Фан-фильм «Волан-де-Морт. Корни наследника»

Независимая студия Tryangle Films наконец-таки опубликовала фильм о жизни юного Волан-де-Морта. Его релиз должен был состоятся осенью 2017 года, но, видимо, производственный процесс слегка затянулся. Хронометраж фильма — 52 минуты, и он уже доступен на YouTube. Правда, пока только на английском языке.

Это некоммерческий проект группы фанатов Гарри Поттера. Сюжет рассказывает о жизни Тома Реддла, будущего Волан-де-Морта, после окончания Хогвартса. Гриша Маклаген, наследница Годрика Гриффиндора, подозревает Волан-де-Морта в убийстве Хепзибы Смит. Маклаген считает, что он сделал это, чтобы украсть у богатой волшебницы чашу Пенелопы Пуффендуй и медальон Салазара Слизерина и сделать из них крестражи.

Чтобы выложить картину в открытый доступ, студия договорилась с Warner Bros., владеющей правами на экранизации«Гарри Поттера». Деньги на производство Tryangle Films собирала через краудфандинговую платформу Kickstarter.

Фильм появился на YouTube 13 января, и его уже посмотрели более 1,5 миллиона человек.