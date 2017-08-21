Сентябрьский номер «Мира фантастики» посвящён главному событию середины года — «Игре престолов». Попробуем с помощью учебника истории угадать, кто же займёт Железный трон.

В номере

  • «Игра престолов» и реальная история: прототипы героев и спойлеры в учебниках.
  • Новая и оригинальная фантастика про космос: да, она существует!
  • Изобретения, опередившие время: вертолёты и компьютеры в Древнем мире.
  • Лучший Человек-паук: сравниваем воплощения супергероя в комиксах, сериалах, играх и кино.
  • Фантастика о дополненной реальности: книги, где реальный мир оказался жертвой виртуальной экспансии.

А также:

Самые безумные миры Рика и Морти • обзоры на фильмы «Валериан», «Человек-паук» и «Тёмная башня • новые сезоны сериалов «Доктор Кто» и «Castlevania» • книги Ника Перумова, Андрея Белянина, Нила Геймана, Терри Пратчетта и других • комиксы, компьютерные и настольные игры • интервью с писателями Алексеем Пеховым, Еленой Бычковой и Натальей Турчаниновой, Дмитрием Силловым, переводчицей Наталией Осояну, научным журналистом Асей Казанцевой, музыкантом Davip и актёром Лиамом Каннингемом • косплей: Анастасия Зеленова • Рассказ Яна Бадевского • комикс Александра Ремизова • и многое другое!

Иллюстрация на обложке: «Игра престолов. Седьмой сезон». © 2017 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and related service marks are the property of Home Box Office, Inc.

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В продаже с 29 августа.
Следующий номер выйдет 26 сентября.

Полное содержание номера

Предыдущий номер
№ 168 (Август 2017)

Мир фантастики №168 (Август 2017)

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