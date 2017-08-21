Полное содержание номера

1

5

Спецматериал

6

Книжный ряд

14

16

19

22

34

38

41

42

48

Видеодром

52

54

60

63

66

70

72

74

78

Игровой клуб

80

82

86

Врата миров

92

94

96

100

Машина времени

106

108

114

Зона развлечений

120

127

128

«Трон для героя»У популярности «Игры престолов» много причин. И одна из них в том, что Джордж Мартин грамотно использовал события и персонажей реальной истории. О том, какие именно события легли в основу романов и сериала и чьи фигуры послужили прототипами мартиновских героев, споры идут до сих пор. Попробуем внести свою лепту и мы…Новые переиздания — красочный Жюль Верн, а также классический Беляев, неизвестные Стругацкие и альтернативный Аксёнов.Алексей Пехов — один из наиболее популярных российских фантастов. Его романы, написанные как сольно, так и в соавторстве с Еленой Бычковой и Натальей Турчаниновой, постоянно занимают верхние строчки в топах. Скоро в издательстве «Альфа-Книга» выходит новый роман соавторов, и по этому случаю мы решили с ними поговорить.На крупнейшем в Европе фантастическом конвенте «Еврокон-2017», который проходил в Дортмунде, награда в номинации «Лучший переводчик» досталась Наталии Осояну. И приз «Еврокона» оказался отличным поводом заглянуть в её лабораторию художественного перевода.«Охотники. Пророчества Разрушения» •«Взять живым мёртвого» •«Поддай пару!» • Новая книга ужасов • Царствие хаоса •«Скандинавские боги» и другие книги.2016 год прошёл под знаком игры Pokémon GO, главной фишкой которой стала дополненная реальность. Эта тема давно занимает фантастов. Мы собрали список книг, где реальный мир оказался жертвой виртуальной экспансии.Издательство АСТ представляет новую межавторскую серию «Гаджет» — о ближайшем будущем, где активно используется виртуальная реальность. Один из основных авторов серии и главный генератор её идей — известный писатель Дмитрий Силлов, с которым мы сегодня побеседовали.Космическая опера или литературная игра? А может быть, артбук? Советуем книги на любой вкус.Сегодня космическая фантастика переживает настоящий ренессанс. Представляем вашему вниманию тринадцать ярких и неординарных произведений в этом жанре.Ведьмак. Проклятие воронов • Аватар. Легенда об Аанге. Обещание; Поиск • Воскресение Рэйчел. Книга 1 • Валериан. Полное собрание. Книга 1Главные кино- и телепремьеры сентября: «Звёздный путь», пародия на «Звёздный путь», самый ожидаемый ужастик года и последнее аниме в России.Человек-паук: Возвращение домой • Валериан и город тысячи планет • Тёмная башняLucasfilm уволили режиссёров фильма о молодом Хане Соло прямо на съёмочной площадке. Что теперь будет с картиной? И может ли подобное повториться?Эта экранизация «классической сказки о настоящей любви и невероятных приключениях» — из числа тех фильмов, что получают весьма прохладный приём при выходе на экраны, зато со временем признаются культовыми.«Игра престолов» скоро закончится, и на смену ей HBO готовит пять идей для спин-оффов. Они пока держатся в тайне, но мы попробуем их угадать.Актёр, сыгравший рыцаря Давоса в «Игре престолов», — о своём персонаже, о съёмках в сериале и о поисках работы после финальных титров.Доктором Кто впервые в истории станет женщина — актриса Джоди Уиттакер. Как это повлияет на легендарный сериал?Доктор Кто (10 сезон) • Castlevania (1 сезон)Приключенческие сериалы о похождениях рыцарей, викингов, мушкетёров и гладиаторов на фоне реальных исторических событий не менее популярны, чем фэнтези. Впрочем, во многих этих шоу создатели уходят так далеко от реальной истории, что впору считать их разновидностью фантастики.Выход ремейка — это всегда отличный повод предаться ностальгии по любимой игре юности или познакомиться с пропущенной классикой. Но зачастую переиздания оказываются чем-то большим, чем старая игра в новом оформлении.Pyre • Wipeout Omega Collection • Final Fantasy XII: The Zodiac AgeВспоминаем дорогие настольные игры и ищем причины, по которым всё же стоит отдать сотню-другую долларов за коробку.: «Кросмастер Арена 2.0», «Сундук приключений»Мультивселенная «Рика и Морти» славится безумными мирами. Мы вспомнили несколько самых необычных.Молодой, но уже знаменитый отечественный музыкант рассказывает об источниках вдохновения, секретах успеха и о том, какую роль в его творчестве сыграл осьминог.Человеку-пауку уже более полувека, и его воплощения невозможно перечесть. Но мы попытаемся выбрать из них лучшие: в комиксах, сериалах, играх и кино.Она воплотила десятки популярных персонажей — и продолжает удивлять поклонников новыми яркими образами. Мы побеседовали с Настей об её увлечении и о видеоиграх, из которых она черпает вдохновение.Квантовая связь — одна из перспективных технологий, с помощью которых физики обещают кардинально изменить мир. Но насколько оправданны подобные обещания?Ася Казанцева — научный журналист, лектор, автор научно-популярных книг. Она помогает людям увидеть, что наука может быть захватывающей и интересной. Мы поговорили с Асей о технологиях виртуальной реальности и редактировании генома, а также порассуждали об этичности в научных исследованиях и выяснили, какое место в популяризаторстве занимает фантастика.Торговые автоматы, будильники и батарейки — все они старше, чем мы привыкли думать. Предлагаем копнуть историю поглубже и убедиться в этом.Рассказ, победивший на конкурсе «Квазар», — о дружбе, взаимовыручке и буквах.Сергей Дяченко вспоминает, как обида и желание мести превратились в искусство.«Своё кино»