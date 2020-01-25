От редакции: В новом выпуске «блогов» — текст издательства fanzon о нескольких фантастических романах, которые вышли на русском вскоре после англоязычного релиза. Ситуации с несколькими из этих книг комментирует редактор Надежда Молитивина.

Пока человечество еще не перешло на единый язык, читателям по всему миру приходится ждать, когда книга пройдет через неизбежную инстанцию переводчика. Этот процесс небыстрый, и иногда книга добирается до иноязычного читателя спустя годы после выхода на языке оригинала. По отношению к англоязычным новинкам фантастики и фэнтези, среди которых постоянно появляются интересные релизы, русскоязычный читатель будто обречен быть эдаким «слоупоком». В англоязычном мире уже успевают обсудить всех персонажей и сюжетные повороты, построить десятки теорий и составить сотни конфликтующих друг с другом мнений, а книга, вызвавшая эти горячие дискуссии, зачастую только-только добирается до России.

Иногда из этого правила бывают приятные исключения. В 2019-м сразу несколько ярких новинок вышло на русском языке практически одновременно с англоязычными релизами, так что у наших читателей появилась возможность оказаться «на волне» со всем остальным миром.

Стивен Чбоски «Воображаемый друг»

Маленький Кристофер вместе со своей матерью переезжают в новый город. В школе, в окружении незнакомых людей мальчик чувствует себя одиноко, но вскоре в его жизни возникает славный человек — друг, чей голос Кристофер слышит у себя в голове и чье лицо видит в облаках. Он говорит о страшной опасности, которая грозит Кристоферу, всему городу, а может, и целому миру. И теперь только Кристофер может остановить наступающую угрозу, которая каким-то образом связана с загадочным древним Лесом Миссии, обступившим со всех сторон небольшой город, который вскоре станет ареной для столкновения могущественных сил.

Голливудский продюсер, сценарист и режиссер Стивен Чбоски своим первым романом «Хорошо быть тихоней» сразу зарекомендовал себя в качестве талантливого писателя, который умеет создавать правдоподобных и интересных персонажей, за судьбу которых хочется переживать. И хотя «Воображаемый друг», вышедший спустя 20 лет после «Хорошо быть тихоней», по жанру сильно отличается от первой работы Чбоски, новая книга сохранила достоинства, присущие его предыдущей книге.

Права на издание «Воображаемого друга» были еще до официального релиза проданы в Чехию, Польшу, Португалию, Грецию и другие европейские страны, а в США стартовый тираж составил 750 тысяч экземпляров. И, если русскоязычного издания «Хорошо быть тихоней» читатели ждали много лет, и вышла она лишь на волне интереса к экранизации, то интерес к «Воображаемому другу» был таков, что книга появилась на прилавках отечественных книжных магазинов вскоре после релиза в Штатах.

Надежда Молитивина

редактор издательства

«Воображаемого друга» мы издали всего через месяц после релиза на английском. Как несложно догадаться, автор и редактор продолжали вносить правки в текст вплоть до самого выхода тиража из типографии. Роман Стивена Чбоски не стал исключением. Примерно за год до выхода книги на русском языке мы получили файл для перевода, но спустя еще полгода увидели исправленный автором текст. Он стал чуть более политкорректным. Незначительно изменились факты (дни, часы, количество персонажей, действующих в одной из сцен). Мы вносили правки в «Воображаемого друга» еще пять раз после «финала», хотя стандартный цикл производства совершенно этого не предполагал. В окончательной версии имела значение даже верстка, особенности которой мы постарались сохранить в нашем издании.

Фрэнк Миллер и Том Уилер «Проклятая»

Жизнь Нимуэ с самого детства не была безоблачной: связь девочки с темной магией пугает всех, кого она встречает на своем пути. Однако настоящая катастрофа приходит вместе с жестокими Красными Паладинами, которые предают родную деревню Нимуэ огню и мечу. Перед смертью мать завещает ей найти чародея Мерлина. И вот в поисках волшебника Нимуэ встречает наемника по имени Артур, поднимает восстание против Красных Паладинов и короля Утера, попутно пытаясь объединить свой народ. Однако всю правду о своей судьбе девушке еще только предстоит узнать.

Имя Фрэнка Миллера поклонниками комиксов и графических романов произносится с неизменным почтением и обожанием. Самые известные из его работ: «Бэтмен: Возвращение Темного Рыцаря», «Город грехов», «300» — уже давно стали общепризнанной классикой и благодаря не менее популярным экранизациям, которые распространили славу Миллера даже среди тех людей, которые не очень хорошо знакомы с миром комиксов. Тим Уилер, талантливый голливудский сценарист, пока не столь известен, как его старший коллега, но его работа над анимационными проектами позволяет характеризует его, как весьма талантливого рассказчика. Благодаря известности авторов, еще до выхода книги работу над ее экранизацией начал сервис Netflix и в нынешнем году уже ожидается выход сериала по мотивам книги.

Легенда о короле Артуре будучи одним из краеугольных камней всего западного фэнтези, уже много раз подвергалась различным переосмыслениям и интерпретациям. Однако даже на фоне такой внушительной традиции проект Миллера и Уилера выглядит крайне интригующе и свежо. Окажется ли Нимуэ в итоге женщиной, ради которой стоит убивать, или той, которая сама убьет кого угодно, читателям «Проклятой» предстоит выяснить самостоятельно.

Надежда Молитивина

редактор издательства

Между выходом оригинала и перевода «Проклятой» Фрэнка Миллера, Тома Уилера прошло около двух месяцев, нам пришлось спешить. Первая версия романа, полученная от правообладателей, не содержала цветных иллюстраций, которые планировалось разместить на вклейках, и места для них пришлось рассчитывать в макете очень приблизительно. Черно-белые иллюстрации нам предоставили в виде эскизов, в законченном виде мы получили их всего за пару месяцев до издания на русском языке. Тексту повезло больше (не знаем, сколько раз он переписывался, но в наши руки он попал в законченном виде). Переводчица Дарья Воронкова признается, что в процессе работы над «Проклятой» чувствовала себя иногда типичным читателем. Например, когда случился неожиданный поворот событий ее реакция была «ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!», а открытый финал заставил гадать, будет ли продолжение.

Джо Аберкромби «Немного ненависти»

Со времен событий, описанных в трилогии «Первый закон», прошло тридцать лет. Мир Земного Круга изменился, но остался по-прежнему жесток к своим обитателям. Новые времена наступают в Адуе. Савин дан Глокта, инвестор, финансист и дочь самого страшного человека в Союзе, рвется к власти в насквозь прогнившем высшем обществе. Лео дан Брок в погоне за славой сражается с армиями Стура Сумрака на залитых кровью землях Севера. Рикке, дочь Ищейки, учится управлять своим даром Долгого Взгляда, и то, что она видит в будущем, пугает ее не на шутку. Эпоха магии отказывает умирать и уступать место надвигающейся эре машин, и Первый из магов продолжает свою игру, ставка в которой — жизни реальных людей и судьбы целых государств.

Жестокая, кровавая, циничная проза Джо Аберкромби давно завоевала ему место в сердцах любителей темного фэнтези. Роман «Немного ненависти» открывает новую трилогию «Эпоха Безумия», действие которой происходит в мире «Земного Круга» — цикла, успевшего снискать своему автору признание как читателей, так и критиков.

Конечно, планка, поднятая писателем в его предыдущих романах, высока, но, новая книга Аберкромби ничуть не уступает остальным произведениям цикла, а в чем-то даже их превосходит. «Мир фантастики» назвал «Немного ненависти» самым ожидаемым романом 2019 года, и книга полностью оправдала этот статус. А Россия стала первой неанглоязычной страной, где вышел роман.

Читайте также Джо Аберкромби «Немного ненависти»: в тёмное фэнтези пришёл капитализм В мире Земного Круга прошло тридцать лет, и магию все активнее вытесняет наука, а феодалов — ловкие дельцы.

Блейк Крауч «Возвращение»

Люди сходят с ума от воспоминаний, которые им не принадлежат. Детектив Барри Саттон расследует самоубийство женщины, не выдержавшей тоски по мужу и сыну, которых у нее никогда не было. Расследование оказывается связано с экспериментами, которые более десяти лет назад проводила нейробиолог Хелена Смит.

Блейк Крауч своими предыдущими книгами уже доказал читателям и критикам, что умеет рассказывать поистине пугающую и увлекательную историю. Его трилогия «Сосны» получила признание среди любителей мистических детективов, и по ее мотивам был снят сериал «Сосны», спродюсированный М. Найтом Шьямаланом.

Новый роман Крауча оказался не менее захватывающим и интригующим, чем трилогия. И вдобавок может похвастаться интересными идеями о связи памяти и времени. Роман вышел на английском языке летом 2019 года, а в декабре завоевал премию Goodreads Choice Award в номинации «научная фантастика». И как раз к подведению итогов премии, роман «Возвращение» вышел и на русском языке.

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Выход оперативных переводов — спустя несколько недель или месяцев после выхода на Западе — случается нечасто, и только ожидаемые книги от популярных авторов обычно удостаиваются этого. Впрочем, даже самая громкая новинка может не появиться на русском так быстро, как хотелось бы поклонникам — если отечественный издатель не получит финальный текст заранее, что возможно далеко не всегда, то выпустить книгу быстро не получится при всем желании.