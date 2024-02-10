    Блоги | Книги
    #фэнтези #Что почитать

    Новые циклы фэнтези

    10 февраля 2024
    Фото аватара
    10.02.2024
    12319
    2 минуты на чтение
    #фэнтези #Что почитать

    Одна из особенностей жанра фэнтези  обилие длинных циклов, в которые можно погрузиться надолго. Чуть ли не каждую неделю стартуют новые эпопеи от известных и подающих надежды авторов, и уследить за всеми может быть непросто даже опытному читателю. Сегодня расскажем о нескольких любопытных сериях, которые начали выходить этой зимой — как от переводных авторов, так и от русскоязычных.

    Ранбир Вирди «Первая формула»

    Новые циклы фэнтези 5

    Однажды в простую придорожную таверну заходит необычный гость: его зовут сказитель Ари, и о нём ходит огромное количество невероятных слухов и легенд. Но сейчас он в бегах и на грани гибели, а потому решает рассказать певице, работающей в таверне, свою настоящую историю: с тех далёких времен, когда он впервые узнал о запретной магии и власти, которую она способна дать, до того момента, как он использовал эту магию, чтобы выпустить на свободу абсолютное зло, и навсегда потерял возлюбленную.

    Любители фэнтези обратили внимание, что завязка романа индийского писателя подозрительно напоминает прославленный цикл Патрика Ротфусса «Хроники убийцы короля». Впрочем, Ранбира Вирди внешнее сходство не смущает: его эпопея придумана с опорой на историю и мифологию Индийского полуострова. Чтобы рассказать долгую историю Ари, автор запланировал пять романов.

    Райан Кейхилл «Сквозь кровь и пламя»

    Новые циклы фэнтези 2

    Мир Эферии разделён войной и недоверием. Лорды Юга ведут бесконечную битву, и единственные, кто может их сдержать — драконьи всадники, которые служат империи Севера. Но Кейлен Брайер — простой деревенский парень, который не размышляет о войнах и политике. Он лишь пытается пережить внезапную гибель брата и приготовиться к традиционному сельскому испытанию мужества и мастерства, которое выдерживают не все. Но, когда в его деревню прибывают трое незнакомцев с секретом, за который они готовы умереть, Кейлену предстоит выбирать сторону в конфликте, бушующем многие столетия.

    Первый роман Райана Кейхилла скроен по лекалам классического фэнтези и может показаться несовременным, даже вторичным. Но талант писателя, умело играющего со знакомыми сюжетными клише и развешивающего ружья для следующих книг, заставляет воспринимать «Сквозь кровь и пламя» скорее ностальгически — как если бы роман был написан в 70-е годы, а теперь найден по чистой случайности.

    Анна Аскельд «Неведомый»

    Новые циклы фэнтези 4

    Этот роман, напротив, далёк от классического фэнтези: российскую писательницу больше привлекает мрачная эстетика гримдарка, популярная в последние годы. В первом романе дилогии она вдохновлялась датской мифологией, позаимствовав оттуда расу воронов-оборотней вальравнов. Только ценой жизни тысячи вальравнов Абнер смог получить трон, принадлежавший когда-то его отцу. Новый правитель воронов вынужден подчиниться Тицианской империи и отдать в заложницы собственную дочь. Он замышляет интригу — но сможет ли осуществить свой план, пока тицианский святой и мученик, ослеплённый когда-то вальравнами, собирает армию фанатиков для кровавой мести?

    Шона Лоулес «Дети Богов и Воинов»

    Новые циклы фэнтези 1

    981 год нашей эры. Король Дублина мертв. Его вдова Гормлат хочет увидеть сына на троне, но Ирландия — опасное место, и короли здесь долго не правят. Впрочем, у Гормлат есть секрет. Она принадлежит к фоморам — бессмертной расе, владеющей магией огня. Гормлат скрывала свои силы, поскольку в этом мире есть и другие бессмертные, такие как Туата Де Дананн, воинственная раса, поклявшаяся уничтожить фоморов. Фоула — одна из Туата Де Дананн, обладающая даром исцеления. Она соглашается помочь сородичам, отправившись шпионить за Брианом Бору, влиятельным человеком, который стремится стать Верховным королем Ирландии. Однако страна на грани войны — войны, которую Фоула отчаянно пытается остановить.

    В дебютном романе ирландка Шона Лоулес вдохновлялась древними легендами своей родины. Читатели оценили, как удачно она смешивает мифологию и реальную историю Ирландии, а критики сравнили роман с «Горцем» и «Последним королевством». Второй роман трилогии «Гэльская песнь» уже вышел на английском, и сейчас Лоулес дописывает последний.

    Анна и Марк Коэны «Геммы. Сыскное управление»

    Новые циклы фэнтези

    Соавторы мрачного психологического триллера «Пирог с крапивой и золой» написали увлекательный янг-эдалт фэнтези-детектив, действие которого происходит в необычном сеттинге — альтернативной Российской империи XVIII века. В этом мире действует уникальная система магии, которую стремятся использовать в своих целях еретики, ставя под угрозу безопасность государства.

    Бороться с ними призвана четверка лучших воспитанников Церкви Святых Серафимов — геммов, каждый из которых владеет собственным видом магии. Вместе они расследуют запутанные дела, каждое из которых приближает их к главной тайне империи. Но самое интересное ждёт читателя впереди, ведь «Сыскное управление» — только первая книга запланированной трилогии.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Автор
    Издательство интеллектуальной фантастики, импринт издательского холдинга «Эксмо».
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Читайте также

    Самые большие фэнтези-циклы. Чей длиннее? 12
    Самые большие фэнтези-циклы. Чей длиннее?
    Preacher — лучший комикс про Америку
    Комиксы и манга, которые выйдут в 2022 году: фантастика, фэнтези и мистика
    Что почитать? Книжные новинки
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2018

    Статьи

    Начинаем обсуждать лучшую анимацию 2023 года в 112 выпуске «Фантастического подкаста»
    0
    96463
    Начинаем обсуждать лучшую анимацию 2023 года в 112 выпуске «Фантастического подкаста»

    Хорошей анимации в прошедшем году оказалось так много, что мы не уложились в один выпуск!

    Вебтуны об изменившейся реальности 20
    0
    56996
    Вебтуны об изменившейся реальности

    Вся наша жизнь — игра!

    Три счастливых билета: долгий путь Кристофера Приста к российским читателям 20
    0
    95075
    Три счастливых билета: долгий путь Кристофера Приста к российским читателям

    Дорога длиной в тридцать лет.

    Что почитать? Лучшее фэнтези про попаданцев 1
    0
    110950
    Что почитать? Лучшее фэнтези про попаданцев

    Восемь книг, в которых героев заносит в фэнтези-миры

    Вебтуны: Комиксы нового века
    0
    167808
    Вебтуны: Комиксы нового века

    Сделано в Азии.

    Какие сериалы смотреть в феврале 2024-го? «Аватар», Halo и возвращение Рика, Карл! 7
    0
    162343
    Какие сериалы смотреть в феврале 2024-го? «Аватар», Halo и возвращение Рика, Карл!

    Второй сезон Halo, финал «Детства Шелдона», противоречивый ремейк «Аватара» и мешок русских сериалов.

    «Аргайл: Супершпион» — это «Кингсмен» без крови 7
    0
    213163
    «Аргайл: Супершпион» — это «Кингсмен» без крови

    Да, вот-это-поворотов бывает слишком много!

    Во что поиграть в феврале 2024-го? Ремейки Persona 3 и Final Fantasy VII, польская и французская RPG, кооп-игры на любой вкус
    0
    220700
    Во что поиграть в феврале 2024-го? Ремейки Persona 3 и Final Fantasy VII, польская и французская RPG, кооп-игры на любой вкус

    А ещё стильный джентльменский выживач, экшен про охотников за привидениями и та самая игра, где ты убиваешь Лигу Справедливости…

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить