Октябрь 2017 будет месяцем одного главного фильма — «Бегущего по лезвию 2049». На него мы возлагаем главные ожидания, он имеет шанс побороться за звание лучшей фантастики года. Остальные премьеры куда менее интересны, но на них стоит обратить внимание, если вы любите зрелищные разрушения с незамысловатым сюжетом… или если вы родитель.

Бегущий по лезвию 2049

Когда? 5 октября

Что? Киберпанк. Продолжение классического фильма «Бегущий по лезвию».

О чём? О мире недалёкого будущего, где корпорации производят репликантов — биороботов, состоящих в рабстве у людей. После событий первого фильма их производство запретили, но теперь магнат Ниандр Уоллес (Джаред Лето) добивается снятия запрета.

Главный герой по имени Кей (Райан Гослинг) — бегущий по лезвию, то есть полицейский-киллер. Его работа — искать и убивать беглых репликантов. Кей узнаёт некий секрет, угрожающий будущему человечества, и, чтобы разобраться с этим, находит главного героя первого фильма — Рика Декарда (Харрисон Форд). Судя по тому, что Декард уже старик, он всё-таки оказался не репликантом, а человеком. Впрочем, наверняка фильм из этого сделает интригу — например, это может оказаться не настоящий Рик, а его двойник.

Чего ждём? Один из главных фильмов года. «2049» снял Дени Вильнёв, режиссёр одной из лучших картин прошлого года — «Прибытие», а сценарий писали Хэмптон Фанчер (сценарист оригинала) и Майкл Грин («Логан», «Американские боги»). Трейлеры позволяют надеяться, что атмосфера мрачного неонуарного будущего в сиквеле сохранилась, а вопросы свободы воли и этичности эксплуатации андроидов всё так же остры. Да и актёрский состав крепкий — помимо Форда, Лето и Гослинга, в фильме появятся Робин Райт, Маккензи Дэвис и Дэйв Батиста.

Так что ожидания от нового «Бегущего по лезвию» у нас максимально высокие. Ждём умную, атмосферную и притом зрелищную фантастику, которая наверняка окажется достойным продолжением классики.

My Little Pony в кино

Когда? 12 октября

Что? Мультфильм-сказка по сериалу «Дружба — это чудо»

О чём? На страну добрых волшебных пони Эквестрию нападает злобная генерал Темпест со своими не похожими на лошадей прихвостнями. Подружкам-поняшам предстоит спасти свою страну и праздник при помощи магии.

Чего ждём? Хотя у пони есть немалый взрослый фэндом, мультфильм всё-таки явно рассчитан на детей, особенно на девочек. Цветастая магия дружбы, модные песенки, незамысловатые шутки и сюжет, понятный без просмотра сериала. Самое оно для барышни младшего школьного возраста. А вот шуток, подтекстов или отсылок для взрослых «брони» трейлер не обещает.

Интересный факт: начало трейлера с прибытием Темпест ну очень напоминает «Angry Birds в кино».

Салют-7

Когда? 12 октября

Что? Исторический фильм о космосе, основанный на реальных событиях.

О чём? Об экспедиции 1985 года на станцию «Салют-7» — одной из самых сложных в истории космонавтики. Пока на станции не было экипажа, произошла авария, отключились системы жизнеобеспечения и пропала связь. Прибывшим с Земли космонавтам пришлось стыковаться вслепую, чинить и буквально размораживать обледеневший «Салют-7».

Чего ждём? «Салюту-7» не повезло: он должен был выйти ко Дню космонавтики, но на ту же дату претендовало «Время первых». Минкультуры предпочло второй фильм, а «Салют-7» сдвинули на осень, на годовщину запуска первого спутника, что принесло создателям убытки.

К сожалению, трейлер даёт понять, почему был сделан такой выбор. В зрелищности «Салют-7» конкуренту не уступит, но в остальном выглядит слабее. Неудачная перепевка «Травы у дома», взрывы в космосе, распитие водки в невесомости, истерики и драка с битьём стёкол в ЦУП… это точно кино про подвиг советских космонавтов? Будем надеяться, фильм окажется лучше трейлера.

Геошторм

Когда? 19 октября

Что? Фильм-катастрофа

О чём? В будущем люди научились контролировать погоду и предотвращать ураганы. Но кто-то взломал спутники, управляющие атмосферой, и вместо того, чтобы защищать Землю, они начинают насылать на неё катаклизмы. Разработчику этой системы, которого играет Джерард Батлер, и его команде предстоит слетать в космос, разоблачить заговор, похитить президента и, вероятно, спасти мир.

Чего ждём? Типичный фильм Роланда Эммериха… снятый другим человеком. Режиссёр «Геошторма» Дин Девлин — давний товарищ Эммериха, сценарист «Дня независимости» и других его картин. Так что ждём много красивых разрушений, падающих самолётов, обледенелых городов — всё как в «Послезавтра» и «2012».

Отличие в том, что Девлин, похоже, относится к апокалипсису не так серьёзно, как Эммерих. Судя по трейлеру, он не пытается нагнетать пафос, а герои постоянно иронизируют над собой и над ситуацией.

Последний богатырь

Когда? 19 октября

Что? Комедийная сказка, попаданческое фэнтези.

О чём? О жителе современной России, попавшем в Белогорье. Так называется мир, населённый персонажами русских сказок. Попаданцу придётся поработать богатырём, потому что местных богатырей злодеи извели под корень.

Чего ждём? Вторую попытку студии Disney снять сказку в России после «Книги мастеров». Режиссёр — Дмитрий Дьяченко, на счету которого в основном комедии, в том числе довольно удачные («О чём говорят мужчины», «День радио»).

Не стоит рассчитывать на что-то новое в таком жанре, как юмористическая русская сказка. Создатели «Последнего богатыря» тут едва ли отойдут от канонов, заложенных ещё советскими сказками и закреплённых мультфильмами про богатырей. Но режиссёр действительно достойный, так что есть хорошие шансы на забавное развлечение для детей и их родителей.

Скайлайн 2

Когда? 26 октября

Что? Фантастический боевик, продолжение фильма «Скайлайн»

О чём? На Землю нападают инопланетяне: летают на тарелочках над городами и похищают людишек лучом света. Главный герой с товарищами отправляется в поход, чтобы отбить у пришельцев сына.

Чего ждём? Сравнительно недорогую (20 миллионов) вариацию на тему «Войны миров» и «Дня независимости». Для такого бюджета трейлер выглядит довольно зрелищно — похоже, в наши дни уже можно сделать неплохие спецэффекты на коленке.

Однако сама идея продолжать «Скайлайн» — очень спорная. Это сиквел, о котором никто не просил. Оригинал получил от зрителей и критиков разгромные оценки и окупился только за счёт того, что стоил всего 10 миллионов. На сей раз бюджет удвоили, так что даже если сиквел повторит сборы оригинала, той же прибыли он уже не принесёт.

Пила 8

Когда? 26 октября

Что? Хоррор-триллер о маньяке и пытках, якобы последняя часть успешной и бесконечной серии «Пила».

О чём? О возвращении маньяка, который хочет поиграть с вами в игру. Он запирает своих жертв в комнатах с хитроумными ловушками, заставляя несчастных убивать друг друга и себя. Полицейские не могут понять: то ли это злодей, убитый в прошлом фильме, чудесным образом воскрес, то ли кто-то копирует его методы.

Чего ждём? По словам создателей — попытку «освежить» франшизу и «вернуть её к корням» первого, самого успешного фильма. Фактически, скорее всего, мы получим ещё одну «Пилу» с теми же элементами: всезнающий маньяк, манипуляция жертвами, ловушки с подвохом, кровища и какой-нибудь «вот-это-поворот» в финале.

Впрочем, режиссёры у проекта интересные — братья Питер и Майкл Спириги, поставившие неплохие фильмы «Воины света» и «Патруль времени». Возможно, им удастся привнести что-то индивидуальное в очередную часть франшизы.