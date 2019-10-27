Российские комиксы октября 2019: Bubble и независимые авторы

Российских комиксов в последнее время выходит всё больше — так много, что в этом месяце мы решили собрать их в отдельный список. Октябрь 2019 года можно по праву назвать месяцем Bubble: выходит более десяти новых комиксов от этого издательства. Помимо этого, в октябре увидело свет несколько любопытных сборников от российских авторов.

Комиксы Bubble

Балор и Яна. Ловец снов

Bubble представили несколько эксклюзивных изданий, в том числе из линейки «Легенды Bubble». «Балор и Яна. Ловец снов» — одно из них. О странном симбиозе Кошмара и девушки-ведьмы, из паразитизма выросшего в честную взаимопомощь, рассказывала серия комиксов «Бесобой». «Ловец снов» — большой сингл о приключениях странной парочки, в которой герои сразятся с таинственным злодеем из прошлого Балора.

Ярх. Шаг вперёд

Ещё один специальный выпуск «Легенд Bubble» — на этот раз про одного из самых популярных персонажей цикла «Бесобой», демона Ярха. Если вы всегда мечтали узнать, как Ярх получил прозвище «Смертоносный», встретил свою верную подругу Танахию и заслужил место главнокомандуещего адским легионом, этот комикс раскроет все секреты.

Майор Гром: 1939

«Золотой век» комиксов в нашей стране не случился, но Bubble исправили эту несправедливость. «Майор Гром: 1939» — блистательная стилизация под классические выпуски историй о Бэтмене и Супермене. Идеал советского человека Игорь Гром, его верный друг и комсомолец Дима Дубин, загадочный убийца Чумной Врач, коварный электрический капиталист Гольт — все эти герои и злодеи ждут читателей на страницах специального сборника.

Крестовый поход

В каждой уважающей себя комиксной мультивселенной есть свои «кризисы», «гражданские войны» и прочие «финалы». Вот и у Bubble наступил Крестовый поход — эпическая арка о противостоянии, так или иначе объединяющая героев всех основных серий издательства. Один человек решает бросить вызов величайшей силе мироздания — магии — и отомстить за свою жизнь, уничтоженную ею. Он начинает «крестовый поход» против мира, и ради достижения своей цели он готов на любые жертвы.

Крестовый поход: Волк. Нити судьбы

Серый Волк — циничный одиночка, вор и убийца, который путешествовал по мирам, чтобы вернуть свою возлюбленную Василису и уничтожить заклятого врага, Кощея. Лишь после встречи с Андреем Радовым Волк, казалось бы, изменился в лучшую сторону: он стал частью команды Мироходцев, защищающих Многомирье от злых богов. Но эта идиллия продлилась недолго. Пришло время отправиться по нитям судьбы в далёкое прошлое и узнать всю правду о том, как человек стал зверем, как он обрёл и потерял любовь, как одно решение может изменить множество жизней…

Союзники. Том 6. Работа над ошибками

Антимагический Крестовый поход поразил всю вселенную Bubble. Неприступная крепость Асулбург, где содержатся обладатели суперспособностей, находится под прицелом сразу нескольких противоборствующих фракций: команды Ники Чайкиной, Инквизиции Хольта и новой ужасной силы, призванной уничтожить всё магическое на нашей планете. В центре конфликта оказывается Мико, сестра Августа ван дер Хольта, чьи невероятные способности могут изменить весь ход истории и новой битвы при Асулбурге.

Игорь Гром. Том 5. Повторяй за мной

Похоже, у экс-майора Грома началась новая жизнь: призраки былого почти побеждены, а на душе царит мир. Но не время расслабляться. На улицах Санкт-Петербурга загадочный Поэт завладевает разумом детей-беспризорников. Безумец собирает вокруг себя армию, чтобы ввергнуть город в пучину хаоса и анархии. Игорю предстоит спасти невинные души и противостоять Поэту.

Легенды Bubble. Майор Гром: Как на войне

Выпуск расскажет об одном из первых дел Игоря Грома. На дворе 2007-й, будущий майор только начал работу в особом отделе милиции. Бравому стражу порядка и его друзьям предстоит столкнуться с самым дерзким на тот момент преступлением в Петербурге.

Экслибриум. Том 9. Светлая полоса

Грандиозный и долгожданный финал комикс-цикла «Экслибриум». Монохром Кира без особых усилий захватила весь Круг ордена книгочеев и призвала их к ответу. Кто знает, какие страшные тайны вскроются на последнем суде?

Бесобой. Том 6. Зачистка

Крестовый Поход идёт по Земле, друзья сражаются против друзей, союзы разрушены, а Бесобою предстоит главная битва всей его жизни. А тем временем Магический Чрезвычайный Комитет оказывается захвачен изнутри, и теперь Павел Очередько должен в одиночку восстановить последний оплот защиты человечества… Сумеет ли команда Данилы справиться с грянувшей на Землю божественной силой?

Метеора. Том 9. Стоп машина!

С Земли снята космическая изоляция, но покой ей только снится — грядёт вторжение инопланетной расы вейлан. И возглавит его отец Метеоры, Феникс! Чтобы спасти мир, Алёне приходится объединиться с бывшим врагом, комиссаром Забом Неру.

Пиджаки и револьверы. Том 3. Украденная магия

Bubble представили продолжение авторского комикса Юлии Журавлёвой и Екатерины Морозовой «Пиджаки и револьверы» — истории о жизни и проблемах разношёрстной банды героев в обманчиво мирном прибрежном городке. В третьем томе ещё больше взрывов, погонь, мистики — ну и, конечно, безудержного веселья!

Другие издательства

Доктор Люцид и радиофантом

Новая история об отечественном мстителе в маске, вдохновлённая палп-литературой и основанном на советском городском фольклоре. Доктора Люцида просит о помощи в одном деликатном деле пожилой профессор. Когда-то давно в Энске жил один увлечённый радиолюбитель. У него была мечта — связаться с духами, и, кажется, он смог это сделать. Но потом произошла трагедия, и теперь только Доктор Люцид может помочь.

Байки с Рылеева, 72

Новый выпуск нашего ответа хоррорам восьмидесятых. Команда художников под руководством Дениса Оптимисстера, как и в прошлый раз, постарается напугать читателей жуткими историями с отечественным колоритом.

Скунс и Оцелот. Coffee Libre!

Те, кто помнит фестивали «КомМиссия» десятилетней давности, наверняка хорошо знакомы с неунывающей парочкой бандитов — Скунсом и Оцелотом. С тех пор их создатели, Алекс Хатчетт и Богдан, выпустили два тома приключений и на этом Comic Con презентовали третий — Coffee Libre! По словам авторов, это семидесятитистраничная ода кофе и безумствам, на которые оно толкает.

Мультсериал моей мечты

Второй совместный проект издательства Jellyfish Jam и телеканала «2×2» — сборник комиксов от российских авторов, объединённый темой «мультсериал моей мечты». Главным условием для создателей было соответствие сюжетов отвязному и безумному духу «2×2». Поэтому в сборнике можно найти истории о заводе по производству стыда, супер-учителе ОБЖ, призраке мультипликатора, постапокалиптическом супермаркете и других странных штуках.

Еретик

Этот сборник — плод любви российских авторов к классическим американским журналам трэшовых комиксов. Под одной обложкой находятся три комикса и один рассказ. Вас ждут истории о заброшенном замке с несметными сокровищами проклятой царицы, уроки некромантии в компании Верховного Лича, армия вампиров на острие прогресса и квест одинокого варвара.

Цунами

Ещё одна хоррор-антология российских комиксов объединена темой воды как двуликого божества — дарующего и отнимающего жизнь. Основная визитная карточка сборника от куратора Андрея Лукина («Ниндзя Гаттер», «Диссонанс»), не считая темы, — единое визуальное оформление историй от разных авторов с уникальными стилями. Это удалось сделать благодаря общей цветовой гамме, которая создаёт ощущение бесконечного круговорота воды.