Российских комиксов в последнее время выходит всё больше — так много, что в этом месяце мы решили собрать их в отдельный список. Октябрь 2019 года можно по праву назвать месяцем Bubble: выходит более десяти новых комиксов от этого издательства. Помимо этого, в октябре увидело свет несколько любопытных сборников от российских авторов.

Комиксы Bubble

Балор и Яна. Ловец снов

Российские комиксы октября 2019: Bubble и независимые авторы

Bubble представили несколько эксклюзивных изданий, в том числе из линейки «Легенды Bubble». «Балор и Яна. Ловец снов» — одно из них. О странном симбиозе Кошмара и девушки-ведьмы, из паразитизма выросшего в честную взаимопомощь, рассказывала серия комиксов «Бесобой». «Ловец снов» — большой сингл о приключениях странной парочки, в которой герои сразятся с таинственным злодеем из прошлого Балора.

Российские комиксы октября 2019: Bubble и независимые авторы 23

Ярх. Шаг вперёд

Российские комиксы октября 2019: Bubble и независимые авторы 15

Ещё один специальный выпуск «Легенд Bubble» — на этот раз про одного из самых популярных персонажей цикла «Бесобой», демона Ярха. Если вы всегда мечтали узнать, как Ярх получил прозвище «Смертоносный», встретил свою верную подругу Танахию и заслужил место главнокомандуещего адским легионом, этот комикс раскроет все секреты.

Майор Гром: 1939

Российские комиксы октября 2019: Bubble и независимые авторы 6

«Золотой век» комиксов в нашей стране не случился, но Bubble исправили эту несправедливость. «Майор Гром: 1939» — блистательная стилизация под классические выпуски историй о Бэтмене и Супермене. Идеал советского человека Игорь Гром, его верный друг и комсомолец Дима Дубин, загадочный убийца Чумной Врач, коварный электрический капиталист Гольт — все эти герои и злодеи ждут читателей на страницах специального сборника.

Крестовый поход

Российские комиксы октября 2019: Bubble и независимые авторы 5

В каждой уважающей себя комиксной мультивселенной есть свои «кризисы», «гражданские войны» и прочие «финалы». Вот и у Bubble наступил Крестовый поход — эпическая арка о противостоянии, так или иначе объединяющая героев всех основных серий издательства. Один человек решает бросить вызов величайшей силе мироздания — магии — и отомстить за свою жизнь, уничтоженную ею. Он начинает «крестовый поход» против мира, и ради достижения своей цели он готов на любые жертвы.

Российские комиксы октября 2019: Bubble и независимые авторы 21

Крестовый поход: Волк. Нити судьбы

Российские комиксы октября 2019: Bubble и независимые авторы 14

Серый Волк — циничный одиночка, вор и убийца, который путешествовал по мирам, чтобы вернуть свою возлюбленную Василису и уничтожить заклятого врага, Кощея. Лишь после встречи с Андреем Радовым Волк, казалось бы, изменился в лучшую сторону: он стал частью команды Мироходцев, защищающих Многомирье от злых богов. Но эта идиллия продлилась недолго. Пришло время отправиться по нитям судьбы в далёкое прошлое и узнать всю правду о том, как человек стал зверем, как он обрёл и потерял любовь, как одно решение может изменить множество жизней…

Союзники. Том 6. Работа над ошибками

Российские комиксы октября 2019: Bubble и независимые авторы 12

Антимагический Крестовый поход поразил всю вселенную Bubble. Неприступная крепость Асулбург, где содержатся обладатели суперспособностей, находится под прицелом сразу нескольких противоборствующих фракций: команды Ники Чайкиной, Инквизиции Хольта и новой ужасной силы, призванной уничтожить всё магическое на нашей планете. В центре конфликта оказывается Мико, сестра Августа ван дер Хольта, чьи невероятные способности могут изменить весь ход истории и новой битвы при Асулбурге.

Игорь Гром. Том 5. Повторяй за мной

Российские комиксы октября 2019: Bubble и независимые авторы 4

Похоже, у экс-майора Грома началась новая жизнь: призраки былого почти побеждены, а на душе царит мир. Но не время расслабляться. На улицах Санкт-Петербурга загадочный Поэт завладевает разумом детей-беспризорников. Безумец собирает вокруг себя армию, чтобы ввергнуть город в пучину хаоса и анархии. Игорю предстоит спасти невинные души и противостоять Поэту.

Легенды Bubble. Майор Гром: Как на войне

Российские комиксы октября 2019: Bubble и независимые авторы 7

Выпуск расскажет об одном из первых дел Игоря Грома. На дворе 2007-й, будущий майор только начал работу в особом отделе милиции. Бравому стражу порядка и его друзьям предстоит столкнуться с самым дерзким на тот момент преступлением в Петербурге.

Экслибриум. Том 9. Светлая полоса

Российские комиксы октября 2019: Bubble и независимые авторы 2

Грандиозный и долгожданный финал комикс-цикла «Экслибриум». Монохром Кира без особых усилий захватила весь Круг ордена книгочеев и призвала их к ответу. Кто знает, какие страшные тайны вскроются на последнем суде?

Российские комиксы октября 2019: Bubble и независимые авторы 17

Бесобой. Том 6. Зачистка

Российские комиксы октября 2019: Bubble и независимые авторы 1

Крестовый Поход идёт по Земле, друзья сражаются против друзей, союзы разрушены, а Бесобою предстоит главная битва всей его жизни. А тем временем Магический Чрезвычайный Комитет оказывается захвачен изнутри, и теперь Павел Очередько должен в одиночку восстановить последний оплот защиты человечества… Сумеет ли команда Данилы справиться с грянувшей на Землю божественной силой?

Метеора. Том 9. Стоп машина!

Российские комиксы октября 2019: Bubble и независимые авторы 8

С Земли снята космическая изоляция, но покой ей только снится — грядёт вторжение инопланетной расы вейлан. И возглавит его отец Метеоры, Феникс! Чтобы спасти мир, Алёне приходится объединиться с бывшим врагом, комиссаром Забом Неру.

Пиджаки и револьверы. Том 3. Украденная магия

Российские комиксы октября 2019: Bubble и независимые авторы 11

Bubble представили продолжение авторского комикса Юлии Журавлёвой и Екатерины Морозовой «Пиджаки и револьверы» — истории о жизни и проблемах разношёрстной банды героев в обманчиво мирном прибрежном городке. В третьем томе ещё больше взрывов, погонь, мистики — ну и, конечно, безудержного веселья!

Другие издательства

Доктор Люцид и радиофантом

Российские комиксы октября 2019: Bubble и независимые авторы 18

Новая история об отечественном мстителе в маске, вдохновлённая палп-литературой и основанном на советском городском фольклоре. Доктора Люцида просит о помощи в одном деликатном деле пожилой профессор. Когда-то давно в Энске жил один увлечённый радиолюбитель. У него была мечта — связаться с духами, и, кажется, он смог это сделать. Но потом произошла трагедия, и теперь только Доктор Люцид может помочь.

Российские комиксы октября 2019: Bubble и независимые авторы 22

Байки с Рылеева, 72

Российские комиксы октября 2019: Bubble и независимые авторы 19

Новый выпуск нашего ответа хоррорам восьмидесятых. Команда художников под руководством Дениса Оптимисстера, как и в прошлый раз, постарается напугать читателей жуткими историями с отечественным колоритом.

Скунс и Оцелот. Coffee Libre!

Российские комиксы октября 2019: Bubble и независимые авторы 10

Те, кто помнит фестивали «КомМиссия» десятилетней давности, наверняка хорошо знакомы с неунывающей парочкой бандитов — Скунсом и Оцелотом. С тех пор их создатели, Алекс Хатчетт и Богдан, выпустили два тома приключений и на этом Comic Con презентовали третий — Coffee Libre! По словам авторов, это семидесятитистраничная ода кофе и безумствам, на которые оно толкает.

Российские комиксы октября 2019: Bubble и независимые авторы 20

Мультсериал моей мечты

Российские комиксы октября 2019: Bubble и независимые авторы 9

Второй совместный проект издательства Jellyfish Jam и телеканала «2×2» — сборник комиксов от российских авторов, объединённый темой «мультсериал моей мечты». Главным условием для создателей было соответствие сюжетов отвязному и безумному духу «2×2». Поэтому в сборнике можно найти истории о заводе по производству стыда, супер-учителе ОБЖ, призраке мультипликатора, постапокалиптическом супермаркете и других странных штуках.

Еретик

Российские комиксы октября 2019: Bubble и независимые авторы 3

Этот сборник — плод любви российских авторов к классическим американским журналам трэшовых комиксов. Под одной обложкой находятся три комикса и один рассказ. Вас ждут истории о заброшенном замке с несметными сокровищами проклятой царицы, уроки некромантии в компании Верховного Лича, армия вампиров на острие прогресса и квест одинокого варвара.

Цунами

Российские комиксы октября 2019: Bubble и независимые авторы 13

Ещё одна хоррор-антология российских комиксов объединена темой воды как двуликого божества — дарующего и отнимающего жизнь. Основная визитная карточка сборника от куратора Андрея Лукина («Ниндзя Гаттер», «Диссонанс»), не считая темы, — единое визуальное оформление историй от разных авторов с уникальными стилями. Это удалось сделать благодаря общей цветовой гамме, которая создаёт ощущение бесконечного круговорота воды.

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