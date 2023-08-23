«Астрал 5: Красная дверь» — не ужасы, а психологические травмы

Прямое продолжение «Астрала 2». После событий второй части прошло девять лет. Джош Ламберт переживает смерть матери и развод с женой, а его старший сын Долтон вырос и едет в колледж. Кошмары прошлых лет забыты, причём не без помощи гипнотизёра. Эта сомнительная попытка справиться с болезненным опытом выходит боком всей семье. Если вы удивлены, что в синопсисе пятой части знаменитой хоррор-франшизы до сих пор нет ни слова про сами ужасы, вам стоит знать одну вещь. Демоны, призраки и сам астрал здесь, конечно, в наличии, но всё это играет второстепенную роль. На самом деле «Астрал 5: Красная дверь» — это история о семейных травмах.

Insidious: The Red Door Жанр: ужасы

Режиссёр: Патрик Уилсон

В ролях: Тай Симпкинс, Патрик Уилсон, Роуз Бирн, Синклер Дэниэл, Хиам Аббасс

Премьерный показ: 27 июня 2023 года (мировая премьера), 1 августа 2023 года (цифровой релиз)

Продолжительность: 107 минут

Похоже на: «Заклятие», «Синистер», «Звонок 2», «Зеркала», «1408»

Джеймс Ван отошёл от режиссуры «Астралов» уже после первых двух частей серии. Приквел «Астрал 3» (2015) снял Ли Уоннелл, ещё за один приквел «Астрал 4: Последний ключ» (2018) отвечал Адам Робител, а потом бразды правления перешли к исполнителю главной роли, Патрику Уилсону. Пятая часть франшизы стала его режиссёрским дебютом. Выбор выглядел логично — у Уилсона был огромный опыт в жанре и личный интерес к «Астралам». Помогло ли это поднять (или хотя бы не сильно уронить) изрядно пошатнувшуюся планку качества? Вопрос, конечно, интересный.

Несмотря на недостатки, о которых мы расскажем позже, фильм есть за что похвалить. С самого начала «Красная дверь» акцентирует внимание зрителей на том, что травмы прошлого не проходят бесследно. После победы над злом члены семьи Ламберт не «живут долго и счастливо». Родители развелись, отец страдает от проблем с психическим здоровьем, старший сын Долтон вырос замкнутой и (о ужас) творческой личностью, а его младшего брата до сих пор мучают кошмары. Довольно честный портрет семьи с ПТСР, чаще всего фильмы ужасов не освещают эту проблему.

Чтобы такое пережить, действительно нужны годы упорной работы над собой и толковый психотерапевт. Долтон и его родители к терапевту явно не ходили, поэтому между ними выросла глухая стена непонимания. Неустойчивый рассудок уязвим для злых сил, и когда сущности с той стороны пытаются возобновить общение с юношей, у них не возникает особых проблем.

Акцент в пятой части сместился со взрослых героев на подрастающее поколение. Большую часть времени мы наблюдаем за похождениями возмужавшего Долтона. Его играет всё тот же актёр, Тай Симпкинс, но с премьеры первой части прошло тринадцать лет, и узнать его не так просто. Теперь это не измученный ребёнок, а стереотипный «тридцатилетний американский школьник». Герой недурно рисует и поэтому после окончания школы выбирает художественное образование в колледже. Именно там его начинают буквально преследовать призраки прошлого, потому что вместе с творческим потенциалом он открывает в себе кое-что, чего открывать явно не стоило.

Параллельно с этим отец Долтона пытается выяснить, почему пошатнулся его собственный рассудок. Он благоразумно идёт не к священнику или местной ворожее, а в больницу, где проходит обследование. Кстати, с этой сценой связан один из самых эффектных скримеров фильма.

Вот тут-то мы и подобрались к самому интересному. Реализм в поступках героев радует, но зрители смотрят фильмы ужасов прежде всего ради самого страха. С ним у «Красной двери» большие проблемы.

Конечно, вы будете непроизвольно вздрагивать из-за скримеров (рабочий, но ленивый ход), но в остальном кино вряд ли сможет вас напугать. Более того, во время просмотра вы рискуете заскучать или вовсе мирно задремать. Большую часть хронометража герои ходят с сосредоточенными хмурыми лицами и пытаются понять, что происходит. Если не считать парочки заплутавших призраков по ходу сюжета, действие хоть как-то оживляется только в последние двадцать минут фильма.

«Астралы» никогда не были слоубёрнерами, и списать такое положение вещей на художественный приём не получится — это явный просчёт сценаристов и постановщика. Франшизу некогда считали одной из самых жутких в жанре, но её пятая часть навевает жуть разве что посредственными диалогами.

Ещё один существенный минус в том, что фильм не работает как самостоятельное произведение. Здесь есть все знакомые персонажи, много отсылок «для своих», даже вставлены кадры из предыдущих фильмов — всё это несомненно порадует старых фанатов «Астрала». Но если вы не смотрели первые фильмы или успели их подзабыть, то понять, что творится на экране, вам будет довольно сложно, а все отсылки пройдут мимо.

В целом кино можно охарактеризовать как пресное, обтекаемое и безопасное. В нём есть заискивание перед фанатами, не страшные и будто бы рассчитанные на более широкую аудиторию «пугалки», неизменно актуальная рефлексия на тему семейных отношений, но совершенно нет новых идей. Создатели настолько опасались сделать плохой фильм, что не получился и особенно хороший — с осторожностью тут явный перебор. Но не стоит кидать камни в Патрика Уилсона, для первого фильма он справился вполне неплохо. В процессе участвовали как минимум ещё и продюсеры со сценаристами — Ли Уоннелл, Джейсон Блум, Орен Пели и всё тот же Джеймс Ван.