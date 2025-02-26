Обзор Dawnfolk. Маленький шедевр с инди-сцены

Февраль богат на большие релизы: Kingdom Come Deliverance 2, Avowed, пиратская Yakuza, Monster Hunter Wilds. В потоке ААА-гигантов легко пропустить маленькие шедевры с инди-сцены, такие как Dawnfolk — помесь стратегии и пазла от французского разработчика-одиночки Даренна Келлера .



Это игра про фэнтези-мир с дворфами, орками и эльфами, который накрыла загадочная тьма. Чтобы её развеять, нужно развивать города людей, которые верой и трудом дают волшебный свет, позволяющий бороться с темнотой. За довольно банальной завязкой кроется невероятно интересная и продуманная с точки зрения геймплея игра, которая объединяет идеи Civilization, Anno и Dorfromantik.

В чём суть

Вы начинаете с небольшой освещённой области в центре экрана, где стоит оплот вашего будущего города. Кругом — туман войны, а точнее, волшебная тьма, которую надо развеивать не менее волшебным ресурсом. Для его добычи требуются люди — строим палатки, привлекающие новое население. Но людям надо что-то есть — значит, необходимо добывать пропитание. Но фермы с пшеницей без стройматериалов не построишь, а дичь в лесу да ягоды быстро заканчиваются — не мешало бы ещё и производство древесины с камнем наладить.



На базовом уровне Dawnfolk — игра про погоню за балансом. Добыча одного ресурса сразу же влечёт за собой нехватку другого. Расширяя город и застраивая карту, надо постоянно балансировать между перенаселением, голодом, нехваткой стройматериалов и света. Последний к тому же нужен не только для разведки карты, которая стремительно дорожает с каждой открытой клеткой. Периодически на вас будет наползать тёмная буря, закрывающая исследованные и даже застроенные клетки обратно, лишая производства. А если совсем не повезёт — прилетит монолит тьмы, способный навсегда уничтожить кусок земли. Вернуть его обратно можно — но сложно.

Интерес кроется в деталях. Например, охота на животных, лесоповал, рыбалка в море и сбор света в специальных волшебных колодцах реализованы через маленькие мини-игры. Попади из лука по оленю, кликни сердечком на овечек, слови корзинкой падающие ягоды. Проходя испытания идеально, вы экономите затрачиваемые ресурсы. А если они вас утомляют — можно построить специальное здание, которое автоматически проходит мини-игры. Или выключить в настройках, но это, скорее, разрешённые разработчиком читы.

С развитием города вы получаете очки науки, которые можно тратить на улучшение обычного здания до уникальной постройки, дающей особые бонусы. Прокачанные фермы открывают новые виды культур для огородов. Шахта превращается в гильдию горняков, что позволяет находить в других штольнях редкие металлы и увеличивать их производство. А маяк, собирающий свет на берегу, превращается в Колосса, способного за низкую цену открывать случайные клетки на карте.

И пока вы развиваете своё поселение в реальном времени и даёте бой тьме, на уже изученных участках постоянно происходят случайные и заранее прописанные события: в лесу заводятся волки, поедающие ваш скот, соседи-орки совершают на ваш городок набег, а в самом поселении обосновываются злые культисты. Игра постоянно ставит вас в стрессовые ситуации, заставляя делать выборы и строить планы на несколько шагов вперёд, однако не скатывается в хардкор уровня Frostpunk — это всё же милая, уютная пиксельная игра про домики, волшебство и угловатых кабанчиков.

Богатство возможностей

Ещё одна фишка Dawnfolk — количество контента. На сотни часов игры вряд ли хватит, но на одно прохождение фишек хватает. До самого финала вам будут подкидывать новые возможности, события, постройки и зоны, и вряд ли вы успеете посмотреть все механики за одно беглое прохождение.

Посреди лесов может оказаться домик ведьмы: у неё можно покупать полезные вещи вроде повышающих население зелий, однако периодически она будет вам пакостить. Или же в ваших чистых и красивых лесах найдётся домик друида — он делает всё то же самое и лучше, но обидится, если вы будете вырубать рощи и охотиться на зверей.

А ещё в местных болотах можно наткнуться на знакомого огра с ослом

В морях водятся пираты, плавают айсберги. На скоплениях водорослей и кораллов можно возводить фермы, покрывающие вашу нехватку ресурсов на большой земле. А если приплывёт кораблик торговца, у него можно купить необходимые вещи.

В горах можно возводить как шахты, так и башню магов, позволяющую терраформировать карту и даже заново создавать уничтоженные тёмным монолитом клетки. А ещё там может завестись настоящий дракон, который за подношение будет сжигать ваших врагов. Или уничтожать ваши постройки — со скуки.

Богатство игровых элементов приятно удивляет, но по-настоящему поражает глубина их взаимодействия. Чуть ли не каждый элемент игры синергирует с соседним. Важно не только возводить нужные постройки в необходимых количествах, но и правильно их размещать. Так, мельница принесёт больше еды, если будет окружена полями со всех сторон. Такой же «шашечкой» лучше строить и населённый пункт: окружать палатками и домами церкви, таверны, казармы и прочие социальные постройки.

В игре есть пиксельные медвежата!

Территории вокруг обсерватории на холме изучать не рекомендуется — она приносит ресурс за каждую тёмную клетку рядом. А вот вулканическую обсерваторию лучше окружить теми же полями, что и мельницу, — она повышает плодородие почвы. Загоны со скотом и вовсе выигрывают, когда находятся рядом друг с другом, а вокруг них есть пустые поля для расширения — коровки, лошадки и овечки довольно резво плодятся, особенно если их фермы улучшить.

В разных биомах — разная тактика эффективной застройки. На траве с лесами всё просто: плотная и эффективная застройка взаимодействующими друг с другом зданиями. А вот в пустынях город не построить — только караван-сарай, где происходит торговля ресурсами, да непрокачиваемые палатки кочевников вокруг. Зато там же можно возвести зиккурат, который улучшается до величественной пирамиды, позволяющей превращать пески в зелёные луга. Таким образом, песчаная инфраструктура работает на манер восточной ветки населения в Anno 1404 — пара зданий, созданных для поддержки основной метрополии.



Dawnfolk — игра-жемчужина от разработчика-одиночки, которая служит примером эталонного гейм-дизайна: низкий порог вхождения, интересная идея, максимум контента при минимуме ресурсов. Благодаря обилию механик, долгосрочных и краткосрочных задач, а также интересному взаимодействию внутриигровых элементов игра не на шутку затягивает.

И отпускает только тогда, когда уже начинаешь замечать повторы событий, а повышать сложность уже некуда. Но к этому моменту вы, скорее всего, уже наиграетесь и побежите писать позитивный отзыв в Steam.

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