Элан Мэстай «Все наши ложные «сегодня»

В 2016 году, в прекрасном утопическом мире, Том Баррен несчастен и не может найти себе место в жизни. Из-за череды случайностей он становится первым в мире хрононавтом и ломает вектор развития истории. И оказывается в нашем с вами мире, который с точки зрения Тома выглядит сущей антиутопией.

Elan Mastai

All our wrong todays

Роман

Жанр: хроноопера

Выход оригинала: 2014

Переводчик: А. Гришин

Издательство: fanzon, 2017

480 стр., 4000 экз.

Серия: «Большая фантастика»

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Джек Финней «Меж двух времён»

О параллельных реальностях, хронопарадоксах, сложностях и последствиях путешествий во времени фантасты пишут уже более века, но Элан Мастай тем не менее сумел придумать на эту тему оригинальный сюжет. А воплощая его в жизнь, затронул некоторые важные вопросы, например геополитики, рассказал о паре интересных технологий и о французской философии, да ещё и вывел в итоге недурную мораль. Всё просто прекрасно, в общем, — не зря автор продал права на этот свой дебютный роман более чем за миллион долларов. Однако недостатки книги сильно перевешивают её достоинства.

Прежде всего, роман чудовищно, непоправимо затянут. Вылавливать крупицы смысла из мутной воды авторских фраз надоедает очень быстро. Это странно, потому что канадец Мэстай — успешный и довольно известный сценарист, уж с темпом и динамикой он должен был справиться. Но сюжета и содержания в книге дай бог на половину имеющегося объёма. Увы, не нашлось толкового редактора, который уговорил бы автора существенно сократить текст. Стоит также отметить изъяны русского издания. Переводчик делает хрестоматийные ошибки в употреблении деепричастных оборотов, слепо копируя английские синтаксические конструкции. Корректора же у книги, похоже, не было вообще — по тексту щедро рассыпаны лишние запятые и опечатки.

Сюжета и содержания в книге наберётся едва на половину имеющегося объёма

В результате потенциально очень неплохая книга оказалась убита техническим несовершенством. Читать её в том виде, в котором она существует сейчас, трудновато. А вот сценарий из неё как раз вышел бы неплохой. Поскольку Мэстаю явно есть о чём рассказать, ему осталось только твёрдо уяснить, чем книга отличается от киносценария, и у него будут все шансы написать что-то действительно стоящее.

Итог: идея романа сама по себе хороша — как сюжетная, с временными петлями, так философская. Но автору не хватило мастерства сделать текст более ёмким и чётким, а редактору, переводчику и корректору просто не хватило мастерства.