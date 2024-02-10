Новые циклы фэнтези

Одна из особенностей жанра фэнтези — обилие длинных циклов, в которые можно погрузиться надолго. Чуть ли не каждую неделю стартуют новые эпопеи от известных и подающих надежды авторов, и уследить за всеми может быть непросто даже опытному читателю. Сегодня расскажем о нескольких любопытных сериях, которые начали выходить этой зимой — как от переводных авторов, так и от русскоязычных.

Ранбир Вирди «Первая формула»

Однажды в простую придорожную таверну заходит необычный гость: его зовут сказитель Ари, и о нём ходит огромное количество невероятных слухов и легенд. Но сейчас он в бегах и на грани гибели, а потому решает рассказать певице, работающей в таверне, свою настоящую историю: с тех далёких времен, когда он впервые узнал о запретной магии и власти, которую она способна дать, до того момента, как он использовал эту магию, чтобы выпустить на свободу абсолютное зло, и навсегда потерял возлюбленную.

Любители фэнтези обратили внимание, что завязка романа индийского писателя подозрительно напоминает прославленный цикл Патрика Ротфусса «Хроники убийцы короля». Впрочем, Ранбира Вирди внешнее сходство не смущает: его эпопея придумана с опорой на историю и мифологию Индийского полуострова. Чтобы рассказать долгую историю Ари, автор запланировал пять романов.

Райан Кейхилл «Сквозь кровь и пламя»

Мир Эферии разделён войной и недоверием. Лорды Юга ведут бесконечную битву, и единственные, кто может их сдержать — драконьи всадники, которые служат империи Севера. Но Кейлен Брайер — простой деревенский парень, который не размышляет о войнах и политике. Он лишь пытается пережить внезапную гибель брата и приготовиться к традиционному сельскому испытанию мужества и мастерства, которое выдерживают не все. Но, когда в его деревню прибывают трое незнакомцев с секретом, за который они готовы умереть, Кейлену предстоит выбирать сторону в конфликте, бушующем многие столетия.

Первый роман Райана Кейхилла скроен по лекалам классического фэнтези и может показаться несовременным, даже вторичным. Но талант писателя, умело играющего со знакомыми сюжетными клише и развешивающего ружья для следующих книг, заставляет воспринимать «Сквозь кровь и пламя» скорее ностальгически — как если бы роман был написан в 70-е годы, а теперь найден по чистой случайности.

Анна Аскельд «Неведомый»

Этот роман, напротив, далёк от классического фэнтези: российскую писательницу больше привлекает мрачная эстетика гримдарка, популярная в последние годы. В первом романе дилогии она вдохновлялась датской мифологией, позаимствовав оттуда расу воронов-оборотней вальравнов. Только ценой жизни тысячи вальравнов Абнер смог получить трон, принадлежавший когда-то его отцу. Новый правитель воронов вынужден подчиниться Тицианской империи и отдать в заложницы собственную дочь. Он замышляет интригу — но сможет ли осуществить свой план, пока тицианский святой и мученик, ослеплённый когда-то вальравнами, собирает армию фанатиков для кровавой мести?

Шона Лоулес «Дети Богов и Воинов»

981 год нашей эры. Король Дублина мертв. Его вдова Гормлат хочет увидеть сына на троне, но Ирландия — опасное место, и короли здесь долго не правят. Впрочем, у Гормлат есть секрет. Она принадлежит к фоморам — бессмертной расе, владеющей магией огня. Гормлат скрывала свои силы, поскольку в этом мире есть и другие бессмертные, такие как Туата Де Дананн, воинственная раса, поклявшаяся уничтожить фоморов. Фоула — одна из Туата Де Дананн, обладающая даром исцеления. Она соглашается помочь сородичам, отправившись шпионить за Брианом Бору, влиятельным человеком, который стремится стать Верховным королем Ирландии. Однако страна на грани войны — войны, которую Фоула отчаянно пытается остановить.

В дебютном романе ирландка Шона Лоулес вдохновлялась древними легендами своей родины. Читатели оценили, как удачно она смешивает мифологию и реальную историю Ирландии, а критики сравнили роман с «Горцем» и «Последним королевством». Второй роман трилогии «Гэльская песнь» уже вышел на английском, и сейчас Лоулес дописывает последний.

Анна и Марк Коэны «Геммы. Сыскное управление»

Соавторы мрачного психологического триллера «Пирог с крапивой и золой» написали увлекательный янг-эдалт фэнтези-детектив, действие которого происходит в необычном сеттинге — альтернативной Российской империи XVIII века. В этом мире действует уникальная система магии, которую стремятся использовать в своих целях еретики, ставя под угрозу безопасность государства.

Бороться с ними призвана четверка лучших воспитанников Церкви Святых Серафимов — геммов, каждый из которых владеет собственным видом магии. Вместе они расследуют запутанные дела, каждое из которых приближает их к главной тайне империи. Но самое интересное ждёт читателя впереди, ведь «Сыскное управление» — только первая книга запланированной трилогии.