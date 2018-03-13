Уильям Гибсон «Архангел»

В альтернативной реальности к 2016 году вся Земля оказалась под властью Америки. Но большая часть планеты превратилась в радиоактивную пустыню, непригодную для жизни. Повинные в этом президент США Хендерсон и его сын планируют сбежать в параллельную реальность. Но сначала Хендерсон-младший отправляется в прошлое той реальности, чтобы переписать её историю на свой вкус. За ним следуют бойцы Сопротивления, намеренные помешать его планам.

Жанр: научная фантастика

Сценарист: Уильям Гибсон

Художники: Батч Гайс, Алехандро Баррионуэво, Вагнер Рейс

Выход оригинала: 2016

Издательство: fanzon, 2017

Издательство IDW наиболее известно по комиксам, основанным на франшизах «Трансформеры», «Звёздный путь» и «Доктор Кто». Когда компания решила пополнить свою линейку адаптаций серией по одному из романов Уильяма Гибсона, автор неожиданно ответил встречным предложением — выпустить комикс с совершенно новым сюжетом, который он придумал несколькими годами ранее. Изначально это была задумка для телесериала, но немецкий канал, которому Гибсон предлагал идею, ей не заинтересовался. Писатель отложил проект, но не забыл о нём. История, рассказанная в «Архангеле», нетипична для Гибсона, чьи книги обычно посвящены будущему и фонтанируют нетривиальными идеями. В комиксе основное действие происходит в конце Второй мировой. Сюжет не блещет оригинальностью (что тоже нехарактерно для Гибсона). Из разрушенного ядерной войной будущего в прошлое отправляется злодей, чтобы переписать историю, а за ним спешит герой, которому поручено его остановить. Почти как «Терминатор», только без киборгов. Впрочем, герой из будущего не сильно отличается от робота. Он даже лишён имени и зовётся просто Пилотом. У него едва набросан характер и нет предыстории. Есть только миссия, которую он должен выполнить любой ценой.

С первых же страниц «Архангела» становится ясно, почему Гибсон не стал превращать этот сценарий в роман

Безликость гостя из будущего с лихвой компенсируют яркие персонажи, которых он встречает в Берлине 1945 года. Лейтенант британских ВВС, расследующая появление в небе над Германией таинственных НЛО, и её бывший возлюбленный, капитан американских войск, получились очень живыми и выразительными. Хорошо прописаны и почти все остальные — от главы Сопротивления из будущего, которая отправила в прошлое Пилота и продолжает руководить его действиями, до советского офицера, появляющегося всего на несколько сцен.

С первых же страниц «Архангела» становится ясно, почему Гибсон не стал превращать этот сценарий в роман. Здесь нет и намёка на вдумчивое визионерство, которым отличается большинство книг мэтра. Даже парадоксам путешествий во времени он почти не уделяет внимания и использует фантастическое допущение только в качестве отправной точки для сюжета. Дебютный комикс Гибсона — адреналиновый и кинематографичный боевик. Не такими историями славен «отец киберпанка», но, как видно по «Архангелу», сочинять чисто развлекательные сюжеты он тоже прекрасно умеет. Даже удивительно, что телепродюсеры не заинтересовались этой историей: динамичное хроноприключение в декорациях Второй мировой войны отлично смотрелось бы на экране.

Итог: Дебют Гибсона в комиксах определённо удался, хотя «Архангел» и не похож на литературные работы автора. Это незамысловатый, но стильный, атмосферный и адреналиновый боевик, по которому видно, что он создавался как сценарий для телесериала.