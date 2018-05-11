В эту пятницу мы заглянули в Сказкитаун к главным героям игры Wolf Among Us и комикса Fables. В новом сете погружаемся в нуарную и магическую атмосферу вымышленного мира, в котором обитают страшный серый волк, принцессы, феи и прочие персонажи сказок.

Бигби Волк и Снежка (Wolf Among Us / Fables)

Серый Волк Бигби работает кем-то вроде шерифа в Сказкитауне. Он следит за порядком и старается не допускать, чтобы жители не «светились» перед простыми людьми. Снежка — мэр города, формирующая законы, по которым живут горожане. Например, в быту жителям Сказкитауна нужно обязательно применять «чары», чтобы маскировать свою необычную внешность.

Снежка: Мария Ханна

Волк Бигби: Михаил Назаров

Фотографии, ретушь: KIRA

Интервью с Марией Мария Ханна: косплей и интервью Мария Ханна — одна из самых известных косплееров России. Мы пообщались с ней о любимых образах, отличии косплееров от актёров и фотомоделей и о параллельных вселенных.

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