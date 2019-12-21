Робин Хобб по праву считается одной из самых выдающихся современных писательниц фэнтези. Ее книги любимы миллионами читателей по всему миру, а «Сагу о Видящих» нередко ставят в один ряд с такими прославленными циклами, как «Песня льда и пламени» или «Колесо Времени». Неофициально Хобб даже провозгласили «королевой фэнтези». Последняя книга за ее авторством вышла в 2017 году, и пока писательница не торопиться нас радовать новыми.

В ожидании предлагаем скоротать время, ознакомившись с теми фэнтезийными работами, на которые обратила внимание сама Хобб. Она нередко читает новинки фэнтези и регулярно отмечает те, что ей понравились.

Дэн Патрик «Колдовская метка»

Что? Роман в жанре фэнтези с налетом young adult. Первая часть анонсированного цикла под названием Ashen Torment. На английском языке в 2019 году уже вышел второй роман под названием Stormtide.

О чем?

О мире, в котором опасная магия была уничтожена вместе с драконами. О континенте под названием Винтерквельд, за которым постоянно наблюдают могущественные Зоркие. Все дети Винтерквельда обязаны пройти Испытание, и если при этом в ком-то из них находится отголосок магии, то Зоркие немедленно забирают этого ребенка. Стейнер и Хьелльрунн — брат и сестра, живущие в отдаленном северном городке. Стейнер — кузнец, а Хьелльрунн занимается хозяйством. Их жизнь течет спокойно и размеренно, пока однажды Зоркие не обнаруживают на одном из них следы магии. Могут ли Зоркие ошибаться? И что, если они заберут не того ребенка?..

Естественная связь драконов и магии — довольно распространенный элемент фэнтези. Однако всегда находится талантливый автор, который находит способ внести в классическую идею изменения и сказать что-то свежее. И Патрику удается это сделать.

Что говорила Хобб?

«Колдовская метка» пробудила во мне чувство, которое я называю «Не могу дождаться возможности вернуться в этот мир!». Поток истории захватил меня с головой, и я унеслась по нему вместе с персонажами. Дэн Патрик создал идеальный микс из впечатляющего экшена и героев, за которых мне хочется переживать. Его проза не тратит лишних слов.

Шеннон Чакраборти «Трилогия Дэвабада»

Что? Трилогия фэнтези с восточным колоритом. На сегодняшний день вышло две книги из запланированных трех: «Латунный город» и «Медное королевство». В работе находится третий роман — The Empire of Gold. Его выход на английском языке, а также в России ожидается в 2020 году.

О чем?

Об альтернативном мире XVIII века. На улицах Каира пытается выживать молодая мошенница по имени Нари. Главная героиня не верит в магию, хотя ее раны загадочным образом исцеляются сами собой, а сама она понимает любой язык. Однако тот факт, что героиня не верит в магию, совсем не значит, что магия не верит в героиню. И вот однажды Нари по случайности вызывает самого настоящего джинна, из-за чего легенды, которые всю жизнь казались ей досужими сказками, начинают оживать буквально у нее на глазах. В том числе и легенда о сокрытом от людей городе джиннов — Дэвабаде, куда Нари теперь летит на ковре-самолете, чтобы оказаться в самом центре интриг и чужих секретов.

Подустав от европейской эстетики, авторы фэнтези обратили свое внимание на восточную мифологию и в последнее время радуют читателей необычными и причудливыми сеттингами. Лучшие из них привлекают не только новизной декораций, но и хорошо проработанным миром, живыми героями и захватывающим сюжетом. именно к такому типу историй относится серия Чакраборти. Первые книги пришлись по душе как критикам, так и читателям, так что в ожидании третьего тома остается только скрестить пальцы в надежде, что завершение трилогии окажется достойным ее увлекательного начала.

Что говорила Хобб?

«Латунный город» — это невероятно богатая история об обманах и уловках, политике и власти, семейных интригах и тщательно охраняемых секретах, которые накладывают свой отпечаток на повествование… Будьте осторожны! Всего несколько страниц, и магия книги окутает вас с головой.

Джо Аберкромби «Немного ненависти»

Что? Темное фэнтези. Первая часть грядущей трилогии «Эпоха безумия», которая служит продолжением цикла «Земной Круг».

О чем?

О том, как изменился мир Земного Круга спустя тридцать лет после событий трилогии «Первый закон». О кажущемся неизбежным наступлении эры машин. Впрочем, эпоха магии еще не сказала своего последнего слова. Пока Лео дан Брок ищет славу на полях сражений, пытаясь заручиться поддержкой короны в борьбе с беспощадными армиями Стура Сумрака, в атмосфере всеобщей смуты и разложения стремительно рвется к власти финансистка и дочь самого пугающего человека в Союзе Савин дан Глокта. Однако даже все деньги мира уже не способны сдержать ярость трущоб, вызванную самодовольством прогнившего высшего общества. А в это время Первый из магов продолжает свои игры с людьми и государствами, которые для него служат всего лишь марионетками, и дочь Ищейки, юная Рикке, обладающая даром Долгого Взгляда, не знает, как разобраться в видениях будущего.

«Земной Круг» известен среди читателей подчеркнутой брутальностью. Все книги, входящие в этот цикл, полны цинизма и черного юмора. Начиная с самой первой книги цикла, «Кровь и железо», Аберкромби последовательно занимается деконструкцией штампов, успевших скопиться в жанре фэнтези, и его новая книга «Немного ненависти» несомненно держит марку, ни в чем не уступая предыдущим романам.

Что говорила Хобб?

Как и ожидалось, автор «Земного Круга» снова оказался в центре внимания поклонников и критиков. Разумеется, книгу Аберкромби отметили многие мастера жанра вроде Джорджа Мартина, Патрика Ротфусса и Робин Хобб. Отзыв писательницы проникнут искренним уважением к работе коллеги:

«Аберкромби продолжает делать то, что у него получается лучше всего… Пристегните ремни, приступая к этой истории… В дороге может трясти».

Патрик Ротфусс «Хроника убийцы короля»

Что? Один из самых громких фэнтезийных циклов начала XXI века. На данный момент вышло два романа: «Имя ветра» и «Страхи мудреца». Ожидается третий, заключительный, — «Двери из камня».

О чем?

Каждая книга представляет из себя описание одного дня, в течение которого главный герой Квоут рассказывает Хронисту запутанную, но увлекательную историю своей жизни. Однако пока прославленный волшебник и музыкант повествует о своем прошлом, в настоящем разворачиваются события не менее любопытной истории. Каким образом повесть о жизни Квоута переплетается с тем, что происходит в мире параллельно с тем, как он ведет свой рассказ, читателям только предстоит узнать.

Однако если вторая часть трилогии вышла довольно скоро после первой, то «Двери из камня» читатели ждут аж с 2011 года. В 2014 году Ротфусс заявлял, что ему работы осталось всего на один год, но вот уже подходит к концу 2019, а книги все нет и нет… Единственное, чем приходится пока утолять свой голод читателям, — это рассказами и повестями, действие которых также происходит в мире Квоута: «О том, как появился старый падуб», «Грозовое дерево» и «Спокойное достоинство безмолвия». Среди поклонников фэнтези уже давно принято заключать пари, кто же напишет свой цикл быстрее: Патрик Ротфусс или Джордж Мартин? Мы бы поставили на Ротфусса, все-таки третья книга не шестая, но кто знает, какие сюрпризы преподнесет нам 2020.

Что говорила Хобб?

Убийца, рассказывающий историю своей жизни, которая периодически прерывается интерлюдиями, туманно намекающими на события из настоящего? Для поклонников Хобб такое описание должно звучать очень и очень знакомо! Первый роман трилогии «Имя ветра» быстро завоевал популярность среди любителей фэнтези, и его заслуженно отметили многие мастера этого жанра, в том числе и его некоронованная королева, хотя и сделала она это достаточно лаконично: