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    Самоизоляция в картинках: как создавался спецвыпуск «100 лучших фантастических комиксов»

    25 июня 2020
    Денис Варков
    25.06.2020
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    Денис Варков о работе над

    На этой неделе мы сдали в печать четвёртый спецвыпуск «Мира фантастики» под названием «100 главных фантастических комиксов». Поработать над ним мы пригласили редактора «2×2», нашего автора и бывшего главного редактора «Канобу» Дениса Варкова. Недавно Денис поделился впечатлениями о спеце у себя в твиттере, а теперь мы публикуем его рассказ здесь.

    Большую часть самоизоляции я занимался проектом для «Мира фантастики». Это спецвыпуск о комиксах, в котором редакция и ряд приглашённых авторов советуют отличные фантастические истории в разных жанрах.

    Денис Варков о работе над четвёртым спецвыпуском «Мира фантастики» 10

    Теперь он наконец ушёл в печать, поэтому расскажу о проделанной работе.

    Это уже четвёртый по счёту спецвыпуск «Мира фантастики», и сделан он по аналогии со спецвыпусками о книгах и фильмах. Это не топ и не попытка поставить одни истории выше других. Это рекомендации, что почитать, чтобы сформировать мнение о фантастике в комиксах. Мы пытались сделать спецвыпуск таким, чтобы он был интересен и новичкам, и тем, кто много лет в этой индустрии. Получилось ли — оценивать вам.

    При составлении подборки мы ориентировались на отечественный рынок, но спецвыпуск не состоит на 100% из того, что вы сможете найти в российских магазинах комиксов и книжных сетях. Мы включили в него ряд важных фантастических историй, которых пока нет на русском. А возможно, и не будет.

    Так исторически сложилось, что при упоминании комиксов далёкие от них люди в первую очередь думают о героях в трико, спасающих вселенную в 100500-й раз. Я очень не хотел делать в этом выпуске перекос в сторону супергероики. После долгих обсуждений с Сергеем Серебрянским мы пришли к тому, что супергероики у нас будет две: классическая и нестандартная, и это лишь шестая часть от общего количества комиксов в сборнике.

    Я включил в номер только те супергеройские истории, где есть какой-то фантастический элемент (суперспособности не в счёт). Потому Civil War, Red Son и многие культовые вещи остались за кадром — с почётным упоминанием, но не более.

    Авторами спецвыпуска стали не только те, кто постоянно сотрудничает с «Миром фантастики» — Игорь Хованский, Дмитрий Злотницкий, Алексей Ионов, Дарья Беленкова, — но и приглашённые авторы: Никита Казимиров, Игорь Кислицын, Антон Станкевич, Антон Бордуков и многие другие.

    С Ионовым, кстати, связана забавная история. Он написал в спецвыпуск про комиксы о Конане-варваре, но не упомянул, что они издавались на русском. А ведь в 2016 году именно Алексей перевёл два тома «Карающего меча» для АСТ. Вот что бывает, когда работаешь в крупном издательстве.

    Изначально у меня была довольно сложная идея для обложки. На ней мужчина и женщина бежали в сторону читателя, и в их одежде угадывались отсылки к разным персонажам комиксов. Затем мы решили добавить зловещую фигуру позади, тоже отсылающую к нескольким героям.

    Денис Варков о работе над четвёртым спецвыпуском «Мира фантастики»

    Очки Спайдера Иерусалима, «ботинок» Человека-паука, пистолет Хеллбоя, амулет Смерти, волосы Рамоны Флауэрс и многое другое… Всё это на практике считывалось с трудом, потому от идеи остался лишь набросок.

    Второй вариант обложки предложил Сергей (на самом деле художник Александр Ремизов — прим. ред.). В основе — узнаваемый образ Супермена и название спеца вместо логотипа. Я не был в восторге, потому что идея достаточно расхожая, и мы решили её доработать.

    Денис Варков о работе над четвёртым спецвыпуском «Мира фантастики» 1

    Есть ещё промежуточный вариант с прорисовкой деталей. Обложка от Александра Ремизова.

    Денис Варков о работе над четвёртым спецвыпуском «Мира фантастики» 2

    В итоге мы решили «поженить» наши взгляды и на обложку с «Суперменом» добавили черты других героев: когти Росомахи, плащ Джона Константина, кольцо Зелёного Фонаря, значок Комедианта, броню Железного человека.

    Денис Варков о работе над четвёртым спецвыпуском «Мира фантастики» 3

    От когтей, правда, в итоге пришлось отказаться, но финальный вариант обложки мне всё равно очень нравится.

    Денис Варков о работе над четвёртым спецвыпуском «Мира фантастики» 4

    Работа над спецом сильно помогла мне на карантине не поехать кукухой. Каждый раз, когда появлялась минутка для рефлексии (в основном по ночам), я брался за поиск авторов или вычитку.

    Это очень интересный опыт. Я многое узнал о вёрстке журналов: на моём журфаке этому почти не учили, так что я на практике познавал все нюансы. Надеюсь повторить этот опыт в будущем. Спасибо «Миру фантастики» и лично Сергею за доверие и возможность!

    По ходу работы приходилось выкидывать некоторые комиксы, которые мне очень хотелось видеть в номере, — например, хоррор-антологию Flinch от Vertigo. Написанный о ней текст я переработал в статью об антологиях ужасов.

    Мы решили включить в подборку «Орду» Игоря Баранько, и текст заканчивался фразой вроде «комикс вряд ли переиздадут на русском языке». Но это всё же случилось — силами «Комильфо», буквально за месяц до сдачи номера, и нам пришлось поменять фрагмент.

    Денис Варков о работе над четвёртым спецвыпуском «Мира фантастики» 5

    Надеюсь, спецвыпуск вам понравится. Все причастные старались сделать действительно хорошую книгу. Она будет издана в твёрдом переплёте, и в ней 160 страниц. Есть даже удобные поля для галочек в содержании, чтобы отмечать, что вы читали, а что нет.

    Предзаказать его и увидеть несколько страниц можно здесь.

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    Денис Варков
    Проработал несколько лет в магазине комиксов. Писал о книжках с картинками, пока продавал их. Создал раздел комиксов на «Канобу».

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