Трудно поверить, но «Звёздным войнам» — 40 лет. Фантастическая сага Джорджа Лукаса поражает и вдохновляет уже четвёртое поколение киноманов. Не важно, простой вы зритель или хардкорный фанат, признаёте только оригинальную трилогию или с нетерпением ждёте каждый новый фильм от Disney, — чёрт возьми, вы могли даже не видеть ни одной части, но эти фильмы изменили мир, где вы живёте. Неудивительно, что сороковой юбилей серии решили отметить с большой помпой.

В 2017 году фестиваль Star Wars Celebration собрал в Орландо, штат Флорида, самые громкие имена далёкой галактики. На праздник приехали Джордж Лукас, Харрисон Форд, Марк Хэмилл, Джон Уильямс, Кэтлин Кеннеди, Дейзи Ридли, Джон Бойега, Райан Джонсон и другие творцы, сделавшие «Звёздные войны» символом нашей эпохи. Они отдали дань памяти Кэрри Фишер, вспомнили о корнях франшизы и рассказали о том, что ждёт её в будущем.

Церемония открытия

Star Wars Celebration основали в 1999 году, перед выходом «Призрачной угрозы», и с тех пор фестиваль проходил уже 12 раз, кочуя по США, Японии и Европе. Тут есть всё, чего вы ожидаете: целый этаж, заполненный сувенирами по «Звёздным войнам», толпы косплееров, дроиды, автограф-сессии со звёздами и актёрами второго плана.

Но с тех пор, как Disney купили Lucasfilm, фестиваль стал ещё и местом, где делаются самые важные анонсы о франшизе. Переход к диснеевской эре изменил дух мероприятия — «Звёздные войны» возродились. На Celebration 2015 года в Анахайме пришло в разы больше людей, и все восторженно ожидали новых историй. В этом году уже более 70 тысяч фанатов штурмовали фестивальный центр округа Ориндж, как никогда готовые почувствовать Силу.

И им это удалось. Такую церемонию открытия, как в этом году, можно увидеть лишь раз в жизни. Никто, даже храбрецы, с ночи занимавшие места в очереди, не были готовы к тому, что им предстояло. Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди появилась на сцене, чтобы представить «человека, чей гений собрал нас сегодня здесь». На сцену вышел Джордж Лукас, и толпа взорвалась воплем радостного изумления.

Мало кто ожидал, что Лукас появится на Celebration даже в честь юбилея саги. Всем известно его непростое отношение к тому, в каком направлении Disney её развивают. Помните, как он назвал их в интервью «рабовладельцами»? А для многих фанатов поводом поверить в новые «Звёздные войны» стало то, что Джордж НЕ участвует в их создании. Но, может быть, прошло достаточно времени — и пора фанатам и Лукасу всё забыть и простить друг друга?

Похоже, рана затянулась. «Звёздные войны» уверенно зажили без Лукаса, и мы снова можем ценить его за грандиозные достижения в области кино. Можно не любить приквелы, осуждать изменения, которые Лукас внёс в оригинальную трилогию, но, в конце концов, этот человек подарил нам «Звёздные войны», «Виллоу» и «Индиану Джонса». Мы навсегда перед ним в долгу.

Эта панель принадлежала Лукасу. Ни «Пробуждения силы», ни «Изгоя-один», ни будущих фильмов — только работа Лукаса над сагой с 1977 по 2013 год. Актёры и прочие его коллеги из разных эпох садились к нему на диван пообщаться. Джордж рассказал, как сложно было создать фильм с «мифологическими и психологическими мотивами» и как он опасался продаться одной студии на всю жизнь.

Он провёл немало времени со своим протеже Дэйвом Филони, который под его руководством создал «Войны клонов», а теперь делает «Повстанцев». С ведущим панели Уорвиком Дэвисом (звездой «Виллоу» и эвоком Уикетом) они пролистали письма и фотографии той поры, когда Дэвис ещё ребёнком работал на съёмках «Возвращения джедая». «Я тебя нанял, когда тебе было 11 лет, а теперь ты уже седой», — вздохнул Лукас.

Хайден Кристенсен, сам Энакин Скайоукер, появился на Celebration впервые за последние 15 лет. Актёр явно нервничал перед выходом, но встретили его тепло — зал встал при его появлении.

Лиам Нисон и Сэмюэл Л. Джексон не смогли приехать, но записали видеообращения. Нисон пригрозил отдельным фильмом про Джа-Джа Бинкса, а Джексон призвал вернуть на экраны своего недораскрытого персонажа, Мейса Винду.

Следом появились актёры из оригинальной трилогии: Марк Хэмилл, Энтони Дэниелс, Питер Мэйхью, Билли Ди Уильямс… и у всех челюсти упали в пол, когда вышел Харрисон Форд. Он, как известно, избегает фестивалей, а когда появляется, выглядит скованным, — но не в этот раз. Лукас и Форд встретились как два старых близких друга. Они обменивались шутками, вспоминали, как будущий Хан Соло работал плотником у Фрэнсиса Форда Копполы, что и определило его будущее в Голливуде. Форд процитировал Индиану Джонса, подшутив над своей недавней вынужденной посадкой: «Летать умею, садиться — нет!»

К тому моменту все в зале осознали, что видят мероприятие, подобных которому уже не будет. И всё же организаторы сумели ещё раз поднять планку — показали мощное, душещипательное видео, посвящённое Кэрри Фишер. Уже стало традицией показывать на открытии Star Wars Celebration что-нибудь эмоционально обезоруживающее, чтобы толпа пустила коллективную слезу.

Для тех же, кому видео не хватило, организаторы припасли контрольный выстрел: занавес поднялся, и филармонический оркестр Орландо, которым дирижировал сам Джон Уильямс, сыграл «Тему принцессы Леи». Это был невероятно грустный и величественный момент: зал, полный икон массовой культуры и их преданных фанатов, вместе оплакивал потерю друга.

Всё остальное, что было на Celebration, не идёт ни в какое сравнение с открытием. Увы, лишь немногие избранные смогли увидеть его воочию. Многие простояли в очереди всю ночь, но их направили в другой зал и показали онлайн-трансляцию, которую передавали на весь мир. Таковы конвенты в наши дни: вы приносите в жертву силы и финансы ради сомнительного шанса на эксклюзивность.

Может, 40-летие «Звёздных войн» лучше было отмечать на отдельной площадке и пускать туда по отдельным билетам? Возможно. Но, не считая этих проблем, церемония открытия вышла замечательной — спасибо организаторам за их старания, позволившие воплотить нечто невероятное. Все, кто видел эту церемонию, запомнят её до конца жизни.

Экспозиция

Выставочный зал Celebration не так велик, как можно ожидать от фестиваля такого размаха. По площади он примерно как средних размеров фестиваль комиксов, только продавцов и стендов меньше. За счёт этого проходы свободны даже в людные часы, а экспозиция настолько невелика, что её можно изучить за полдня.

Но тех, кто решил остановиться у официальной лавки, чтобы купить эксклюзивную атрибутику Celebration, ждал сущий кошмар. В среднем уходило три часа, чтобы попасть за стены этого чересчур охраняемого места. Хотя внутри было просторно, туда пускали лишь по несколько человек за раз, чтобы они могли оглядеться и постоять ещё час в очереди на выход. В итоге люди полдня торчали в очередях, чтобы потратить деньги на мероприятии, которое и так влетело им в копеечку. Оно того не стоило.

Важный плюс небольшой экспозиции в том, что в зале хватало места, чтобы у маленьких сцен собирались толпы. The Star Wars Show транслировалось в прямом эфире с места событий, и на сцену, к изумлению фанатов, выводили то Лукаса, то Форда, то кого-то ещё. Disney привёзли своё интерактивное шоу для детей Jedi Training Academy, в которое обычно играют в «Диснейленде», и установили несколько интерактивных стендов самого разного назначения: на одних можно было увидеть новые настолки по Star Wars, на других — сделать ЗВ-татуировку. Посетители были зрелищем сами по себе: тут хватало косплееров, изображавших персонажей из самых разных канонов, даже таких малоизвестных, как Уиллроу Худ и Джакссон.

Презентации

Впрочем, истинной душой Star Wars Celebration всегда были презентации. Они дают редкую возможность заглянуть за кулисы фильмов, задать вопросы любимым актёрам, увидеть архивные материалы, оценить которые способны только истинные фанаты. Этот Celebration не сильно отличался по содержанию от предыдущих, но тем, кто хотел попасть на главные мероприятия, требовалась выдержка джедая.

Очередь надо было занимать с ночи — не только на открытие, но и на все крупные презентации, например, посвященные «Последним джедаям», Battlefront II и «Повстанцам». Каждое утро фанаты выстраивались в колонны не только на вход, но и за браслетами-пропусками на эти мероприятия, причём попасть разрешалось только на два в день. И все они того не стоили, ведь каждый крупный показ хотя бы частично транслировался онлайн. Анонсов будущих планов и показов отрывков в этом году было ещё меньше, чем обычно. Даже хардкорные фанаты задумались, стоит ли тратить с трудом добытые кредиты в этом сомнительном космопорту.

На презентациях «Последних джедаев» и Battlefront II показали мало нового: их трейлерами и анонсами интернет уже завален. А вот панели, посвящённые анимационным проектам, были полны удивительных эксклюзивов. Создатели мультсериала «Повстанцы» рассказали всё, что могли, стараясь не проспойлерить будущий финальный сезон, и показали публике новый эпизод, который выйдет на экраны только осенью. Этот эпизод, «Герои Мандалора — часть 1», оказался потрясающим: нам показали лучшие в сериале экшен-сцены, вернули на экраны старого персонажа, внезапно убили одного из героев и раскрыли секрет, на который давно намекали.

Вспомнили и о том, как «Войны клонов» бесцеремонно закрыли в 2013 году. На тот момент множество эпизодов сериала находились на разных стадиях производства. Некоторые незавершённые серии стали основой книг и комиксов, другие опубликовали в черновом виде, но часть мозаики оставалась незавершённой. Дэйв Филони и творческий директор Пабло Идальго показали несколько отрывков, в том числе ранее не публиковавшуюся сцену о всеми любимом охотнике за головами Бобе Фетте.

На Celebration-2015 в Анахайме публике уже демонстрировали отрывок, где матёрый охотник за головами Кад Бейн наставлял юного Бобу на Татуине. Новая сцена, вероятно, из того же эпизода. В ней Кад Бейн и вооружённый до зубов Боба уже не друзья: Бейн взял заложников, и Бобе это как кость в горле. Далее следует классическая дуэль из вестернов. В быстром монтаже мелькают напряжённые пальцы, рукоятки бластеров и сузившиеся глаза, и наконец охотники одновременно выхватывают оружие и стреляют друг в друга. Судьба Бейна неизвестна, но Бобу мы видим лежащим на земле, его шлем валяется поодаль, и знаменитая вмятина на нём дымится, подчёркивая, что так он её и получил.

Сериал, который придёт на смену «Повстанцам», ещё не объявлен, но Филони уже работает над веб-мультсериалом «Силы судьбы» (Forces of Destiny) — его премьера состоялась на Celebration. Он состоит из коротких историй о героинях разных эпох: в центре внимания — принцесса Лея, Гера из «Повстанцев», Сабина, Асока, Джин Эрсо из «Изгоя-один» и Рей из «Пробуждения Силы». За исключением Леи, всех героинь озвучат изначальные актрисы.

На презентации «Героини «Звёздных войн» нам представили эпизод «Бандиты BB-8», посвящённый Рей и озвученный Дейзи Ридли. Мы увидели, как Рей на Джакку использует всю свою смекалку, чтобы отбиться от группы воров, решивших украсть дроида. Эпизод длится всего пару минут, но в нём есть действие, веселье и крутая инопланетная тварь.

Сериал будет запущен этим летом в поддержку серии игрушек «Силы судьбы». 27-сантиметровые фигурки с гибкими суставами, высокой детализацией, настоящими волосами и стильными аксессуарами — это не просто игрушки или куклы, а отличный сплав того и другого.

Было несколько панелей, посвящённых съёмкам «Изгоя-один». Сложная творческая судьба этого проекта всё ещё окутана тайной, но посетителям показали уйму впечатляющего эксклюзивного материала, который пролил немного света на альтернативные версии фильма и показал инновации в области спецэффектов.

Даг Чанг, исполнительный творческий директор Lucasfilm и художник-постановщик «Изгоя-один», мастер по спецэффектам Джон Нолл и главный звукооператор Мэттью Вуд были ведущими презентации, где показали кадры со съёмок и демо-ролики спецэффектов. Нолл рассказал, что с помощью фотореалистичной графики воспроизвёл часть декораций из «Новой надежды», например, конференц-зал Звезды смерти и ангар, рассчитывая использовать их в фильме.

Нам показали, что в «Изгое-один» было реальным, а что нет, — и для многих это стало откровением, если не шоком. 12-метровые светодиодные экраны, настолько яркие, что вызывали блики, отбрасывали реалистичный свет на мостик Звезды смерти и лица актёров в лётных симуляторах. А некоторые планы, в том числе панорамные съёмки на Мальдивах, были скомпонованы из нескольких.

За четыре дня фестиваля можно было увидеть и сделать ещё много чего, но на это могли рассчитывать лишь счастливчики из числа VIP-ов и избранной прессы. Star Wars Celebration вернётся в 2019 году, но ни точную дату, ни место проведения пока не объявили.

Будем надеяться, что это в целом классное мероприятие в следующий раз организуют так, чтобы как можно больше фанатов смогли поучаствовать в главных событиях. Ведь, несмотря на все проблемы, любовь к фанатов и создателей «Звёздным войнам» позволила магии Celebration просиять сквозь ржавую обшивку.