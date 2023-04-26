1 мая в Переделкино (Москва) пройдёт книжная ярмарка, посвящённая научной фантастике в литературе

Первого мая в Переделкино (Москва) в Доме творчества пройдёт традиционная книжная ярмарка. На неё приедут представители более 25 издательств, которые привезут переводные и отечественные художественные, научно-популярные и детские книжки.

Все участники ярмарки AD Marginem, Cheapcherrybooks, libra, No kidding press, Абрикобукс, Альпина, Белая ворона, ВШЭ, Гнозис, ИД Городец, Зебра Е, Издательство Ивана Лимбаха, Киноведческая артель 1895.io, Лайвбук, Медленные книги, МИФ, Музей современного искусства «Гараж», НЛО, ОГИ-Б.С.Г.-Пресс, Рипол Классик, Розовый жираф, Самокат, Фантом-Пресс.

А событийная программа будет посвящена научно-фантастической литературе. Литературный критик и автор Василий Владимирский расскажет о четвертой волны советской фантастики и её авторах. В лекции «Диалог сквозь железный занавес» критик и обозреватель Сергей Шикарев проследит за связями между советской и американской фантастикой. Автор Игорь Минаков вспомнит о великих советских утопиях Ефремова, Стругацких, Гуревича, Мартынова. Посетители смогут посмотреть советские и американские фантастические фильмы 1960-70-х годов и, конечно, диафильмы.

Посмотреть полную программу можно на сайте ярмарки. Там же можно зарегистрироваться (вход свободный).

Ярмарка будет открыта 1 мая почти весь день: с 11 утра до 18 вечера. Адрес: ДСК Мичуринец, поселение Внуковское, ул Погодина, 4 (Москва).