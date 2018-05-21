На просторах космоса обнаружен опасный антис — ребёнок, выросший среди флуктуаций, родившийся от случайной связи энергетки-брамайни и телепата с Ларгитаса. Вокруг этого невозможного явления сталкиваются интересы брамайнов, ларгитасцев, помпилианцев и Совета антисов — так что Ойкумене грозит война…

Роман

Жанр: космическая опера

Художники: В. Бондарь, А. Семякин

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2018

Серия: «Азбука-Фантастика»

416 стр., 5000 экз.

«Ойкумена. Блудный сын», часть 1

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Новая трилогия из бесконечного цикла «Ойкумена» по традиции носит «музыкальный» подзаголовок. На сей раз это «космическая фуга». Незнакомые с музыкальной теорией читатели могут заглянуть, к примеру, в Википедию, чтобы узнать, что фуга — это полифоническое произведение, в котором каждый из голосов так или иначе повторяет одну заданную тему, и что она непременно состоит из трёх частей. «Отщепенец» — первая часть фуги, экспозиция. В ней основная тема только задаётся, а участвующие в произведении голоса лишь разминаются, по очереди излагая её.

«Темой», точкой, где сходятся сюжетные линии всех персонажей, становится тот самый загадочный ребёнок-антис, которого не должно было быть: в мире «Ойкумены» антисы не рождаются от смешанных браков энергетов и техноложцев. Олди не превращают его поиски в запутанный детектив, практически сразу заявляя: некогда объяснять, это загадочное явление — действительно антис, из расы брамайнов, ребёнок, воспитанный флуктуациями (не самая невероятная вещь во Вселенной — читатели «Ойкумены» должны помнить, что флуктуации, возможно, по-своему разумны). Главное — не поиск антиса, хотя его «ловля на живца» с помощью команды телепатов оказывается одной из самых напряжённых частей книги. Главное — то, как герои «Ойкумены» отнесутся к этому феномену и как изменится если не их жизнь, то, по крайней мере, представления о Вселенной и о том, что они считают правильным.

Перед сложным выбором встают все персонажи, в основном — старые знакомые тех читателей, кто не пропускал ни одной книги «Ойкумены». Антисы вынуждены пересматривать свои нерушимые понятия о нейтралитете — особенно лидер-антис брамайнов, Злюка Кешаб, в котором борются гуманистические представления его коллег и сложная этика его собственной расы. Гай Тумидус, член первого колланта Ойкумены (о формировании этого колланта рассказывает начальная трилогия цикла), выбирает между верностью старым друзьям и ценностями своего народа. Ян Бреслау по прозвищу Тиран, руководитель научной разведки Ларгитаса, сталкивается с призраками прошлого: отцом ребёнка-антиса оказался телепат Гюнтер Сандерсон, который много лет назад передал Тирану сообщение от запертой в загадочном Саркофаге Регины фон Фрассен (это произошло в финале трилогии Urbi et Оrbi). Всё, на чём стояла Ойкумена, переворачивается, «время вывихнуло свой сустав».

«Блудный сын» вполне может стать кульминацией грандиозной эпопеи

Новых героев в «Отщепенце» немного. Самый заметный и загадочный из них — суровый брамайн Горакша-натх, лидер ордена, ищущего способ превращать людей в антисов. До сих пор мы считали, что это невозможно, — но, как говорит Гай Тумидус, «всё когда-то случается впервые». Что до уже знакомых персонажей, то они продолжают поворачиваться новыми гранями, к уже знакомым портретам добавляются новые чёрточки — так, совершенно меняется антис-вудун Папа Лусэро, оказавшись перед лицом неминуемой смерти своего «малого тела». А Гюнтер Сандерсон, который был в Urbi et Оrbi лишь инструментальным персонажем-ребёнком, превращается во взрослого мужчину, чей характер, однако, только начинает выковываться — в столкновении с властями и в знакомстве с собственным сыном, странным и могущественным ребёнком-Маугли.

«Блудный сын» вполне может стать кульминацией грандиозной эпопеи — слишком большая плотность перемен сжимается в одну точку, грозя взрывом сверхновой. Мы расстаёмся с героями первого тома, когда Ойкумена оказывается перед угрозой войны. И добавим ещё одну загадку: нам так и не известно, что же произошло с Региной фон Фрассен. Некоторые намёки, особенно в эпилоге, могут указывать на то, что она ещё жива… В общем, у поклонников «Ойкумены» есть все причины ожидать продолжения «Блудного сына» с особым нетерпением.

Итог: яркое начало сложного полифонического (как и положено фуге) произведения — Олди не роняют планку, заданную первыми книгами «Ойкумены».

Слово творца На днях размышляли о том, что при всей самостоятельности сквозного действия романа, пожалуй, будет трудновато начинать с «Блудного сына» знакомство с эпопеей «Ойкумена». И даже не потому, что это пятый роман эпопеи. Просто именно сейчас пришло время для развития идей, заложенных в предыдущих книгах, время возвращения исчезнувших персонажей, время отвечать на вопросы и задавать новые. Олег Ладыженский

— …Теперь ответьте мне, Гай, и будьте честны. Кто вы в первую очередь? Офицер империи, патриот отечества — или коллантарий-космополит?! Тумидус встал, шагнул к двери на балкон, но выходить раздумал. Так и стоял, лицом к двери, с бокалом в руке. Наместник не торопил его с ответом, цедя мампоэр крошечными глоточками. — Это неразделимо, — наконец произнёс военный трибун. — Вы просили меня быть честным? Извольте. Я офицер империи, и я коллантарий. Я патриот, и я космополит. Предложите мне выбрать что-то одно, и слово «или» станет ножом, который убьёт меня.

Пролог романа Отрывок: Генри Лайон Олди «Блудный сын или Ойкумена: Двадцать лет спустя» Пятый роман эпопеи «Ойкумена», давно заслужившей интерес и любовь читателей. «Мир Фантастики» публикует пролог новой книги знаменитого харьковского дуэта.