В Земном круге наступает новая эпоха. Ловкие дельцы и люди науки меняют облик Союза, который развивается стремительнее, чем когда-либо прежде. Но пока одни, вроде амбициозной финансистки Савин дан Глокта, богатеют, среди простого люда тлеет недовольство, которое грозит в любой момент перерасти в открытый бунт. Тем временем на северные границы Союза вновь обрушивается старый враг, в борьбе с которым мечтает прославиться отважный и горячий молодой воин Лео дан Брок. А пока внутренние и внешние враги угрожают государству, наследник трона, легкомысленный принц Орсо, предаётся бездумному веселью…

Joe Abercrombie «A Little Hatred» Жанр: тёмное фэнтези

Издательства: «Эксмо», fanzon, 2019

Серия: Fantasy World • «Эпоха безумия», часть 1

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Раньше Джо Аберкромби регулярно радовал читателей новыми романами — они выходили с перерывом в два-три года. Но, завершив трилогию «Море осколков», автор взял паузу почти на четыре года. Долгое ожидание нового романа скрасил только сборник рассказов «Острые края». Дело в том, что Аберкромби хотел написать новую трилогию о Земном круге целиком, прежде чем выпустить ее в свет, — чтобы история получилась максимально цельной. И вот мы дождались.

События «Немного ненависти» разворачиваются спустя примерно тридцать лет после «Первого закона». За этот небольшой срок в мире Земного круга, по сути, наступила новая эпоха. Теперь тут правят бал индустриализация, научно-технический прогресс и капитал. Предпосылки для этого можно было заметить и в предыдущих книгах — например, когда Аберкромби показывал первые опыты с использованием порохового оружия. Но всё-таки такие темпы перемен кажутся нереалистичными. К счастью, это, пожалуй, единственная значительная претензия к «Немного ненависти» — в остальном книга просто превосходна.

Почему автор захотел ускорить развитие цивилизации, объяснить несложно. В трилогии «Эпоха безумия», которую открывает роман, на первый план выходит молодое поколение героев. Почти все они приходятся детьми нашим старым знакомым.

Что за мир такой? Земной круг — вселенная Джо Аберкромби Здесь инквизиция ловит неплательщиков налогов, споры вождей решаются поединками, а орудием в войне магов выступают целые народы.

Наследие отцов и стремление выйти из тени своих родных — ключевые темы романа.

В одних случаях яблоко упало недалеко от яблони — так, принц Орсо унаследовал от Джезаля стремление в любых ситуациях выбирать самый лёгкий путь. Другие дети, наоборот, оказались едва ли не полной противоположностью своим родителям. Скажем, Стур Сумрак, сын осторожного и хитроумного Кальдера Чёрного, напрочь лишён этих отцовских качеств — он одержим жаждой славы и битв.

Зато все молодые герои унаследовали у своих предшественников выразительность. Достаточно пары глав, посвященных решительной бизнес-леди Савин дан Глокта или прожигателю жизни Орсо, чтобы начать следить за их приключениями с неподдельным интересом.

Если в «Первом законе» почти все основные персонажи были уже вполне сформировавшимися и зрелыми, то в «Немного ненависти» большинство ключевых героев еще молоды, и им предстоит впервые столкнуться с настоящими взрослыми испытаниями. А потом в этом романе Аберкромби показывает куда более серьёзное развитие персонажей, чем в «Первом законе». Само собой, не обойдётся без новых встреч со старшим поколением — на страницах «Немного ненависти» появятся многие из наших старых любимцев. Радует, что писатель не вводит их в роман, просто чтобы порадовать фанатов, — у каждого ветерана есть своя роль в истории.

— Волшебник на собрании инвесторов и изобретателей? Разведываете неприятельские позиции? — Точнее будет сказать, что я ищу новых друзей. — Его улыбка была полна белых, острых, блестящих зубов. Нас, магов, всегда интересовали возможности изменить мир. — Как замечательно, — отозвалась Савин, хотя по ее опыту, когда люди заговаривали о том, чтобы менять мир, они всегда имели в виду изменение в нужную для себя сторону. — В прежние времена, в дни Эуса и его сыновей, лучшим средством для этого была магия. Но сегодня… — Сульфур обвел взглядом кипящее движением фойе и наклонился ближе, словно собираясь поделиться секретом: — Я начинаю думать, что ваш способ даже лучше.

В сюжете тоже органично переплетается старое и новое. С одной стороны, мы опять видим войну на северных границах Союза. С другой — в сердце самого Союза вспыхивает совершенно новый конфликт, к которому приводит та самая стремительная индустриализация. Среди рабочих зреет недовольство, а самые решительные уже ведут борьбу против правящего класса.

Аберкромби живо и убедительно показывает наступление новых врёмен и возможные последствия разгорающейся революции.

Благодаря этому роман может похвастать редкой для фэнтези актуальностью. Так, автор препарирует зреющую революцию, показывая, кто и как ее провоцирует, а кто, в итоге, становится жертвой. Кроме того, он затрагивает проблемы беженцев-мигрантов и расизма, органично вплетая их в напряженный сюжет.

Ну и конечно же, на месте все традиционные компоненты книг Аберкромби. Например, фирменный черный юмор, главными источниками которого служат принц Орсо и чрезмерно осторожный северянин Йонас Клевер. Или великолепное описание войны — как самих боевых сцен и чувств тех, кто в них участвует, так и ее разрушительных последствий. Кроме того, автор умело развешивает множество сюжетных ружей, которые, без сомнения, выстрелят в последующих романах трилогии.

Джо Аберкромби — самый яркий фэнтези-автор своего поколения, и блестящее начало новой трилогии это доказывает. Поклонникам жанра ни в коем случае нельзя проходить мимо. В наших книжных ожиданиях на 2019 год роман занял первое место. И он в полной мере оправдывает как этот статус, так и терпение читателей.

По роману в год Если «Немного ненависти» нам пришлось подождать, то два следующих романа трилогии выйдут уже относительно скоро — осенью 2020 и 2021 годов. С дальнейшими планами Аберкромби пока не определился, но в беседе с нами сказал, что подумывает снова сочинить три самостоятельных романа о мире Земного круга, — как после завершения «Первого закона».