Фан-фильм «Волан-де-Морт. Корни наследника» Кот-редактор 14.01.2018 Фантастические короткометражки 1 минута на чтение Независимая студия Tryangle Films наконец-таки опубликовала фильм о жизни юного Волан-де-Морта. Его релиз должен был состоятся осенью 2017 года, но, видимо, производственный процесс слегка затянулся. Хронометраж фильма — 52 минуты, и он уже доступен на YouTube. Правда, пока только на английском языке. Это некоммерческий проект группы фанатов Гарри Поттера. Сюжет рассказывает о жизни Тома Реддла, будущего Волан-де-Морта, после окончания Хогвартса. Гриша Маклаген, наследница Годрика Гриффиндора, подозревает Волан-де-Морта в убийстве Хепзибы Смит. Маклаген считает, что он сделал это, чтобы украсть у богатой волшебницы чашу Пенелопы Пуффендуй и медальон Салазара Слизерина и сделать из них крестражи. Чтобы выложить картину в открытый доступ, студия договорилась с Warner Bros., владеющей правами на экранизации«Гарри Поттера». Деньги на производство Tryangle Films собирала через краудфандинговую платформу Kickstarter. Фильм появился на YouTube 13 января, и его уже посмотрели более 1,5 миллиона человек. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.