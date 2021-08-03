Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021

Наступает конец лета, и издатели разразились фейерверком новинок — самых разных, хотя больше всего достанется поклонникам жанра фэнтези. Выйдет немало книг от очень известных авторов, как отечественных, так и иностранных, от Ника Перумова, Генри Лайона Олди и Алексея Пехова до Стивена Кинга, Кима Стэнли Робинсона и Роберта Хайнлайна. Нас ждёт немало нашумевших за рубежом книг от совершенно новых для нас авторов. Возможно, имена Флавиуса Арделяна, Девин Мэдсон, Брайана Наслунда, Лауры Гальего вскоре войдут в обойму любимых фантастов и у наших читателей. По традиции рассказываем о самых любопытных новинках месяца.

Научная фантастика

Сергей Лукьяненко «Семь дней до Мегиддо»

Постапокалиптическое будущее, где Луна взорвалась, превратившись в Лунное кольцо с двумя крупными осколками — Дианой и Селеной. Из-за космических изменений Землю постигла природная катастрофа, так что людям приходится прилагать немало усилий, чтобы выжить…

Что нас ждёт: первый роман из трилогии «Измененные», который ранее публиковался по частям в интернете.

Ким Стэнли Робинсон «Министерство будущего»

Из-за фатальных климатических изменений в 2025 году создаётся международное агентство с громким названием «Министерство будущего», которое попытается предотвратить глобальную катастрофу. За вывеской бюрократической конторы действует спецслужба, где агенты прибегают к финансовым манипуляциям, политическим убийствам и даже массовому террору. Всё ради спасения планеты от полного вымирания…

Что нас ждёт: внецикловый триллер, где известный фантаст, опираясь на уже существующие тенденции, показывает свой вариант ближайшего будущего.

Аластер Рейнольдс «Алмазные псы»

Далёкое будущее, где бушуют войны между непримиримыми фракциями, на которые раскололось человечество. Мутация наномеханизмов-вирусов привела в полнейший упадок высокотехнологичную колонию… Пиратские корабли с экипажами из генетически изменённых животных подстерегают добычу… Торговцы-киборги охотно возьмутся добыть для богатого сноба-коллекционера живое инопланетное чудовище… Рассказы и повести сборника заполняют лакуны между романами цикла «Пространство Откровения».

Что нас ждёт: сборник из восьми повестей и пяти рассказов, причём большинство переведены на русский впервые.

Рассказ из сборника Читаем рассказ: Аластер Рейнольдс «Ремонтный скафандр» История о связи космонавта со его скафандром и кораблём.

Фэнтези

Генри Лайон Олди «Золотой лук. Книга II. Всё бывает»

Герой Беллерофонт, случайно убивший собственного брата, отправляется в Аргос, чтобы просить тамошнего правителя совершить над ним обряд очищения от греха. Впереди героя ждёт победа над Химерой, встречи с Пегасом и великаном Хрисаором по прозвищу Золотой Лук…

Что нас ждёт: заключительная часть дилогии «Золотой лук» из знаменитого «Ахейского цикла», где мифология Древней Греции рассказывается на новый лад.

Ник Перумов «Северная ведьма»

Под поверхностью загадочного мира Араллор бушует тёмное пламя, а сам он буквально пронизан потоками магии. Здесь живут люди и орки, сидхи и гномы, кобольды и таинственные мантиды, а также множество иных причудливых существ. Скоро грянет великая битва. Чародеи, ведьмы, маги погрязли в интригах и копят силы. И в центре событий оказываются рабыня Шаарта, некромант Рико и имперский маг Публий Маррон. Именно этой троице предстоит спасти мир…

Что нас ждёт: первый роман нового цикла «Восстание безумных богов» известного российского мастера эпического фэнтези.

Алексей Пехов «Ткущие мрак»

Вот-вот разразится война: демоны-шаутты хотят вторгнуться в мир людей. Властелин зла Вэйрэн, которого вроде бы много веков назад уничтожили Шестеро избранных, восстал из праха. Но уже нет волшебников, способных противостоять его тёмной магии. Люди могут полагаться лишь на себя, и на юге собираются те немногие, кто готов выступить против демонов.

Что нас ждёт: пятый роман цикла «Синее пламя», который постепенно из простой авантюры превратился в масштабную фэнтезийную эпопею.

Яцек Пекара «Молот ведьм»

Альтернативное Средневековье, где Христос сошёл с креста и стал воинственным богом. Теперь церковь властвует над миром и уничтожает разнообразную ересь. На переднем крае этой бесконечной битвы — Инквизиция, гибрид рыцарского ордена, полиции, суда и органа исполнения наказаний. Однако ересью могут заразиться даже сами инквизиторы. Однако ничто не способно поколебать Мордимера Маддердина, который огнём и мечом выжжет всё, что противится воле Господа, воинственного и беспощадного.

Что нас ждёт: второй сборник цикла тёмного фэнтези про инквизитора Мордимера Маддердина, куда входит пять повестей польского писателя.

Питер Ньюман «Злость»

Молчаливый Странник завершил свой квест и пытается наладить нормальную жизнь. Потому его зачарованный меч Злоба ищет себе нового хозяина. И находит — правда, не хозяина, а хозяйку.

Что нас ждёт: второй роман «Трилогии Странника», мрачного героического фэнтези с очень необычными персонажами.

Катажина Береника Мищук «Шептуха»

Альтернативный мир, где польский король раннего Средневековья Мешко I не принял христианство, а потому в современной Польше до сих пор сохраняется язычество. Выпускница медицинского университета Гося Бжузка приезжает из Варшавы в деревню Белины, где ей нужно пройти обязательную годичную практику у местной знахарки-шептухи. И хотя Гося не верит во всякие славянские суеверия, девушке предстоит узнать, что древние легенды вполне реальны…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Цветок папоротника», написанного в ироничном стиле мифологического фэнтези.

Девин Мэдсон «Мы оседлаем бурю»

Приходящая в упадок Кисианская империя находится на пороге войны, грозящей окончательно похоронить некогда великое государство. В центре событий оказываются трое героев, каждый из которых преследует свои цели. Честолюбивая принцесса Мико рвётся к власти, ассасин Кассандра, слышащая голоса мёртвых, мечтает избавиться от своего проклятия, а командир наёмников Рах э’Торин просто хочет выжить, но вынужден вмешаться в чужую войну. Им придётся оседлать бурю или утонуть в крови.

Что нас ждёт: первый том многоплановой фэнтезийной эпопеи «Возрождённая империя». Её действие происходит в ориентальном сеттинге, навеянном историей Японии и Китая.

Флавиус Арделян «Миазмы»

Юноша Тауш из города Гайстерштадта с малых лет слыл святым. Столкнувшись с кознями монстрами из Не/Мира, Тауш и его друзья отправляются в опасное путешествие с целью изгнать зло… Сборник, куда вошли два романа — «Скорбь святого с красной верёвкой» и «Пузырь Мира и Не/Мира» из цикла румынского писателя «Миазмы», который неожиданно обрёл международную известность.

Что нас ждёт: хоррор-фэнтези, напоминающее тёмную версию произведений Клайва Баркера и Чайны Мьевиля.

Антология «Битва за Лукоморье. Книга 1»

Могуче и необъятно Мировое Древо Карколист. Великое разнообразие миров, больших и малых, тёмных и светлых вплетено в его ветви. И один из них — Белосветье, срединный и древний мир, полный дивных чудес…

Что нас ждёт: межавторская антология, составленная Верой Камшей и Романом Папсуевым на основе серии артбуков Папсуева «Сказки старой Руси». Текст напоминает мозаичный роман в духе «Диких карт» Мартина. В написании книги также поучаствовали Татьяна Андрущенко, Александра Злотницкая, Елена Толоконникова.

Брайан Наслунд «Кровь изгнанника»

Бывший жених принцессы Сайлас Бершад с ироническим прозвищем Безупречный (на самом деле он пьяница, сквернослов и буян) имеет сомнительную репутацию. С одной стороны, он лучший драконьер Терры, с другой — лишённый титула сын государственного преступника. Однажды король Альмиры вызывает Бершада в столицу, куда драконьерам обычно путь заказан. У монарха есть важное поручение — найти младшую принцессу, которая сбежала из дворца, чтобы поискать приключений на свою пятую точку…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Драконы Терры», фэнтезийной авантюры с чёрным юмором.

Аннетт Мари «Три мага и “Маргарита”»

Официантка Тори Доусон — проблемная девушка, которой сложно удержаться на одном месте из-за вспыльчивого характера. В очередной раз потеряв работу, Тори по объявлению приходит в бар «Ворон и молот», куда её нанимают на испытательный срок. Вот только завсегдатаи бара какие-то странные люди. Постойте, а они вообще — люди?

Что нас ждёт: первый роман цикла городского ироничного фэнтези «Кодекс гильдии: Зачарованные».

Минди Арнетт «Оникс и слоновая кость»

Кейт Брайтон — изгой, её отец некогда покушался на правителя королевства Райм. Впрочем, Кейт всё-таки берут в почтовую курьерскую службу, где работают только лучшие наездники. Ведь Кейт удивительно хорошо ладит с любыми животными и владеет запретной «дикой» магией. И вот однажды Кейт случайно спасает жизнь принцу Корвину — в детстве они дружили, но тот её предал. Невзирая на противоречия, Кейт и Корвину придётся объединиться, чтобы выжить, а заодно предотвратить гражданскую войну.

Что нас ждёт: первый роман дилогии авантюрного фэнтези с романтическим оттенком «Хроники Райма».

Мистика и хоррор

Стивен Кинг «Позже»

Джейми Конклин с детства мечтает об обычной жизни. Беда в том, что парень обладает необычными способностями — он может общаться с потусторонними силами. Долгое время Джейми скрывал свой дар, но однажды ему пришлось раскрыться, чтобы помочь полиции найти опаснейшего серийного убийцу. А затем Джейми понял, что его способности несут в себе и множество возможностей, и величайшую опасность.

Что нас ждёт: внецикловый новейший триллер короля ужасов, гибрид романа взросления, детектива и нравоучительной драмы.

Стефани Майер «Солнце полуночи»

Каким в действительности было прошлое Эдварда Каллена? Что он пережил и испытал? Почему влюбился в Беллу Свон? В романе «Солнце полуночи» Стефани Майер возвращается в мир «Сумерек»…

Что нас ждёт: новый роман из знаменитой «Сумеречной саги», который отчасти служит приквелом, также показывая события самого первого тома от лица вампира Эдварда Каллена.

Виктория Шваб «Незримая жизнь Адди Ларю»

Франция, 1714 год. Чтобы избежать нежеланного брака, юная Аделин Ларю заключает сделку с демоном, который дарует ей молодость и бессмертие. Плата — забвение: девушка обречена на одиночество. Родители и друзья не узнают её: стоит Адди пропасть из вида, и люди забывают о её существовании буквально за минуту. В начале XXI века Адди всё ещё молода, красива и безумно одинока. Но однажды она встречает молодого человека, который говорит, что помнит ее…

Что нас ждёт: внецикловый мистический роман от известного автора преимущественно подросткового фэнтези.

Дмитрий Колодан «Дом Ночи»

На самом краю заката, где сны обретают плоть, находится Дом Матушки Ночи, повелительницы грёз и забытых историй. Здесь обитают невероятные существа, призраки, чудовища… Среди монстров живёт и маленькая девочка Ива, которая даже не подозревает, что настоящие кошмары ждут её уже за стенами Дома. Среди людей…

Что нас ждёт: новый роман известного российского автора, на сей раз в жанре сказочного хоррора.

Детско-юношеская фантастика

Лаура Гальего «Монстры Акслин»

Юная Акслин живёт в фэнтезийном мире, который терзают монстры. Девочка отправляется в опасные странствия, чтобы создать справочник с классификацией монстров и описанием способов борьбы с ними. Во время путешествия Акслин узнаёт о существовании Цитадели, которую защищают таинственные Хранители…

Что нас ждёт: первый роман трилогии «Хранители Цитадели», детского фэнтези испанской писательницы, чьи книги переведены на шестнадцать языков, а суммарный тираж только на родине превышает три миллиона копий.

Триша Левенселлер «Клинок тайн»

Восемнадцатилетняя Зива не любит общество людей и всё время проводит в своей кузнице, создавая с помощью своего магического дара волшебное оружие. Однажды Зива делает на заказ меч, способный похищать секреты его жертв. Узнав о зловещих планах заказчика меча, Зива пускается в бега, прихватив сестру и опасное оружие. Компанию девушкам составляют наёмник и учёный; цель их квеста — найти мечу достойного владельца.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Клинок тайн», юношеского авантюрного фэнтези, наполненного современными трендами.

Сосукэ Нацукава «Кот, который любил книги»

Старшеклассник Ринтаро Нацуки унаследовал от любимого дедушки букинистическую лавку. Она давно не приносит дохода, а потому юноша собирается её закрыть. Но однажды в лавке появляется говорящий кот по имени Тигр, который увлекает Ринтаро и его подругу Юдзуки в опасное путешествие по спасению книг…

Что нас ждёт: внецикловый роман, напоминающий аниме Хаяо Миядзаки и Макото Синкая.

Нон-фикшен

Роберт Хайнлайн «Ворчание из могилы»

Классик американской и мировой фантастики Роберт Хайнлайн — один из самых противоречивых авторов, на счету которого разные произведения: серия подростковых приключений вроде «Гражданина Галактики», лирический шедевр «Дверь в лето», милитаристский «Звездный десант», гуманистический «Чужак в стране чужой», либертарианское «Свободное владение Фарнхэма» и много чего ещё. С внутренним миром этого незаурядного писателя можно познакомиться через «Ворчание из могилы» — это своеобразная автобиография, составленная вдовой Хайнлайна из его личной переписки с редакторами, агентами, друзьями и коллегами-фантастами.

Что нас ждёт: сборник материалов, благодаря которым можно познакомиться с личной жизнью, политическими, социальными и религиозными воззрениями Роберта Хайнлайна.