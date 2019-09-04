Обзор Astral Chain. Высокобюджетный эксклюзив для Switch

Недалёкое технологическое будущее. Человечество на грани вымирания. В мире открываются порталы в другое измерение, из которых вырываются жуткие монстры — химеры. Для борьбы с чудовищами в мегаполисе Арк создаётся особый отряд полиции, который подчиняет нескольких химер. Между полицейскими и их цепными монстрами устанавливается крепкая ментальная связь — и только в таком симбиозе бойцы могут спасти человечество.

Жанр: слэшер

Разработчик: PlatinumGames

Издатель: Nintendo

Возрастной рейтинг: 16+

Перевод: субтитры

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Bayonetta

До релиза Astral Chain не была на слуху, хотя поводов для этого было предостаточно. Во-первых, это высокобюджетный эксклюзив Nintendo Switch, что уже своеобразный гарант качества. Во-вторых, это первый сюжетно-ориентированный эксклюзив платформы для взрослой аудитории в жанре, отличном от RPG. Ну и наконец, это новая работа студии PlatinumGames, выпустившей такие хиты, как Vanquish, Bayonetta и Nier: Automata. Казалось бы, все составляющие успеха на месте: один из лучших издателей, одна из лучших команд разработчиков, солидный бюджет и творческая свобода. Однако все оказалось не так радужно.

Первое, что бросается в глаза при знакомстве с Astral Chain, — это, конечно же, отличная графика, подкреплённая первоклассным дизайном игрового мира. Проект выглядит как современный высокобюджетный фантастический мультфильм: он пестрит красками, поражает детализированными видами футуристического города и никак не демонстрирует несовременность железа Nintendo Switch. Astral Chain по праву можно назвать вторым по красоте эксклюзивом платформы после Breath of the Wild — так что в новинку стоит поиграть хотя бы ради картинки.

За отличной графикой скрывается интересный игровой мир и достойный сюжет. На словах вся эта концепция с полицейскими и их цепными монстрами из параллельного измерения, конечно, выглядит очередным японским бредом, но игра с первых же сцен затягивает в водоворот событий, и жанровые условности отступают на второй план. Вперёд выходит динамичное повествование — Astral Chain интригует сюжетными поворотами и с каждой новой главой потихоньку раскрывает карты: переносит из одного места в другое, объясняет предысторию борьбы людей со вторженцами, не забывает уделять время взаимоотношениям внутри полицейского отряда и так далее.

Но главное достоинство Astral Chain — это даже не сюжет, а оригинальная боевая механика. Вам предстоит управлять не одним персонажем, а одновременно двумя: полицейским и его цепным монстром. В этом плане игра чем-то напоминает Brothers: A Tale of Two Sons, где каждый стик отвечал за отдельного персонажа, только вот в Astral Chain нет времени на спокойное решение задач — тут нужно быстро бить врагов, уворачиваться от ударов и умело комбинировать обоих героев для проведения сильных атак. В этом плане игра довольно хардкорна: нужно не только своевременно лупить по кнопкам, но и отслеживать положение персонажей и врагов, контролировать показатели здоровья, заряда спецспособностей, энергии монстра-помощника, наличие аптечек в инвентаре и так далее.

На поле боя игра предлагает действовать нестандартно. Например, вы можете обвить врага цепью, которая возникает между вашими героями, и на некоторое время сделаете его неподвижным. При этом ручных монстров у вас несколько (одновременно вызывается только один), и тактика боя за каждого из них по-своему уникальна. Так вы получаете огромное множество боевых возможностей, которые надо избирательно сочетать для победы над особо сложными врагами. Всё это делает Astral Chain оригинальным, в меру сложным и очень свежим экшеном, где нужно не только быстро атаковать, но и своевременно и быстро принимать тактические решения.

К сожалению, в отличие от Vanquish и Bayonetta, в Astral Chain бои занимают не всё игровое время, а лишь часть. Разработчики решили разбавить экшен социальной составляющей и детективными расследованиями. Социальный режим представляет собой традиционную для японских игр болтовню с пролистыванием текста, а детективный режим — это беготня по локации со сбором улик и последующими попытками ответить на вопросы, что никак не отражается на сюжете, только на рейтинге игрока. Часто ловишь себя на желании, чтобы эта нуднятина наконец-то закончилась и начался экшен, который так классно получается у разработчиков.

При этом если социальная часть, как правило, разворачивается в красивых и эффектных городских декорациях, то бои часто проходят в другом измерении, которое настолько неприглядно и однообразно, что издатель даже постеснялся использовать его в промо-материалах игры. Внешне другое измерение выглядит как случной сгенерированное подземелье — за одним исключением: здесь оно создавались не из шаблонных элементов, а руками геймдизайнеров, которые до этого выпустили такие визуальные шедевры, как Bayonetta и Nier: Automata. Согласитесь, от PlatinumGames мы ждём чего угодно, но не скуки, а в Astral Chain она порой нападает не хуже монстров.

ИТОГ: в Astral Chain чувствуется огромный потенциал, но игра полна противоречий. В ней отличный дизайн мира будущего, но почему-то самое интересное разворачивается в безликих двухцветных «подземельях», сделанных словно под копирку. Разработчики придумали оригинальную боевую систему с одновременным управлением двумя персонажами, но почему-то значительную часть игрового процесса занимает унылая беготня по мирным локациям. Впрочем, несмотря на ряд недостатков, достоинств у Astral Chain больше: проходить её невероятно интересно, а с точки зрения портативного гейминга это вообще настоящая жемчужина, потому что хороших сюжетно-ориентированных хардкорных экшенов с отличной графикой «в поездку» практически нет.