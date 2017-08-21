1
Слово главного редактора
5
Эпиграф
Степан Вартанов
«Трон для героя»
6
Исторические корни «Игры престолов»
У популярности «Игры престолов» много причин. И одна из них в том, что Джордж Мартин грамотно использовал события и персонажей реальной истории. О том, какие именно события легли в основу романов и сериала и чьи фигуры послужили прототипами мартиновских героев, споры идут до сих пор. Попробуем внести свою лепту и мы…
14
Книжный ряд
Новые переиздания — красочный Жюль Верн, а также классический Беляев, неизвестные Стругацкие и альтернативный Аксёнов.
16
Контакт
Алексей Пехов, Елена Бычкова и Наталья Турчанинова
Алексей Пехов — один из наиболее популярных российских фантастов. Его романы, написанные как сольно, так и в соавторстве с Еленой Бычковой и Натальей Турчаниновой, постоянно занимают верхние строчки в топах. Скоро в издательстве «Альфа-Книга» выходит новый роман соавторов, и по этому случаю мы решили с ними поговорить.
19
Контакт
Наталия Осояну
На крупнейшем в Европе фантастическом конвенте «Еврокон-2017», который проходил в Дортмунде, награда в номинации «Лучший переводчик» досталась Наталии Осояну. И приз «Еврокона» оказался отличным поводом заглянуть в её лабораторию художественного перевода.
22
Книги номера
Ник Перумов
«Охотники. Пророчества Разрушения» • Андрей Белянин
«Взять живым мёртвого» • Терри Пратчетт
«Поддай пару!» • Новая книга ужасов • Царствие хаоса • Нил Гейман
«Скандинавские боги» и другие книги.
34
Топ
Фантастика о дополненной реальности
2016 год прошёл под знаком игры Pokémon GO, главной фишкой которой стала дополненная реальность. Эта тема давно занимает фантастов. Мы собрали список книг, где реальный мир оказался жертвой виртуальной экспансии.
38
Контакт
Дмитрий Силлов
Издательство АСТ представляет новую межавторскую серию «Гаджет» — о ближайшем будущем, где активно используется виртуальная реальность. Один из основных авторов серии и главный генератор её идей — известный писатель Дмитрий Силлов, с которым мы сегодня побеседовали.
41
Что почитать?
Космическая опера или литературная игра? А может быть, артбук? Советуем книги на любой вкус.
42
Топ
Оригинальная космическая фантастика XXI века
Сегодня космическая фантастика переживает настоящий ренессанс. Представляем вашему вниманию тринадцать ярких и неординарных произведений в этом жанре.
48
Комиксы
Ведьмак. Проклятие воронов • Аватар. Легенда об Аанге. Обещание; Поиск • Воскресение Рэйчел. Книга 1 • Валериан. Полное собрание. Книга 1
52
Видеодром
Главные кино- и телепремьеры сентября: «Звёздный путь», пародия на «Звёздный путь», самый ожидаемый ужастик года и последнее аниме в России.
54
После финальных титров
Человек-паук: Возвращение домой • Валериан и город тысячи планет • Тёмная башня
60
Забегая вперёд
«Звёздные войны: Соло»: что происходит с фильмом?
Lucasfilm уволили режиссёров фильма о молодом Хане Соло прямо на съёмочной площадке. Что теперь будет с картиной? И может ли подобное повториться?
63
Ретро-обзор
Принцесса-невеста (1987)
Эта экранизация «классической сказки о настоящей любви и невероятных приключениях» — из числа тех фильмов, что получают весьма прохладный приём при выходе на экраны, зато со временем признаются культовыми.
66
Забегая вперёд
Чего ждать от спин-оффов «Игры престолов»
«Игра престолов» скоро закончится, и на смену ей HBO готовит пять идей для спин-оффов. Они пока держатся в тайне, но мы попробуем их угадать.
70
Контакт
Лиам Каннингем
Актёр, сыгравший рыцаря Давоса в «Игре престолов», — о своём персонаже, о съёмках в сериале и о поисках работы после финальных титров.
72
Мнение
Доктор Кто — женщина. Что это меняет?
Доктором Кто впервые в истории станет женщина — актриса Джоди Уиттакер. Как это повлияет на легендарный сериал?
74
Финал сезона
Доктор Кто (10 сезон) • Castlevania (1 сезон)
78
Топ
Лучшие исторические сериалы
Приключенческие сериалы о похождениях рыцарей, викингов, мушкетёров и гладиаторов на фоне реальных исторических событий не менее популярны, чем фэнтези. Впрочем, во многих этих шоу создатели уходят так далеко от реальной истории, что впору считать их разновидностью фантастики.
80
Игровой клуб
Выход ремейка — это всегда отличный повод предаться ностальгии по любимой игре юности или познакомиться с пропущенной классикой. Но зачастую переиздания оказываются чем-то большим, чем старая игра в новом оформлении.
82
Лучшие видеоигры
Pyre • Wipeout Omega Collection • Final Fantasy XII: The Zodiac Age
86
Настольные игры
Вспоминаем дорогие настольные игры и ищем причины, по которым всё же стоит отдать сотню-другую долларов за коробку.
Рецензии
: «Кросмастер Арена 2.0», «Сундук приключений»
92
Врата миров
Мультивселенная «Рика и Морти» славится безумными мирами. Мы вспомнили несколько самых необычных.
94
Контакт
Davip
Молодой, но уже знаменитый отечественный музыкант рассказывает об источниках вдохновения, секретах успеха и о том, какую роль в его творчестве сыграл осьминог.
96
Портрет героя
Самые удачные воплощения Человека-паука
Человеку-пауку уже более полувека, и его воплощения невозможно перечесть. Но мы попытаемся выбрать из них лучшие: в комиксах, сериалах, играх и кино.
100
Косплей месяца
Анастасия Зеленова
Она воплотила десятки популярных персонажей — и продолжает удивлять поклонников новыми яркими образами. Мы побеседовали с Настей об её увлечении и о видеоиграх, из которых она черпает вдохновение.
106
Машина времени
Квантовая связь — одна из перспективных технологий, с помощью которых физики обещают кардинально изменить мир. Но насколько оправданны подобные обещания?
108
Контакт
Ася Казанцева
Ася Казанцева — научный журналист, лектор, автор научно-популярных книг. Она помогает людям увидеть, что наука может быть захватывающей и интересной. Мы поговорили с Асей о технологиях виртуальной реальности и редактировании генома, а также порассуждали об этичности в научных исследованиях и выяснили, какое место в популяризаторстве занимает фантастика.
114
Вперёд в прошлое
Изобретения, опередившие время
Торговые автоматы, будильники и батарейки — все они старше, чем мы привыкли думать. Предлагаем копнуть историю поглубже и убедиться в этом.
120
Рассказ
Ян Бадевский «Пиктограммы»
Рассказ, победивший на конкурсе «Квазар», — о дружбе, взаимовыручке и буквах.
127
Постскриптум
Моменты счастья
Сергей Дяченко вспоминает, как обида и желание мести превратились в искусство.
128
Зона комикса
Александр Ремизов
«Своё кино»