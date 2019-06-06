Mechs vs Minions. Настолка во вселенной League of Legends

Что происходит, когда за создание настолки берутся разработчики видеоигр? Если честно, обычно ничего хорошего. Игра может получиться нарративной и стильной, но слабой с точки зрения игровых механик и компонентов. Потому что не всё, что работает в цифровом пространстве, будет так же хорошо смотреться на столе. А уж если речь идёт не о самостоятельном проекте, а о своеобразном «портировании» — пиши пропало. Однако из каждого правила есть исключения, и на этот раз за нечто исключительное взялись Riot Games. Они не просто претворили в жизнь амбициозный проект, но и подняли планку качества и внимания к деталям на недосягаемый уровень.

Mechs vs Minions — кооперативная настольная игра о «программировании» мехов во вселенной League of Legends. Рамбл организовал школу пилотирования самодельных боевых машин и пригласил на обучение Тристану, Зиггса, Хеймердингера и Корки. Но что-то пошло нет так. Наверное, не стоило бездумно ломать магические кристаллы и использовать тикающий механизм в качестве источника энергии…

Азы пилотирования

В роли храбрых йордлов игрокам предстоит пройти кампанию из десяти спрятанных в конвертах сценариев. В игре используется дружелюбная вариация Legacy-механики, когда удовольствие от открытия новых компонентов есть, но ничего необратимо портить не нужно. Хотите начать кампанию заново? Легко. Миссии связаны общим сюжетом, незамысловатым, но полным приятного юмора, и различаются как некоторыми правилами, так и победными условиями. Игрокам предстоит защищать тот самый тикающий механизм (он только напоминает бомбу, не подумайте плохого), удирать от лавы, пробираться сквозь толпы миньонов. И, говоря «толпы миньонов», мы имеем в виду толпы миньонов, нет, даже так: «То-о-олпы миньонов!» В коробке с игрой вас ждёт добрая сотня облагороженных проливкой фигурок. И они совсем не прочь оказаться на столе.

Чтобы справиться с этой угрозой, игрокам придётся изрядно попотеть, программируя мехов при помощи карт команд. Всего этих карт двенадцать видов. Они делятся на три группы по типу действий (движение, поворот, атака) и на четыре — по стихиям (огонь, электричество, металл и компьютеры). У каждого вида карт есть свои особенности; наибольшее разнообразие получили атаки. Раунд за раундом игроки выкладывают новые карты в свои «командные строки», состоящие из шести слотов, а затем исполняют эти строки. С каждой добавленной картой мехи становятся сильнее, постепенно превращаясь из неуправляемых вёдер с болтами в элегантные и манёвренные машины.

Карты можно выкладывать последовательно, чтобы удлинить цепочку выполняемых действий, или друг на друга — чтобы получить более сильный эффект. Однако иногда полезнее всего вообще сбросить карту и поменять две команды местами или избавиться от повреждения.

Подобное дизайнерское решение убивает даже не двух зайцев, а целую популяцию. Во-первых, в игру добавляется приятное чувство постоянного развития. Во-вторых, на старте сценария когнитивная нагрузка довольно мала. Не нужно держать в голове много информации, не нужно планировать далеко наперёд. Движения мехов получаются довольно бестолковыми, что способствует непринуждённой атмосфере, и не надо морально готовиться к игре, с первых минут запуская мозги на максимальных оборотах.

В-третьих, такое решение позволило разработчикам добавить в партии драматизм на самом глубоком уровне (правда, не во всех сценариях). Изначально игроки слабы и мало на что способны, однако и временны́е ограничения практически не ощущаются. Чем сильнее становятся мехи, тем меньше времени остаётся на выполнение цели и тем громче тикает «таймер». Как следствие, важность решений плавно возрастает, достигая пика к концу партии.

И, наконец, в-четвёртых, возможность влиять на цепочку действий новыми картами позволяет гибко подстраиваться под игровые ситуации, добавляя дополнительную стратегическую глубину.

На поле не так много места, как может показаться, и пилотам боевых машин необходимо действовать сообща, обсуждая манёвры. Слаженная командная работа позволяет проворачивать крутые комбинации, а отсутствие взаимопонимания обязательно приведёт к фиаско. Вдобавок возрастающий по ходу партии объём информации и драфт карт на время надёжно страхуют от проблемы альфа-игрока — вот он, кооператив здорового йордла.

Миньоны — создания слабые и не в состоянии уничтожить мех, но вот перерезать шланг или повредить систему управления — запросто. Как следствие, в игре у машин нет абстрактных очков здоровья, зато есть целая колода с картами повреждений. Одни из них меняют последовательность «командной строки», и мех может начать выполнять цепочку действий в обратном порядке. Другие занимают слот, в результате чего машину будет «заносить» в сторону или внезапно разворачивать. Третьи же добавляют негативные свойства. Такая механика повреждений отлично ложится в сеттинг и работает на атмосферу. Да и играть гораздо интереснее, когда вместо абстрактного расходуемого ресурса здоровья появляются эффекты, заставляющие на ходу менять стратегию.

Расправляясь с миньонами, игроки двигают по треку металлическую шестерёнку. При достижении определённых значений их персонажам становятся доступны новые способности, а на пятнадцатом делении активируется «овердрайв!» — особое свойство меха. Для этого нужно всего-навсего справиться с 75 миньонами. Думаете, много? А мы не шутили, когда говорили о «толпах». Только представьте размах баталий!

Но и враг не дремлет: во многих сценариях по мере выполнения цели происходит «эскалация» — резкое увеличение сложности. Игра даёт отпор. Это повышает градус борьбы, но при правильно выбранной стратегии не может разрушить планы игроков.

Что в коробке?

Riot Games за время своего существования выпустили всего две серьёзные игры. Можно сказать, что именно Mechs vs Minions подарила смысл букве «s» в названии компании. Так что и подход к выпуску «Мехов» был соответствующий. Наполнению коробки и качеству компонентов позавидует любая звезда Кикстартера. Иллюстрации, иконографика, миниатюры, их количество и размер, детализация и покраска, юмор на картах, юмор в оформлении, юмор в правилах, множество едва заметных, но важных деталей…

Не всем известно, что «минутные часы Жони», используемые во время выбора команд, на самом деле содержат песка лишь на сорок секунд. Но «сорокасекундные часы Жони» как-то не звучит.

Например, прямо под крышкой вас ждёт письмо с приглашением в школу Рамбла, и в нём полно отсылок и шуток, позволяющих погрузиться в мир игры, ещё не взяв в руки книгу правил. Да и само обучение выполнено в игровой форме, знакомой всем по видеоиграм, — увы, в настолках эта практика слабо распространена. Процесс знакомства с «Мехами» проходит настолько плавно и естественно, что можно поймать себя на мысли: «Уже конец второго сценария, а я только хотел проверить, всё ли на месте!»

Всё на месте — разложено по полочкам, а точнее, по ячейкам шикарного органайзера. И в нём всё тоже продумано до мелочей: хотите подцепить металлический жетон — просто надавите на него; не знаете, как разместить разные фигурки миньонов, — места для них сделаны универсальными; сомневаетесь, влезут ли карты в протекторах, — конечно, всё предусмотрено. На дне каждого отсека выдавлены изображения, подсказывающие, что там должно находиться, а весёлые фактурные символы, покрывающие весь органайзер, служат своеобразными ребрами жёсткости.

Меж двух миров

Сейчас в это трудно поверить, но изначально игра была совершенно другой. Она называлась Weapons of Zombie Destruction, и вместо милых и забавных миньонов по игровому полю бродили зомби, а участники партии соревновались, вместо того чтобы действовать сообща. Именно такую игру хотел сделать Стоун Либранд, прежде чем попал в Riot Games.

Mechs vs Minions прошла долгий путь, постепенно превращаясь из подающего надежды, но всё же гадкого утёнка в прекрасного лебедя настольной индустрии. И своей уникальностью игра обязана сплаву опыта, профессионализма и энтузиазма. Именно благодаря энтузиазму идея создать настолку воплотилась в жизнь. Ведь с точки зрения коммерции это сложный продукт, который никогда не принесёт компании прибыль, ощутимую на фоне League of Legends.

Игра изначально базировалась на настольных механиках, поэтому ей удалось избежать многих детских ошибок, связанных с переносом видеоигрового геймдизайнерского опыта. Зато этот опыт пригодился, когда дело дошло до шлифовки настолки и добавления нарратива. А безграничные возможности Riot Games позволили не просто выпустить игру с высочайшим качеством компонентов и приличным их количеством, но и установить на неё вполне гуманный ценник в 75 долларов. Кикстартер за такое наполнение мог бы запросить и в два раза большую сумму, не говоря уже о розничных магазинах.

А что же недостатки? Есть ли они у игры вообще? Есть, и их ровно три.

Первый заключается в некоторой неоднородности сценариев. В погоне за разнообразием разработчики наделили каждый из них своими условиями победы и поражения. И некоторые миссии можно завершить успешно, продолжительное время стоя на месте и набирая силы. Это убивает весь фан и динамику игры. А если захотите веселья и побежите вперёд — наверняка проиграете.

Второй недостаток — отсутствие надежды на локализацию. Игра распространяется силами Riot Games, и у них даже нет своего магазина на территории России — продажа атрибутики, частью которой служат «Мехи», лежит на плечах партнёров. А значит, и версии на родном языке нам не видать, и доставлять «Мехов» придётся из Европы через посредников за дополнительную плату. Очень жаль: наверняка игра пользовалась бы спросом как у фанатов League of Legends, так и у любителей настольных кооперативов.

И третий недостаток, пожалуй, самый существенный, — в игре всего десять сценариев. И их можно пройти запоем всего за пару дней. Да, можно повторить приключения на более высоком уровне сложности. Да, ощущения от игры вдвоём и от игры вчетвером совсем разные, так что можно начать кампанию другим составом. И да, разработчики подготовили шахматные задачки для фанатов игры и специальные инструменты для самостоятельного создания уровней. Но будем честны, «Мехам» нужны дополнительные сценарии и дополнительные тайлы для них. Может быть, не так много, как в «Мрачной Гавани», но ещё хотя бы десяток, потому что в нынешней ситуации насытиться игрой попросту не успеваешь.