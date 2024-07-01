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    #итоги #лучшие фильмы

    Лучшие фильмы 2024 года: первое полугодие. Фантастика, мистика и мультфильмы

    1 июля 2024
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    01.07.2024
    10549
    7 минут на чтение
    #итоги #лучшие фильмы
    Лучшие фильмы 2024 года: первое полугодие. Фантастика, мистика и мультфильмы 8

    Половина 2024 года позади — уже можно судить, что за эти месяцы стало главным событием в мире кино. Мы отобрали для вас ряд интересных фильмов в наших любимых жанрах — фантастика, фэнтези, мистика и сказки; в том числе один отечественный.

    В отличие от итогов года, здесь мы пока не выбираем фильм №1 и не раздаём номинации — ведь до конца 2024-го всё может измениться. Это просто подборка интересных, заметных и важных фильмов, которые точно не стоило пропускать.

    Дюна: часть 2

    Лучшие фильмы 2024 года: первое полугодие. Фантастика, мистика и мультфильмы 1

    Дени Вильнёв нас обманул! Мы ждали финала саги о борьбе семей Атрейдесов и Харконненов за пустынную планету Арракис, а режиссёр снял своего рода «Две крепости» — промежуточную часть с заделом на продолжение. Придётся ждать окончания в будущей экранизации романа «Мессия Дюны».

    Но Вильнёв не обманул в главном: снял эпический блокбастер о восстании дикарей пустыни против космических аристократов-угнетателей, беспощадно выкачивающих из планеты драгоценную специю. О бежевом Арракисе и чёрно-белой Гьеди Прайм. О религии и пророчествах, о жестокости и любви. О масштабных битвах с ядерным оружием и поединках на ножах. О становлении мессии Муад’диба из хрупкого мальчишки Пола Атрейдеса — и Тимоти Шаламе отыгрывает героя как живого, сомневающегося, неидеального человека, а не бога во плоти. В отличие от двух предыдущих экранизаций, здесь не идеализируют Муад’диба — мстителя, двоежёнца и вождя фанатиков, ведущего их на джихад. Но на черве он катается шикарно, этого не отнять.

    О фильме

    Дюна часть 2 обзор будет продолжение 5

    «Дюна: часть вторая» — неужели будет продолжение? Наш обзор

     Александр Гагинский |  01.03.2024 |  13676

    Как Дени Вильнёв изменил сюжет книги, чтобы получить шанс снять третью часть.

     Фуриоса

    Лучшие фильмы 2024 года: первое полугодие. Фантастика, мистика и мультфильмы 7

    Приквел великолепной «Дороги ярости» вернул нас в постапокалиптический мир «Безумного Макса», где на сей раз почти нет самого Макса. Фильм рассказал историю девушки Фуриосы, которую бандиты с Пустоши похитили из дома. Из рабыни она с годами превратилась в суровую воительницу. Она может изменить ход войны за остатки цивилизации — но втайне мечтает сбежать на родину.

    Впрочем, главная героиня «Фуриосы» не большеглазая молчаливая амазонка в исполнении совсем не брутальной Ани Тейлор-Джой. Главная тут — сама Пустошь. С её бандами диких байкеров и сектантов, которых шлют на смерть самозваные гуру. С битвами, где хлещут огонь и свинец, бензин и кровь. «Фуриоса» — самый мрачный и жестокий фильм в серии «Безумный Макс», тут почти нет положительных героев и светлых моментов.

    Отчасти это подкосило фильм в прокате, отчасти — излишняя графика, подпортившая атмосферу Пустоши. Но это всё ещё образцовый боевик от Джорджа Миллера, напомнившего, как круто он снимает погони, машины и схватки. Всем бы в возрасте под 80 лет так уметь.

    О фильме

    Фуриоса — самое неинтересное в фильме «Фуриоса»! 7

    Фуриоса — самое неинтересное в фильме «Фуриоса»! А есть ли Безумный Макс?

     Александр Гагинский |  26.05.2024 |  7037

    На Пустошах не жалко никого.

    Планета обезьян: Новое царство

    Лучшие фильмы 2024 года: первое полугодие. Фантастика, мистика и мультфильмы 6

    В будущем люди почти вымерли от эпидемии, а их место на Земле заняли обезьяны, развившиеся до уровня людей. Суть этой истории мы знаем ещё с 1968 года, с классического фильма-антиутопии «Планета обезьян». С тех пор она обзавелась продолжениями, предысториями и ремейком, но в основе осталась социальной драмой о том, как два народа — люди и обезьяны — враждуют и ищут взаимопонимание.

    Фильм 2024 года представил новых героев и злодеев обезьяньего мира: завоеватель Проксимус разоряет родную деревню шимпанзе Ноя, и тот отправляется в поход, чтобы освободить семью из плена. По пути Ной встречает людскую девушку, скрывающую великую тайну. Сюжет довольно прост, и на фоне снятой в 2010-е трилогии Цезаря новый фильм выглядит более лёгким и развлекательным.

    Зато он вышел самым зрелищным и красивым в серии. Освобождённая от человека Земля с городами, которые поглощены природой, смотрится не хуже Пандоры из «Аватара». Неудивительно, что «Новое царство» стало одним из главных хитов проката в 2024 году и точно получит продолжение.

    О фильме

    Планета обезьян: Новое царство

    «Планета обезьян: Новое царство» — это эпичный постапокалиптический «Аватар»

     Александр Гагинский |  16.05.2024 |  10361

    Дивно красивое кино про мир, освобождённый от людей.

    Падение империи

    Лучшие фильмы 2024 года: первое полугодие. Фантастика, мистика и мультфильмы 5

    Суть фильма гораздо лучше отражает его оригинальное название — «Гражданская война». В недалёком будущем Америка стала полем битвы. Техас и Калифорния объединились против действующего правительства, и их войска маршируют на Вашингтон, где больше года скрывается от журналистов и телекамер президент США, незаконно пошедший на третий срок.

    Вместе с военными в Вашингтон едет четвёрка журналистов — военная корреспондентка с мировым именем, любящий острые ощущения репортёр, пожилой сотрудник газеты и совсем молодой фотограф. Они хотят задокументировать последние дни «старой» Америки и взять интервью у президента-затворника. Поездка станет, как водится у режиссёра Алекса Гарленда, фантасмагорическим кошмаром, испытанием на прочность для каждого.

    У Гарленда получился острый метакомментарий к сегодняшней Америке, размышление об идее невмешательства в ключевые для нации процессы. Фильм разделил критиков и зрителей на два лагеря: кто-то увидел в «Падении империи» банальную манипуляцию и глянцевую провокацию, другие — пророческую антиутопию, чёткую и дальновидную визуализацию того, что может произойти со страной. Но, вероятно, Гарленд на такую реакцию и рассчитывал?

    О фильме

    «Падение империи»: политический хоррор из недалёкого будущего

    «Падение империи»: политический хоррор из недалёкого будущего

     Денис Старостин |  15.04.2024 |  6931

    Америку раздирает вражда, журналистов убивают, а люди принимают ужасы войны за «фейк ньюс».

    Мастер и Маргарита

    Лучшие фильмы 2024 года: первое полугодие. Фантастика, мистика и мультфильмы 3

    Роман Булгакова не просто классика российской и мировой литературы, а часть отечественного культурного кода. У каждого есть своя идеальная версия этой истории, хоть бы и в голове. Предлагать свою трактовки классики — рискованно. Однако если риск оправдывается, то есть шанс дописать в этот код собственную строчку. 

    Фильм Михаила Локшина визуализирует не только роман Булгакова, но и отчасти биографию писателя. Он показывает ретрофутуристичную Москву воображаемых 1930-х, какой она могла бы быть. Бюрократические злоключения героя провоцируют творческие искания, а энергию, душу работе даёт пылкая, запретная любовь. Автору и его музе становится так душно в окружающей несвободе, что даже образ дьявола кажется привлекательным.

    Деятельный Воланд Аугуста Диля приковывает к себе внимание, как и его пёстрая свита. Смотреть, как они ставят на уши Москву, стремясь ко злу, но причиняя благо, — чертовски приятно. Стиль, стиль во всём — и в варьете на показе мод, и на балу у сатаны.

    О фильме

    «Мастер и Маргарита»-2024 — любовь как убежище, дьявол как последняя надежда 2

    «Мастер и Маргарита»-2024: обзор. Любовь как убежище, дьявол как последняя надежда

     Игорь Хованский |  25.01.2024 |  15277

    Сценарий переплетает историю Мастера с биографией Булгакова, актёры отжигают, а мир фильма сверкает ар-деко и декадансом.

    «Мастер и Маргарита»: какая отечественная экранизация лучше? 7

    «Мастер и Маргарита»: какая отечественная экранизация лучше?

     Ульяна Скибина |  27.02.2024 |  8867

    Разбираемся, какой фильм ближе к тексту и где персонажи соответствуют первоисточнику.

    Головоломка 2

    Лучшие фильмы 2024 года: первое полугодие. Фантастика, мистика и мультфильмы

    Для Pixar последние годы были не самыми удачными. Если раньше студия выдавала хит за хитом, то потом стала делать вещи откровенно спорные или не выдающиеся. При таком раскладе от продолжения блистательной «Головоломки» можно было ожидать чего угодно. Новый режиссёр, заезженная тема подросткового кризиса — в общем, с большой вероятностью могла получиться очередная никакая вторая часть, эксплуатирующая зрительские чувство ностальгии.

    С ностальгией «Головоломка 2» работает в совершенстве. Но и без этого мультфильм вышел преотличный, хоть и слегка повторяет предыдущий. Новые эмоции во главе с Тревожностью раздали жару. Шутки по-прежнему замечательные, подростковые проблемы Райли не выглядят натянутыми или глупыми, а в финале всех ждёт жизненная мудрость, трогающая душу. 

    В общем, снова вернулась та студия Pixar, которую мы любим! Теперь ждём «Головоломку 3» про взрослую Райли, и надеемся, что десять лет терпеть не придётся.

    О фильме

    «Головоломка 2»: наш обзор. Пусть все тревоги унесут единороги! 1

    «Головоломка 2»: наш обзор. Пусть все тревоги унесут единороги!

     Дарья Беленкова |  15.06.2024 |  6415

    Такой Pixar мы и любим. 

    Марс Экспресс

    Лучшие фильмы 2024 года: первое полугодие. Фантастика, мистика и мультфильмы 2

    Настало высокотехнологичное будущее — и принесло столь же сложносочинённые проблемы. Колонизирован Марс — но Земля превратилась в гетто. Роботы помогают людям во всех сферах — но сами столь совершенны, что задумываются о собственных правах и своём превосходстве. Умирать не обязательно, можно перенести сознание в машину — но при этом есть риск потерять то, что делало тебя человеком.

    Добро пожаловать на «Марс-Экспресс», в небанальный киберпанк, который интересно изучать. Сочная палитра мультфильма подсвечивает множество деталей, оживляющих возможное будущее. Люди достигли многого, получили доступ к невообразимым благам, но продолжают искать обходные пути с помощью обмана и насилия.

    Мы увидим и обложку, и изнанку этого будущего глазами напарников-детективов Алин и Карлоса, преследующих хакера, который дарит роботам самосознание. Перестрелки, погони, интриги — и экзистенциальные, нравственные кризисы. Мастерски выполненная работа, лаконичная, как выстрел, и столь же эффектная.

    О фильме

    Мультфильм «Марс Экспресс»: боятся ли андроиды восстания людей? 3

    Мультфильм «Марс Экспресс»: боятся ли андроиды восстания людей?

     Игорь Хованский |  06.05.2024 |  6379

    Стильный фантастический нуар, обходящийся без киберпанковских клише.

    Орион и Тьма

    Лучшие фильмы 2024 года: первое полугодие. Фантастика, мистика и мультфильмы 4

    Мальчик Орион встретил живое воплощение ночной Тьмы, отправился с ним в путешествие, подружился и научился не бояться темноты. Вот и весь сюжет тонкой книжки с картинками, написанной для самых маленьких. Ровно это обещал и трейлер экранизации. Но уже через 15 минут мультфильм преподнёс первый сюрприз, добавив к простенькой сказке новый уровень метанарратива. А потом разрушилась стена между персонажами и рассказчиком. А потом добавился ещё слой реальности…

    «Орион и Тьма» — тот случай, когда важно смотреть не на первоисточник, а на имя сценариста. Чарли Кауфман, автор таких фильмов как «Быть Джоном Малковичем», «Вечное сияние чистого разума», «Нью-Йорк, Нью-Йорк» и «Думаю, как всё закончить», любит сложные, запутанные сюжеты, изучающие саму природу повествования. И даже детскую сказку про то, что не надо бояться ночи, он умудрился начинить целым вагоном пост-пост, мета-мета-штучек. Это не делает мультфильм про про ночных «фиксиков» великим или выдающимся — но, по крайней мере, он получился необычным и запоминающимся.

    О фильме

    «Орион и Тьма»: мультфильм про метанарратив для самых маленьких 1

    «Орион и Тьма»: мультфильм про метанарратив для самых маленьких

     Александр Гагинский |  12.02.2024 |  7182

    Новый мультфильм от DreamWorks для Netflix сначала кажется очередным «Pixar для бедных». А потом выясняется, что всё не так просто.

    * * *

    Это далеко не всё, что интересного вышло в начале 2024 года. Мы уже писали про менее известные фильмы ужасов и обязательно расскажем про сериалы.

    А во второй половине года нас ждут возвращения Джокера, Ворона, Битлджуса, Моаны, Дэдпула и Росомахи, мюзикл про сестёр-ведьм из страны Оз и даже мультфильм про Рохан из «Властелина колец». Главное, чтобы всё это показали в нашей стране!

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    Редактор
    Главный редактор сайта, хранитель традиций форума. Любит слова «логика», «мотивация» и «своя правда». Не гик. Писал сценарии к комиксам Ремизова, теперь пишет промты нейросетям.
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