Что почитать? 8 книг о сновидениях

В этом 14-томном эпическом фэнтези рассказывается о борьбе Добра со Злом — она идёт постоянно, заканчивается Последней битвой, а потом начинается снова. Первый роман знакомит читателя с четырьмя молодыми героями из деревеньки на окраине мира, которые сыграют решающую роль в предстоящем столкновении.
Во вселенной цикла существует Мир Снов — своеобразное отражение действительности, которое прячется в промежутках между плетениями Узора судьбы. Внешне он похож на реальность — там тоже есть города, здания и предметы. Но не стоит обманываться: в Мире Снов действуют свои законы, еда не имеет вкуса, а вещи могут внезапно исчезать и появляться в другом месте.
А ещё там никто не обитает, даже животные. Но попасть в в это измерение возможно — случайно, на несколько секунд во время сна, или намеренно, если у человека или иного существа есть способность к хождению по снам или особые артефакты. Но это опасно: как и в «Кошмаре на улице Вязов», смерть в таком сновидении означает смерть в реальности, а раны, полученные там, проявляются на теле. Однако Мир Снов затягивает, ведь в нём возможно всё, что пожелает маг, — до тех пор, пока он в состоянии концентрироваться. Поэтому многие пользуются этим странным местом, чтобы перемещаться на дальние расстояния в физической или нематериальной форме.