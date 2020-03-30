В последние месяцы издательства анонсируют много новых фантастических серий, но все они неминуемо переносятся вперёд по графику. Что ж, нам остаётся терпеливо ждать и читать новинки регулярных тайтлов — «Паразита», One-Punch Man и других.

Паразит. Тома 5, 6

Издание популярнейшей манги Хитоси Ивааки перевалило за середину и стремительно движется к развязке. В пятом и шестом томах Идзуми объявляет паразитам войну — он не остановится, пока не уничтожит врагов. На крайние меры его толкает опасность разоблачения: похоже, у детектива Курамори есть доказательства нечеловеческой натуры парня.

Тем временем грядёт кровавая резня между людьми и паразитами. Правительство узнаёт о ячейке паразитов во главе с мэром Хирокавой и, возможно, о самом умном и опасном враге — Рейко Тамуре. Но Рейко зашла слишком далеко в исследовании людей и сама начала проявлять человеческие чувства. Неужели люди и паразиты всё-таки способны жить в симбиозе?

One-Punch Man. Книга 8

Приключения непобедимого Сайтамы продолжаются! Он с лёгкостью отразил нападение чудовищ на участников Супербитвы, но невероятная сила больше не приносит ему радости. Чтобы помочь другу, герой С-класса Король поделился с ним своими мыслями об истинном предназначении героя. Тем временем Сверхзвукового Соника навестили гости из Ассоциации Чудовищ с весьма неожиданным предложением…

World of Warcraft: Рыцарь смерти

XL-media выпустила мангу Дэна Джолли («Warcraft: Легенды») и Росио Зуччи о рыцаре-изменнике Тассариане, известным многим по дополнению к World of Warcraft «Гнев Короля-лича». Тассариан обратил свою невероятную силу против бывшего хозяина, но большинство членов Альянса его презирает. Комикс раскрывает драматичную историю героя и тёмные страницы его биографии.

Странная жизнь Субару. Том 3

В крохотной квартирке мирно живут брат и сестра Мио и Субару. Субару — очаровательный малыш… вот только он вовсе не малыш. Совсем недавно он был взрослым мужчиной, но однажды таинственным образом превратился в маленького мальчика. Третий том романтической философской манги Нацуко Такахаси продолжает исследовать тему семьи, взросления и привязанности.

Токийский гуль (ранобэ). Том 3. Прошлое

В «Прошлое» вошло шесть новых историй из вселенной «Токийского гуля», действие которых разворачивается до основных событий манги. Читатели познакомятся с юными гулями-сиротками Токай и Аято и влюблённым гулем Кадзуити Бандзё. Внимание уделено и людям: студентка Академии CCG Акира Мадо сталкивается с мальчиком, жаждущим отомстить чудовищу-людоеду за смерть своего отца, а Кэн Канэки пытается ужиться в неприветливой приёмной семье, не подозревая, что ждёт его в будущем.