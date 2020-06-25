Самоизоляция в картинках: как создавался спецвыпуск «100 лучших фантастических комиксов»

На этой неделе мы сдали в печать четвёртый спецвыпуск «Мира фантастики» под названием «100 главных фантастических комиксов». Поработать над ним мы пригласили редактора «2×2», нашего автора и бывшего главного редактора «Канобу» Дениса Варкова. Недавно Денис поделился впечатлениями о спеце у себя в твиттере, а теперь мы публикуем его рассказ здесь.

Большую часть самоизоляции я занимался проектом для «Мира фантастики». Это спецвыпуск о комиксах, в котором редакция и ряд приглашённых авторов советуют отличные фантастические истории в разных жанрах.

Теперь он наконец ушёл в печать, поэтому расскажу о проделанной работе.

Это уже четвёртый по счёту спецвыпуск «Мира фантастики», и сделан он по аналогии со спецвыпусками о книгах и фильмах. Это не топ и не попытка поставить одни истории выше других. Это рекомендации, что почитать, чтобы сформировать мнение о фантастике в комиксах. Мы пытались сделать спецвыпуск таким, чтобы он был интересен и новичкам, и тем, кто много лет в этой индустрии. Получилось ли — оценивать вам.

При составлении подборки мы ориентировались на отечественный рынок, но спецвыпуск не состоит на 100% из того, что вы сможете найти в российских магазинах комиксов и книжных сетях. Мы включили в него ряд важных фантастических историй, которых пока нет на русском. А возможно, и не будет.

Так исторически сложилось, что при упоминании комиксов далёкие от них люди в первую очередь думают о героях в трико, спасающих вселенную в 100500-й раз. Я очень не хотел делать в этом выпуске перекос в сторону супергероики. После долгих обсуждений с Сергеем Серебрянским мы пришли к тому, что супергероики у нас будет две: классическая и нестандартная, и это лишь шестая часть от общего количества комиксов в сборнике.

Я включил в номер только те супергеройские истории, где есть какой-то фантастический элемент (суперспособности не в счёт). Потому Civil War, Red Son и многие культовые вещи остались за кадром — с почётным упоминанием, но не более.

Авторами спецвыпуска стали не только те, кто постоянно сотрудничает с «Миром фантастики» — Игорь Хованский, Дмитрий Злотницкий, Алексей Ионов, Дарья Беленкова, — но и приглашённые авторы: Никита Казимиров, Игорь Кислицын, Антон Станкевич, Антон Бордуков и многие другие.

С Ионовым, кстати, связана забавная история. Он написал в спецвыпуск про комиксы о Конане-варваре, но не упомянул, что они издавались на русском. А ведь в 2016 году именно Алексей перевёл два тома «Карающего меча» для АСТ. Вот что бывает, когда работаешь в крупном издательстве.

Изначально у меня была довольно сложная идея для обложки. На ней мужчина и женщина бежали в сторону читателя, и в их одежде угадывались отсылки к разным персонажам комиксов. Затем мы решили добавить зловещую фигуру позади, тоже отсылающую к нескольким героям.

Очки Спайдера Иерусалима, «ботинок» Человека-паука, пистолет Хеллбоя, амулет Смерти, волосы Рамоны Флауэрс и многое другое… Всё это на практике считывалось с трудом, потому от идеи остался лишь набросок.

Второй вариант обложки предложил Сергей (на самом деле художник Александр Ремизов — прим. ред.). В основе — узнаваемый образ Супермена и название спеца вместо логотипа. Я не был в восторге, потому что идея достаточно расхожая, и мы решили её доработать.

Есть ещё промежуточный вариант с прорисовкой деталей. Обложка от Александра Ремизова.

В итоге мы решили «поженить» наши взгляды и на обложку с «Суперменом» добавили черты других героев: когти Росомахи, плащ Джона Константина, кольцо Зелёного Фонаря, значок Комедианта, броню Железного человека.

От когтей, правда, в итоге пришлось отказаться, но финальный вариант обложки мне всё равно очень нравится.

Работа над спецом сильно помогла мне на карантине не поехать кукухой. Каждый раз, когда появлялась минутка для рефлексии (в основном по ночам), я брался за поиск авторов или вычитку.

Это очень интересный опыт. Я многое узнал о вёрстке журналов: на моём журфаке этому почти не учили, так что я на практике познавал все нюансы. Надеюсь повторить этот опыт в будущем. Спасибо «Миру фантастики» и лично Сергею за доверие и возможность!

По ходу работы приходилось выкидывать некоторые комиксы, которые мне очень хотелось видеть в номере, — например, хоррор-антологию Flinch от Vertigo. Написанный о ней текст я переработал в статью об антологиях ужасов.

Мы решили включить в подборку «Орду» Игоря Баранько, и текст заканчивался фразой вроде «комикс вряд ли переиздадут на русском языке». Но это всё же случилось — силами «Комильфо», буквально за месяц до сдачи номера, и нам пришлось поменять фрагмент.

Надеюсь, спецвыпуск вам понравится. Все причастные старались сделать действительно хорошую книгу. Она будет издана в твёрдом переплёте, и в ней 160 страниц. Есть даже удобные поля для галочек в содержании, чтобы отмечать, что вы читали, а что нет.

Предзаказать его и увидеть несколько страниц можно здесь.