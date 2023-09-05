Annapurna Animation работает над экранизацией адвенчуры Stray

Annapurna Animation (анимационное подразделение Annapurna Interactive) объявила, что в производстве находится мультфильм по мотивам Stray.
Выбор пал на адвенчуру про кота-курьера из-за того, что игра стала настоящим хитом издательства.
В 2023 году Annapurna Animation, кстати, выпустила свой первый анимационный фильм «Нимона», которую очень тепло приняли как критики, так и обычные зрители.
Компания уточнила, что помимо экранизации Stray в работе еще несколько адаптаций своих неназванных игр.
У мультфильма пока нет даты выхода.
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Редактор
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Александр Ремизов
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