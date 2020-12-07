Джон Скальци «В клетке. Вирус. Напролом»: трилогия на актуальную тему в одном томе

Вирус, вызывающий похожий на менингит синдром Хадена, убил миллионы людей по всему миру, а часть выживших оставил «запертыми» в телах: они не могут двигаться и взаимодействовать с окружающим миром. Одной из пострадавших стала первая леди США — в честь неё и назвали синдром,— так что в исследование вируса и меры по улучшению жизни парализованных были вложены миллиарды долларов. В результате появились нейроинтерфейсы, благодаря которым хадены могут находиться в своего рода виртуальной реальности. Кроме того, они способны «выгружать» сознание в специально обученных людей-интеграторов (переживших болезнь, но сохранивших контроль над телом) и роботов-трилов. Это позволяет хаденам вести полноценную жизнь. Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается, а государственные дотации заканчиваются ещё быстрей. Теперь, после принятия билля Абрамса-Кеттеринга, хаденам предстоит обеспечивать себя самостоятельно.

John Scalzi

Unlocked. Lock In. Head On

Романы

Жанр: научно-фантастические триллеры

Выход оригинала: 2014, 2018

Художник: С. Шикин

Переводчик: Д. Могилевцев

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2020

Серия: «Звёзды новой фантастики»

«В клетке», части 1−3

544 стр., 3000 экз.

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Цикл «В клетке» состоит из двух романов и большой повести. По хронологии первой идёт повесть «Вирус», рассказывающая об истории эпидемии и её влиянии на общество. В отрыве от романов читать её не слишком интересно, но она прекрасно расширяет сеттинг и добавляет другим историям фон. Видимо, именно потому она в сборнике идёт второй, как своеобразный флешбэк.

«В клетке» и «Напролом» — это детективные триллеры. В первом романе мы знакомимся с главными героями — стажёром ФБР Крисом Шейном и его опытной напарницей Лесли Ванн. Шейн — хаден, один из самых знаменитых на планете. Он с детства участвовал в рекламных кампаниях в поддержку пострадавших от болезни, его отец был главным борцом за права хаденов. То, что Шейн выходит на работу именно в тот момент, когда значительная часть хаденов активно протестует против нового билля о самообеспечении, сообщество воспринимает как предательство. К тому же происходит серия убийств, а центральный офис фармацевтической компании, которая ищет лекарство от вируса, кто-то взрывает. Улики указывают на то, что некая могущественная сила обнаружила способ взламывать нейроинтерфейс интеграторов и пользоваться их телами в своих целях. Шейн и Ванн придётся рискнуть жизнью, чтобы найти и арестовать преступников. «Напролом» возвращает нас к паре следователей. На этот раз они расследуют очень странную смерть хадена Дуэйна Чэпмена во время спортивного матча. В этом набирающем популярность спорте роботы-трилы игроков отрывают друг другу головы и забрасывают их в ворота (английское название романа Head On тут получает двойное значение). Чэпмену трижды отрывали голову, и на третьем разе спортсмен умирает, чего не должно было произойти. Шейн и Ванн быстро понимают, что это убийство, и события снова несутся вскачь…

Цикл — фантастика «ближнего прицела»: описанные в ней вещи в той или иной мере уже присутствуют в современном мире, а пандемия делает трилогию особенно актуальной. В этом почти реальном сеттинге Скальци исследует ситуацию, сложившуюся вокруг людей с ограниченными возможностями. То, как политики и бизнесмены используют их для наживы или поднятия рейтингов, как относится к ним общество, как обычные мужчины и женщины мгновенно ополчаются против них, стоит тем причинить им хоть малейшее неудобство. Здесь нужно отдать должное автору — почти нигде исследование темы не превращается в проповедь или наставление. Да, Скальци затрагивает многие актуальные проблемы современного общества, но разбавляет социальные вопросы лихим экшеном и фирменными остроумными диалогами, так что книга остаётся триллером, а не эссе.

Как известно, мировую пандемию учёные предсказывали ещё в начале XXI века. И очень любопытно проверить, какую реакцию общества Скальци в 2013 году удалось угадать, а какую — нет. Видимо, никто из западных фантастов не ожидал, что одной из основных проблем станет обычное разгильдяйство на всех уровнях. Конечно, Америка из романов Скальци не самое приятное место, но при этом даже настоящие злодеи там компетентны и разумны. Не то что в реальном мире…

Итог: немного юмора, немного экшена, чуток актуальных событий и пара занятных фантастических допущений — обычный стиль Джона Скальци. Хотя на сей раз актуальности чуть больше, ведь трилогия — в большей мере социальная, чем научная фантастика.

Половой вопрос Нигде в оригинальном тексте трилогии Джон Скальци не упоминает пол Криса Шейна — этот персонаж может быть как женщиной, так и мужчиной. Даже аудиокниги на английском языке вышли в двух вариантах — в мужской и женской читке. Шейн заболел в возрасте двух лет. Как человека он себя просто не помнит — он обитал либо в виртуальном мире, либо внутри робота-трила, у которого нет половых признаков. И Шейн просто отказывается от гендерного определения. В оригинале это было проделано так ловко, что большая часть читателей-мужчин посчитали Шейна мужчиной, а читательницы предложили несколько версий. На русском, увы, незаметно провернуть такой трюк невозможно, так что в переводе Шейн стал однозначным мужчиной.

— Столичная полиция всегда такая? — спросил я, когда мы зашли в лифт. — Никто не любит федералов на своей делянке, — ответила она. — Они нам никогда не рады. Большинство старается не хамить. У Тринх с этим проблемы. — Со всеми федералами или лично с вами? Ванн снова улыбнулась. «В клетке»