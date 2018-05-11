В эту пятницу мы заглянули в Сказкитаун к главным героям игры Wolf Among Us и комикса Fables. В новом сете погружаемся в нуарную и магическую атмосферу вымышленного мира, в котором обитают страшный серый волк, принцессы, феи и прочие персонажи сказок.

Бигби Волк и Снежка (Wolf Among Us / Fables)

Серый Волк Бигби работает кем-то вроде шерифа в Сказкитауне. Он следит за порядком и старается не допускать, чтобы жители не «светились» перед простыми людьми. Снежка — мэр города, формирующая законы, по которым живут горожане. Например, в быту жителям Сказкитауна нужно обязательно применять «чары», чтобы маскировать свою необычную внешность.

Снежка: Мария Ханна
Волк Бигби: Михаил Назаров
Фотографии, ретушь: KIRA

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Персонажи в игре

Лучший косплей: волк Бигби и Снежка из Wolf Among Us 1

Косплей

Лучший косплей: волк Бигби и Снежка из Wolf Among Us 2 Лучший косплей: волк Бигби и Снежка из Wolf Among Us 3 Лучший косплей: волк Бигби и Снежка из Wolf Among Us 4 Лучший косплей: волк Бигби и Снежка из Wolf Among Us 5 Лучший косплей: волк Бигби и Снежка из Wolf Among Us 6 Лучший косплей: волк Бигби и Снежка из Wolf Among Us 7 Лучший косплей: волк Бигби и Снежка из Wolf Among Us 7 Лучший косплей: волк Бигби и Снежка из Wolf Among Us 9 Лучший косплей: волк Бигби и Снежка из Wolf Among Us 10 Лучший косплей: волк Бигби и Снежка из Wolf Among Us 11 Лучший косплей: волк Бигби и Снежка из Wolf Among Us 12 Лучший косплей: волк Бигби и Снежка из Wolf Among Us 13 Лучший косплей: волк Бигби и Снежка из Wolf Among Us 14 Лучший косплей: волк Бигби и Снежка из Wolf Among Us 15 Лучший косплей: волк Бигби и Снежка из Wolf Among Us Лучший косплей: волк Бигби и Снежка из Wolf Among Us 16 Лучший косплей: волк Бигби и Снежка из Wolf Among Us 17 Лучший косплей: волк Бигби и Снежка из Wolf Among Us 18 Лучший косплей: волк Бигби и Снежка из Wolf Among Us 19 Лучший косплей: волк Бигби и Снежка из Wolf Among Us 20

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.


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