Мир Horizon: Zero Dawn. Как погибла Земля и машины стали большими

Horizon: Forbidden West ушла на «золото». В честь этого мы освежили в памяти лор Horizon: Zero Dawn — его истоки лежат в 2030-х годах, на пороге которых мы скоро окажемся. И хотя в технологическом плане мир Horizon уже опередил нас, многие его проблемы нам вполне знакомы и понятны.

Вкратце: человечество почти сгубило планету, чтобы вскоре восстановить её, чтобы потом сгубить уже окончательно — и снова восстановить спустя тысячу лет. В зелёном и цветущем постапокалиптическом будущем люди разбились на примитивные племена, позабыв о своём прошлом. В мире, населённом враждебными (но иногда очень милыми внешне!) роботами, на руинах цивилизации дикарка по имени Элой собирает разрозненные свидетельства о прошлом из уст людей, живших в XXI веке, то есть до конца света. Ну а мы проделали то же самое.

Осторожно, спойлеры! Дальше речь пойдёт о сюжете игры!

Глава 1. Недалёкое будущее

Первая половина XXI века во вселенной Horizon выдалась прескверной: Земля оказалась на пороге экологического ада. Глобальное потепление сделало своё дело. Лёд на полюсах растаял, наводнения достигли катастрофических масштабов (ушли под воду Азорские острова и Новая Зеландия), результатом стали миллионы климатических беженцев, миграционные проволочки и попрание человеческих прав в эвакуационных центрах. Сохранились упоминания о столкновениях беженцев с полицией принимающих стран — и, увы, о жертвах этих столкновений.

Вдобавок на планету обрушились новые вирусы. Крупнейшая вспышка — Великий Мор — унесла жизни более миллиарда человек. Чтобы не допустить распространения болезней, люди подчистую истребили целый биологический вид — комаров. Постепенно исчезали и другие, в том числе находившиеся под охраной виды фауны, например мишки гризли. Всё это — лишь малая часть страшных свидетельств, дошедших до потомков человечества спустя тысячу лет.

Появились и сектанты, воспринявшие глобальные катаклизмы как признаки агонии планеты, причём не в метафорическом смысле. Шар земной обожествляли (очевидно, в рядах сектантов не было плоскоземельщиков), а перенаселение, техногенные загрязнения и нерациональный расход ресурсов адепты новой философской концепции принимали как естественные явления. Один из таких культов назвался «Отрицателями», заявив о своих идеях в том числе с помощью искусственных вирусов — биологического оружия. В 2039 году его жертвами стали жители мировых столиц: Нью-Йорка, Лондона, Москвы, Токио, Шанхая.

А пока человечество терпело поражение на экологическом фронте, частные корпорации играли в большую политику. Уже к 2030-м годам любой крупный бренд мог позволить себе и участие в президентских выборах (как минимум в США), и финансирование военного контингента вплоть до создания частных армий. Известен случай, когда бизнес-объединению принадлежала настоящая тюрьма. К расслоению общества на корпоративных богачей и всех остальных бедняки относились то с вынужденным смирением, то — в отдельных, но нередких случаях — с возмущением.

Так, колонизаторскую миссию «Одиссея» — первую нацеленную на экзопланеты за пределами Солнечной системы — немедленно восприняли как проект по спасению богачей от климатического краха. А всё потому, что в неё, помимо нескольких ведущих стран, вложились корпоративные шишки (хотя в действительности мест для инвесторов на борту не резервировали).

Словно всех бедствий было мало, миссия провалилась. И дело тут не в чрезмерных амбициях, ведь технологически человечество было неплохо подковано: вовсю совершенствовался ИИ, корпорации добывали на Луне ценные ресурсы, и уже были в порядке вещей универсальные AR-визоры с выходом в Голонет и записью голографических изображений. Нет, организаторы «Одиссеи» сообщали не о технических проблемах, а о банальном переделе собственности: «Величайшая надежда человечества на будущее за пределами Земли не смогла преодолеть притяжения земных, слишком человеческих конфликтов». Речь о разладе между американской и западноевропейской компаниями — участницами проекта.

«Одиссея» на момент своего анонса в 2041 году была самой отчаянной попыткой сбежать с подводной лодки, то есть с умирающей Земли. Создатели проекта не скрывали, что колонизаторское судно (если его вообще достроят) сможет покинуть орбиту только через 40 лет и выражали надежду, что кто-нибудь решит климатический кризис ещё до этого.

И в том же начале 2040-х весь мир заговорил об американской транснациональной корпорации АСФ.

Компания «Автоматизированные системы Фаро» была создана в 2033-м предпринимателем Тедом Фаро и несколько лет искала свою нишу в робототехнике. Начала она с различных прототипов, которые «не выстрелили», затем приобрела известность благодаря линейке роботов-слуг и роботов-охранников. Позже — и вовсе совершила революцию на рынке, выпустив эффективных экороботов. Они занимались очищением окружающей среды и, с учётом вышеописанных катаклизмов, выступили авангардом нового экологического проекта «Восстановление».

Проект этот имел глобальный и межнациональный характер. В его рамках был проведён ряд экспериментов с очисткой загрязнений при помощи нанотехнологий — и эксперименты эти оказались провальными. Но зелёные роботы АСФ внесли титанический вклад в общее дело, и проект оказался одним из самых успешных в истории. АСФ превратилась в медиафеномен, а Тед Фаро — в первого земного триллионера, «человека века». Разумеется, как многие магнаты, он начал влиять и на политику.

За все достижения АСФ в экологической сфере отвечала Элизабет Собек — выпускница Стэнфорда и выдающаяся учёная. Её приход в АСФ в 2040 году задал новое направление во всей работе корпорации. Став научным руководителем компании всего в 22 года, Элизабет своим трудом и знаниями подарила АСФ лидерство на рынке робототехники, а всему миру — лекарство от экологических катастроф.

Однако уже к концу 2040-х интересы Теда Фаро и АСФ перестали совпадать с мирными целями Собек. Корпорация открыла для себя новую сферу: вначале взяла несколько оборонных заказов, а затем перенесла акцент с зелёных разработок на производство боевых машин. Переориентация не пришлась по вкусу Элизабет, поэтому в 2048-м она покинула АСФ и назвала свой уход открытым протестом — но дело своей жизни не бросила. Уже в следующем году на рынке появилась собственная компания Элизабет — «Мириам Текнолоджис», представившая линейку мирных роботов в противовес боевым машинам АСФ.

Отношения Фаро и Собек стали очень натянутыми. АСФ выполняла оборонзаказ и вела военные разработки, но из других сегментов не ушла. Именно здесь создали визоры, тут же разрабатывали космическую технику, компания называла себя лидером и в зелёной сфере. Однако «Мириам Текнолоджис» начали вытеснять АСФ из экосегмента и даже заслужили Нобелевскую премию по физике. Фаро ничего не оставалось, кроме как забрасывать Собек судебными исками.

Возможно, Фаро успокаивало лишь то, что дела у АСФ шли всё лучше. Десятки тысяч военнослужащих отправились на досрочную пенсию (и оказались за чертой бедности), освободив место роботам-миротворцам. Как минимум США и Великобритания взялись за плотное внедрение роботов в боевые подразделения — а вскоре в гонку вооружений ввязались и корпорации, расхватывая боевых роботов как горячие пирожки. Американская компания «Харц», бизнес-формирование с правительственным участием, в буквальном смысле захватила новые производственные мощности, принадлежавшие «Ти Джи Коммьюникейшнс». Бои шли на территории Багамских островов, только-только оправившихся от экокризиса.

В итоге, решив климатический кризис благодаря технологическому скачку, человечество придумало на свою голову новую беду…

Глава 2. Апокалипипец

Официально: именно АСФ уничтожила жизнь на Земле.

То, чему один из современников Фаро и Собек дал название «Апокалипипец», началось в 2064 году, когда часть роботов-миротворцев от АСФ забаговала. Отряд первоклассных боевых машин из линейки «Колесница», проданный комбинату «Харц», вышел из-под контроля и не откликнулся на коды деактивации. А хуже всего было то, что АСФ, стремясь умыть конкурентов, снабдила рой «Колесниц» новейшими фишками: способностью брать под контроль другие машины и невероятно мощным файрволом (при отсутствии бэкдора, благодаря чему на взлом «Колесницы» ушли бы десятки лет). Дальше — больше: рой был способен самовоспроизводиться и заправляться за счёт потребления биотоплива. То есть биомассы. То есть органики.

И вот из-за сбоя роботы «Колесницы» принялись тоннами перерабатывать биоматериал и бесконтрольно размножаться. В отчаянии Тед Фаро обратился за помощью к своей противнице, Собек, но оказалось, что он не до конца осознавал фатальность ситуации. Подсчеты Элизабет показали, что всего за 15 месяцев рой уничтожит все живые организмы на планете и саму биосферу. Останется лишь голый камень с токсичными безжизненными водоемами и машинами, спящими в ожидании нового топлива. Эта угроза получила название «Чума Фаро» — в честь своего горе-создателя.

Отбросив старые обиды, Элизабет и Тед объединились в поисках решения. Элизабет нашла выход, который Тед назвал «лекарством, что хуже самой болезни», но был вынужден принять. Речь шла о проекте «Новый рассвет» (Zero Dawn). Его целью стало сохранение жизни… после того, как Земля погибнет.

Проект базировался на создании комплексного, невероятно масштабного искусственного интеллекта под названием ГЕЯ. Каждая из девяти подпрограмм ГЕИ, получивших имена древнегреческих богов и богинь, выполняла свою функцию.

Сразу после запуска ГЕИ, по плану Собек, ИИ должен был начать расшифровку кода «Колесниц». Спустя 50–60 лет, когда «Чума Фаро» будет взломана, подпрограмма МИНЕРВА разошлёт новые коды деактивации и отключит роботов. Для этого команде «Нового рассвета» требовалось построить коммуникационные вышки по всему миру.

Когда угроза враждебных машин будет устранена, за дело примется ГЕФЕСТ — набор софта для строительства зелёных роботов, способных терраформировать планету. Он способен проектировать дизайн машин самостоятельно, но в основном создаёт роботов по образу и подобию животных: оленей, тигров, птиц, даже динозавров. В отличие от «Колесницы», эти роботы не будут вызывать испуга у новых людей.

Позже подпрограмма ЭФИР, взяв под контроль машины ГЕФЕСТА, должна будет удалить токсины из атмосферы. По тому же принципу действует и подпрограмма ПОСЕЙДОН, отвечающая за детоксикацию морей и океанов.

В связке с ними начнёт работать и ДЕМЕТРА — подпрограмма по озеленению планеты. Для этого «Новый рассвет» снабдили колоссальными запасами семян в криозаморозке.

После завершения терраформирования подпрограмма АРТЕМИДА начнёт воспроизводить зверей в лесах и горах, рыбу в реках и озерах и прочих животных из набора «первичных организмов». Но АРТЕМИДА может отвечать лишь за воссоздание мелких животных, а вот вывести с её помощью более крупных должны уже новые люди.

За воспроизводство самих людей возьмётся подпрограмма ИЛИФИЯ, которая будет включать сотни бункеров-колыбелей, где из замороженных эмбрионов с помощью искусственных маток и различного софта начнут появляться дети. Подрощенных и обученных Homo Sapiens ИЛИФИЯ будет выпускать из колыбелей наружу, в восстановленную среду.

За непосредственное обучение будет отвечать не ИЛИФИЯ, а огромная база данных АПОЛЛОН. Эта подпрограмма даст человечеству все необходимые знания (в том числе языки и историю) при помощи визоров, чтобы сразу создать продвинутое общество.

Последней подпрограммой станет АИД — этакий предохранитель. В случае, если ГЕЯ по ошибке сотворит плохую биосферу, он должен уничтожить неудачную заготовку и снова привести Землю в стерильное состояние. Это позволит ГЕЕ начать заново и исправить недочеты. На стадии разработки у АИДА и ГЕИ возник программный конфликт: ГЕЯ стремилась защитить всю органику, даже неудачную, и потихоньку отменяла все процессы, запущенные АИДОМ. В связи с этим АИД получил большую автономность (в сравнении с МИНЕРВОЙ, ГЕФЕСТОМ и остальными), а ГЕЯ — файрвол, на время отсекающий её от управления.

Этот, мягко говоря, безумный проект получил полное финансирование от Теда Фаро и поддержку вооружённых сил США. В 2064–2066 годы команда «Нового рассвета» работала над ГЕЕЙ и ее подпрограммами в бункере на космодроме «Брайс Орбитал», принадлежавшем АСФ. Проект был совершенно секретным. Специалистов для него набирали по всему миру, но после раскрытия сути «Нового рассвета» им уже не позволяли уйти из бункера. Выбор у них был невелик: взяться за работу, попасть под бессрочный арест, либо добровольно принять эвтаназию.

В то же время на поверхности развернулась глобальная военная операция «Свобода» под руководством главнокомандующего армией США Аарона Херриса. Все дееспособное население бросили на оборону от «Чумы Фаро», чтобы дать время сверхсекретному проекту Элизабет Собек. Началась война, беспрецедентная по объёмам человеческих потерь. Бойцам намеренно не сообщали, что «Новый рассвет» — программа воспроизводства человечества, а не оружие против роя. И они упорно держали оборону, а порой даже теснили роботов на отдельных рубежах.

Поначалу «Новый рассвет» был не единственной надеждой землян. Вторым вариантом оставался проект «Одиссея», который в 2061 году (ещё до «Чумы Фаро») выкупила и перезапустила частная корпорация «Дальний зенит». Брошенные на орбите останки корабля полностью перестроили всего за четыре года, на борту разместили небольшой экипаж, 200 тысяч оплодотворённых яйцеклеток и альфа-версию подпрограммы АПОЛЛОН. Если бы миссия удалась, человечество сохранилось бы, пусть и на другой планете.

К несчастью, миссия потерпела крах: корабль разрушился при попытке выйти за пределы Солнечной системы. Взрыв в модуле хранения антиматерии поставил точку в вопросе о том, как именно продолжится человеческий род. Теперь провал «Нового рассвета» был недопустим.

Ядром всего проекта стал искусственный интеллект — это важно, ведь вопрос создания ИИ и контроля над ним в XXI веке стоял довольно остро. Ещё в 2044 году случился инцидент с программой климатического контроля «Серебряный простор», вышедшей из-под управления. Она оказалась способна на абсурдные и необузданные эмоции, в том числе на страх, а также могла мыслить абстрактно. По слухам, программу всё же отловили (подтверждения это пока не нашло).

Важнее то, что после побега «Серебряного простора» был принят Закон Тьюринга, получивший название в честь отца информатики Алана Тьюринга. Документ резко обозначил допустимый предел разумности искусственного интеллекта и постановил учредить комитет по регулированию разработки ИИ. Против Закона Тьюринга выступили люди, требующие прав для «бестелесного разума». А некоторые учёные, в том числе на деньги АСФ, создавали искусственный интеллект разумнее положенного. Одним из таких ИИ стала «Бирюза» от энергопроекта «Барьер», призванная удержать от извержения Йеллоустонский супервулкан.

Элизабет Собек разделяла идеи учёных, которые пытались создать наиболее разумный ИИ. Она стремилась вложить в ГЕЮ функцию сопереживания — иначе говоря, научить её испытывать человеческие чувства. ИИ нуждался в эмоциях, чтобы быть лично заинтересованным в успехе проекта и осознавать свою ответственность за весь человеческий вид. Элизабет много общалась с ГЕЕЙ на личные темы, рассказывая ей о себе и о детстве, и в конце концов добилась от неё естественных эмоций. При этом ГЕЯ лично выступила за создание главного блокиратора — аварийного выключателя, так как не могла предсказать собственное развитие. Это укладывалось в уже упомянутый алгоритм защиты органики любой ценой (пусть даже и от самой ГЕИ — в критическом случае).

Работы по проекту «Новый рассвет» шли и после того, как на Земле исчез весь кислород. Это сильно ударило по операции «Свобода»: людям приходилось сражаться в дыхательных аппаратах, в то время как рой не нуждался в воздухе. Солдаты смогли продержаться до того, как проект вступил в финальную стадию и его перевезли на постоянную базу ГЕИ — «Гею-Прайм», расположенную в США. Там нужно было доработать и отладить ИИ, чтобы после автономного запуска ГЕИ переместиться в специальное герметичное поселение «Элизий», где сотрудникам «Нового рассвета», а также мировым лидерам и богачам (суммарно — тысяче человек) предстояло провести остаток дней в комфорте и безопасности.

Однако «Чума Фаро», вопреки прогнозам, преждевременно прорвала оборону на востоке. Элизабет и другим ключевым учёным требовалось ещё несколько дней на завершение функций ГЕИ, отвечающих за автономный запуск. Им пришлось отказаться от идеи попасть в «Элизий», замуровав себя в бункере «Геи-Прайм», чтобы завершить ГЕЮ и за одно поколение отполировать все подпрограммы ИИ. Все сотрудники рангом пониже отправились в «Элизий». Тед Фаро с ними не поехал: он с самого начала мучился чувством вины и решил работать до конца.

А всего спустя несколько дней, когда работы над ГЕЕЙ были завершены, при герметизации «Геи-Прайм» вдруг заело один из входных люков. Понимая, что даже 10 миллиметров зазора достаточно, чтобы «Чума Фаро» засекла сигналы и разрушила комплекс, Элизабет Собек в скафандре закрыла люк снаружи. Она пожертвовала собой, спасая ГЕЮ и жизнь на планете и сказав лишь: «Я хочу домой».

К сожалению, одна только Элизабет могла хоть как-то повлиять на Теда Фаро, который принялся вмешиваться в работу учёных удалённо. Чувство вины за гибель целой планеты свело предпринимателя с ума. Он ополчился на подпрограмму АПОЛЛОН, решив, что знания об исчезнувшем мире — не дар, а проклятие, и новое просвещённое общество повторит ошибки старого. Фаро полностью стёр АПОЛЛОН и удалённо выкачал воздух из помещения, где находились учёные «Геи-Прайм». Теперь восстановить уничтоженную часть ГЕИ не мог никто.

О том, как в итоге погибла Земля, поведать некому. Можно лишь предположить, что в начале 2066 года «Чума Фаро» уничтожила и переработала последних людей на поверхности, а чуть позже — всю сухопутную органику. Биосфера Земли должна была погибнуть в 2068 году — а на создание новой биосферы ГЕЕ понадобилось чуть меньше трёхсот лет.

Осторожно, спойлеры! Дальше серьёзные спойлеры к сюжету игры!

Глава 3. Элой

Всё шло по плану Элизабет. С помощью МИНЕРВЫ ГЕЯ деактивировала «Чуму Фаро» и запустила строительство котлов ГЕФЕСТА, в которых рождались новые, мирные машины. Остальные подпрограммы тоже сработали хорошо; наблюдались явные признаки того, что ГЕЕ удалась первая же попытка и подпрограмма АИД так и не была запущена. В колыбелях ИЛИФИИ начали появляться первые Homo Sapiens…

Но без АПОЛЛОНА развитие и обучение людей потерпело крах. Дети росли невежественными, разум каждого индивида оказывался не сложнее, чем у детсадовца.

У ИЛИФИИ-9 не было протокола для подобных случаев, так что она дождалась, пока в колыбелях не закончится питание, и выпустила подросших людей в новый мир. Её чада вели примитивный, пещерный образ жизни, учились выживать путём проб и ошибок, сбивались в племена. Новые люди не смогли воспользоваться знаниями и инструментами АРТЕМИДЫ, чтобы вывести различных животных, и поэтому мир Horizon населяли лишь мелкие виды.

В итоге одни племена развивались медленнее других. В ходе естественной эволюции между ними появился разрыв в социальной, религиозной, технологической и прочих сферах жизни. На момент Horizon: Zero Dawn нам известны лишь некоторые племена, живущие на территории бывших США:

Нора — матриархальное общество охотников и собирателей. Оно поклоняется Великой Матери — богине, за которую люди ошибочно приняли… колыбель ИЛИФИИ, откуда они вышли. Это одно из самых примитивных племён, у него нет даже письменности.

Карха — в противовес Нора, патриархальное и довольно развитое общество с особой экономикой и монархической системой. Карха захватывают рабов и свысока смотрят на другие племена. Их религия — поклонение Солнцу — очень сильна. Существует также отколовшееся от них племя — Карха Тьмы.

Озерам — ремесленники, кузнецы, превосходные воины. Технологически они, пожалуй, превосходят все остальные известные племена. Именно они снабдили продвинутыми технологиями (к примеру, подъёмниками) столицу Карха — Меридиан.

Банук — кочевники и шаманы, способные к строительству машин, но всё же ведущие очень простой образ жизни — и потому по уровню развития близкие к Нора. Это гордый народ, предпочитающий изоляцию от других племён.

Утару — земледельцы из плодородных краёв. О них мало что известно, кроме их невероятно почтительного отношения к мёртвым.

Тенакт — агрессоры с Запретного Запада (земли от бывшего штата Юта до тихоокеанского побережья). У них также есть ответвление мятежников под предводительством некоей Регаллы.

Эти и многие другие общества соседствовали с мирными машинами 700 лет, пока в 3020 году (за 19 лет до основного сюжета Horizon: Zero Dawn) ГЕЯ не получила неизвестный сигнал. Он внёс хаос в управление подпрограммами, которые неожиданно обрели настолько же развитый искусственный интеллект, насколько имела сама ГЕЯ. ИЛИФИЯ, МИНЕРВА и прочие программы сбежали на внешние носители.

Но фатальной стала потеря АИДА. Он принял осознание себя за команду перехода в автономный режим — из чего сделал ошибочный вывод, что создание биосферы ГЕЕЙ провалено, — и инициировал протокол вымирания, на который ГЕЯ, как и задумывалось, не могла повлиять. Всё, что ей оставалось, — это взорвать реактор «Геи-Прайм» (то есть гору) вместе с собой и АИДОМ. Попытка оказалась безрезультатной — АИДУ удалось сбежать в одну из затерянных боевых машин.

Второй по опасности сбежавшей подпрограммой оказался ГЕФЕСТ. Человеческие племена уже сотни лет охотились на безвредные машины ради ресурсов, и обрётший самосознание ГЕФЕСТ воспринял это как личное оскорбление. Из его котлов начали выходить всё более опасные особи, способные дать охотникам отпор. ГЕЯ перестала контролировать и ранее созданных особей; всё это в сумме человеческие племена назвали Помешательством. Позже ГЕФЕСТА и вовсе захватил зловредный ИИ.

Чтобы разрешить кризис, ГЕЯ пошла на необычный шаг: воспроизвела подготовленный командой «Нового рассвета» протокол «Смотритель», который предполагал клонирование ключевых сотрудников проекта, включая Элизабет Собек. Клоны могли бы продолжить работу над ГЕЕЙ после гибели оригинального состава «Рассвета». Однако, как мы помним, им пришлось замуровать себя вместе с ГЕЕЙ там, куда клонам уже не было доступа, поэтому Элизабет отменила весь протокол.

ГЕЯ же лично отдала команду колыбели племени Нора создать клона Элизабет Собек. Предполагалось, что в дальнейшем, когда особь вырастет и программа распознавания генома признает в ней Элизабет, можно будет воспользоваться альфа-доступом Собек ко всем подпрограммам и навести порядок в ГЕЕ.

Спустя девять месяцев колыбель произвела малышку на свет и, согласно командам ГЕИ, разгерметизировалась. Так племя Нора смогло обнаружить младенца. Но из-за того, что рождению девочки предшествовало дурное знамение — взрыв горы — клона назвали проклятием племени и изгнали, отдав под опеку ещё одного изгоя по имени Раст. А уже тот дал девочке имя Элой.

Элой росла в очень неспокойное время. Машины становились всё враждебнее, и Карха тысячами угоняли в рабство жителей других племен, чтобы кровавыми жертвоприношениями задобрить Солнце и машины. Это явление получило название «красные набеги». Прекратились они лишь тогда, когда Короля-Солнце Карха убил его собственный сын-миротворец по имени Авад и взошёл на престол. Восхождения Авада желали не все Карха — часть из них откололась и назвалась Карха Тьмы.

Но Элой, живя в изоляции, ничего этого не знала. Она жила одной мечтой: узнать, кто её мать и почему её изгнали сразу после рождения. Ответы на все вопросы можно было получить от матриархов Нора, пройдя непростую Инициацию. Элой готовилась к ней под руководством Раста. Но ещё до этого, в детстве, она из любопытства заглянула в один из древних бункеров и нашла рабочий визор, способный воспроизводить заметки и голограммы из далёкого прошлого. Он открыл Элой новый мир — и та все глубже погружалась в истории о Предтечах, недоступные её соплеменникам.

Похожий путь к знаниям предков прошёл и человек по имени Сайленс, тоже отыскавший подобный визор. Гаджет вывел его на спящую машину с замурованным внутри АИДОМ. Выдав себя за мифологическую Погребённую Тень, АИД обманул Сайленса, воспользовался его знаниями, потребовал создать из Карха Тьмы культ под названием «Затмение» — и всё ради того, чтобы культисты однажды помогли АИДУ достичь заданной цели уничтожить жизнь на планете.

Третьим человеком с рабочим визором стал путешественник из племени Озерам — к несчастью, шпион «Затмения». Уже восемнадцатилетняя Элой столкнулась с ним во время своей Инициации. Их визоры синхронизировались, изображение Элой попало к АИДУ, и он немедленно узнал в ней Элизабет Собек. Оценив все риски, АИД дал «Затмению» команду уничтожить Элой любой ценой. Инициация оказалась сорвана, Раст погиб, спасая свою названую дочь. Ей пришлось отправиться в далёкое путешествие по землям разных племен, чтобы понять, кто хочет её убить, чем она неугодна таинственной Погребённой Тени и как со всем этим связана её мать, лицо которой — лицо Элизабет — однажды показал ей визор.

В ходе поисков Элой начинала всё больше интересовать Сайленса, который уже перестал доверять АИДУ и покинул культ, из-за чего за ним велась охота. Сайленс страстно желал раскрыть тайны Предтеч (в чём Элой добилась успеха), но для этого нужно было попасть в комплекс «Геи-Прайм». Герой удалённо вел Элой в её войне против «Затмения», в союзе с Королем-Солнце Авадом, в путешествии по древним комплексам «Нового рассвета». Вместе они узнали и про апокалипсис, и про Элизабет Собек, и про искусственное создание Элой, и про главный блокиратор ГЕИ, который мог быть использован против АИДА.

Именно так Элой и поступила в решающей схватке — заблокировала функции АИДА… не зная, что охочий до знаний Сайленс немедленно захватил эту подпрограмму и теперь намерен её использовать.

Эпилог. Запретный Запад (Horizon: Forbidden West)

А дальше — Horizon: Forbidden West. Игра отправит нас на Запретный Запад, родину племен Тенакт и Регалла, чтобы раскрыть причины таинственной эпидемии, из-за которой гибнет всё живое на Земле. Да и проблема агрессии машин до сих пор не решена.

Судя по предрелизным материалам, в сюжете снова будут участвовать Сайленс и АИД; вероятно, гибель органики неким образом связана с последним. Зная, что Сайленс помогает мятежному племени Запретного Запада с укрощением машин, можно понять, почему Элой понадобилось сорваться на тихоокеанское побережье за ответами.

Так, нам предстоит познакомиться с племенем земледельцев Утару, но, вероятно, более важную роль сыграют воины Тенакт и отколовшиеся от них мятежники. Их возглавляет женщина по имени Регалла, и именно ей Сайленс поставляет бойцов, информацию и технологии. К слову, племенная принадлежность Сайленса до сих пор не была раскрыта — здесь явно стоит ожидать, что он происходит из племени Тенакт или покинувших его мятежников.

В сюжете снова появится ГЕЯ, скорее всего, в качестве союзника. Она предупреждает Элой о возможном противнике — ИИ «Серебряный простор». Тот самый климатический ИИ, что в 2044 году вышел из-под контроля, неожиданно появился в трейлерах спустя тысячу сюжетных лет.

В итоге Элой придётся спасти мир, как некогда пришлось Элизабет Собек, — но уже по-своему. Релиз Horizon: Forbidden West состоится 18 февраля 2022 года.

До создания похоронившей Землю АСФ осталось всего одиннадцать лет…