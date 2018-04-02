Что посмотреть и почитать в ожидании «Игры престолов»? 16-й выпуск «Мир фантастики Live»

Публикуем на сайте новый пятничный выпуск нашей еженедельной передачи «Мир фантастики Live», уже шестнадцатый по счёту! На этот раз главред Сергей Серебрянский, автор и постоянный ведущий Дмитрий Злотницкий позвали в студию нашего автора Дарью Буданову и нашего друга, редактора и переводчика Валентина Матюшу.

Тема обсуждения — как прожить целый год без «Игры престолов»? Финальный сезон сериала выйдет лишь весной 2019 года! Ничего страшного, наши гости вспоминают книги, сериалы и видеоигры, которые помогут скоротать время фанатам саги Джорджа Мартина. Вспомнили и Патрика Ротфусса с его «Орденом манускрипта», и Джо Аберкромби с «Земным кругом». Из сериалов похвалили «Спартака» и «Борджиа», поругали «Падение ордена» и «Викингов».

Если вы предпочитаете аудиоформат, послушать выпуск в виде подкаста можно вот здесь. Тут же вы можете скачать его в формате MP3. А для пользователей iOS у нас есть подкаст в iTunes.

Что почитать/посмотреть Фэнтези, похожее на «Игру престолов» Для тех, кто не в силах ждать «Ветров зимы» и нового сезона, мы составили подборку книг, близких к «Игре престолов» по стилю, сюжету или атмосфере. Лучшие исторические сериалы Приключения рыцарей, викингов, мушкетёров и гладиаторов на фоне реальных исторических событий мы любим не меньше, чем фэнтези. Впрочем, во многих этих шоу создатели уходят так далеко от реальной истории, что впору считать их разновидностью фантастики.