«Синий Жук» DC — самый типичный супергеройский фильм. А это плохо?

Хайме Рейес возвращается после учёбы в родной город. Герой полон надежд и мечтает вытащить свою семью из бедности. Но в мире, управляемом богачами, не так-то просто воплотить его мечты. Волею судьбы он знакомится с богатой наследницей «Корд Индастрис» Дженнифер Корд, которая поручает ему сберечь очень важный артефакт — Скарабей. Неожиданно для всех и в первую очередь для самого Хайме Скарабей выбирает Рейеса своим хозяином и превращает его в супергероя по имени Синий Жук.

Blue Beetle Жанр: супергеройский комедийный боевик

Режиссёр: Анхель Мануэль Сото

В ролях: Шоло Маридуэнья, Бруна Маркезини, Бекки Джи, Дамиан Алькасар, Джордж Лопес

Премьера: 15 августа 2023 года

Возрастной рейтинг: 12+

Продолжительность: 127 минут

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Кризис киновселенной DC продолжается, и когда он завершится, известно, по-видимому, только Джеймсу Ганну. Пока продюсеры решают, в каком направлении развивать киновселенную дальше, фильмы, запланированные ещё до кадровых перестановок, выходят своим чередом. В начале лета — многострадальный «Флэш», а в конце — тёмная лошадка «Синий Жук». Оба за отсутствием конкурентов претендуют на звание главного летнего супергеройского блокбастера. И хотя успех «Синего Жука» в прокате пока можно назвать весьма скромным, этот фильм выделяется верностью традиционной формуле супергеройского кино.

Если однажды кто-нибудь захочет написать учебник о том, как сделать типичный супергеройский фильм, «Синий Жук» в этом руководстве займёт место эталона. Фильм полностью раскладывается на элементы, которые фанаты жанра узнают с первого взгляда. Иными словами, он целиком состоит из клише. Однако несмотря на такую явную неоригинальность, это идёт ему только на пользу. Ведь многие жанровые элементы со временем превратились в клише не просто так, а потому что они неизменно работают и вызывают у зрителей нужные эмоции. Поэтому, если использовать их с умом, можно сделать фильм, идеально соответствующий запросам, которые аудитория предъявляет к лёгкому летнему блокбастеру. Режиссёр «Синего Жука» справился с поставленной задачей и с умом использовал все клише супергеройского кино.

Вот главный герой, с которым легко ассоциировать себя большинству зрителей. Хайме Рейес в исполнении Шоло Маридуэньи неловок, наивен, полон сомнений, которые знакомы любому молодому человеку, но при этом обаятелен и неплохо шутит. Вчерашние студенты несомненно оценят стенания героя: чтобы получить опыт, нужно устроиться на работу, но как это сделать, если без опыта никуда не берут?!

Вот героиня, которой суждено стать возлюбленной главного героя. Бруна Маркезини в роли Дженнифер Корд красива, умна, благородна. У неё сильный, но мягкий характер. А ещё она не бесполезна в расследованиях и в бою, но при этом не задвигает героя на задний план.

Вот карикатурная злодейка и её немногословный, брутальный злодейский помощник. Замечательная британская актриса Сьюзен Сарандон очевидно наслаждалась своей ролью. Она привнесла в незамысловатый образ антагонистки множество забавных манер, так что наблюдать за ней вовсе не так скучно, как можно было ожидать при её весьма банальной мотивации. Сарандон играет Викторию Корд — сестру Теда Корда, которого фанаты комиксов знают как второго Синего Жука, носившего это имя до появления Хайме Рейеса. После таинственного исчезновения брата именно Виктория возглавляет «Корд Индастрис» и, разумеется, мечтает превратить технологию компании в оружие на продажу. Обадайя Стейн из «Железного человека» и Даррен Кросс из «Человека-муравья» с удовольствием взяли бы её в свой клуб.

В традиционную систему персонажей типичного супергеройского фильма не до конца вписывается только семья героя: мудрый отец, заботливая мать, насмешливая младшая сестра, взбалмошный дядя и бабушка, которая не так проста, как может показаться на первый взгляд. Вместо того чтобы где-то на заднем фоне пассивно выполнять роль мотивации для героя, семейство Рейес активно участвует в истории. Для супергероев необычно иметь большую, любящую семью, чаще всего их близкими людьми становятся соратники, не связанные с ними по крови. Но Хайме Рейесу в этом плане повезло. Многие рецензенты положительно отозвались о том, как достоверно и при этом с нескрываемой теплотой показаны семейные отношения. Тема важности семейных связей, пронизывающая весь фильм, заставляет вспомнить о мультфильмах «Тайна Коко» и «Энканто», а также о трилогии «Дети шпионов».

«Синий Жук» — типичная история становления героя со всеми плюсами и минусами такого рода сюжетов. По сравнению с масштабными кроссоверами, где на кону всегда судьба (мульти)вселенной, обретение Хайме Рейесом костюма и его противостояние со злодеями ощущается очень камерным. К счастью, режиссёру удалось подобрать для фильма бодрый ритм, который ни на секунду не позволяет скучать. Экшен-сцены и задушевные разговоры длятся ровно столько, сколько требуется, и сменяют друг друга на экране именно в той очерёдности, которая правильно переключает эмоции зрителя. Немалую роль в создании лёгкого настроения фильма играют юмор и саундтрек, где электронная музыка сочетается с весёлыми и знойными композициями.

Однако будущее «Синего Жука» в рамках обновляющейся киновселенной DC пока выглядит туманным. В январе 2023 года Джеймс Ганн заявил, что фильм станет частью перезапуска франшизы, но уже ближе к премьере, в июне, последовали более осторожные формулировки. По словам Ганна, Синий Жук — это первый персонаж новой киновселенной, однако официальный запуск франшизы состоится лишь в 2025 году с выходом очередного фильма про Супермена. Что значит для Синего Жука быть первым персонажем, но не первым фильмом киновселенной, станет понятно, когда наконец произойдёт долгожданный перезапуск. До этого момента статус Хайме Рейеса в рамках франшизы, похоже, будет оставаться неопределённым.

В таком подвешенном состоянии фильма есть, как ни странно, и положительные моменты. Сейчас «Синий Жук» выглядит достаточно изолированным от обеих киновселенных — умирающей и нарождающейся. Хотя в фильме мельком упоминаются другие герои DC, имена Супермена, Бэтмена и Флэша воспринимаются лишь как приятные отсылки, а не как ключевые элементы мира Хайме Рейеса. Режиссёр уже изъявил желание продолжить историю героя и сделать полноценную трилогию. В первой сцене после титров есть даже намёк на то, в какую сторону может развиваться сюжет дальше.

Не скованный рамками единого стиля и замысла будущей киновселенной, режиссёр «Синего Жука» мог бы выпустить отдельную трилогию вроде той, что сейчас планируется для «Бэтмена» Мэтта Ривза. Такая самостоятельность определённо пошла бы на пользу творческой свободе команды, которая уже доказала, что она может снимать вполне неплохое кино. А если Джеймсу Ганну понадобится сделать Синего Жука полноценной частью основной франшизы, на этот случай всегда есть мультивселенная.