В эту пятницу мы заглянули в Сказкитаун к главным героям игры Wolf Among Us и комикса Fables. В новом сете погружаемся в нуарную и магическую атмосферу вымышленного мира, в котором обитают страшный серый волк, принцессы, феи и прочие персонажи сказок.
Серый Волк Бигби работает кем-то вроде шерифа в Сказкитауне. Он следит за порядком и старается не допускать, чтобы жители не «светились» перед простыми людьми. Снежка — мэр города, формирующая законы, по которым живут горожане. Например, в быту жителям Сказкитауна нужно обязательно применять «чары», чтобы маскировать свою необычную внешность.
Снежка: Мария Ханна
Волк Бигби: Михаил Назаров
Фотографии, ретушь: KIRA
Интервью с Марией
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Персонажи в игре
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