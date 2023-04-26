    3
    Новости

    1 мая в Переделкино (Москва) пройдёт книжная ярмарка, посвящённая научной фантастике в литературе

    26 апреля 2023
    Avatar photo
    26.04.2023
    169
    0 минут на чтение
    1 мая в Переделкино (Москва) пройдёт книжная ярмарка, посвящённая научной фантастике в литературе 1

    Первого мая в Переделкино (Москва) в Доме творчества пройдёт традиционная книжная ярмарка. На неё приедут представители более 25 издательств, которые привезут переводные и отечественные художественные, научно-популярные и детские книжки.

    Все участники ярмарки

    AD Marginem, Cheapcherrybooks, libra, No kidding press, Абрикобукс, Альпина, Белая ворона, ВШЭ, Гнозис, ИД Городец, Зебра Е, Издательство Ивана Лимбаха, Киноведческая артель 1895.io, Лайвбук, Медленные книги, МИФ, Музей современного искусства «Гараж», НЛО, ОГИ-Б.С.Г.-Пресс, Рипол Классик, Розовый жираф, Самокат, Фантом-Пресс.

    А событийная программа будет посвящена научно-фантастической литературе. Литературный критик и автор Василий Владимирский расскажет о четвертой волны советской фантастики и её авторах. В лекции «Диалог сквозь железный занавес» критик и обозреватель Сергей Шикарев проследит за связями между советской и американской фантастикой. Автор Игорь Минаков вспомнит о великих советских утопиях Ефремова, Стругацких, Гуревича, Мартынова.

    Посетители смогут посмотреть советские и американские фантастические фильмы 1960-70-х годов и, конечно, диафильмы.

    Посмотреть полную программу можно на сайте ярмарки. Там же можно зарегистрироваться (вход свободный).

    Ярмарка будет открыта 1 мая почти весь день: с 11 утра до 18 вечера. Адрес: ДСК Мичуринец, поселение Внуковское, ул Погодина, 4 (Москва).

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    «Рыцарь Семи королевств»: что известно о новом сериале по миру «Игры престолов»
    0
    52
    «Рыцарь Семи королевств»: что известно о новом сериале по миру «Игры престолов»

    А также о других проектах по вселенной Мартина.

    Тест: ответите на вопросы «Звёздного диктанта»?
    0
    61903
    Тест: ответите на вопросы «Звёздного диктанта»?

    Мы предлагаем вашему вниманию текст диктанта, чтобы вы тоже могли проверить свои знания.

    «Мандалорец», 3 сезон: как мандалорцы оказались… евреями! 8
    0
    91866
    «Мандалорец», 3 сезон: как мандалорцы оказались… евреями!

    Неровный, но эффектный финал трилогии о Мандалорце.

    Шон Стюарт «Йода: Свидание с тьмой». Тайны магистра Йоды
    0
    140315
    Шон Стюарт «Йода: Свидание с тьмой». Тайны магистра Йоды

    Космическая опера, раскрывающая закулисье Войны клонов.

    5 стимпанк-сериалов, о которых вы наверняка не слышали 2
    0
    332293
    5 стимпанк-сериалов, которых вы наверняка не смотрели

    Здесь и первоисточник «Дикого, дикого Запада», и неожиданные приключения Жюля Верна, и даже бюджетный веб-сериал с автоматонами и волком Фенриром. 

    «Вызов»: стоило ли снимать фильм в реальном космосе? 2
    0
    187320
    «Вызов»: стоило ли снимать фильм в реальном космосе?

    Историк космонавтики Антон Первушин делится впечатлениями.

    «Три мушкетёра: Д’Артаньян»: Дюма — это гвоздь, на который вешают картину
    0
    240790
    «Три мушкетёра: Д’Артаньян»: Дюма — это гвоздь, на который вешают картину

    С одной стороны, это совершенно другая история. А с другой — снято и сыграно это довольно круто.

    Не можешь победить — смейся. Памяти Терри Пратчетта 5
    0
    424926
    Обсуждаем книги Терри Пратчетта в 76-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Среди гостей — Евгения Сафонова, издающая книги Пратчетта на русском, и Дарья Беленкова, встречавшая писателя лично.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить