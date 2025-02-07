Что почитать? 8 книг о сновидениях

Многие произведения Лавкрафта сюрреалистичны и напоминают безумный сон, в который герои, а вместе с ними и читатели, проваливаются всё глубже и глубже. Но действие повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата» буквально происходит во сне. Сновидец Рэндольф Картер ослеплён идеей найти прекрасный город в Стране снов, хотя все отговаривают его от этого. В своих поисках он попадает во всё более странные земли и встречается со всё более страшными существами: гулями, призраками и тварями с обратной стороны Луны. Он даже сталкивается с Ньярлатхотепом, но цель остаётся всё такой же недостижимой.



