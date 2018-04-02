Что посмотреть и почитать в ожидании «Игры престолов»? 16-й выпуск «Мир фантастики Live»

Публикуем на сайте новый пятничный выпуск нашей еженедельной передачи «Мир фантастики Live», уже шестнадцатый по счёту! На этот раз главред Сергей Серебрянский, автор и постоянный ведущий Дмитрий Злотницкий позвали в студию нашего автора Дарью Буданову и нашего друга, редактора и переводчика Валентина Матюшу.
Тема обсуждения — как прожить целый год без «Игры престолов»? Финальный сезон сериала выйдет лишь весной 2019 года! Ничего страшного, наши гости вспоминают книги, сериалы и видеоигры, которые помогут скоротать время фанатам саги Джорджа Мартина. Вспомнили и Патрика Ротфусса с его «Орденом манускрипта», и Джо Аберкромби с «Земным кругом». Из сериалов похвалили «Спартака» и «Борджиа», поругали «Падение ордена» и «Викингов».
Если вы предпочитаете аудиоформат, послушать выпуск в виде подкаста можно вот здесь. Тут же вы можете скачать его в формате MP3. А для пользователей iOS у нас есть подкаст в iTunes.
Что почитать/посмотреть
Фэнтези, похожее на «Игру престолов»
Для тех, кто не в силах ждать «Ветров зимы» и нового сезона, мы составили подборку книг, близких к «Игре престолов» по стилю, сюжету или атмосфере.
Лучшие исторические сериалы
Приключения рыцарей, викингов, мушкетёров и гладиаторов на фоне реальных исторических событий мы любим не меньше, чем фэнтези. Впрочем, во многих этих шоу создатели уходят так далеко от реальной истории, что впору считать их разновидностью фантастики.
Прошлые выпуски
Бывает ли музыка фантастической? Обсуждаем в 15-м выпуске «Мир фантастики Live»
В гостях у «Мира фантастики» — продюсер и директор 3plet Publishing Валерий Мифодовский, а также владелец лейблов Axiomatic Records, Ubertrend Records, Spiralmind Records и музыкант Denny Kay.
Беседа с Дэвидом Брином. Общаемся с фантастом в #15²-м выпуске «Мир фантастики Live»
Посмотрите онлайн-интервью с американским писателем!
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