных узах и истории албанской нации, облечённое в форму то ли притчи, то ли антиутопии. Хотя местами в тексте проскальзывают кафкианские мотивы, мир в нём самобытен, а империя пугает достоверностью многих описаний.

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Галина Бельтюкова
#Что почитать#Говард Лавкрафт#подборка
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