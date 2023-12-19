Йен Макдональд — автор с таким узнаваемым стилем, что каждый следующий его текст кажется отчасти знакомым. «Некровиль», цикл из романа, двух повестей и двух рассказов, объединённых общей вселенной, подтверждает эту традицию. Под обложкой сборника — привычная для Макдональда смесь НФ, киберпанка и биопанка, заигрываний с квантовой структурой реальности и глубокого психологизма с обязательной приправой из непонятных терминов и словечек.

Ian McDonald Necroville Сборник Жанр: научная фантастика Выход оригинала: 1994, 1999, 2007, 2008 Переводчик: Н. Осояну Издательства: «АСТ», «Астрель-СПб», 2023 Серия: «Звёзды научной фантастики» Возрастной рейтинг: 18+ 768 с., 3000 экз. Похоже на: Пол Дж. Макоули «Тихая война» фильм «Бегущий по лезвию» (1982)

Если заменить одну за другой все доски корабля, на котором плавал Тесей, останется ли построенное судно кораблём Тесея? А если заменить все клетки тела умершего на новые, бессмертные — останется ли он тем же человеком, что при жизни?

В будущем романа «Некровиль» это не вопрос философии. Нанотехнологии подарили человечеству не бессмертие, а способность оживлять мёртвых. У воскрешённых нет гражданских прав, потому что они не считаются людьми. Зато у них есть обязанность: отрабатывать стоимость своего воскрешения ценою нескольких сотен лет рабского труда на корпорации. Но, при всём их бесправии, жизнь после смерти — не такая штука, от которой легко отказаться, и воскрешённых на Земле теперь едва ли не больше, чем живых. Их держат в гетто — Некровилях. Но есть ещё и космос, который те же самые корпорации активно осваивали руками воскрешённых рабов с изменёнными для жизни в вакууме телами — пока рабы не восстали и не уничтожили хозяев. Теперь космос принадлежит Свободным мертвецам, а их флот летит к Земле освобождать собратьев.

В такой предапокалиптической атмосфере проходит карнавал Ночи мёртвых, единственной ночи в году, когда ворота Некровиля распахиваются для тех, кто ещё не умер. Пятеро старых друзей отправляются на праздник: депрессивный создатель дизайнерских наркотиков, адвокат, предпочитающая виртуальный мир физическому, бунтарь, бегущий от своего прошлого, женщина, чья жизнь разрушена гибелью любимого, и мужчина, которому осталось жить несколько часов. Каждый по-своему примет участие в событиях ночи, которая определит будущее человечества.

Мир романа безумно яркий и подробно прописанный, а подача сразу с пяти разных точек зрения делает его даже слишком насыщенным. Пытаясь уследить за всеми, читатель рискует запутаться и потерять нить истории — так много всего и сразу вываливает на него автор. Киберпанковские приключения в виртуальности идут параллельно извращённой ролевой игре с погонями по крышам, поиски «настоящего бессмертия» перебиваются поисками смысла жизни, война банд сливается с войной корпораций, а над головами всё ближе гремят взрывы космических сражений. Эмиссар Свободных мертвецов, тайно пробравшись на Землю, добивается встречи со своим отцом, главой корпорации, владеющей секретом воскрешения, а заодно телами и душами оживлённых,— и как по нотам разыгрывает сцену из «Бегущего по лезвию», пока умирающий от заражения порчеными наночастицами персонаж мутирует в чудовище в объятиях мёртвой проститутки…

От романа остаётся ощущение великолепия и пресыщения разом, его хочется замедлить и растянуть хотя бы на двухтомник.

Второе произведение, повесть «Дни Соломона Гурски», заполняет некоторые пробелы в истории «Некровиля» и уходит в будущее. Чем может стать человек, преодолев все ограничения во времени, пространстве и физической форме, играючи меняя облик звёздных систем, создавая и уничтожая виды? Будет ли он нуждаться в ком-то, кроме себя? Сохранит ли способность любить? Такие вопросы рассматривает автор, пронося своего героя через космические эпохи до самого конца (и возрождения) Вселенной.

В остальных произведениях сборника — «Тайном месте», «Кольце Верданди» и «Разрыве» — рассказаны истории трёх кризисных моментов из жизни далёких потомков землян в разные периоды в нескольких уголках космоса. Эти потомки настолько далёкие, что о Земле у них не сохранилось даже легенд. Здесь хочется восхититься тем, какие оригинальные и при этом глубоко продуманные культуры постлюдей создал автор. Вдобавок они не имеют никаких связей с нашей культурой: если вас когда-нибудь раздражали космические империи миллион лет спустя, где всё ещё слушают хиты XX века и называют звездолёты в честь греческих богов, то вы наверняка оцените работу Макдональда.



Итог: блистательная эпопея, которой тесно в рамках одного романа, и несколько очень ярких малых произведений, показывающих оригинальные культуры будущего.



Двойное название Роман «Некровиль» вышел под таким названием на родине писателя, в Великобритании. Но в США в том же году книга была издана как Terminal Café.

Постулат Уотсона: Забудьте о превращении мусора в нефть или астероидов — в груды «фольксвагенов», а также о том, чтобы повесить в гостиной точную копию Ван Гога. Первое, что мы получим от нанотехнологий, — бессмертие. Следствие Теслера 1: Первое, что мы получим от нанотехнологий, — воскрешение мертвых.