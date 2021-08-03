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    Книги
    #анонс #дайджест #Что почитать

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021

    3 августа 2021
    03.08.2021
    14841
    9 минут на чтение
    #анонс #дайджест #Что почитать
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 24

    Наступает конец лета, и издатели разразились фейерверком новинок — самых разных, хотя больше всего достанется поклонникам жанра фэнтези. Выйдет немало книг от очень известных авторов, как отечественных, так и иностранных, от Ника Перумова, Генри Лайона Олди и Алексея Пехова до Стивена Кинга, Кима Стэнли Робинсона и Роберта Хайнлайна.

    Нас ждёт немало нашумевших за рубежом книг от совершенно новых для нас авторов. Возможно, имена Флавиуса Арделяна, Девин Мэдсон, Брайана Наслунда, Лауры Гальего вскоре войдут в обойму любимых фантастов и у наших читателей. По традиции рассказываем о самых любопытных новинках месяца.

    Научная фантастика

    Сергей Лукьяненко «Семь дней до Мегиддо»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 14

    Постапокалиптическое будущее, где Луна взорвалась, превратившись в Лунное кольцо с двумя крупными осколками — Дианой и Селеной. Из-за космических изменений Землю постигла природная катастрофа, так что людям приходится прилагать немало усилий, чтобы выжить…

    Что нас ждёт: первый роман из трилогии «Измененные», который ранее публиковался по частям в интернете.

    О книгах

    Что почитать: постапокалипсис Лукьяненко и антиутопия Робинсона

    Что почитать: постапокалипсис Лукьяненко и антиутопия Робинсона

     Кот-император |  15.07.2021

    Книги ждём в августе-сентябре.

    Ким Стэнли Робинсон «Министерство будущего»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 1

    Из-за фатальных климатических изменений в 2025 году создаётся международное агентство с громким названием «Министерство будущего», которое попытается предотвратить глобальную катастрофу. За вывеской бюрократической конторы действует спецслужба, где агенты прибегают к финансовым манипуляциям, политическим убийствам и даже массовому террору. Всё ради спасения планеты от полного вымирания…

    Что нас ждёт: внецикловый триллер, где известный фантаст, опираясь на уже существующие тенденции, показывает свой вариант ближайшего будущего.

    Аластер Рейнольдс «Алмазные псы»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021

    Далёкое будущее, где бушуют войны между непримиримыми фракциями, на которые раскололось человечество. Мутация наномеханизмов-вирусов привела в полнейший упадок высокотехнологичную колонию… Пиратские корабли с экипажами из генетически изменённых животных подстерегают добычу… Торговцы-киборги охотно возьмутся добыть для богатого сноба-коллекционера живое инопланетное чудовище… Рассказы и повести сборника заполняют лакуны между романами цикла «Пространство Откровения».

    Что нас ждёт: сборник из восьми повестей и пяти рассказов, причём большинство переведены на русский впервые.

    Рассказ из сборника

    Читаем рассказ: Аластер Рейнольдс «Ремонтный скафандр»

    Читаем рассказ: Аластер Рейнольдс «Ремонтный скафандр»

     Кот-император |  04.07.2021

    История о связи космонавта со его скафандром и кораблём.

    Фэнтези

    Генри Лайон Олди «Золотой лук. Книга II. Всё бывает»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 6

    Герой Беллерофонт, случайно убивший собственного брата, отправляется в Аргос, чтобы просить тамошнего правителя совершить над ним обряд очищения от греха. Впереди героя ждёт победа над Химерой, встречи с Пегасом и великаном Хрисаором по прозвищу Золотой Лук…

    Что нас ждёт: заключительная часть дилогии «Золотой лук» из знаменитого «Ахейского цикла», где мифология Древней Греции рассказывается на новый лад.

    О книгах

    Генри Лайон Олди «Золотой Лук. Если герой приходит»

    Генри Лайон Олди «Золотой лук. Книга 1. Если герой приходит»: возвращение в Элладу

     Светлана Евсюкова |  04.06.2021

    Ревизия древнегреческого мифа о Беллерофонте, победителе Химеры, в лучших традициях Олди.

    Ник Перумов «Северная ведьма»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 10

    Под поверхностью загадочного мира Араллор бушует тёмное пламя, а сам он буквально пронизан потоками магии. Здесь живут люди и орки, сидхи и гномы, кобольды и таинственные мантиды, а также множество иных причудливых существ. Скоро грянет великая битва. Чародеи, ведьмы, маги погрязли в интригах и копят силы. И в центре событий оказываются рабыня Шаарта, некромант Рико и имперский маг Публий Маррон. Именно этой троице предстоит спасти мир…

    Что нас ждёт: первый роман нового цикла «Восстание безумных богов» известного российского мастера эпического фэнтези.

    Алексей Пехов «Ткущие мрак»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 2

    Вот-вот разразится война: демоны-шаутты хотят вторгнуться в мир людей. Властелин зла Вэйрэн, которого вроде бы много веков назад уничтожили Шестеро избранных, восстал из праха. Но уже нет волшебников, способных противостоять его тёмной магии. Люди могут полагаться лишь на себя, и на юге собираются те немногие, кто готов выступить против демонов.

    Что нас ждёт: пятый роман цикла «Синее пламя», который постепенно из простой авантюры превратился в масштабную фэнтезийную эпопею.

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    Алексей Пехов. «Синее пламя»

     Дмитрий Злотницкий |  06.12.2015

    Роман заставляет вспомнить дебютную трилогию автора.

    Яцек Пекара «Молот ведьм»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 13

    Альтернативное Средневековье, где Христос сошёл с креста и стал воинственным богом. Теперь церковь властвует над миром и уничтожает разнообразную ересь. На переднем крае этой бесконечной битвы — Инквизиция, гибрид рыцарского ордена, полиции, суда и органа исполнения наказаний. Однако ересью могут заразиться даже сами инквизиторы. Однако ничто не способно поколебать Мордимера Маддердина, который огнём и мечом выжжет всё, что противится воле Господа, воинственного и беспощадного.

    Что нас ждёт: второй сборник цикла тёмного фэнтези про инквизитора Мордимера Маддердина, куда входит пять повестей польского писателя.

    Питер Ньюман «Злость»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 11

    Молчаливый Странник завершил свой квест и пытается наладить нормальную жизнь. Потому его зачарованный меч Злоба ищет себе нового хозяина. И находит — правда, не хозяина, а хозяйку.

    Что нас ждёт: второй роман «Трилогии Странника», мрачного героического фэнтези с очень необычными персонажами.

    Катажина Береника Мищук «Шептуха»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 8

    Альтернативный мир, где польский король раннего Средневековья Мешко I не принял христианство, а потому в современной Польше до сих пор сохраняется язычество. Выпускница медицинского университета Гося Бжузка приезжает из Варшавы в деревню Белины, где ей нужно пройти обязательную годичную практику у местной знахарки-шептухи. И хотя Гося не верит во всякие славянские суеверия, девушке предстоит узнать, что древние легенды вполне реальны…

    Что нас ждёт: первый роман цикла «Цветок папоротника», написанного в ироничном стиле мифологического фэнтези.

    Девин Мэдсон «Мы оседлаем бурю»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 7

    Приходящая в упадок Кисианская империя находится на пороге войны, грозящей окончательно похоронить некогда великое государство. В центре событий оказываются трое героев, каждый из которых преследует свои цели. Честолюбивая принцесса Мико рвётся к власти, ассасин Кассандра, слышащая голоса мёртвых, мечтает избавиться от своего проклятия, а командир наёмников Рах э’Торин просто хочет выжить, но вынужден вмешаться в чужую войну. Им придётся оседлать бурю или утонуть в крови.

    Что нас ждёт: первый том многоплановой фэнтезийной эпопеи «Возрождённая империя». Её действие происходит в ориентальном сеттинге, навеянном историей Японии и Китая.

    Флавиус Арделян «Миазмы»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 12

    Юноша Тауш из города Гайстерштадта с малых лет слыл святым. Столкнувшись с кознями монстрами из Не/Мира, Тауш и его друзья отправляются в опасное путешествие с целью изгнать зло… Сборник, куда вошли два романа — «Скорбь святого с красной верёвкой» и «Пузырь Мира и Не/Мира» из цикла румынского писателя «Миазмы», который неожиданно обрёл международную известность.

    Что нас ждёт: хоррор-фэнтези, напоминающее тёмную версию произведений Клайва Баркера и Чайны Мьевиля.

    Антология «Битва за Лукоморье. Книга 1»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 15

    Могуче и необъятно Мировое Древо Карколист. Великое разнообразие миров, больших и малых, тёмных и светлых вплетено в его ветви. И один из них — Белосветье, срединный и древний мир, полный дивных чудес…

    Что нас ждёт: межавторская антология, составленная Верой Камшей и Романом Папсуевым на основе серии артбуков Папсуева «Сказки старой Руси». Текст напоминает мозаичный роман в духе «Диких карт» Мартина. В написании книги также поучаствовали Татьяна Андрущенко, Александра Злотницкая, Елена Толоконникова.

    Брайан Наслунд «Кровь изгнанника»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 4

    Бывший жених принцессы Сайлас Бершад с ироническим прозвищем Безупречный (на самом деле он пьяница, сквернослов и буян) имеет сомнительную репутацию. С одной стороны, он лучший драконьер Терры, с другой — лишённый титула сын государственного преступника. Однажды король Альмиры вызывает Бершада в столицу, куда драконьерам обычно путь заказан. У монарха есть важное поручение — найти младшую принцессу, которая сбежала из дворца, чтобы поискать приключений на свою пятую точку…

    Что нас ждёт: первый роман цикла «Драконы Терры», фэнтезийной авантюры с чёрным юмором.

    Аннетт Мари «Три мага и “Маргарита”»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 3

    Официантка Тори Доусон — проблемная девушка, которой сложно удержаться на одном месте из-за вспыльчивого характера. В очередной раз потеряв работу, Тори по объявлению приходит в бар «Ворон и молот», куда её нанимают на испытательный срок. Вот только завсегдатаи бара какие-то странные люди. Постойте, а они вообще — люди?

    Что нас ждёт: первый роман цикла городского ироничного фэнтези «Кодекс гильдии: Зачарованные».

    Минди Арнетт «Оникс и слоновая кость»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 9

    Кейт Брайтон — изгой, её отец некогда покушался на правителя королевства Райм. Впрочем, Кейт всё-таки берут в почтовую курьерскую службу, где работают только лучшие наездники. Ведь Кейт удивительно хорошо ладит с любыми животными и владеет запретной «дикой» магией. И вот однажды Кейт случайно спасает жизнь принцу Корвину — в детстве они дружили, но тот её предал. Невзирая на противоречия, Кейт и Корвину придётся объединиться, чтобы выжить, а заодно предотвратить гражданскую войну.

    Что нас ждёт: первый роман дилогии авантюрного фэнтези с романтическим оттенком «Хроники Райма».

    Мистика и хоррор

    Стивен Кинг «Позже»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 16

    Джейми Конклин с детства мечтает об обычной жизни. Беда в том, что парень обладает необычными способностями — он может общаться с потусторонними силами. Долгое время Джейми скрывал свой дар, но однажды ему пришлось раскрыться, чтобы помочь полиции найти опаснейшего серийного убийцу. А затем Джейми понял, что его способности несут в себе и множество возможностей, и величайшую опасность.

    Что нас ждёт: внецикловый новейший триллер короля ужасов, гибрид романа взросления, детектива и нравоучительной драмы.

    Стефани Майер «Солнце полуночи»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 19

    Каким в действительности было прошлое Эдварда Каллена? Что он пережил и испытал? Почему влюбился в Беллу Свон? В романе «Солнце полуночи» Стефани Майер возвращается в мир «Сумерек»…

    Что нас ждёт: новый роман из знаменитой «Сумеречной саги», который отчасти служит приквелом, также показывая события самого первого тома от лица вампира Эдварда Каллена.

    Виктория Шваб «Незримая жизнь Адди Ларю»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 17

    Франция, 1714 год. Чтобы избежать нежеланного брака, юная Аделин Ларю заключает сделку с демоном, который дарует ей молодость и бессмертие. Плата — забвение: девушка обречена на одиночество. Родители и друзья не узнают её: стоит Адди пропасть из вида, и люди забывают о её существовании буквально за минуту. В начале XXI века Адди всё ещё молода, красива и безумно одинока. Но однажды она встречает молодого человека, который говорит, что помнит ее…

    Что нас ждёт: внецикловый мистический роман от известного автора преимущественно подросткового фэнтези.

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     Кот-император |  20.07.2021

    Все три книги ждём в сентябре!

    Дмитрий Колодан «Дом Ночи»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 18

    На самом краю заката, где сны обретают плоть, находится Дом Матушки Ночи, повелительницы грёз и забытых историй. Здесь обитают невероятные существа, призраки, чудовища… Среди монстров живёт и маленькая девочка Ива, которая даже не подозревает, что настоящие кошмары ждут её уже за стенами Дома. Среди людей…

    Что нас ждёт: новый роман известного российского автора, на сей раз в жанре сказочного хоррора.

    Детско-юношеская фантастика

    Лаура Гальего «Монстры Акслин»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 20

    Юная Акслин живёт в фэнтезийном мире, который терзают монстры. Девочка отправляется в опасные странствия, чтобы создать справочник с классификацией монстров и описанием способов борьбы с ними. Во время путешествия Акслин узнаёт о существовании Цитадели, которую защищают таинственные Хранители…

    Что нас ждёт: первый роман трилогии «Хранители Цитадели», детского фэнтези испанской писательницы, чьи книги переведены на шестнадцать языков, а суммарный тираж только на родине превышает три миллиона копий.

    Триша Левенселлер «Клинок тайн»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 23

    Восемнадцатилетняя Зива не любит общество людей и всё время проводит в своей кузнице, создавая с помощью своего магического дара волшебное оружие. Однажды Зива делает на заказ меч, способный похищать секреты его жертв. Узнав о зловещих планах заказчика меча, Зива пускается в бега, прихватив сестру и опасное оружие. Компанию девушкам составляют наёмник и учёный; цель их квеста — найти мечу достойного владельца.

    Что нас ждёт: первый роман цикла «Клинок тайн», юношеского авантюрного фэнтези, наполненного современными трендами.

    Сосукэ Нацукава «Кот, который любил книги»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 22

    Старшеклассник Ринтаро Нацуки унаследовал от любимого дедушки букинистическую лавку. Она давно не приносит дохода, а потому юноша собирается её закрыть. Но однажды в лавке появляется говорящий кот по имени Тигр, который увлекает Ринтаро и его подругу Юдзуки в опасное путешествие по спасению книг…

    Что нас ждёт: внецикловый роман, напоминающий аниме Хаяо Миядзаки и Макото Синкая.

    Нон-фикшен

    Роберт Хайнлайн «Ворчание из могилы»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 21

    Классик американской и мировой фантастики Роберт Хайнлайн — один из самых противоречивых авторов, на счету которого разные произведения: серия подростковых приключений вроде «Гражданина Галактики», лирический шедевр «Дверь в лето», милитаристский «Звездный десант», гуманистический «Чужак в стране чужой», либертарианское «Свободное владение Фарнхэма» и много чего ещё. С внутренним миром этого незаурядного писателя можно познакомиться через «Ворчание из могилы» — это своеобразная автобиография, составленная вдовой Хайнлайна из его личной переписки с редакторами, агентами, друзьями и коллегами-фантастами.

    Что нас ждёт: сборник материалов, благодаря которым можно познакомиться с личной жизнью, политическими, социальными и религиозными воззрениями Роберта Хайнлайна.

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     Михаил Попов |  07.07.2016

    Герой этой статьи — солдат, шахтер, политик, нудист, философ, милитарист и просто хороший писатель.

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    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

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