«Шазам! Ярость богов»: почему фильм не получился?

В Филадельфии живёт группа супергероев-детей, наделённых силами древних богов. Успехами ребята, мягко говоря, не блещут, за что команду в прессе и прозвали «Фиаско Филадельфии». А вскоре героям предстоит столкнуться с опасным и древним противником — дочерьми титана Атланта. Они крадут из греческого музея сломанный пополам волшебный жезл и направляются в Филадельфию, чтобы отобрать у наших героев магические силы.

О первой части «Шазам!»: самый «марвеловский» фильм DC Комедия про мальчика-супергероя получилась доброй, смешной, трогательной и почти без насилия.

Shazam! Fury of the Gods Жанр: супергеройский боевик, подростковая комедия

Режиссёр: Дэвид Ф. Сандберг

В ролях: Закари Ливай, Эшер Энджел, Джек Дилан Грейзер, Рэйчел Зеглер

Мировая премьера: 15 марта 2023-го

Похоже на: «Шазам!», «Человек-паук: Через вселенные» (2018)

Первый «Шазам» был глуповатым, но простым как палка и очень душевным семейным фильмом. Главный герой выглядел человечным, а не похожим на ожившую статую бога, как часто бывает в фильмах Зака Снайдера. Такое кино понравилось множеству зрителей и даже заслужило приличные оценки на Metacritic.

Казалось, курс Киновселенной DC на отход от первоначальной мрачности должен был пойти второму «Шазаму» на пользу и привлечь как внимание зрителей, так и ресурсы студии. Но случилась пандемия, случилось слияние с Warner Bros. Discovery, а на DC Studios и вовсе сменилось руководство.

И в такой обстановке выходит «Ярость богов». Если кратко, сиквел — такая же глуповатая семейная комедия, как первая часть. Просто в нём сместился фокус, и не всегда это идёт фильму на пользу.

Прежде всего, речь о несобранности внутри Семьи Шазама. В самом начале кажется, будто она берётся из воздуха. Силы-то у ребят есть, но их ещё нужно научиться правильно применять и при этом не мешать друг другу (а лучше — помогать). Первая же большая экшен-сцена с рушащимся мостом и спасением людей хорошо подчеркивает хаотичность и рассеянность команды.

Всё из-за того, что каждый член Семьи Шазама озабочен своими проблемами. Вернее, это сценаристы наваливают им неприятностей, что порой выглядит очень искусственно. Они пытаются придать дополнительную фактуру каждому герою, но в итоге в центре внимания оказывается троица Шазам/Билли, Мэри и Фредди (да и то с натяжкой).

У каждого — свой набор проблем. Билли борется с синдромом самозванца и боится остаться один. Фредди страдает от неуверенности в своих силах как человека, а не супергероя, а ещё пытается справиться с возникшей почти из ниоткуда любовной линией. Ну а Мэри, ставшая совершеннолетней, разрывается между помощью семье, супергеройскими делами и желанием пойти в колледж. У героев совсем разное количество экранного времени, проблемы раскрыты неравномерно, и, разумеется, больше всего внимания уделяется Билли, а неприятности остальных где-то там, на фоне.

И тут возникает ещё одна проблема — на этот раз в актёрской игре. Билли-ребёнок (Эшер Энджел) и Билли-Шазам (Закари Ливай) — это два разных человека, причём разница не в пользу взрослого. Вроде бы суперспособности должны наделять Билли мудростью Соломона и делать его взрослую версию зрелой и рассудительной. Но в фильме именно обычный Билли выглядит более зрелым, в то время как Ливай играет такого же раздолбая, как в прошлом фильме. Это очень контрастирует с тем, в каком состоянии находится герой, и с тем, что Билли стал старше. В итоге актёры играют одни и те же вещи в совершенно разных регистрах, и это очень сбивает с толку.

В остальных дуэтах «ребёнок — супергерой» лучше всех получилась Мэри, которую в обеих ипостасях играет одна и та же актриса. И Фредди не подкачал: у ДжейДи Грейзера и Адама Броуди много общих актёрских черт, а самоуверенность в игре Броуди хорошо перекликается с самоуверенностью Фредди в супергеройской форме.

При всех минусах фильма показать семейное единство команды ему удаётся. Именно в семейном взаимодействии проявляют себя остальные члены «Фиаско Филадельфии». Нельзя сказать, что экранное время распределяется равномерно, но зритель явно заметит, что в фильме есть Педро, Юджин и Дарла. Семья Шазамов — лучшее, что есть в фильме.

В остальном же «Ярость богов» — это полный бардак.

Кажется, будто на совещаниях сценаристы просто вбрасывали идеи и сразу вписывали их в сюжет. Вторжение дочерей Атласа! Купол, накрывающий город! Живой Волшебник Шазам! Камео, которое мы проспойлерим за неделю до выхода фильма в рекламном ролике! Терзания Билли и его попытки стать полноценным лидером! Семья — это важно (случайно ли, что один из сценаристов писал «Форсажи»?)! Страх перед взрослением! Любовная линия между подростком и взрослым!

Вот такую кашу представляет собой сюжет фильма. Это безумный котел, в который свалили всё одновременно. И если первая половина фильма достаточно структурирована, чтобы скрыть это, то вторая половина, а в особенности третий акт, — просто мешанина всего и сразу. Единороги, древние монстры, семейные откровения, непонятный статус магии в Киновселенной, опять неуютная любовная линия и прочие странные вещи, которые слишком долго перечислять, и понятнее от этого не станет.

В таком сумбуре страдают и антагонистки — Дочери Атласа, древние богини-колдуньи, которые хотят вернуть себе магию и царство, а также отомстить за смерть отца от рук Волшебника Шазама. Логично, что противостоять Семье Шазама поставили другую семью. Но если в химию между членами «Фиаско Филадельфии» веришь, то у Дочерей Атласа химия просто нулевая. Они будто не в курсе, что им, собственно, играть. Органичнее прочих смотрится Хелен Миррен: талант великой актрисы позволяет ей с невозмутимостью играть абсолютную чушь. На её фоне Люси Лью и Рэйчел Зеглер выглядят неуклюже — особенно Лью, у которой большую часть хронометража в глазах читается недоумение.

В итоге ни одна линия в фильме толком не закрывается — ну, кроме самых очевидных. Злодеи повержены, Билли обнимает родителей, Фредди нашёл любовь. Остальные элементы истории сценаристы «Ярости богов» просто игнорируют — или делают вид, что решили проблему парой фраз. Никакого толкового развития у структуры фильма попросту нет.