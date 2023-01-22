Финальная сверхцель взята: литературному спецвыпуску быть!

Дизайн обложки предварительный

Друзья, спасибо за вашу поддержку! На выходных крауд-кампания «Мира фантастики» перевалила за 9,5 миллионов рублей, а значит, в этом году, в честь 20-летнего юбилея журнала, мы издадим ещё один спецвыпуск — литературное приложение.

Важно! Спецвыпуск, как и другие сверхцели, будут доступны только подписчикам ежемесячных номеров.

Составителем сборника выступит писатель, сценарист Сергей Чекмаев. Его вы можете знать как литературного редактора передачи «Модель для сборки». Рабочее название выпуска «Сотворение мира. 20 лет спустя». Рассказы объединит тема Создателя, который вернулся в мир спустя 20 лет.

Что же увидит Творец, когда вернется в некогда придуманную вселенную через 20 лет. Неважно – кто он, демиург-небожитель, великий маг, писатель или гейм-дизайнер. Мир создан. И два десятилетия развивался по своим законам. Помнят ли здесь Создателя? Как встретят его? В одной реальности, помнится, посланца божественных сил просто распяли. А что сделают в другом мире? В совершенно сказочном или как две капли воды похожем на наш, сегодняшний.

Другими подробностями вроде списка участников мы поделимся в будущих новостях.

А пока снова хотим поблагодарить за поддержку! Вас уже 1276 человек, которые помогут изданию стать лучше и интереснее в 2023-м! Впереди ещё неделя — и если вы сомневались до последнего момента, то, может, вас переубедит открытие финальной сверхцели?