«Астрал 5: Красная дверь» — не ужасы, а психологические травмы

Прямое продолжение «Астрала 2». После событий второй части прошло девять лет. Джош Ламберт переживает смерть матери и развод с женой, а его старший сын Долтон вырос и едет в колледж. Кошмары прошлых лет забыты, причём не без помощи гипнотизёра. Эта сомнительная попытка справиться с болезненным опытом выходит боком всей семье.
Если вы удивлены, что в синопсисе пятой части знаменитой хоррор-франшизы до сих пор нет ни слова про сами ужасы, вам стоит знать одну вещь. Демоны, призраки и сам астрал здесь, конечно, в наличии, но всё это играет второстепенную роль. На самом деле «Астрал 5: Красная дверь» — это история о семейных травмах.
Insidious: The Red Door
Жанр: ужасы
Режиссёр: Патрик Уилсон
В ролях: Тай Симпкинс, Патрик Уилсон, Роуз Бирн, Синклер Дэниэл, Хиам Аббасс
Премьерный показ: 27 июня 2023 года (мировая премьера), 1 августа 2023 года (цифровой релиз)
Продолжительность: 107 минут
Похоже на: «Заклятие», «Синистер», «Звонок 2», «Зеркала», «1408»
Джеймс Ван отошёл от режиссуры «Астралов» уже после первых двух частей серии. Приквел «Астрал 3» (2015) снял Ли Уоннелл, ещё за один приквел «Астрал 4: Последний ключ» (2018) отвечал Адам Робител, а потом бразды правления перешли к исполнителю главной роли, Патрику Уилсону. Пятая часть франшизы стала его режиссёрским дебютом. Выбор выглядел логично — у Уилсона был огромный опыт в жанре и личный интерес к «Астралам». Помогло ли это поднять (или хотя бы не сильно уронить) изрядно пошатнувшуюся планку качества? Вопрос, конечно, интересный.
Несмотря на недостатки, о которых мы расскажем позже, фильм есть за что похвалить. С самого начала «Красная дверь» акцентирует внимание зрителей на том, что травмы прошлого не проходят бесследно. После победы над злом члены семьи Ламберт не «живут долго и счастливо». Родители развелись, отец страдает от проблем с психическим здоровьем, старший сын Долтон вырос замкнутой и (о ужас) творческой личностью, а его младшего брата до сих пор мучают кошмары. Довольно честный портрет семьи с ПТСР, чаще всего фильмы ужасов не освещают эту проблему.
Чтобы такое пережить, действительно нужны годы упорной работы над собой и толковый психотерапевт. Долтон и его родители к терапевту явно не ходили, поэтому между ними выросла глухая стена непонимания. Неустойчивый рассудок уязвим для злых сил, и когда сущности с той стороны пытаются возобновить общение с юношей, у них не возникает особых проблем.
Акцент в пятой части сместился со взрослых героев на подрастающее поколение. Большую часть времени мы наблюдаем за похождениями возмужавшего Долтона. Его играет всё тот же актёр, Тай Симпкинс, но с премьеры первой части прошло тринадцать лет, и узнать его не так просто. Теперь это не измученный ребёнок, а стереотипный «тридцатилетний американский школьник». Герой недурно рисует и поэтому после окончания школы выбирает художественное образование в колледже. Именно там его начинают буквально преследовать призраки прошлого, потому что вместе с творческим потенциалом он открывает в себе кое-что, чего открывать явно не стоило.
Параллельно с этим отец Долтона пытается выяснить, почему пошатнулся его собственный рассудок. Он благоразумно идёт не к священнику или местной ворожее, а в больницу, где проходит обследование. Кстати, с этой сценой связан один из самых эффектных скримеров фильма.
Вот тут-то мы и подобрались к самому интересному. Реализм в поступках героев радует, но зрители смотрят фильмы ужасов прежде всего ради самого страха. С ним у «Красной двери» большие проблемы.
Конечно, вы будете непроизвольно вздрагивать из-за скримеров (рабочий, но ленивый ход), но в остальном кино вряд ли сможет вас напугать. Более того, во время просмотра вы рискуете заскучать или вовсе мирно задремать. Большую часть хронометража герои ходят с сосредоточенными хмурыми лицами и пытаются понять, что происходит. Если не считать парочки заплутавших призраков по ходу сюжета, действие хоть как-то оживляется только в последние двадцать минут фильма.
«Астралы» никогда не были слоубёрнерами, и списать такое положение вещей на художественный приём не получится — это явный просчёт сценаристов и постановщика. Франшизу некогда считали одной из самых жутких в жанре, но её пятая часть навевает жуть разве что посредственными диалогами.
Ещё один существенный минус в том, что фильм не работает как самостоятельное произведение. Здесь есть все знакомые персонажи, много отсылок «для своих», даже вставлены кадры из предыдущих фильмов — всё это несомненно порадует старых фанатов «Астрала». Но если вы не смотрели первые фильмы или успели их подзабыть, то понять, что творится на экране, вам будет довольно сложно, а все отсылки пройдут мимо.
В целом кино можно охарактеризовать как пресное, обтекаемое и безопасное. В нём есть заискивание перед фанатами, не страшные и будто бы рассчитанные на более широкую аудиторию «пугалки», неизменно актуальная рефлексия на тему семейных отношений, но совершенно нет новых идей. Создатели настолько опасались сделать плохой фильм, что не получился и особенно хороший — с осторожностью тут явный перебор. Но не стоит кидать камни в Патрика Уилсона, для первого фильма он справился вполне неплохо. В процессе участвовали как минимум ещё и продюсеры со сценаристами — Ли Уоннелл, Джейсон Блум, Орен Пели и всё тот же Джеймс Ван.
«Красная дверь» завершает историю семьи Ламберт весьма сентиментальным образом, и, пожалуй, герои заслужили именно такой финал. Он не получился страшным или шокирующим, вы не будете думать о нём ночью по пути в туалет, а его сюжет спустя время сотрётся из вашей памяти даже без помощи гипнотизёров. Тем не менее это точно не будет худший фильм ужасов в вашей жизни, и если вам интересно, чем закончилась вся эта эпопея, пропускать его не стоит.
Кстати, здесь есть сцена после титров, которая ставит под сомнение окончательность финала. Понятно, что в кино частенько оставляют подобные лазейки на всякий случай, но заклинаем именами всех астральных демонов: пожалуйста, ХВАТИТ!
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Александр Ремизов
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