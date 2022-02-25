Атмосферные загрязнения помогут «Джеймсу Веббу» найти внеземные цивилизации

Несмотря на то, что космический телескоп «Джеймс Вебб» пока ещё официально не начал научные операции, астрономам уже не терпится начать поиски внеземных цивилизаций при помощи сверхчувствительной обсерватории.

Этот телескоп обладает достаточной мощностью, чтобы напрямую наблюдать отдельные экзопланеты, вращающиеся на орбитах далеких звезд. Некоторые считают, что такие характеристики обсерватории могут в итоге помочь нам раз и навсегда выяснить, одиноки ли мы во Вселенной или нет.

В исследовании, опубликованном на сайте препринтов arXiv.org, команда астрономов из NASA и других учреждений, высказывает предположения, что «Джеймс Вебб» можно использовать для выявления планет с выявляемыми следами хлорфторуглеродов (ХФУ) в их атмосферах.

Вот как они рассуждают: парниковые газы вроде ХФУ могут быть признаками внеземных цивилизаций, поскольку эти же газы в результате деятельности человека пробили дыру в озоновом слое Земли, став четким свидетельством промышленно развитой цивилизации. Если вкратце, загрязнившие свою атмосферу инопланетяне могут сами выдать присутствие внеземной жизни.

Команда даже определилась с первой целью для поиска ХФУ: система TRAPPIST-1 в 40 световых годах от нас, в которой находятся несколько планет размером с Землю, вращающихся вокруг красного карлика.

ХФУ — примечательный пример техносигнатуры на Земле, и регистрацию ХФУ на планете вроде TRAPPIST-1e будет сложно объяснить посредством каких-либо биологических или геологических характеристик, известных нам сегодня. отрывок из препринта

TRAPPIST-1 — относительно тусклая звезда, а значит она не будет перегружать инфракрасные спетрометры «Джеймса Вебба». К слову, наше Солнце было бы слишком ярким, если бы подобный телескоп попытался сделать то же самое откуда-то из системы TRAPPIST-1. Но это вполне может измениться в скором будущем, поскольку у нас появляются все более продвинутые технологии.