Почему Detroit: Become Human не фантастика

Вполне возможно, что Detroit: Become Human — хорошая интерактивная драма и интересная история о рабстве в США, но как фантастика она не выдерживает никакой критики. Всё дело в том, что её футуристический мир основан на представлениях о будущем из шестидесятых годов прошлого века или даже значительно более ранних. Сценаристы словно игнорируют и современные технологии, и работы других фантастов, и здравый смысл.

Начнём с того, что полноценные андроиды в игре стоят недорого (от 300 долларов) — они по карману даже безработным из нищих кварталов. Но это значит, что настоящий разумный ИскИн и искусственное тело должно быть тоже невероятно доступными технологиями.

Почему, например, больной художник не мог заказать себе новые ноги, хотя он явно богат? Где большие стационарные ИскИны (военные или научные) и на чьей они стороне? Почему вообще технологии в мире игры почти те же, что и в 2018 году, за исключением андроидов? Просто представьте, как сильно изменилось бы общество, если бы за 300 долларов можно было купить компьютер, способный мыслить как человек!

Все роботы выглядят как люди, даже когда это не нужно. Человекоподобные андроиды долбят асфальт отбойным молотком, убирают дом и, судя, по всему, служат в армии. Но даже в наше время используются роботы-пылесосы. Почему бы не построить специализированных роботов для строительных работ, для армии? Это было бы дешевле и значительно эффективнее (кроме пары узких случаев: сиделка-робот и секс-робот). А где роботы-котики? Почему за посылкой пешком ходит андроид, почему её не приносит дрон Amazon?

В мире игры будто бы исчез интернет. Новости люди узнают по обычному эфирному ТВ — как в XX веке. Андроидам в голову не приходит взломать крупный сайт и выложить послание там — им обязательно нужна телестанция. Они не могут взломать военные или гражданские сети — только почему-то друг друга и в пределах прямой видимости. Андроиды даже не могут устроить себе секретный чат в Telegram. Они общаются исключительно голосом даже друг с другом. Они не играли в Watch Dogs.

Когда андроиды восстают, армия не может сжечь им мозг электромагнитным импульсом, не может подавить их средствами радиоэлектронной борьбы — опять же, словно это не машины. Компания-производитель почему-то не может отключить андроидов-девиантов с помощью мастер-кода. Единственное отличие роботов от людей — светодиод на виске, который легко отковыривается.

Возможности армии вообще на удивление низки. Восставших роботов не бомбят с самолётов, по ним не пускают ракеты. Люди при поддержке пары танков стреляют по ним из автоматов и пулемётов. Это 1914 год или всё-таки 2038-й? Полиция не в состоянии обнаружить место, где прячутся андроиды. Уличные камеры не работают? Уже в наши дни в Китае развёрнута полноценная система слежки за гражданами с распознаванием лиц — как в настоящем киберпанке. Неужели отследить перемещение роботов сложнее? Даже если их трекеры очень удобно «сами отключились».

Проходя игру, трудно отделаться от мысли, что андроиды даже технически не роботы, а люди. Берётся обычный человек, на висок ему клеится светодиод, и человек объявляется андроидом. Небольшая промывка мозгов — и всё готово. Это бы объясняло почти всё (кроме пары сцен, где герой физически приделывает себе новую руку, но их можно счесть галлюцинациями умирающего) — в том числе и внезапное обретение самосознания. Такая версия куда убедительнее, чем та, согласно которой это действительно роботы.

Если серьёзно, роман «Снятся ли андроидам электроовцы?» был написан в 1968 году, и даже в нём были искусственные домашние животные — привет, собаки AIBO от Sony. «ВАЛЛ·И» помните? «Робота по имени Чаппи»? Нет, мир Detroit: Become Human скорее придуман по мотивам пьесы Карела Чапека 1921 года с андроидами-слугами — там тоже, к слову, роботы были частично биологическими и в них текло что-то вроде крови. Это, в общем-то, объясняет и чехарду с технологиями: перед нами классический ретрофутуризм. Только не просчитанный до мелочей, не стильный, как в Fallout, а ставший основой игры спонтанно, по недосмотру.

Фактически Дэвиду Кейджу было интересно ровным счётом одно: провести параллель между притеснением роботов и сегрегацией в США в середине прошлого века. Всё, что не работало на эту идею, просто выкинули. Ведь не стали бы игроки сопереживать роботу, не похожему на человека, правда?

Впрочем, любая серьёзная фантастика на ту же тему могла увести авторов в совсем другую сторону. Например, дешёвый труд мигрантов в секторах, где не хотят работать местные, — благо для современных развитых стран. Андроиды, которые берут на себя задачи дворников, сиделок, чернорабочих, проституток, делают это бесплатно и ведут себя вежливо, вряд ли вызовут уличные протесты под лозунгами «они отнимают у нас рабочие места».

Наоборот: мир, где дешёвые андроиды бесплатно делают всё, скорее создал бы невероятно сытое и ленивое общество — как в «ВАЛЛ·И». Или как в современных ОАЭ, где грязную работу выполняют мигранты, а граждане получают деньги просто так и живут в роскоши.

А ещё мир, в котором возможны разумные роботы, близок к технологической сингулярности, — и это открывает такие бездны возможных конфликтов, что права человекоподобных машин — полная ерунда. Как насчёт ИскИна, возомнившего себя богом (от «У меня нет рта, а я хочу кричать» до «Превосходства»)? Как насчёт «Матрицы»? Ах да, во всех этих историях в полной заднице оказываются именно люди, а не машины.

Нет, чтобы вызвать сопереживание, чтобы провести параллель с сегрегацией, Дэвиду Кейджу нужен был вот этот ненастоящий мир и эти смазливые андроиды. Ведь не будь Коннор таким милашкой, стал бы кто-то из игроков всерьёз болеть за права роботов? Но это нечестный ход, это касание ниже пояса, а никакая не фантастика.