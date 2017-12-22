Косплей: Светлая и Тёмная сторона Силы в «Звёздных войнах»

14 декабря в прокат вышли «Последние джедаи» — это восьмой эпизод самой знаменитой космической саги. Мнения насчёт фильма в редакции разделились: автор рецензии Светлой стороны одобряет картину, а вот автор рецензии Тёмной стороны, наоборот, ругает. Но сегодня мы предлагаем не спорить по поводу фильма, а просто любоваться тематической подборкой косплея на тему «Звёздных войн». Выбирайте свою сторону!
Косплей: Анастасия Зеленова (тёмная Рей), Алиса Валеева (светлая Рей).
Фото: Ольга Татаурова
В начале декабря Анастасия и Алиса порадовали поклонников фотосетом, который отражал фанатские теории о судьбе главной героини новой саги. Одни считали, что Рей останется на Светлой стороне Силы, а другие были уверены, что она перейдёт на Тёмную. Как оказалось… впрочем, смотрите сами!
Кстати, в сентябрьском номере вы можете почитать наше интервью с Анастасией.
Косплей: Саша Санжев (Оби-Ван Кеноби), Веня Боровиков (Энакин Скайуокер)
Фото: JustMoolti
А этот впечатляющий фотосет показывает главную дуэль трилогии приквелов — бой между Энакином Скайуокером и Оби-Ваном Кеноби из «Мести ситхов». Пусть обработки и «фотошопа» здесь не меньше, чем компьютерной графики в самом фильме, зато изображения выглядят яркими и впечатляющими.
Косплей: Жанна Рудакова
Фото: Makar Vinogradov
Дарт Талон — Леди ситх из народа тви’лек, придуманная Джоном Острандером и Джен Дуурсимой, авторами серии комиксов «Звёздные войны: Наследие». Действие «Наследия» разворачивается спустя 130 лет после событий шестого эпизода. Сюжет рассказывает о потомке Люка Скайуокера по имени Кейд Скайоукер, который отринул джедаизм и стал охотником за головами. Но настоящим «лицом» серии стала Дарт Талон, выступавшая на стороне злодеев. Авторы комикса с самого начала задумывали Талон как злую и страстную героиню, а в основе её образа лежит «фантастическая вариация женщины из народа пиктов». Многочисленные татуировки ситхов на теле Талон нанёс её наставник Дарт Крайт.
Косплей: John Martinez
Фотографии: Factory Shot Photography
Обработка: Skywalker Colection Inc.
Косплеер Джон Мартинез представил свой взгляд на Энакина Скайуокера, главного героя трилогии приквелов. Джону повезло, ведь лицом он действительно похож на актёра Хейдена Кристенсена. На отдельных кадрах даже выглядит лучше него самого, взгляните!
Косплей: Jessica Nigri
Фотография: @fakenerdboy / @beethyphotography
Знаменитая косплей-модель Джессика Нигри тоже присоединилась к великому противостоянию в «Звёздных войнах». Нигри выбрала Тёмную сторону и красный световой меч. Она не косплеит кого-то конкретного — скорее, придумала собирательный образ девушки-ситха.
Все фотографии: Coming Soon с фестиваля Star Wars Celebration 2017
А ниже идёт, пожалуй, самый оригинальный косплей. Да, это Эдгар Аллан По Дэмерон!
My Edgar Allen Poe Dameron cosplay #cvg2017 pic.twitter.com/aqPQocdMzM
— Beth Grimes (@victrolavixen) July 10, 2017
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